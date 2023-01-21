Украинские чиновники после отказа США и Германии передать танки обвинили Запад в слабой поддержке Украины

Киевский режим оказался недовольным итогами военной конференции в Рамштайне, в ходе которой США не удалось «продавить» Германию в вопросе поставок танков Leopard 2. Вслед за этим «задний ход» начали давать ряд «друзей» Украины. В частности, военное ведомство Чехии «открестилось» от возможности передачи ВСУ Leopard 2, которые должны быть отгружены из ФРГ для нужд местной армии.
В результате украинские войска получат лишь ограниченное количество британских ОБТ Challenger 2 и французских колёсных танков AMX-10RC, а также остатки парка Т-72 из Польши и Чехии. То есть в незалежную прибудет небольшое подкрепление, а не «танковая армада», которой киевский режим намеревался нанести поражение российской армии.
Срыв планов «разгрома» ВС РФ вызвал раздражение в киевской верхушке. Михаил Подоляк из офиса президента призвал «думать быстрее», а Юрий Сак из военного ведомства заявил в интервью американскому изданию о нарушении Западом обещаний о поддержке Украины. По его словам, поддержка явно слаба.
Со своей стороны отметим, что локальные победы российских войск на фронте в целом ещё не сказались на его общей стабильности. В этих условиях Запад не спешит вооружать незалежную собственными танками. При этом любые существенные подвижки на передовой могут вызвать резкое изменение позиции кураторов Киева.