Экс-советник в офисе Зеленского: Если кто-то думает, что Украина гарантированно выиграет войну, то уже очень не похоже

Теперь Украина превратилась в сторону, которую другие в этой игре используют. Тут и Россия запустила процесс внутренней грызни у нас в верхушке.

Уже крутится история , которой мы не управляем.

Мы непобедимы, пока не начали грызть друг друга. А иначе мы очень даже победимы. Причём победимы в кратчайшие сроки. Да так, что сами не успеем заметить.

С 14 числа перестало быть похоже.

Как выдумаете, он это просто так говорил или всё-таки на основе какой-то информации...

Уволенный с поста советника в офисе президента Зеленского Алексей Арестович в очередной раз представил свои соображения о происходящем на фронтах. Обращает на себя внимание тот факт, что в прошлом году Арестович высказывался куда более оптимистично в плане возможностей ВСУ. Теперь же он озвучивает мысли, которые явно не по нраву тем, кто остаётся на Банковой. К прогнозам и оценкам этого человека можно относиться по-разному, но факт остаётся фактом: уровень пессимистических оценок в них существенно вырос.Сегодня Арестович заявил о том, что Киев упустил возможность нанести поражение России.Арестович:По заявлению бывшего советника в офисе Зеленского, свидетельством такой «грызни» можно считать события вокруг гибели главы МВД и саму эту гибель. Таким образом, Арестович даёт понять, что, по его мнению, упал вертолёт с министром и его замом вовсе не случайно. И руку к этому, по намёкам Арестовича, могли приложить те, кто конкурирует друг с другом в украинской верхушке - якобы с подачи России.Арестович:По словам Арестовича, если кто-то считает, что мы непобедимы, то он готов разочаровать:По заявлению Арестовича, если кто-то думает, что Украина гарантированно выиграет войну, то уже очень не похоже.Также Арестович привёл оценку от президента Дуды, который несколько дней назад заявил, что ближайшие месяцы будут решающими в плане того, выживет ли вообще Украина.Арестович:Ранее Арестович прогнозировал, что к середине осени украинские войска «преподнесут России сюрприз как на Луганском, так и на Запорожском направлениях». Теперь сюрпризы они преподносят, судя по всему, сами себе и своим западным спонсорам…