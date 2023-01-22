Польский депутат о закупках иностранной техники: Положение польской оборонной промышленности очень плохое

Польские власти в своём стремлении противостоять России лихорадочно закупают иностранную боевую технику, игнорируя потребности собственной военной промышленности. При этом руководство даже развивающихся стран демонстрирует заботу об интересах государства, стремясь за счёт зарубежных заказов создать национальную оборонку.
Как заявил польский депутат, бывший министр обороны Томаш Семоняк, военные закупки носят беспорядочный характер. Так, на днях Минобороны неожиданно заявило о необходимости приобретения американских истребителей F-15 и об отказе от массовой покупки продукции польского ВПК (ПТРК, гранатомёты, ЗРК) «из-за ограниченных производственных мощностей».
Это какое-то недоразумение. Ничего подобного не должно быть представлено в Сейме
- заявил депутат.
С его слов, при любом военном заказе необходимо в первую очередь думать о национальном ВПК, однако руководство страны предпочитает осуществлять авральные закупки у иностранных производителей.
Положение польской оборонной промышленности очень плохое
- отметил депутат.
С его слов, правительство уверяет, что сложилась экстраординарная ситуация в связи с конфликтом на Украине и передачей ВСУ танков Т-72 и САУ Krab, которые необходимо срочно заменить южнокорейскими ОБТ К2 и самоходными орудиями К9 – нет времени ожидать аналогичных изделий от польского ВПК.
Новые контракты – это гвозди в гроб САУ Krab. Из этого соглашения с Южной Кореей мы ничего не извлекли. Даже Египет договорился на выгодных условиях
- заявляет экс-министр обороны, резко критикуя указанную сделку.
Речь идёт о том, что Варшава приобретает у Сеула полностью готовые танки и гаубицы (в том числе изъятые из южнокорейской армии). При этом египетские власти договорились о передачи технологии и создании местной сборочной линии для производства большей части закупаемых САУ K9.