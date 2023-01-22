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Первый из трёх обещанных Великобританией вертолетов Sea King прибыл на Украину

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Первый из трёх обещанных Великобританией вертолетов Sea King прибыл на Украину

Украина получила первый вертолет Sea King из трех, обещанных Великобританией. Винтокрылая машина прибыла на территорию страны накануне, судя по публикациям в украинской прессе, передадут ее в состав ВМС Украины.


О прибытии первого британского вертолета в одной из соцсетей, запрещенных в России, написал министр обороны Алексей Резников. По его словам, базироваться вертолет будет на побережье Черного моря, в его задачи будет входить поисково-спасательные операции. Не забыл украинский министр поблагодарить за такой подарок своего британского коллегу Бена Уоллеса, пообещав защитить всю Европу.

Мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше. Спасибо, Бен Уоллес. Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе

- написал Резников.

О поставке трех вертолетов Sea King на Украину Лондон сообщил еще в ноябре прошлого года, вместе с ними британцы обещали артиллерийские снаряды, которые вошли в один из осенних пакетов военной помощи.

Между тем в Киеве надеются, что следующая встреча министров обороны стран НАТО, которая запланирована на февраль 2023 года на авиабазе "Рамштайн", будет посвящена передаче Украине боевой авиации, в частности истребителей. Об этом накануне заявил Зеленский, подводя итоги уже прошедшего заседания. По его словам, минувшую встречу можно назвать "бронетанковой", так как она была посвящена передаче танков Украине, следующая будет "авиационной".

Мы можем его неофициально назвать "бронетанковым Рамштайном". И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий "Рамштайн" будет авиационный

- заявил заместитель главы офиса Зеленского Андрей Сибига.
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua/
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10 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:25
    +2
    Мощное усиление для ВМС Украины.

    Надеюсь черноморцы отыграются за "Москву."
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:31
      +2
      Первый из трёх обещанных Великобританией вертолетов Sea King прибыл на Украину
      сойдёт для "экстракции" зели.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 06:45
        +1

        Дедкастарый (Дедка Старый)
        Сегодня, 06:31
        НОВЫЙ

        +1
        Первый из трёх обещанных Великобританией вертолетов Sea King прибыл на Украину
        сойдёт для "экстракции" зели.
        Да, и практика уже имеется. Имею ввиду недавний случай с верхушкой мвд ненужной.
    2. Проксима
      Проксима Сегодня, 06:34
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Мощное усиление для ВМС Украины.

      Надеюсь черноморцы отыграются за "Москву."

      Одним (тремя) вертолётом отыграться!? Мелковатая месть!
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:42
        0
        Цитата: Проксима
        Одним (тремя) вертолётом отыграться!? Мелковатая месть!

        Ну ежели в них окажется элитный спецназ Британии будет самое то. smile
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:31
    +1
    ВМС Украины звучит как ученые Британии, осталость только придумать как вертушка будет на резиновую лодку присаживаться. Мощное усиление два из трех будут постоянно в резерве как доноры запчастей.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 06:34
    +2
    базироваться вертолет будет на побережье Черного моря, в его задачи будет входить поисково-спасательные операции

    Мощное усиление для ВМС Украины.

    "Мощное усиление" того, чего нет?

    И ещё.
    Поисково-спасательные операции - это, как я понимаю, поиск и спасение кого-то, терпящего бедствие на море.
    На яхтах на рыбалку кататься в прибрежных водах (пока ещё!) Украины, потерпеть аварию и ждать, пока тебя этот вертолёт спасёт - не то, мягко говоря, место и время для рыбалки.
    Искать и спасать "украинское военное судно" - см. первую часть моего комментария.

    Использование этого "подарка" на Украине, впрочем, просматривается легко. Такси для "больших фуражек".
    Руководство МВД Украины уже долеталось, теперь очередь "адмиралов без флота".
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 06:43
      0
      Zoldat_A (Игорь, сын Алексея, русского солдата)
      Сегодня, 06:34 ...Искать и спасать "украинское военное судно"...
      Осталось дело за малым - где то взять "украинское военное судно". wink
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:39
    +1
    Украина получила первый вертолет Sea King...Мощное усиление для ВМС Украины
    Ну если один из трех обещанных уже мощное усиление, то так лебезить перед британцем даже украинцу должно быть стыдно.
    базироваться вертолет будет на побережье Черного моря
    Значит судя по всему не долго будет музыка играть.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:41
    0
    передадут ее в состав ВМС Украины.
    Какой "ВМС Украины"? Откуда он? укроадмиралам без флота, катать девиц легчайшего поведения? wassat