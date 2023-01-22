Это случилось на Кубани в самом начале битвы за Кавказ. 14 августа 1942 года в расположении моторизованной дивизии вермахта появился советский офицер с четырьмя шпалами в петлицах. Это был командир 1-го отдельного стрелкового корпуса Михаил Шаповалов...

В основе сюжета первого фильма документального цикла "Бои на Ставрополье: жаркий август 42-го" - один из разделов одноимённой монографии полковника запаса А.В. Карташёва, который называется "Действия советских войск на Ставропольском направлении". Фильм рассказывает о малоизвестном эпизоде Битвы за Кавказ – боевых действиях 1-го отдельного стрелкового корпуса против многократно превосходящих сил вермахта на рубеже Смыков – Григорополисская в августе 1942 года.Съёмки проходили на местах сражений – в Изобильненском и Новоалександровском районах Ставропольского края, а также на левобережье Кубани, на востоке Краснодарского края.