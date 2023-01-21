Украинские военные показали поражение цели из модернизированного в Польше ЗРК «Оса-AKM-P1»

ЗРК «Оса-AKM-P1»

ОЭС с лазерным дальномером на ЗРК «Оса-AKM-P1»

Польские власти передают киевскому режиму не только бронетехнику, афишируя поставки во всеуслышание, но и единичные образцы отдельных боевых систем, видимо, для их тестирования в боевых условиях.Так, в начале декабря прошедшего года в сеть было выложено изображение ЗРК С-125 «Нева-SC» на просторах незалежной – усовершенствованного в Польше советского зенитного комплекса. Несколько дней назад появилось видео боевого применения ЗРК «Оса-AKM-P1» (также имеет обозначения Osa-P и Żądło – «Жало»), прошедшего модернизацию в этой же стране.Как указывается в издании Air & Cosmos, впервые улучшенная версия «Осы» была представлена в 2001 году. Спустя 4 года был выпущен первый усовершенствованный комплекс.Согласно данным разработчика – польской компании WZU – модернизация включает в себя: добавление новой антенны IFF (расположенной над радаром обнаружения целей; отвечает за опознавание «свой-чужой»); установку оптико-электронной системы обнаружения в сочетании с лазерным дальномером, обеспечивающим ведение огня в пассивном режиме (расположена над радаром сопровождения цели); оборудование машины кондиционером, ЖК-дисплеями, GPS, улучшенными электронными системами; повышение в целом устойчивости к пассивным и активным помехам.Судя по наличию ЖК-дисплея в кабине и подписям на выдаваемой им картинке, на выложенном недавно украинскими военными видео показано поражение цели из модернизированного в Польше ЗРК «Оса-AKM-P1». Как утверждается, в результате зенитного огня на дальности около 7 км был уничтожен российский разведывательный беспилотник «Орлан-10». Однако учитывая постоянные самообстрелы, происходящие со стороны ВСУ, вполне возможно, что была ликвидирована дружественная цель.