Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские чиновники после отказа США и Германии передать танки обвинили Запад в слабой поддержке Украины

28
Украинские чиновники после отказа США и Германии передать танки обвинили Запад в слабой поддержке Украины

Киевский режим оказался недовольным итогами военной конференции в Рамштайне, в ходе которой США не удалось «продавить» Германию в вопросе поставок танков Leopard 2. Вслед за этим «задний ход» начали давать ряд «друзей» Украины. В частности, военное ведомство Чехии «открестилось» от возможности передачи ВСУ Leopard 2, которые должны быть отгружены из ФРГ для нужд местной армии.


В результате украинские войска получат лишь ограниченное количество британских ОБТ Challenger 2 и французских колёсных танков AMX-10RC, а также остатки парка Т-72 из Польши и Чехии. То есть в незалежную прибудет небольшое подкрепление, а не «танковая армада», которой киевский режим намеревался нанести поражение российской армии.

Срыв планов «разгрома» ВС РФ вызвал раздражение в киевской верхушке. Михаил Подоляк из офиса президента призвал «думать быстрее», а Юрий Сак из военного ведомства заявил в интервью американскому изданию о нарушении Западом обещаний о поддержке Украины. По его словам, поддержка явно слаба.

Со своей стороны отметим, что локальные победы российских войск на фронте в целом ещё не сказались на его общей стабильности. В этих условиях Запад не спешит вооружать незалежную собственными танками. При этом любые существенные подвижки на передовой могут вызвать резкое изменение позиции кураторов Киева.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны ФРГ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:28
    +2
    Хвост обиделся на собаку.Может проще будет собаку купировать,дабы хвост нп обижался?
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:43
      +3
      дайте снарядов?
      На
      Дайте арту?
      на
      Дайте ракеты?
      На
      Дайте ПВО?
      на,
      пулеметы?
      Нна
      денег?
      Нна
      Беженцев назад ?
      нна
      Гуманитарку ?
      нна
      Снаряжение, одежку, обувку. шляпы, БТР, БМП....???....
      Нананананана...
      Дайте танки?
      Нэт, нихт, ноу...
      - Сволочи, русские подстилки, предатели европейские..... АААА!!!!
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:29
    +2
    Ну ващето Путин рассказал о последствиях. А он всемогущ. Не ну вариантов у гаранта Российской конституции, гораздо больше, чем западные санкции
  3. Normann
    Normann Сегодня, 17:31
    +1
    Требовать у бывших фашистов, которые хотят забыть все что связано с 2МВ, могут только идиоты.Да и какое право они имеют что-то требовать?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:34
      0
      Одни фашисты требуют у других.Обычное дело.Ну,или пусть по Вашему ..одни идьёты трпбуют у других идьётов
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:48
      0
      Цитата: Normann
      Да и какое право они имеют что-то требовать?

      Имеют право требовать, они ведь тоже из Рейха и тоже наци.
  4. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:33
    0
    Думаю под конец ВОВ у Гитлера и окружения была такая же истерика.
    Вообще больше сотни т 72 это минимум противно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:36
      +1
      Ну наверно у Зеле-фюрера тоже своя Ханна Райч припасена с Физелер-Шторьхом в ангаре поблизости от Зе-бункера.....
      А с учетом того сколько он прикарманил вся эта СВО для него превратилась в игру под названием "Не пропусти момент когда еще можно будет свинтить". Весь вопрос - дадут ли ему свинтить, или "геройски погибнут" его....
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:52
        +1
        Цитата: Nexcom
        Ну наверно у Зеле-фюрера тоже своя Ханна Райч припасена с Физелер-Шторьхом в ангаре поблизости от Зе-бункера...

        Ганна есть, но не пилот. А пилот и самолёт, как и охрана от братанов британцев ( толь удерут они без фюрерклоуна ).
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:55
          0
          Вот-вот. Так что варинта свинтить у него получается нет. Только "геройская погибель от русских орков." (с)
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:34
    0
    В этих условиях Запад не спешит вооружать незалежную собственными танками.

    Когда падут Запорожье или Харьков, то Украина получит танки, боевые самолеты и ударные вертолеты AH-64 «Apache» и многое другое.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:42
      +1
      А пилотов и экипажи профессионально обученные где возьмут? Не верю что мобилизованные на улице свидомиты за три месяца натаскиваний станут полноценными орераторами.
    2. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 18:37
      0
      Тогда Петров с Бошировым могут пошалить на перевалочной базе в Жешуве.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 17:41
    0
    А что они на Германию то так озлобились?Хитропопые Американцы зажали даже старые Абрамсы версииА1.Мол дорогие и сложные.Если даже Арабы со своим небольшим умом с ними справились и секретного там уже ничего нет.Правильно Колбаса их посылает.На США никто голос не поднял.Двуличные союзнички
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:43
      0
      у арабов над каждым арабом-оператором по два амерских инструктора стоит. по крайней мере в ОАЭ именно так. потому сложно с таким сопровождением накосячить.... сомневаюсь что свидомым столько инструкторов выдадут.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 18:37
        0
        Выдадут!101 воздушно десантная дивизия там не зря ошеваеться, и с границей рядом и танков полно и одни из самых боеспособных бойцов.Обучай в тихомолку сколько хочешь hi
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:47
    0
    Украинские чиновники после отказа США и Германии передать танки обвинили Запад в слабой поддержке Украины
    прикольненько... попрошайки вякают. Ещё б покусали руку дающую, это было ещё веселее.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:54
    0
    Благодарность не самое развитое, а вернее самое не развитое чувство hohлов. Не то что жадность до халявы. winked
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 18:02
    +2
    "Faible soutien à l'Ukraine" !!!
    Les USA :
    -une enveloppe qui atteint déjà 100 milliards
    Les autres soutiens (UE et autres ):
    - cela approche aussi de 100 milliards

    L'Ukraine, dès qu'il s'agit de recevoir, a un appétit d'ogre même si pour toucher plus, plus , plus il faut faire dévorer ses "enfants" sur l’hôtel de la guerre !
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:11
    0
    Они видимо не поняли, что наступление уже идет полным ходом и вот-вот прибудет группировка в 200 000. Какие танки, для чего? Это уже ничего не поменяет. Думать им надо сейчас что удастся сохранить.
  11. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 18:13
    +2
    Отцы и дети

    Текст Вашего комментария слишком короткий
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:24
    0
    Срыв планов «разгрома» ВС РФ вызвал раздражение в киевской верхушке. Михаил Подоляк из офиса президента призвал «думать быстрее», а Юрий Сак из военного ведомства заявил в интервью американскому изданию о нарушении Западом обещаний о поддержке Украины. По его словам, поддержка явно слаба.

    Может пора Украине предложить обсуждать окончание конфликта не "этого не будет, они должны, всех в труху", а хотя бы "мы можем говорить с таким то и таким то представителем"
  13. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 18:30
    0
    Скоро подлодки просить будут)
    И обвинять - что не дали ))
    1. Русь
      Русь Сегодня, 19:01
      0
      Цитата: axe1stoyn
      Скоро подлодки просить будут)

      Та которая в степи Украины куда делась? what wassat
  14. Ирина Виноградова (Лагода)
    Ирина Виноградова (Лагода) Сегодня, 18:51
    0
    Зеленский по сценарию, написанному демпартией США-партией ястребов войны заставляют Европу играть в продолжении сериала "95 квартал". Зеленский-главный герой
  15. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 19:04
    0
    "Украинские чиновники после отказа США и Германии передать танки обвинили Запад в слабой поддержке Украины", форс мажор, вот как теперь объяснить потенциальным покупателям, что танков не будет. Нужно возвращать предоплату))
  16. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 19:12
    0
    Вот что не отнять у украинского правительства, так это смелость сказать даже своим "союзникам" что они м.....Ки, наши в этом плане трусы,все врагов партнёрами называют и поставляют им стратегическое сырье..можете в меня камни бросать,но я прав, вчера из России прибыл эшелон с мазутом,рабочих заставили закрасить все символы России,это все смакуется в нашей прессе...вот как то так
  17. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:23
    0
    Украинские чиновники после отказа США и Германии передать танки обвинили Запад в слабой поддержке Украины

    Если на Украине ещё об этом варианте не подумали...
    Пусть Украина введёт санкции против США, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Канады, Австралии. Блокирующие любые финансовые операции с ЦБ этих стран. С запретом на въезд на текущую территорию Украины граждан этих стран, с выдворением дипломатов и иных представителей этих стран не позднее 31 января 2023 года.