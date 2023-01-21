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Прокурор из офиса Генпрокуратуры Украины: Пока у нас нет доказательств того, что применяемые РФ ударные дроны произведены на территории Ирана

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Прокурор из офиса Генпрокуратуры Украины: Пока у нас нет доказательств того, что применяемые РФ ударные дроны произведены на территории Ирана

Обратило на себя внимание заявление, сделанное в офисе генеральной прокуратуры Украины по поводу использования Россией ударных дронов. Напомним, что ранее представители киевского режима постоянно заявляли о том, что Россия применяет по объектам на Украине якобы иранские дроны Shahed 136 и их модификации. В Иране это опровергали, заявляя, что поставками ударных беспилотников в Россию не занимаются. Осуществлялись поставки нескольких дронов, но это было до начала российской спецоперации, что подчёркивала глава иранского МИД,


Сегодня в эфире одного из украинских телеканалов прокурор из офиса Генпрокуратуры Украины Иван Чижевский заявил о том, что у следователей нет доказательств использования Россией дронов, которые были изготовлены на территории Ирана.

Прокурор Чижевский:

Идёт досудебное расследование. Я могу точно сказать, что быстрым оно не будет. Там непростая экспертиза, с участием специалистов. Они выясняют, из каких комплектующих собраны эти дроны, каково их происхождение.

По словам украинского прокурора, пока такая работа окончательно не проведена, доказательства не получены.

При этом в Киеве ранее уже призвали США и ЕС ввести новые санкции против Ирана за «поставки дронов России». Теперь выясняется, что никаких доказательств у Генпрокуратуры принадлежности дронов «Герань-1» и «Герань-2» Ирану нет. Но «виновный» традиционно уже назначен. А значит, доказательства будут «притягивать за уши».
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3 комментария
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:47
    0
    Сегодня в эфире одного из украинских телеканалов прокурор из офиса Генпрокуратуры Украины Иван Чижевский заявил о том, что у следователей нет доказательств использования Россией дронов, которые были изготовлены на территории Ирана.

    Пора бы и российской прокуратуре, завести дела об использовании Украиной дронов, РСЗО, артиллерии и другого оружия произведенного в США, Европе и даже в Южной Корее. Целый КАМАЗ дел наберётся.
    1. lelik613
      lelik613 Сегодня, 16:53
      +1
      Им все равно что делать, лишь бы ничего не делать. Удивительно, но до сих пор еще не заведено уголовное дело на царя Ирода за преступления против человечности.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:51
    +1
    Прокурор из офиса Генпрокуратуры Украины: Пока у нас нет доказательств того, что применяемые РФ ударные дроны произведены на территории Ирана

    Это такой ИИ в Гениальной Прокуратуре Украины завёлся? Без имени и роду-племени.