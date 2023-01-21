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Президент Молдавии: Ради членства в НАТО Кишинёв мог бы отказаться от политики нейтралитета

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Президент Молдавии: Ради членства в НАТО Кишинёв мог бы отказаться от политики нейтралитета

Ради членства в НАТО Кишинев мог бы отказаться от политики нейтралитета. В Молдавии не исключают вероятности вступления страны в «крупный альянс», чтобы обеспечить свою безопасность


Такое мнение высказала молдавский президент Майя Санду, отвечая во время интервью для американского журнала Politico на вопрос о возможном вступлении Молдавии в НАТО.

Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя: можем ли мы сделать это сами или мы должны стать частью более крупного альянса

- заявила госпожа Санду, явно не имея в виду ОДКБ.

Она допускает, что может наступить момент когда граждане страны начнут стремиться к отказу от политики нейтралитета. Но данный процесс, считает президент Молдавии, должен проходить с соблюдением демократических процедур.

Как отмечает американское издание, вопрос возможного вступление страны в Североатлантический альянс возник на повестке дня в молдавском обществе в связи с проведением российской армией спецоперации на Украине. В Кишиневе даже допускают вариант изменения конституции, в которой закреплен нейтральный статус государства. Несмотря на это, с 1994 года страна тесно сотрудничает с Североатлантическим альянсом на партнерской основе.

На данный момент вступлению Молдавии в НАТО мешает не только конституция, но также наличие российского воинского контингента в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

Собственно, идею вступления в альянс не поддерживает больше половины молдавских граждан, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного CBS-Research.
Использованы фотографии:
https://presedinte.md/
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36 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:35
    +6
    Молдавское общество, это 3 чувырлы в правительстве и штат посольства сша видимо?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:41
      +6
      Цитата: evgen1221
      Молдавское общество, это 3 чувырлы в правительстве и штат посольства сша видимо?

      Три - и те румынского гражданства.
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 18:02
        +3
        Была бы умнее историю бы подучила... Глядишь, как король Михай "Орден Победы" получила бы. Нет же, лавры Антанеску покоя не дают. Ладно, получит по заслугам.
      2. alexmach
        alexmach Сегодня, 18:57
        +2
        И тем ни мение кто-то же выбрал эту румынскую гражданку президентом?
      3. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 19:05
        0
        Не надо обольщаться. Санду- выиграла выборы. Молдоване голосовали за нее. Правда, того цена на газ была другой. Сами выбрали- сами и митингуют. Как народ с кастрюлями на голове. Скакали, выбрали Зеленского а теперь пусть хоть жрут его, хоть на хлеб намазывают. А отмазка типа ,,выбрали потому чио он мир,обещал,,- не проходит. Им каждый раз кто то и что- то ,,обещает" В итоге- ноль. Вопрос -" украинцы либо доверчивы, либо, глупы".
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 19:12
          +3
          Такое мнение высказала молдавский президент Майя Санду, отвечая во время интервью для американского журнала Politico на вопрос о возможном вступлении Молдавии в НАТО.

          Пожалуйста, Сантда вступай... только учти, что потом будешь интервью давать, и выпрашивать деньги не в стильной и модной одежде, а в потной, серо-зеленой майке и небритыми подмышками winked
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 19:15
            +1
            ... и небрито-волосатыми ногами.

            wassat как представлю такое - баба с мохнатыми подмышками и волосатыми ногами - аж тянет рвоту
          2. Теренин
            Теренин Сегодня, 19:19
            0
            Вообще-то, румыны, тоже интересная нация. Румынская армия, с немцами дошла до Москвы, а с русскими до Берлина.
            Сейчас наверное прикидывают, смогут ли дойти с украинцами до Москвы, а потом с русскими до Киева? what
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:40
    +2
    Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя: можем ли мы сделать это сами или мы должны стать частью более крупного альянса

    А чего там думать Майя, ты уже так отдала Молдавию, на съедению Румынии. К лету уже, с карт мира исчезнет название "Молдавия".
    Вот тогда вы будете и в Евросоюзе и в НАТЕ.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 17:48
      +5
      Цитата: tihonmarine
      А чего там думать Майя, ты уже так отдала Молдавию, на съедению Румынии. К лету уже, с карт мира исчезнет название "Молдавия".
      Вот тогда вы будете и в Евросоюзе и в НАТЕ.

      Надо поспешать с Одессой и ПМР, иначе испекут нам пряничек похлеще украинского...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 18:00
        +4
        Цитата: isv000
        Надо поспешать с Одессой и ПМР, иначе испекут нам пряничек похлеще украинского...

        Это уж точно, всё к этому идёт.
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 18:36
        0
        В Кишиневе даже допускают вариант изменения конституции,
        ...скорей всего после этого у пчёлки майи будут реальные проблемы ..ПНР это цветочки а вот Гагаузия преподнесёт сурприз для пчёлки майи..и это уже началось
      3. alexmach
        alexmach Сегодня, 18:58
        0
        Надо поспешать с Одессой и ПМР,

        Да как бы поздно уже. Хотя должен заметить, пока был Херсонский плацдарм госпожа Садну вела себя заметно потише.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:49
      +3
      ...а молдаване будут ездить делать ремонт не в России а в Европе, за Евро. Это будет величайшим достижением Санду. lol Типа ура молдаване - тоже станут эуропейцами. Вот так молдаване примкнут к "дружной семье" младоевропейских польских сантехников, литовских сиделок, латвийских горничных, ээстонских дворников, украинских собирателей клубники... Главное - вот она, Европа. wassat
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 18:27
        -1
        Там поляков с испанцами хватает, кому там молдаване нужны?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:57
          -1
          Санду верит что нужны. Про болгар забыли - они строителями неплохо по Европам банчат.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:49
    +1
    Президент Молдавии: Ради членства в НАТО Кишинёв мог бы отказаться от политики нейтралитета
    Ай нэ нэ нэ нэ, балаган должен продолжатся.
    Сами выбрали...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:51
      -1
      .... нане на хоп хоп хоп ! laughing

      тттттт,тттттттттттттт
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:01
      +3
      Цитата: rocket757
      Сами выбрали...

      Госдеп назначил.
  4. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 17:54
    +3
    В каком инкубаторе этих еврошлюх штампуют?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 18:09
      +4
      Цитата: dnestr74
      В каком инкубаторе этих еврошлюх штампуют?

      В Вашингтонском курятнике, потом обкатка в оральном кабинете...
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 18:21
      +2
      в 90х было поверье, что если главами МО будут женщины, то мир будет более безопасен. Дескать бабы войну не развяжут. Ну вот, получили. Ровно наоборот. Бабы, которые могут "ещё нарожать" топят за войну. А мужики, которые понимают, что от "мальца" до "бойца" большой путь.. вот те "за мир"
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 18:31
        +1
        Дескать бабы войну не развяжут.
        Вспоминаю Цензор 14го года, более жутких комментов, чем от украинского женского пола, я не читал нигде. Тимошенко с "атомным оружием" мелко плавает.
  5. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 17:59
    +1
    Ради членства в НАТО

    Почему-то приходит на память поговорка: "Ради красного словца не пожалеет и отца".
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 18:07
    +2
    Президент Молдавии: Ради членства в НАТО Кишинёв мог бы отказаться от политики нейтралитета

    Санду: ради НАТО во середу дам и сзаду и спереду!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:08
      0
      Там везде во всё дадут - толерастия однако.....
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:12
    +2
    Надоело Молдавии жить спокойно. Пока они ни кому не интересны, а будучи страной НАТО - цель для удара ЯО.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:16
    +3
    Майя Григорьевна!
    Останьтесь Гражданкой только Молдавии. Или Молдовы.
    Не ищите добра от больших и сильных союзов и стран.
    Ни от ЕС с НАТОй, ни от России, ни от США, тем более. Оставайтесь Главой Государства. Небольшого. Не сильного. Но своего!!! Вы же там родились. Рядом с Вами такие же взрослые люди. У всех вас родители на вашей земле много доброго сеяли. Многих из других республик кормили, поили, учили трудолюбию.
    Кто б донёс до Майи Григорьевны мнение от простого россиянина. Продолжающего жить в России.
  9. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 18:23
    0
    Я знал что мольдовани туповаты. Но сомневаться на предмет возможности или невозможности защитить себя, это край. От кого они собрались защищаться? От Буки? Может от Бабая?
  10. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 18:24
    0
    Мирный народ, который нахрен не надо воевать и прочее...Не блин, дергают....
  11. Комментарий был удален.
  12. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 18:33
    0
    Ага понятно, Молдавия теперь тоже "уже Европа"???
    Понятно, что не по географическому признаку, а по экономическому и политическому признаку...
  13. Пензяк
    Пензяк Сегодня, 18:36
    0
    Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя: можем ли мы сделать это сами или мы должны стать частью более крупного альянса

    - заявила госпожа Санду,
    Ой дуураааааа...
    Румыны (итальянские цыгане) дискутируют с молдаванами... Про альянсы. Про способность защититься. Уже анекдот
  14. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 18:36
    +1
    Нужно выбить из под ног америкосов эту схему - купил элиту - дал денег до конца жизни всем родственникам - и все - делай со страной что хочещь - методы одурачивания населения хорошо исследованы. Хотя бы так - уехал после службы жить в другую страну - получай гарантированный isøks...
  15. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 18:40
    -1
    Да уж, Санду ради члена НАТО всё готова продать и отдать. Немного жаль граждан Молдавии, но они сами могут решить, правильно ли их ведёт дама с румынским паспортом. Приднестровье своё решение высказало определённо
  16. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 18:44
    0
    Малахольность населения, отсутствие интереса к политике, можно объяснить, только сейчас на примере окраины всем должно быть понятно поддержка НАТО это трупы граждан (не политиков,чиновников), разрушенные города. Да население ничего и нигде не решает, но хотя бы озвучивать свое мнение должны.
  17. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 18:58
    0
    В нато она захотела, сначала за газ с Россией рассчитайся, а потом узнай какие взносы платят страны - члены нато, винограда с яблоками не хватит.