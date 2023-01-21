Военное обозрение
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Российские подразделения освободили село Краснополье на направлении Соледар-Северск

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Российские подразделения освободили село Краснополье на направлении Соледар-Северск

Продолжают приходить сведения об успешном продвижении российских войск в Соледарско-Артёмовской агломерации, охватывающей как два этих города, так и более двух десятков сёл, станций и посёлков в округе. Приходят сообщения о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии Вооружённых сил России освободили посёлок Краснополье, находящийся к северо-западу от ранее освобождённого Соледара. Нередко это село на картах обозначено как Краснопольевка.


Сходящимися ударами со стороны Соледара и станции Соль российские отряды нанесли поражение силам противника в Краснополье, взяв под контроль как сам этот населённый пункт, так и очередной участок дороги, соединяющей Соледарско-Артёмовскую агломерацию с Северском. Расстояние по автомобильной дороге от Краснополья до южных окраин Северска не превышает 12 км.



Отряды «Вагнера» на данный момент продвигаются сразу на нескольких направлениях, увеличивая площадь освобождённых территорий и одновременно выбивая врага с тех позиций, которые он укреплял в течение всех последних месяцев.

Напомним, что ранее бои завязались уже и на подступах к Константиновке, а именно – в районе села Предтечино. Это говорит о том, что осуществлять переброску войск, техники и вести какое-либо материально-техническое обеспечение группировки ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) командованию ВСУ становится всё более затруднительно.
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2 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 19:15
    +1
    Вот реально сводки с фронта радуют, представляю такое же воодушевление людей в годы ВОВ после сообщений об освобождения русской земли от нацистов.
  2. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 19:17
    -1
    Возрождение традиций штрафбатов? Ну-ну... Главное, что работает.