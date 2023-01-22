Первый из трёх обещанных Великобританией вертолетов Sea King прибыл на Украину

Украина получила первый вертолет Sea King из трех, обещанных Великобританией. Винтокрылая машина прибыла на территорию страны накануне, судя по публикациям в украинской прессе, передадут ее в состав ВМС Украины.
О прибытии первого британского вертолета в одной из соцсетей, запрещенных в России, написал министр обороны Алексей Резников. По его словам, базироваться вертолет будет на побережье Черного моря, в его задачи будет входить поисково-спасательные операции. Не забыл украинский министр поблагодарить за такой подарок своего британского коллегу Бена Уоллеса, пообещав защитить всю Европу.
Мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше. Спасибо, Бен Уоллес. Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе
- написал Резников.
О поставке трех вертолетов Sea King на Украину Лондон сообщил еще в ноябре прошлого года, вместе с ними британцы обещали артиллерийские снаряды, которые вошли в один из осенних пакетов военной помощи.
Между тем в Киеве надеются, что следующая встреча министров обороны стран НАТО, которая запланирована на февраль 2023 года на авиабазе "Рамштайн", будет посвящена передаче Украине боевой авиации, в частности истребителей. Об этом накануне заявил Зеленский, подводя итоги уже прошедшего заседания. По его словам, минувшую встречу можно назвать "бронетанковой", так как она была посвящена передаче танков Украине, следующая будет "авиационной".
Мы можем его неофициально назвать "бронетанковым Рамштайном". И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий "Рамштайн" будет авиационный
- заявил заместитель главы офиса Зеленского Андрей Сибига.