Глава Союза военнослужащих бундесвера: Немецкая армия рискует стать безоружной

Энергетический кризис, с которым сегодня сталкивается ФРГ, к 2025 году способен вызвать острую нехватку вооружений в армии. Немецкая армия рискует стать безоружной.
Такой прогноз дал глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер на немецком телеканале ZDF.
Бундесвер фактически голый!
- бьет тревогу офицер.
Он считает, что немецкие предприятия оборонной отрасли, продавая свою продукцию по прежним ценам, из-за дороговизны энергоресурсов терпят убытки. А если они поднимут цены, то Минобороны ФРГ не сможет продолжать закупки. Учитывая сложившуюся ситуацию, Вюстнер считает, что о поставках Германией танков другим странам не может быть и речи.
Ситуация в бундесвере щекотливая, она сложнее, чем когда-либо прежде
- считает высокопоставленный военнослужащий.
По его мнению, немецким властям пора осознать необходимость перехода экономики страны на военные рельсы, чтобы Германия не потеряла окончательно свою обороноспособность. Вюстнер отмечает, что ФРГ отправила за рубеж слишком много оборонной продукции, а о восполнении запасов никто не заботится. В данной ситуации излишнюю медлительность чиновников при заключении контрактов с Минобороны страны офицер считает недопустимой.
Впрочем, если верить, представителям официального Берлина, отдавать свои танки Украине отказываются не только немецкие военные, но и армии других стран Европы. По крайней мере, по утверждению представителя федерального правительства Штеффена Хебештрайта, заявок на реэкспорт танков Leopard 2 пока не поступало.