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Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ: Россия собирается нанести новые ракетные удары по инфраструктуре Украины

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Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ: Россия собирается нанести новые ракетные удары по инфраструктуре Украины

Спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила о том, что Россия в ближайшее время собирается нанести новые ракетные удары по инфраструктуре Украины. По её словам, российских военных интересуют, главным образом, военные объекты, а также объекты критически важной для страны энергетической инфраструктуры. Именно по этой причине, по словам чиновницы, они и проводят работу по выявлению средств ПВО с целью заглушить их в ходе массированных ракетных атак. Как добавила Гуменюк, для этого ВС РФ пускают активно в ход свои БПЛА с целью получения необходимых разведданных.


Вот, что рассказывает по этому поводу представительница ВСУ:

Несмотря на то, что мы фиксируем и приземляем российские летательные аппараты, в то же самое время мы замечаем, что их активность вызвана подготовкой российской армии к нанесению ракетных ударов. Для осуществления атаки противнику как раз и требуется сбор определённой информации

В то же время Гуменюк не исключила того факта, что снижение российских кораблей-ракетоносцев в Чёрном море с 6 единиц до 5 может быть вызвано как рядом проблем, которые якобы испытывает Россия, так и необходимостью переснаряжения или реагирования на надвигающийся шторм. Сообщила она и о появлении российской подлодки в пункте морского базирования военных кораблей.

Общий залп «Калибров» в Чёрном море составляет 36 крылатых ракет. Общая группировка состоит из 11 боевых кораблей, включая и те, которые запускают дронов-разведчиков

– отметила представительница ОК «Юг» ВСУ.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 15:49
    +5
    Тут полная Ж с электричеством, просто кошмар,тьма и морок, кроме того шо темно, вчера вырубили весь район вечером под сто-сто двадцать тысяч человек. График "четыре часа есть ток, четыре часа нет тока", уже считается офигительно хорошим , удобным. благостным и у тех у кого он соблюдается , это везунчики с удачей на проводах. Смысл в том, что тепло в домах и газ работают с насосами, которые гоняют по кругу горячую воду нагретую в печи, котле водяном, баке на газу, и как только вырубается свет, то в домах холодильник, вода стоит в системе, шо в частном, шо в многоквартирном доме. Без тока спасает только газ. Но и там помоему будут проблемы скоро. Всеж пихали трубы под потолок, шоб экономить, а у нас трубы по чердаку и бак основной под крышей и вода идет естественным путем по закону физики по батареям и не нужен насос. Горячая вверх, холодная вниз к печке газовой. А у большинства насосы, а они все на электрике и трубы внизу холодные и вода в системе стоит. А на улице снова минус погнал. Плюс к тому начали отключать эл-во на 12 часов и более - не по графику. Это полный капец. По всему городу тарахтят бензогенераторы. Так, шо, если наши вдарят ещё раз так же продуманно, как последний, то тут вообще будет полный 3,14здец
    1. Александр Х
      Александр Х Сегодня, 15:58
      +6
      Тут полная Ж с электричеством, просто кошмар, вчера вырубили весь район вечером тысяч сто человек.
      Карма - она такая. Все возвращается обратно. Как Крым обесточивали и радовались этому, на Украине наверно забыли... Теперь сами оказались без электричества...
      1. Abbot
        Abbot Сегодня, 16:14
        0
        Спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк

        Уже смешно. Но послушаем, что говорят устами этой бабищи украинские стратеги...

        Россия в ближайшее время собирается нанести новые ракетные удары по инфраструктуре Украины. По её словам, российских военных интересуют, главным образом, военные объекты, а также объекты критически важной для страны энергетической инфраструктуры. Именно по этой причине, по словам чиновницы, они и проводят работу по выявлению средств ПВО с целью заглушить их в ходе массированных ракетных атак. Как добавила Гуменюк, для этого ВС РФ пускают активно в ход свои БПЛА с целью получения необходимых разведданных.

        Капитан Очевидность. А в Черном море сейчас находятся 6 российских ракетоносителей на боевом дежурстве, поэтому есть угроза ракетных ударов. Враг может прибегнуть как к единичным ударам, так и к массированной атаке. По словам той же Гуменюк.

        Т.е., они гадают и раскладывают пасьянсы. Очхор. Надо им ответить: Песков - мы открыты к переговорам, Конашенков - ВС РФ завершает подготовку сил и средств, Лукашенко - мы внимательно следим за действиями ВСУ, а командующий ЧМФ - флот получил все целеуказания и готов к боевым действиям. Короче, думайте, умники, только голову себе не поломайте.
        1. igork735
          igork735 Сегодня, 16:36
          0
          Да ладно.Небось опять американцы со спутников получили информацию о возросшей активности на аэродромах.Скоро узнаем.
  2. Комментарий был удален.
  3. polinet
    polinet Сегодня, 15:53
    +5
    Россия не просто собирается, а будет долбить постоянно, до полной победы!!!
  4. Joker62
    Joker62 Сегодня, 15:53
    +1
    Цитата: Маз
    тут полная Ж с электричеством, просто кошмар,

    Не только батенька, да еще полнейшее абзац, как мытьем со своих шкур от дерьма... lol
  5. Buyan
    Buyan Сегодня, 15:56
    0
    Цитата: Маз
    Тут полная Ж с электричеством, просто кошмар, вчера вырубили весь район вечером под тысяч сто человек. График "четыре часа есть ток, четыре часа нет тока", уже считается хорошим , удобным. благостным и у тех у кого он соблюдается , это везунчики с удачей на проводах. Смысл в том, что тепло в домах и газ работают с насосами, которые гоняют по кругу горячую воду нагретую в печи, котле водяном, баке на газу, и как только вырубается свет в домах холодильник, вода стоит в системе, шо в частном, шо в многоквартирном доме. Без тока спасает только газ. Но и там помоему будут проблемы скоро. Всеж пихали трубы под потолок, шоб экономить, а у нас трубы по чердаку и вода идет естественным путем по закону физики и не нужен насос. Ау большинства насосы, а они все на электрике.

    Сочуствую... выходите на площадь, меняйте свое руководство... вам никто этого не запрещает... хоть согреетесь попрыгав
  6. Иван Фокин_2
    Иван Фокин_2 Сегодня, 15:57
    +1
    Про разведку укропов это наверно такая штука, может НАТО вская все же.
  7. Joker62
    Joker62 Сегодня, 16:05
    +1
    Цитата: Buyan
    Цитата: Маз
    Тут полная Ж с электричеством, просто кошмар, вчера вырубили весь район вечером под тысяч сто человек. График "четыре часа есть ток, четыре часа нет тока", уже считается хорошим , удобным. благостным и у тех у кого он соблюдается , это везунчики с удачей на проводах. Смысл в том, что тепло в домах и газ работают с насосами, которые гоняют по кругу горячую воду нагретую в печи, котле водяном, баке на газу, и как только вырубается свет в домах холодильник, вода стоит в системе, шо в частном, шо в многоквартирном доме. Без тока спасает только газ. Но и там помоему будут проблемы скоро. Всеж пихали трубы под потолок, шоб экономить, а у нас трубы по чердаку и вода идет естественным путем по закону физики и не нужен насос. Ау большинства насосы, а они все на электрике.

    Сочуствую... выходите на площадь, меняйте свое руководство... вам никто этого не запрещает... хоть согреетесь попрыгав

    Ну да... Кто не прыгает тот москаль!!! или как понимать??? what
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:16
    +1
    Вот если бы 36 и с СБЧ, да по центрам принятия решений в Киеве и Львове...
  9. Buyan
    Buyan Сегодня, 16:25
    0
    Цитата: Joker62
    Цитата: Buyan
    Цитата: Маз
    Тут полная Ж с электричеством, просто кошмар, вчера вырубили весь район вечером под тысяч сто человек. График "четыре часа есть ток, четыре часа нет тока", уже считается хорошим , удобным. благостным и у тех у кого он соблюдается , это везунчики с удачей на проводах. Смысл в том, что тепло в домах и газ работают с насосами, которые гоняют по кругу горячую воду нагретую в печи, котле водяном, баке на газу, и как только вырубается свет в домах холодильник, вода стоит в системе, шо в частном, шо в многоквартирном доме. Без тока спасает только газ. Но и там помоему будут проблемы скоро. Всеж пихали трубы под потолок, шоб экономить, а у нас трубы по чердаку и вода идет естественным путем по закону физики и не нужен насос. Ау большинства насосы, а они все на электрике.

    Сочуствую... выходите на площадь, меняйте свое руководство... вам никто этого не запрещает... хоть согреетесь попрыгав

    Ну да... Кто не прыгает тот москаль!!! или как понимать??? what

    А как 404 понимать, там логики осталось 0
  10. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 16:35
    0
    Очень интересная дамочка. Пишет, что Наши ВС интересуют энергетические и военные объекты. А, что Нас интересовали « публичные дома» или развлекательные центры?(((