Продолжают приходить сведения об успешном продвижении российских войск в Соледарско-Артёмовской агломерации, охватывающей как два этих города, так и более двух десятков сёл, станций и посёлков в округе. Приходят сообщения о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии Вооружённых сил России освободили посёлок Краснополье, находящийся к северо-западу от ранее освобождённого Соледара. Нередко это село на картах обозначено как Краснопольевка.Сходящимися ударами со стороны Соледара и станции Соль российские отряды нанесли поражение силам противника в Краснополье, взяв под контроль как сам этот населённый пункт, так и очередной участок дороги, соединяющей Соледарско-Артёмовскую агломерацию с Северском. Расстояние по автомобильной дороге от Краснополья до южных окраин Северска не превышает 12 км.Отряды «Вагнера» на данный момент продвигаются сразу на нескольких направлениях, увеличивая площадь освобождённых территорий и одновременно выбивая врага с тех позиций, которые он укреплял в течение всех последних месяцев.Напомним, что ранее бои завязались уже и на подступах к Константиновке, а именно – в районе села Предтечино. Это говорит о том, что осуществлять переброску войск, техники и вести какое-либо материально-техническое обеспечение группировки ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) командованию ВСУ становится всё более затруднительно.