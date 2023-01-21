Минобороны: В Донецкой Республике штурмовые отряды при огневой поддержке ВС РФ взяли под контроль поселок Двуречье

Министерство обороны России в очередной сводке сообщает об освобождении поселка городского типа Двуречье в Донецкой республике. Поселок был взят под контроль штурмовыми отрядами добровольцев при огневой поддержке авиации, реактивной и ствольной артиллерии ЮВО ВС РФ, потери противника составили до 50 боевиков. Он расположен к западу от Соледара, юго-западнее станции Соль.
В последнее время в сводках Минобороны под добровольцами подразумевают бойцов ЧВК «Вагнер», которые успешно продвигаются как раз на Донецком направлении, отбивая у противника один населенный пункт за другим.
Вторым участком фронта, где российские войска активизировали наступательные действия, стало Запорожское направление. Пока Конашенков во время брифинга сообщил только о том, что подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции. Подробности наступления ВС РФ на этом участке, очевидно, появятся позднее.
На других направлениях, по данным Минобороны, в основном работала артиллерия и авиация российской армии. Огневое поражение нанесено подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области, а в районе села Ольшана уничтожен склад с боеприпасами ВСУ. Еще одну бригаду теробороновцев артиллеристы ЦВО накрыли в районе населенных пунктов Торское и Терны Донецкой республики. Потери противника здесь составили свыше 20 военнослужащих, уничтожена гаубица Д-20, БМП и РЛС AN/ТPQ-37.
В поселке Котляровка в подконтрольной ВСУ части ДНР авиацией и артиллерией уничтожен пункт управления 36-го отдельного стрелкового батальона ТрО Украины. Судя по сводке МО РФ, Генштаб ВСУ все больше восполняет потери мобилизованными теробороновцами.
В воздушном бою в районе поселка Владимировка в ДНР наши летчики сбили очередной Су-24 ВС Украины. Силами российской ПВО в районе города Лозовая в Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8.