Начиная с 1998 года, правительства России и Японии в начале каждого года проводят консультации по поводу рыболовства в прибрежных водах вблизи Курильской гряды в рамках соответствующего Соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. Но в наступившем 2023-м японский кабмин впервые за более чем двадцать лет получил уведомление от российского правительства, что РФ не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением данного соглашения.
Такая позиция Москвы очень расстроила Токио. Посольство Японии в России сообщило РИА Новости, что намерено добиваться от российской стороны проведения консультаций по этому вопросу и возврату к былым соглашениям по промыслу японских рыбаков вблизи Южных Курил. В посольстве отметили, что начиная с 1998 года, стороны поддерживали и развивали рыболовство в водах вокруг южных островов Курильской гряды в рамках соглашения на взаимовыгодной основе.
Учитывая эту историю, прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги
— огорченно сообщили в японском дипведомстве, подчеркнув, что все-таки попытаются уговорить Москву изменить свое решение и провести переговоры по данному вопросу «в как можно более ранние сроки в 2023 году».
Ранее японское информагентство Kyodo, комментируя ситуацию с отказом российской стороны от переговоров с Токио по поводу рыболовства у Курильских островов в 2023 году, предположило, что причиной этому стали ухудшения отношений между РФ и Японией на фоне антироссийских санкций Токио. Еще один пример того, как страны антироссийской коалиции жертвуют своими экономическими интересами в угоду американским и европейским русофобам.