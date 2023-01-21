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Украинские военные показали поражение цели из модернизированного в Польше ЗРК «Оса-AKM-P1»

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Украинские военные показали поражение цели из модернизированного в Польше ЗРК «Оса-AKM-P1»

ЗРК «Оса-AKM-P1»



Польские власти передают киевскому режиму не только бронетехнику, афишируя поставки во всеуслышание, но и единичные образцы отдельных боевых систем, видимо, для их тестирования в боевых условиях.

Так, в начале декабря прошедшего года в сеть было выложено изображение ЗРК С-125 «Нева-SC» на просторах незалежной – усовершенствованного в Польше советского зенитного комплекса. Несколько дней назад появилось видео боевого применения ЗРК «Оса-AKM-P1» (также имеет обозначения Osa-P и Żądło – «Жало»), прошедшего модернизацию в этой же стране.

Как указывается в издании Air & Cosmos, впервые улучшенная версия «Осы» была представлена в 2001 году. Спустя 4 года был выпущен первый усовершенствованный комплекс.

Согласно данным разработчика – польской компании WZU – модернизация включает в себя: добавление новой антенны IFF (расположенной над радаром обнаружения целей; отвечает за опознавание «свой-чужой»); установку оптико-электронной системы обнаружения в сочетании с лазерным дальномером, обеспечивающим ведение огня в пассивном режиме (расположена над радаром сопровождения цели); оборудование машины кондиционером, ЖК-дисплеями, GPS, улучшенными электронными системами; повышение в целом устойчивости к пассивным и активным помехам.


ОЭС с лазерным дальномером на ЗРК «Оса-AKM-P1»


Судя по наличию ЖК-дисплея в кабине и подписям на выдаваемой им картинке, на выложенном недавно украинскими военными видео показано поражение цели из модернизированного в Польше ЗРК «Оса-AKM-P1». Как утверждается, в результате зенитного огня на дальности около 7 км был уничтожен российский разведывательный беспилотник «Орлан-10». Однако учитывая постоянные самообстрелы, происходящие со стороны ВСУ, вполне возможно, что была ликвидирована дружественная цель.

Использованы фотографии:
WZU
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10 комментариев
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 15:27
    +2
    А что поразили то ... что то по видео не очень понятно?
    Про Орлан говорят ... но по видео ни разу не понятно
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 15:32
      +1
      себестоимость как по бпла ? ракет хватит ?
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 16:33
      0
      Цитата: Sith
      А что поразили то ... что то по видео не очень понятно?
      Про Орлан говорят ... но по видео ни разу не понятно

      Ну что-то ведь поразили,.. Как не странно, но это не игра в одни ворота, и как это не обидно , мы тоже иногда несём потери...
  2. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:31
    +4
    Чуть не обосрались от радости, что беспилотник сбили hi
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:43
    0
    У поляков был вариант Осы с ракетой Amraam.
  4. swnvaleria
    swnvaleria Сегодня, 15:44
    0
    скорее всего они поразили радиоуправляемую мишень дабы отчитаться перед западными хозяевами о великой победе .
  5. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 16:01
    0
    Необходимо почаще проводить операции по уничтожению украинских сил и средств ПВО, когда сначала запускаются ложные цели и практически сразу же за ними происходит запуск противорадиолокационных ракет, уничтожение всех оставшихся украинских средств ПВО это одна из самых главных на сегодня наших задач.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:06
    -1
    Дык это же трофейный комплекс: слышно же, что русские парни по-русски разговаривают.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 16:28
      0
      Именно на это сразу обращаешь внимание. По моему один раз было произнесено слово "типа по украински". Очень печально, русские (украинцы) сбивают "русскую" цель..
  7. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 16:46
    0
    Что, Осой пользуемся? А, как-же использовать Буки, переданные вместе с экипажами в 2008г. грузинам, ( Наш разведчик Ту 22, украинцы сбили Буком и экипаж погиб.) Грузины обломали, передали- нет, продали! Вот она сущность
    современной Украины( а, продавать было незя…)!
    Сразу вспоминается фильм Бодрова, Брат и Брат2!