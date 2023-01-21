Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский дипломат: Страны ЕС, желающие передать F-16 Киеву, могут рассчитывать на поддержку США

5
Американский дипломат: Страны ЕС, желающие передать F-16 Киеву, могут рассчитывать на поддержку США

Нидерландский министр иностранных дел Вопке Хукстра заявил, что Амстердам рассматривает возможность отправки Украине имеющиеся у него боевые самолеты американского производства. Посол Соединенных Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер считает, что Нидерланды и другие страны ЕС, желающие передать принадлежащие им истребители F-16 Киеву, могут рассчитывать на поддержку США.


Об этом американский дипломат заявил в интервью прибалтийским журналистам.

Карпентер ожидает, что по данному вопросу европейцы могут рассчитывать на широкую поддержку Соединенных Штатов на всех уровнях.

Мы давно считаем, что то, что поставляют наши союзники – это их дело

- аргументировал он свою точку зрения.

По мнению дипломата, любые инициативы союзников, направленные на поддержку киевского режима, будут приветствоваться в Соединенных Штатах. Карпентер отмечает, что так было, когда европейцы массово отправляли украинским военным оружие, военную технику и боеприпасы производства СССР, хранившиеся на их складах еще с советских времен. Точно такое же отношение со стороны США, считает дипломат, следует ожидать и сейчас, когда идет активное обсуждение предстоящих поставок Киеву танков и другого более сложного и современного вооружения, созданного в западных странах.

Говоря о возможных поставках Украине истребителей F-16, которые Нидерланды снимают с вооружения и заменяют на F-35, Хукстра отмечал, что это может быть сделано в случае получения соответствующего запроса от киевских властей. Кроме того, Амстердам должен получить разрешение на реэкспорт от производителя, то есть от Соединенных Штатов.
Автор:
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 16:06
    +1
    Это не страны ЕС желающие, это штаты приказывающие поставлять F-16 украинцам. Так будет логичнее...чем, могут рассчитывать на поддержку США
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:17
      +1
      Вы немного не правы, они могут расчитывать на поддержку США, но по продаже этим странам на замену других истребителей и техники производства США, т.е. заработать на колониях.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:14
    +1
    Придётся уничтожиь и Украину и её аэродромы ЯО.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 16:17
    +1
    Даже если F-16 поставят и будут использовать на низких высотах вряд ли это поможет, так как они и сейчас МиГ-29 используют на низких высотах. У нас есть А-50У которые выискивают цели на Украине, много ПВО, Су-30СМ/35, МиГ-31БМ, до эскадрильи Су-57. F-16 могли бы использовать для запуска JASSM но так как атакмс категорически не поставляют, вряд ли будут поставлять JASSM. Что конкретно даст F-16, чего не даёт МиГ-29? Дальнобойных ракет нет у американцев если у нас есть ракеты воздух-воздух 300-400км, то у США 120-180, причём на 180 не так много и их вряд ли будут поставлять.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:25
    +1
    Американский дипломат: Страны ЕС, желающие передать F-16 Киеву, могут рассчитывать на поддержку США
    Передать, это как???
    Вместе со всей инфраструктурой обслуживания? Может и пилотов одолжат, "на время"?