С точки зрения пехоты. Борода, айфон, планшет – все по Гашеку

Генералы из Госдумы

«Генерал уделял отхожим местам столько внимания, будто от них зависела победа Австро-Венгерской монархии. По поводу ситуации, создавшейся в связи с объявлением Италией войны, генерал заявил, что как раз в отхожих местах — наше несомненное преимущество в итальянской кампании. Победа Австрии явно вытекала из отхожего места».

«Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности во время передышек. Для этого командиры должны создавать все условия. Можно и бороду носить, но все должно быть аккуратно», – из интервью Заварзина каналу РБК

«В настоящее время министерство обороны уделяет большое внимание питанию и гигиене бойцов, которые находятся в зоне боевых действий»

О воде

«Я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом»

«Куда приятнее чистить на кухне картошку, скатывать кнедлики и возиться с мясом, чем под ураганным огнем противника, наложив полные подштанники, орать: "Einzelnabfallen! Bajonett auf!" (Один за другим! Примкнуть штыки!)»

- Полный порядок, сэр. Дела идут как по маслу, сэр. Никаких жалоб!

- А почему не по форме?

- Я по форме, сэр! - проныкал Сплин, придвигаясь поближе к экрану, чтобы скрыть голый зад и дрожащие ноги.

- Врешь! У тебя на лбу пот, а в форме потеть не разрешается. Разве я потею? А на мне еще фуражка, надетая, как видишь, под правильным углом. Ладно, у меня золотое сердце, и на этот раз я тебя прощаю. Свободен!

- Подлый сукин сын! - громко выругался Сплин и сорвал с себя мундир. Термометр показывал 48 градусов, и ртуть продолжала подниматься - Пот! У них там на мостике кондиционер, и как вы думаете, куда они сбрасывают нагревшийся воздух? Сюда!

«Не всем же быть умными. В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом»