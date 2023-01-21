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Экс-советник в офисе Зеленского: Если кто-то думает, что Украина гарантированно выиграет войну, то уже очень не похоже

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Экс-советник в офисе Зеленского: Если кто-то думает, что Украина гарантированно выиграет войну, то уже очень не похоже

Уволенный с поста советника в офисе президента Зеленского Алексей Арестович в очередной раз представил свои соображения о происходящем на фронтах. Обращает на себя внимание тот факт, что в прошлом году Арестович высказывался куда более оптимистично в плане возможностей ВСУ. Теперь же он озвучивает мысли, которые явно не по нраву тем, кто остаётся на Банковой. К прогнозам и оценкам этого человека можно относиться по-разному, но факт остаётся фактом: уровень пессимистических оценок в них существенно вырос.


Сегодня Арестович заявил о том, что Киев упустил возможность нанести поражение России.

Арестович:

Теперь Украина превратилась в сторону, которую другие в этой игре используют. Тут и Россия запустила процесс внутренней грызни у нас в верхушке.

По заявлению бывшего советника в офисе Зеленского, свидетельством такой «грызни» можно считать события вокруг гибели главы МВД и саму эту гибель. Таким образом, Арестович даёт понять, что, по его мнению, упал вертолёт с министром и его замом вовсе не случайно. И руку к этому, по намёкам Арестовича, могли приложить те, кто конкурирует друг с другом в украинской верхушке - якобы с подачи России.

Арестович:

Уже крутится история, которой мы не управляем.

По словам Арестовича, если кто-то считает, что мы непобедимы, то он готов разочаровать:

Мы непобедимы, пока не начали грызть друг друга. А иначе мы очень даже победимы. Причём победимы в кратчайшие сроки. Да так, что сами не успеем заметить.

По заявлению Арестовича, если кто-то думает, что Украина гарантированно выиграет войну, то уже очень не похоже.

С 14 числа перестало быть похоже.

Также Арестович привёл оценку от президента Дуды, который несколько дней назад заявил, что ближайшие месяцы будут решающими в плане того, выживет ли вообще Украина.

Арестович:

Как выдумаете, он это просто так говорил или всё-таки на основе какой-то информации...

Ранее Арестович прогнозировал, что к середине осени украинские войска «преподнесут России сюрприз как на Луганском, так и на Запорожском направлениях». Теперь сюрпризы они преподносят, судя по всему, сами себе и своим западным спонсорам…
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27 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:19
    0
    Короче, как только выкинули пинком под зад, так сразу наступило прозрение у Люси. А 14 это он про Соледарский разгром-то...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:29
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Короче, как только выкинули пинком под зад, так сразу наступило прозрение у Люси. А 14 это он про Соледарский разгром-то...


      Нет не наступило.В том же интервью он начал такую пургу нести.Якобы Украина должна взять под контроль значительную часть Российской Федерации, чтобы получить мост в Азию.Об этом в беседе с экс-советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем в эфире интернет-блога «Хвыля» заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».И Арестович с ним полностью согласен. Так что какое тут прозрение.Его разум окончательно помутнел.

      .По мнению Романенко, в эту «Югороссию» должны войти как минимум земли Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, если не вся территория до Кавказа.

      «Ключевая задача Украины, стратегическая – это как выстроить мостик с Азией и как этот мостик можно сделать в контексте отношений с Западом. Напрашивается вывод, что от восточной границы Украины до Казахстана приблизительно 500 километров по прямой. Вот эта линия – Волгоград, Дон, вот это – та история, которая нам нужна, это и есть северная граница «Югороссии», к которой должна стремиться Украина в своих стратегических планах», – сказал эксперт.

      https://www.politnavigator.net/na-ukraine-poyavilis-plany-sozdaniya-yugorossii-i-sukhoputnogo-koridora-v-kazakhstan.html

      Убедитесь сами прослушав полную версию этого бреда.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 20:22
    +6
    Арестович. Причём победимы в кратчайшие сроки. Да так, что сами не успеем заметить.

    Короче, Арестович - мастер спорта международного класса по переобуванию в кувырке laughing
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 20:42
      +1
      Ну раз немцы не дали танков , на подмогу едет Арестович


      Мы непобедимы, пока не начали грызть друг друга. А иначе мы очень даже победимы. Причём победимы в кратчайшие сроки. Да так, что сами не успеем заметить.

      Сам то он понял что сказал ? В любом случаи вы проиграли !
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:01
      -1
      Цитата: Теренин
      Короче, Арестович - мастер спорта международного класса по переобуванию в кувырке

      Может,в связи с увольнением из офиса Зеленского, он надеется в Администрации Президента РФ зарплату получать? Люсе ведь по фигу, кто его имеет, лишь бы платили.
    5. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:05
      -1
      Чубатые в этом виде ,,спорта,,- лучшие чемпионы. Переобуваться они умеют. Подождите,они еще на выборы ВВП впереди нас всех побегут и портрет ВВП облизывать будут.)) Гниловатый народ.
    6. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:17
      0
      ему заокеанские лекари сказали: "прозрей и иди!!" (как прям в фильме "День Святого Йоргена"). И он открыл свои карие очи, отбросил костыли украинской пропаганды и пошёл... и пошёл давать реальные и писсимистические прогнозы
  3. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 20:24
    +1
    Ну, в принципе, нормальный новый пресс-секретарь. Старый то не вывозит.
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 21:19
      0
      Поддерживаю.. Дорогу профессионалам hi
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 20:26
    0
    Информации у люськи много,поэтому думает как спасти свою шкуру.Когда стояла задача врать ,то он врал как специалист,когда запахло жаренными ,то сделал ход конём,но мат не минуем.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:56
      +2
      Не удивлюсь если бритты будут продвигать Арестовича на пост президента Украины. Все равно после наркофюрера хуже уже ничего не придумаешь.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:05
        -2
        Цитата: Orange-Bigg
        Все равно после наркофюрера хуже уже ничего не придумаешь.

        Я могу придумать целый ряд более худших вариантов президента Украины! Путин, Кадыров, Медведев... во, уже три!
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 21:11
          +1
          Цитата: Тарелка
          Цитата: Orange-Bigg
          Все равно после наркофюрера хуже уже ничего не придумаешь.

          Я могу придумать целый ряд более худших вариантов президента Украины! Путин, Кадыров, Медведев... во, уже три!


          Судя по вашим предпочтениям в пользу Зеленского вы считаете что Украине нужен не Президент ,а наркобарон.Ваше право.
  5. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 20:26
    +1
    О как запел, соловей. А что случилось? Вы же вроде как ещё в марте армию России разбили.
  6. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 20:27
    +4
    Не надо его слушать, он же сам признавался что все время врет hi
  7. ZVOнарь
    ZVOнарь Сегодня, 20:27
    -2
    Цитата: Теренин
    Короче, Арестович - мастер спорта международного класса по переобуванию в кувырке


    Это неудивительно, после его роли женщины в фильме
  8. Denis812
    Denis812 Сегодня, 20:33
    +2
    Мне кажется скоро Люся совершенно случайно поскользнётся на льдышке и отправится к Бандере.
    Ну или горшок с цветами ему случайно на голову свалится с 20-го этажа.
    Или пойдёт он, скажем, полюбоваться закатом с Северного моста и упадёт случайно в Днепр. А там, вот незадача оч.холодно, да и потонет херой нации в цвете лет.
    :)
  9. lowwar
    lowwar Сегодня, 20:33
    0
    Вашу заметку удалить! Короткая и не несёт никакой информации. :) Или ВО приютило "Люсю" на полставки и пиарит её?
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 21:23
      0
      Цитата: lowwar
      Вашу заметку удалить! Короткая и не несёт никакой информации. :) Или ВО приютило "Люсю" на полставки и пиарит её?

      А чтобы любая заметка несла информацию надо что? Правильно! В конце добавлять, чтоб покупали финки НКВД (ЛГБТ) от кизлярских мастеров! Почему на ВО нет рекламы финок? am Да, и найм умер...
  10. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:40
    -2
    Если коломойскому дать во владение магаданской обл в обмен на всю окраину.
    Вот будет раздрай в бандере. Золото колымы против марганца и м/лома донбасса.
    Может продаться?
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 21:07
      0
      Коломойский на Колыме с топором и лопатой? Ничего не понял ,но очень интересно.
  11. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 20:41
    0
    Что у них в головах, кого они победить хотят, тех кого нельзя? Много вас было, еще добавим для истории!
  12. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 20:44
    -1
    Человек переобувается на ходу. За пропаганду сейчас ему никто не платит, можно и высказать альтернативное мнение.
  13. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:45
    +1
    Кажется, что действия Люси не логичны, не боится кастрюлеголых - "рубит правду-матку"...... Если же предположить, что последние высказывания Люси согласованы и направлены на подготовку населения Украины к вводу войск Польши на западную Украину, тогда все логично. Украина сама уже не справляется - Польша поможет, хотя бы в западных областях.
  14. БойКот
    БойКот Сегодня, 20:45
    0
    Крысы уже начали эвакуацию?
    Уже крутится история, которой мы не управляем
    можно подумать, когда-то они чем-то управляли. Ждать от Люсьен объективности - это кем надо ьыть, даже не представляю.
  15. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 21:12
    0
    Также Арестович привёл оценку от президента Дуды

    Арестович:
    Как выдумаете, он это просто так говорил или всё-таки на основе какой-то информации...

    Ну, да. Дуда просто так дудеть не будет! wassat
  16. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:15
    0
    А что, UA планировала выиграть войну?!..
    Народ совсем ополоумел...