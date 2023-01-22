Польский депутат о закупках иностранной техники: Положение польской оборонной промышленности очень плохое

Это какое-то недоразумение. Ничего подобного не должно быть представлено в Сейме

Положение польской оборонной промышленности очень плохое

Новые контракты – это гвозди в гроб САУ Krab. Из этого соглашения с Южной Кореей мы ничего не извлекли. Даже Египет договорился на выгодных условиях