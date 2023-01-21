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Минобороны: В Донецкой Республике штурмовые отряды при огневой поддержке ВС РФ взяли под контроль поселок Двуречье

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Минобороны: В Донецкой Республике штурмовые отряды при огневой поддержке ВС РФ взяли под контроль поселок Двуречье

Министерство обороны России в очередной сводке сообщает об освобождении поселка городского типа Двуречье в Донецкой республике. Поселок был взят под контроль штурмовыми отрядами добровольцев при огневой поддержке авиации, реактивной и ствольной артиллерии ЮВО ВС РФ, потери противника составили до 50 боевиков. Он расположен к западу от Соледара, юго-западнее станции Соль.


В последнее время в сводках Минобороны под добровольцами подразумевают бойцов ЧВК «Вагнер», которые успешно продвигаются как раз на Донецком направлении, отбивая у противника один населенный пункт за другим.



Вторым участком фронта, где российские войска активизировали наступательные действия, стало Запорожское направление. Пока Конашенков во время брифинга сообщил только о том, что подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции. Подробности наступления ВС РФ на этом участке, очевидно, появятся позднее.

На других направлениях, по данным Минобороны, в основном работала артиллерия и авиация российской армии. Огневое поражение нанесено подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области, а в районе села Ольшана уничтожен склад с боеприпасами ВСУ. Еще одну бригаду теробороновцев артиллеристы ЦВО накрыли в районе населенных пунктов Торское и Терны Донецкой республики. Потери противника здесь составили свыше 20 военнослужащих, уничтожена гаубица Д-20, БМП и РЛС AN/ТPQ-37.

В поселке Котляровка в подконтрольной ВСУ части ДНР авиацией и артиллерией уничтожен пункт управления 36-го отдельного стрелкового батальона ТрО Украины. Судя по сводке МО РФ, Генштаб ВСУ все больше восполняет потери мобилизованными теробороновцами.

В воздушном бою в районе поселка Владимировка в ДНР наши летчики сбили очередной Су-24 ВС Украины. Силами российской ПВО в районе города Лозовая в Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8.

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Использованы фотографии:
МО РФ
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4 комментария
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  1. polinet
    polinet Сегодня, 16:25
    +6
    Хорошо, перемалывая идём вперед. Главное ребят беречь, снарядов не жалеть.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 16:26
    +3
    Цитата: polinet
    Хорошо, перемалывая идём вперед. Главное ребят беречь, снарядов не жалеть.

    Полностью вас поддерживаю... главное беречь ребят наших
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:40
    +4
    К югу от Бахмута ЧВК «Вагнер» штурмует Дылеевку и Белую Гору. А к юго-западу от города пытается прорваться в Ивановское. Артиллерия ВСУ бьёт по Курдюмовке и Клещеевке. Также ЧВК «Вагнер» пытается атаковать на восточных окраинах самого Бахмута. К северу от города она штурмует Красную Гору. Причём, с двух направлений: юго-востока и востока. К северу от Соледара «оркестранты» ведут наступательные действия в районе Краснополовки. Российские войска вновь атакуют в направлении Верхнекаменского. (Wargonzo)
  4. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 16:49
    0
    А почему МинОбороны стеснятся назвать какими именно подразделениями происходит штурм !
    Ведь ещё с ВОВ была традиция за освобождения какого нибудь населенного пункта присваивать воинскому формированию имя освобождённого пункта!!!
    Ведь это прекрасно мотивирует бойцов !!!
    А то выходит, что никому не известные штурмовые отряды освобождают очередной населенный пункт!