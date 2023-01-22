Военное обозрение
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Польский депутат о закупках иностранной техники: Положение польской оборонной промышленности очень плохое

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Польский депутат о закупках иностранной техники: Положение польской оборонной промышленности очень плохое

Польские власти в своём стремлении противостоять России лихорадочно закупают иностранную боевую технику, игнорируя потребности собственной военной промышленности. При этом руководство даже развивающихся стран демонстрирует заботу об интересах государства, стремясь за счёт зарубежных заказов создать национальную оборонку.


Как заявил польский депутат, бывший министр обороны Томаш Семоняк, военные закупки носят беспорядочный характер. Так, на днях Минобороны неожиданно заявило о необходимости приобретения американских истребителей F-15 и об отказе от массовой покупки продукции польского ВПК (ПТРК, гранатомёты, ЗРК) «из-за ограниченных производственных мощностей».

Это какое-то недоразумение. Ничего подобного не должно быть представлено в Сейме

- заявил депутат.

С его слов, при любом военном заказе необходимо в первую очередь думать о национальном ВПК, однако руководство страны предпочитает осуществлять авральные закупки у иностранных производителей.

Положение польской оборонной промышленности очень плохое

- отметил депутат.

С его слов, правительство уверяет, что сложилась экстраординарная ситуация в связи с конфликтом на Украине и передачей ВСУ танков Т-72 и САУ Krab, которые необходимо срочно заменить южнокорейскими ОБТ К2 и самоходными орудиями К9 – нет времени ожидать аналогичных изделий от польского ВПК.

Новые контракты – это гвозди в гроб САУ Krab. Из этого соглашения с Южной Кореей мы ничего не извлекли. Даже Египет договорился на выгодных условиях

- заявляет экс-министр обороны, резко критикуя указанную сделку.

Речь идёт о том, что Варшава приобретает у Сеула полностью готовые танки и гаубицы (в том числе изъятые из южнокорейской армии). При этом египетские власти договорились о передачи технологии и создании местной сборочной линии для производства большей части закупаемых САУ K9.

Автор:
Использованы фотографии:
Компания Hanwha Defense
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16 комментариев
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  1. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 08:08
    +2
    ЗАО Польшараспил во все красе. У поляков к своей оборонке странное отношение. Посчитали сколько им в будущем году нужно патронов, снарядов, заказали, промышленность выполнила заказ и закрыла цеха. Т.е. все это частное, то кому понраву содержать производство которое не работает.
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:09
    +3
    Вассалов не жалко, а польшу тем паче. Не ну удумали карту поляка выдавать, а сами в попе. Карту поляка брать и требовать выплат по полной программе. В соответствии с законом "Пока толстый сдохнет, сухой усохнет"
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 08:09
    +4
    Паны поставили не на ту "коняшку" laughing ...сбагрив все оружие СССР в надежде поставок с Бундесвера!...а оно вон как бывает good
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:21
      +1
      Цитата: Владислав_2
      в надежде поставок с Бундесвера!.

      В счет требуемых наглым образом от Германии репараций! lol
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:09
    +3
    Вчера то же самое от немцев слышали-тут же статья была. https://topwar.ru/209263-glava-sojuza-voennosluzhaschih-bundesvera-nemeckaja-armija-riskuet-stat-bezoruzhnoj.html
    Или прибедняются или действительно оказались колоссом на глиняных ногах?
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:18
    +2
    То, что Польша гробит свою, относительно самодостаточную, оборонку, закупая всё импортное, может объясняться только тем, что это быстро.

    Вопрос следующий - а зачем быстро? Вряд ли поляки ждут нас через пару-тройку месяцев на своей границе, ожидая того, что украинцы закончатся и так быстро наступит их, поляков, очередь.

    Как старый конспиролог (lol), могу предположить, что Польша закупает технику для того, чтобы отправить её на Украину. Причём воевать на ней будут не украинцы, и не Донбасс или Крым у России в интересах недоразумения под рабочим названием "Украина" отвоёвывать.
    На ней поляки будут на территории Украины защищать то, что практически уже считают своим - "восточные кресы". И это, с точки зрения поляков, война для них справедливая и оправданная.
    Потому им оружие нужно сейчас и много.
    А ВПК, как показывает практика, что у нас, что на Западе - без пары-тройки стимулирующих пинков может раскачиваться и "разводить парЫ" бесконечно.

    Остаётся только надеяться, что у нас в Кремле и в Генштабе в отношении "польских земель" на Украине мнение не такое, как у поляков.
  6. Normann
    Normann Сегодня, 08:22
    0
    А вот РФ и РБ спят и думают как бы нам получше напасть на РП.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:27
    0
    Положение польской оборонной промышленности очень плохое
    Странно, в европейских странах поголовно жалуются на нехватку тяжелых вооружений и б/п, работу своих ВПК и при этом продолжают поставлять на Украину оружие, а кое кто не прочь и повоевать с Россией. Поляки не заключают контракты со своим ВПК и предпочитают купить в РК, Сша и тут нужно задуматься, а не коррупция ли это и каковы откаты.
  8. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 08:38
    0
    Не надо мешать нашему геополитическому противнику совершать ошибки - как когда-то писалось в заставках World of Tanks - это невежливо laughing Пусть их ВПК ослабляется и деградирует. А этот депутат, выступающий против закупок у иностранных производителей военной продукции для Польши - явно лоббист интересов польского ВПК. Значит, он пока существует. Хммм... А САУ Krab многие военные обозреватели оценивают действительно высоко, удачное сочетание качеств получилось.
  9. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 08:41
    0
    Польский депутат о закупках иностранной техники: Положение польской оборонной промышленности очень плохое

    очередная ДЕЗИНФОРМАЦИЯ подготовка к мобилизации
  10. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 08:43
    0
    У Польского ВПК всё в крайнем шоколаде, просто у него ещё и жадность овер 9000. Сейчас идёт такая масса бабла в ВПК, что он просто переварить это не может и огромный поток денег выплёскивается на иностранные заказы. Но ВПК хочет чтобы всё до последнего Евро было переданого ему, даже если Польская армия будет пол века ждать выполнения срочных заказов wassat
  11. cniza
    cniza Сегодня, 08:52
    0
    Минобороны неожиданно заявило о необходимости приобретения американских истребителей F-15 и об отказе от массовой покупки продукции польского ВПК (ПТРК, гранатомёты, ЗРК) «из-за ограниченных производственных мощностей».

    Это какое-то недоразумение. Ничего подобного не должно быть представлено в Сейме

    - заявил депутат.


    Хозяин приказал , а тут кто то вякает...
  12. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:19
    0
    Польский депутат о закупках иностранной техники: Положение польской оборонной промышленности очень плохое

    Поэтому поляки на высшем уровне и требуют от Германии военных поставок, она богатая, у неё всё есть.
  13. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 09:22
    +3
    не надо так переживать тов.Польский депутат Семоняк! мы же стараемся, отправить вашу оборонную промышленость туда.. где ей и место. не тревожьтесь пан!
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 10:11
    0
    Польский депутат о закупках иностранной техники: Положение польской оборонной промышленности очень плохое

    Я только помню, что во времена Варшавского Договора с этим у поляков всё было норм. Строили корабли, работали над поставками запчастей, работали по кооперации с производствами из Советского Союза.
    Ну а сейчас?
    Ну вы же сами хотели, вот и получили. lol
  15. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:00
    0
    Обычная дележка военного бюджета.
    Закупки для ВВС с'ьедают закупки для сухопутных сил.
    В Израиле - то же самое.