Идёт досудебное расследование. Я могу точно сказать, что быстрым оно не будет. Там непростая экспертиза, с участием специалистов. Они выясняют, из каких комплектующих собраны эти дроны, каково их происхождение.

Обратило на себя внимание заявление, сделанное в офисе генеральной прокуратуры Украины по поводу использования Россией ударных дронов. Напомним, что ранее представители киевского режима постоянно заявляли о том, что Россия применяет по объектам на Украине якобы иранские дроны Shahed 136 и их модификации. В Иране это опровергали, заявляя, что поставками ударных беспилотников в Россию не занимаются. Осуществлялись поставки нескольких дронов, но это было до начала российской спецоперации, что подчёркивала глава иранского МИД,Сегодня в эфире одного из украинских телеканалов прокурор из офиса Генпрокуратуры Украины Иван Чижевский заявил о том, что у следователей нет доказательств использования Россией дронов, которые были изготовлены на территории Ирана.Прокурор Чижевский:По словам украинского прокурора, пока такая работа окончательно не проведена, доказательства не получены.При этом в Киеве ранее уже призвали США и ЕС ввести новые санкции против Ирана за «поставки дронов России». Теперь выясняется, что никаких доказательств у Генпрокуратуры принадлежности дронов «Герань-1» и «Герань-2» Ирану нет. Но «виновный» традиционно уже назначен. А значит, доказательства будут «притягивать за уши».