Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ: Россия собирается нанести новые ракетные удары по инфраструктуре Украины

Несмотря на то, что мы фиксируем и приземляем российские летательные аппараты, в то же самое время мы замечаем, что их активность вызвана подготовкой российской армии к нанесению ракетных ударов. Для осуществления атаки противнику как раз и требуется сбор определённой информации

Общий залп «Калибров» в Чёрном море составляет 36 крылатых ракет. Общая группировка состоит из 11 боевых кораблей, включая и те, которые запускают дронов-разведчиков

Спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила о том, что Россия в ближайшее время собирается нанести новые ракетные удары по инфраструктуре Украины. По её словам, российских военных интересуют, главным образом, военные объекты, а также объекты критически важной для страны энергетической инфраструктуры. Именно по этой причине, по словам чиновницы, они и проводят работу по выявлению средств ПВО с целью заглушить их в ходе массированных ракетных атак. Как добавила Гуменюк, для этого ВС РФ пускают активно в ход свои БПЛА с целью получения необходимых разведданных.Вот, что рассказывает по этому поводу представительница ВСУ:В то же время Гуменюк не исключила того факта, что снижение российских кораблей-ракетоносцев в Чёрном море с 6 единиц до 5 может быть вызвано как рядом проблем, которые якобы испытывает Россия, так и необходимостью переснаряжения или реагирования на надвигающийся шторм. Сообщила она и о появлении российской подлодки в пункте морского базирования военных кораблей.– отметила представительница ОК «Юг» ВСУ.