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Глава Союза военнослужащих бундесвера: Немецкая армия рискует стать безоружной

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Глава Союза военнослужащих бундесвера: Немецкая армия рискует стать безоружной

Энергетический кризис, с которым сегодня сталкивается ФРГ, к 2025 году способен вызвать острую нехватку вооружений в армии. Немецкая армия рискует стать безоружной.


Такой прогноз дал глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер на немецком телеканале ZDF.

Бундесвер фактически голый!

- бьет тревогу офицер.

Он считает, что немецкие предприятия оборонной отрасли, продавая свою продукцию по прежним ценам, из-за дороговизны энергоресурсов терпят убытки. А если они поднимут цены, то Минобороны ФРГ не сможет продолжать закупки. Учитывая сложившуюся ситуацию, Вюстнер считает, что о поставках Германией танков другим странам не может быть и речи.

Ситуация в бундесвере щекотливая, она сложнее, чем когда-либо прежде

- считает высокопоставленный военнослужащий.

По его мнению, немецким властям пора осознать необходимость перехода экономики страны на военные рельсы, чтобы Германия не потеряла окончательно свою обороноспособность. Вюстнер отмечает, что ФРГ отправила за рубеж слишком много оборонной продукции, а о восполнении запасов никто не заботится. В данной ситуации излишнюю медлительность чиновников при заключении контрактов с Минобороны страны офицер считает недопустимой.


Впрочем, если верить, представителям официального Берлина, отдавать свои танки Украине отказываются не только немецкие военные, но и армии других стран Европы. По крайней мере, по утверждению представителя федерального правительства Штеффена Хебештрайта, заявок на реэкспорт танков Leopard 2 пока не поступало.
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Использованы фотографии:
Bundeswehr
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3 комментария
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  1. Простой
    Простой Сегодня, 19:12
    +1
    Когда в какой - либо стране военного приглашают в СМИ дать интервью - в этом заинтерисованны политики.
    Так и здесь - немецкие политики не находят привлекательности в плане поддержки в конфликте на Украине. "Выхлоп" для ФРГ не просматривается - одни убытки.
  2. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 19:12
    +2
    Никто конечно экономику на военные рельсы переводить не будет но обывателя следует сначала крепко напугать и только потом предложить "менее ужасающий вариант" laughing
    Золотое время для генералов и ВПК !! Под этот плач и стон , что все склады и арсеналы вояк пусты из-за Украины то можно такой бюджет выбить и так взвинтить цены, что проблемы с дешёвыми энергоносителями отойдут на второй план.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 19:19
    0
    В России очень хорошо помнят эту бронированную свору с крестами на бортах (((( немчуре бы сидеть тихо, у них на века за их злодеяния нет права дышать в сторону России, а то как сказал их депутат Бундестага своим коллегам, вы идете на работу мимо Т-34, походы на Россию заканчиваются русскими танками в Берлине.