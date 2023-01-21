Американский дипломат: Страны ЕС, желающие передать F-16 Киеву, могут рассчитывать на поддержку США

Мы давно считаем, что то, что поставляют наши союзники – это их дело

Нидерландский министр иностранных дел Вопке Хукстра заявил, что Амстердам рассматривает возможность отправки Украине имеющиеся у него боевые самолеты американского производства. Посол Соединенных Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер считает, что Нидерланды и другие страны ЕС, желающие передать принадлежащие им истребители F-16 Киеву, могут рассчитывать на поддержку США.Об этом американский дипломат заявил в интервью прибалтийским журналистам.Карпентер ожидает, что по данному вопросу европейцы могут рассчитывать на широкую поддержку Соединенных Штатов на всех уровнях.- аргументировал он свою точку зрения.По мнению дипломата, любые инициативы союзников, направленные на поддержку киевского режима, будут приветствоваться в Соединенных Штатах. Карпентер отмечает, что так было, когда европейцы массово отправляли украинским военным оружие , военную технику и боеприпасы производства СССР, хранившиеся на их складах еще с советских времен. Точно такое же отношение со стороны США, считает дипломат, следует ожидать и сейчас, когда идет активное обсуждение предстоящих поставок Киеву танков и другого более сложного и современного вооружения, созданного в западных странах.Говоря о возможных поставках Украине истребителей F-16, которые Нидерланды снимают с вооружения и заменяют на F-35, Хукстра отмечал, что это может быть сделано в случае получения соответствующего запроса от киевских властей. Кроме того, Амстердам должен получить разрешение на реэкспорт от производителя, то есть от Соединенных Штатов.