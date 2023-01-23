С точки зрения пехоты. Борода, айфон, планшет – все по Гашеку

Доброго всем дня. Это цикл. Новый, и, надеюсь, познавательный. Творится он совместно с нашим читателем, которого многие знают как Наблюдателя2014 и ценят за сварливый нрав и невыдержанность в суждениях. Но за высказываниями интернетного Наблюдателя скрывается очень даже своеобразный человек, которого лучше всего будет характеризовать то, что более полугода тому назад он ушел на фронт СВО. Добровольцем. И сейчас уже отбыл свой первый (и как оказалось, не последний) контракт и находится в подвешенном состоянии.
Между первой и второй, как известно, промежуток должен быть очень небольшим, и пока Сергей (я назову его так, не по нику же о человеке) отдыхает в компании сотоварищей, мы с ним решили использовать это время с пользой и вели довольно долгие беседы на заданные темы. А потом к нам начали подключаться другие бойцы, отчего картина стала получаться более четкая.
И вот на основании этих бесед, перебрасывая записанное на интернет-страницы, мы поговорим о многих вещах, которые там весьма важны и значительны для стрелков, пулеметчиков, гранатометчиков, есть даже два артиллериста, тоже наши читатели, пояснения которых я буду вставлять в качестве пояснения в пехотные размышления.
Ну а товарищ Сергей/Наблюдатель2014 сам по мере возможности будет комментировать то, что мы станем выкладывать. А в рамках этого цикла мы собираемся поговорить о многих вещах, так скажем, эксклюзивных в чем-то, поскольку то, что приходит в солдатские головы во время окопных сидений, честно говоря, ни в одну военкоровскую голову и не влетит даже.
Генералы из Госдумы
Но начнем мы с нашумевшего заявления генерала Соболева насчет бород и планшетов. Конечно, сейчас «бравый» генерал уже признал свои ошибки в отношении чеченских бойцов после того, как в разборки танком влез Кадыров и потоптал генерала нашего, но, по сути, Соболев остался при своем мнении.
Я бы сравнил действия Соболева с литературным персонажем бессмертного Ярослава Гашека и его труда о похождениях бравого солдата Швейка:
«Генерал уделял отхожим местам столько внимания, будто от них зависела победа Австро-Венгерской монархии. По поводу ситуации, создавшейся в связи с объявлением Италией войны, генерал заявил, что как раз в отхожих местах — наше несомненное преимущество в итальянской кампании. Победа Австрии явно вытекала из отхожего места».
Что-то очень похожее, не находите?
Соболев, генерал, у которого участия в военных действиях НОЛЬ, самая высокая награда которого – крест «За военные заслуги», который по статуту дается за высокую оценку подготовки вверенных войск и безупречную выслугу лет, сегодня бросается решать, как должны себя обихаживать бойцы.
Более того, нашелся ещё один генерал-депутат, которые Соболева поддержал. Это генерал-полковник Виктор Заварзин, список боевых дел которого значительно короче списка его сидения в Госдуме. На самом деле Заварзин участвовал только в одном «горячем» деле – броске российских десантников на Приштину. Красивом, но совершенно бесполезном. Зато в Думе Заварзин сидит уже четыре срока, только не от КПРФ, как Соболев, а от ЕР.
«Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности во время передышек. Для этого командиры должны создавать все условия. Можно и бороду носить, но все должно быть аккуратно», – из интервью Заварзина каналу РБК
«В настоящее время министерство обороны уделяет большое внимание питанию и гигиене бойцов, которые находятся в зоне боевых действий»
И вот теперь слово бойцам разных подразделений, которые в прямом смысле на своей коже испытали это самое «большое внимание».
О воде
Пехота – она бывает разная. Есть те, кто сидит на самом передке, есть такие, кто занимается охраной на удалении. Охранять можно артиллеристов, зенитчиков, склады, пункты обслуживания техники – в общем, много целей на некотором удалении от передовой, до которых есть дело тем же лихим украинским парням из ДРГ.
Мои собеседники относились к обеим категориям, были и те, впереди которых торчали только бойцы с тепловизорами, высматривая желающих пошастать по тылам, были и те, кто спал днем, а ночью охранял пушки и расчеты.
Рассказы всех сводятся к одному: за полгода контракта то самое командование не смогло ни разу организовать самую элементарную помывку личного состава. Ни разу. Все шло по схеме «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
Вообще вопрос снабжения водой – это очень больной вопрос. Завоз воды в те места, где нет нормальных источников был организован просто отвратительно. Кстати, когда пехотинцы встали на рубеже Днепра, местные из числа лояльных сразу предупредили, что брать воду из реки категорически опасно, поскольку в Днепр сливается столько канализации, что вода в нем реально является источником заразы.
Реально спасали родники, которых в той местности немного, но случаются. Но родник – это только половина дела, воду как-то еще надо нагреть. И в чем-то. И это тоже проблема. Кто-то может сказать, что воду можно нагреть в полевой кухне. Знаете, это если она есть, кухня. Вот Сергей ее видел один раз, разбитую на обочине, и они с нее что-то там для себя еще открутили полезное. Но о кормежке будет отдельный разговор, поскольку это вообще святое, а о святом надо в подробностях.
Итак, чтобы выполнить желания господина депутата Соболева, нужно сообразить многое: набрать и принести воды, на чем-то ее нагреть и далее начать приводить себя в порядок. Понятно, что основное большинство это делает и так, не дожидаясь санкций сверху. Это все-таки люди, пусть и ограниченные многими тяготами и лишениями военной службы.
Но когда начинается, как было еще с одним Сергеем, артиллеристом, то логика вообще убегает и самозакапывается. Проверка. Это вообще эпик, артиллеристов очень любят проверять господа полковники из различных штабов всех уровней, от дивизионного до окружного. Понятно, почему: артиллеристы не на передовой и потому там не так опасно для бесценных жизней господ проверяющих. И потому дрючить артиллерию – это вообще святое для штабных.
Привезли аж четырех полковников из штаба округа. Но не привезли воды. И вот ситуация: полковники желают провести строевой смотр на предмет выяснения уровня соответствия дивизиона гордому званию российских артиллеристов, но личный состав не имеет никакой возможности этот уровень продемонстрировать по причине тривиального отсутствия воды, которую не привозили уже двое суток.
Вообще понятно, как себя вели господа ревизоры, в итоге личный состав артдивизиона драл себя практически насухую, используя последние капли из фляжек. Командир все равно получил замечание за грязную форму от приехавших, в общем, все почти довольны. Господа полковники нашли нарушение, подрывающее основы боеготовности российской артиллерии, им будет что накарябать в отчете. Выявили, приказали устранить. А драные и порезанные лица артиллеристов никого не интересуют. Ибо порядок должен быть.
И тут просто тоска берет: если помывка в лучшем случае – это пятилитровая канистрочка с чуть теплой водичкой, нагретой на самодельном кипятильнике с соляркой от друзей на гусеницах, то что делать с формой, столь милой сердцу проверяющих? Ведь реально, ну никого в штабах не интересует, как все организовано. Тактика покатых плеч в самом поганом проявлении.
Конечно, если вспомнить мои посещения всех этих наших показушных выставок, если полистать страницы ВО, там можно найти и мои фоторассказы о супербане, где пока солдат моется, его форма стирается и сушится. Сорокаминутный цикл – и боец помыт, побрит, постиран.
Но все оказалось такой же сказкой в одном экземпляре, как и основное количество новинок всех этих «Армий-…». Никто из тех, с кем я разговаривал, в глаза мобильных бань не видел. Вообще никаких.
А Соболев считает, что «командиры должны создать все условия».
Да, просто прекрасно умствовать, сидя в Госдуме. На полном гособеспечении, с полумиллионным окладом. Позволю себе еще одну цитату господина генерал-депутата:
«Я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом»
Еще одна цитата из Гашека:
«Куда приятнее чистить на кухне картошку, скатывать кнедлики и возиться с мясом, чем под ураганным огнем противника, наложив полные подштанники, орать: "Einzelnabfallen! Bajonett auf!" (Один за другим! Примкнуть штыки!)»
Спасибо, конечно, Пригожину и Кадырову, нашим оппозиционерам. После того, как до Москвы донесся рык из Грозного, Соболев, конечно, сдал назад. Все, что он говорил, оказывается, не касается чеченских бойцов из Росгвардии. Но для всех остальных должно быть принято к исполнению.
Конечно, господам депутат-генералам очень далеко из зала заседания Думы до линии фронта. Именно потому они и позволят себе подобные высказывания. Вообще на ум пришла еще одна цитата, только из Гарри Гаррисона и его комедийного творения «Билл галактический герой».
- Полный порядок, сэр. Дела идут как по маслу, сэр. Никаких жалоб!
- А почему не по форме?
- Я по форме, сэр! - проныкал Сплин, придвигаясь поближе к экрану, чтобы скрыть голый зад и дрожащие ноги.
- Врешь! У тебя на лбу пот, а в форме потеть не разрешается. Разве я потею? А на мне еще фуражка, надетая, как видишь, под правильным углом. Ладно, у меня золотое сердце, и на этот раз я тебя прощаю. Свободен!
- Подлый сукин сын! - громко выругался Сплин и сорвал с себя мундир. Термометр показывал 48 градусов, и ртуть продолжала подниматься - Пот! У них там на мостике кондиционер, и как вы думаете, куда они сбрасывают нагревшийся воздух? Сюда!
- А почему не по форме?
- Я по форме, сэр! - проныкал Сплин, придвигаясь поближе к экрану, чтобы скрыть голый зад и дрожащие ноги.
- Врешь! У тебя на лбу пот, а в форме потеть не разрешается. Разве я потею? А на мне еще фуражка, надетая, как видишь, под правильным углом. Ладно, у меня золотое сердце, и на этот раз я тебя прощаю. Свободен!
- Подлый сукин сын! - громко выругался Сплин и сорвал с себя мундир. Термометр показывал 48 градусов, и ртуть продолжала подниматься - Пот! У них там на мостике кондиционер, и как вы думаете, куда они сбрасывают нагревшийся воздух? Сюда!
Так что слова Пригожина, обозвавшего требования Соболева и Заварзина «архаикой» - это еще цветочки. Ягодки — это то, что говорят сами солдаты. А они говорят можете представить, что. Сама по себе порочная практика российской армии «я приказал, а как ты выполнишь, меня не волнует» вредна настолько, насколько это вообще возможно. Но тут ничего не поделать, те, кто отдают такие приказы, на передовой не были и не будут.
Вот Рамзан Ахматович предложил всех «блюстителей устава» отправлять на передовую. Но что там делать нашим генерал-депутатам 73 и 74 лет от роду? Что, простите, два пенсионера там смогут организовать? Помывку для одной бригады?
И то знаете, сомневаюсь.
Сам по себе уже возраст говорит о том, что им уже давно пора уйти на заслуженный покой и оказывать помощь армии России своим полным невмешательством в ее дела. И это будет лучшее, что смогут предложить наши бравые нестареющие генерал-депутаты.
И закончить тему бород хотелось бы еще одной цитатой Гашека. Удивительно, прошло более ста лет с момента событий, которые он описывал, но увы, ничего ровным счетом не изменилось и «Похождения бравого солдата Швейка» все еще актуальны. К моему огромному сожалению.
«Не всем же быть умными. В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом»
Как было бы здорово, если бы российским солдатам просто не мешали. Не запрещали стрелять туда, откуда летят снаряды противника, не заставляли разучивать песенки и брить бороды в отсутствие воды, солдат, он сам в состоянии позаботиться о своем внешнем виде и гигиене, если ему дать такую возможность.
Просто призыв: господа генерал-депутаты, успокойтесь и не мешайте. Все сделают без вас, ваши попытки обозначить свою минимальную полезность все равно обречены на провал. Это, увы, данность сегодняшнего дня.
А вообще стоит задуматься на будущее, а место ли тем, кому за 70 в таком месте, как Государственная Дума?