Президент Молдавии: Ради членства в НАТО Кишинёв мог бы отказаться от политики нейтралитета

Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя: можем ли мы сделать это сами или мы должны стать частью более крупного альянса

Ради членства в НАТО Кишинев мог бы отказаться от политики нейтралитета. В Молдавии не исключают вероятности вступления страны в «крупный альянс», чтобы обеспечить свою безопасностьТакое мнение высказала молдавский президент Майя Санду, отвечая во время интервью для американского журнала Politico на вопрос о возможном вступлении Молдавии в НАТО.- заявила госпожа Санду, явно не имея в виду ОДКБ.Она допускает, что может наступить момент когда граждане страны начнут стремиться к отказу от политики нейтралитета. Но данный процесс, считает президент Молдавии, должен проходить с соблюдением демократических процедур.Как отмечает американское издание, вопрос возможного вступление страны в Североатлантический альянс возник на повестке дня в молдавском обществе в связи с проведением российской армией спецоперации на Украине. В Кишиневе даже допускают вариант изменения конституции, в которой закреплен нейтральный статус государства. Несмотря на это, с 1994 года страна тесно сотрудничает с Североатлантическим альянсом на партнерской основе.На данный момент вступлению Молдавии в НАТО мешает не только конституция, но также наличие российского воинского контингента в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).Собственно, идею вступления в альянс не поддерживает больше половины молдавских граждан, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного CBS-Research.