Главы МИД трёх прибалтийских стран призвали Германию «незамедлительно» поставить Украине танки Leopard

Мы, главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии призываем Германию дать Украине танки Leopard сейчас, незамедлительно. Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия как ведущая европейская сила несет особую ответственность в этом вопросе.

Риторика руководства некоторых стран Европы касательно вопроса поставки немецких танков Leopard Киеву все более напоминает истерику, граничащую с паникой. Речь идет прежде всего о восточноевропейских государствах, которые ближе всего находятся к зоне военного конфликта и уже откровенно не скрывают, что боятся победы России в ходе спецоперации на Украине.Ситуацию с наращиванием военной помощи ВСУ подогрели не совсем удачные переговоры по этому вопросу на полях саммита министров обороны пятидесяти стран, выступающих союзниками Киева, на американской военной базе в немецком Рамштайне. Несмотря на мощное давление, в том числе со стороны США, Берлин так и не дал согласие не только на отправку своих основных боевых танков Киеву, но даже на их реэкспорт другими странами.Такое решение не устраивает Польшу, которая готова даже отправить на Украину чуть более десяти танков Leopard без согласования с Берлином.Но более всего отказом от наращивания военной помощи Киеву обеспокоились прибалтийские государства. Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии даже выступили с совместным обращением к руководству ФРГ, в котором призвали власти Германии дать танки Leopard Украине незамедлительно. От имени трех прибалтийских республик по этому поводу с заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис:Судя по всему, прибалты всерьез опасаются, что после победы на Украине Россия возьмется за денацификацию их карликовых государств. Особенно с учетом того градуса русофобии и потакания неонацизму, которые превалируют во всех тех республиках в последние десятилетия. Для них Украина — последний рубеж обороны против русских, а на защиту других стран НАТО Вильнюс, Рига и Таллин, похоже, как-то не очень рассчитывают.Между тем, в Минобороны Германии заявили, что собираются посчитать, сколько всего танков Leopard могут передать Украине в случае получения одобрения на поставку от канцлера Олафа Шольца. Это заявление военного ведомства с удивлением восприняли в бундестаге. Глава оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман сочла тревожным признаком, что министерство занялось такой проверкой лишь спустя 11 месяцев боев на Украине и только после назначения нового министра обороны.