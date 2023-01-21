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Власти Японии заявили о намерении добиваться переговоров с Россией по поводу промысла японских рыбаков в районе Южных Курил

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Власти Японии заявили о намерении добиваться переговоров с Россией по поводу промысла японских рыбаков в районе Южных Курил

Начиная с 1998 года, правительства России и Японии в начале каждого года проводят консультации по поводу рыболовства в прибрежных водах вблизи Курильской гряды в рамках соответствующего Соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. Но в наступившем 2023-м японский кабмин впервые за более чем двадцать лет получил уведомление от российского правительства, что РФ не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением данного соглашения.


Такая позиция Москвы очень расстроила Токио. Посольство Японии в России сообщило РИА Новости, что намерено добиваться от российской стороны проведения консультаций по этому вопросу и возврату к былым соглашениям по промыслу японских рыбаков вблизи Южных Курил. В посольстве отметили, что начиная с 1998 года, стороны поддерживали и развивали рыболовство в водах вокруг южных островов Курильской гряды в рамках соглашения на взаимовыгодной основе.

Учитывая эту историю, прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги

— огорченно сообщили в японском дипведомстве, подчеркнув, что все-таки попытаются уговорить Москву изменить свое решение и провести переговоры по данному вопросу «в как можно более ранние сроки в 2023 году».

Ранее японское информагентство Kyodo, комментируя ситуацию с отказом российской стороны от переговоров с Токио по поводу рыболовства у Курильских островов в 2023 году, предположило, что причиной этому стали ухудшения отношений между РФ и Японией на фоне антироссийских санкций Токио. Еще один пример того, как страны антироссийской коалиции жертвуют своими экономическими интересами в угоду американским и европейским русофобам.
Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Yuzhno-Kurilsk
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5 комментариев
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  1. krot
    krot Сегодня, 19:27
    0
    Идут они лесом, промышлять хотят в наших водах...
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 19:27
    +1
    Нужен полный запрет на вылов морепродуктов в экономической зоне России, все амба лавочка для японскиз любителей рыбки и крабов закрыта, ешьте американские фаст фуды и чипсы. Ежегодно погрансслужба России задерживает не одну сотню их "мару" не легально занимающуюся промыслом, топить всех.
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 19:28
    0
    Пусть рис жрут, на взаимовыгодных условиях. Хрен им, а не рыба.
  4. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 19:28
    0
    Санкции вводить можно, а рыбу ловить запрещать - не моги? Это глупость или наивность?
  5. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 19:29
    0
    Ну вот тут просто напрашивается: " И рыбку съесть...." ну дальше вы знаете.