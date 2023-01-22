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Немецкое издание: Германия ещё в прошлом году прорабатывала вариант с передачей Украине танков Leopard 2A5

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Немецкое издание: Германия ещё в прошлом году прорабатывала вариант с передачей Украине танков Leopard 2A5

Германия прорабатывала вариант поставки немецких танков Leopard 2 Украине еще в прошлом году, подсчитав количество танков, которые могли бы отправиться на вооружение ВСУ. Об этом пишет Der Spiegel.


Немецкой издание, ссылаясь на собственные источники сообщает, что Берлин может поставить Киеву 19 танков Leopard 2 из наличия Бундесвера. Такое количество танков немцы посчитали более-менее приемлемым и даже подобрали модель, которая потенциально могла бы усилить украинскую армию. Списки танков были составлены еще летом прошлого года.

Согласно списку, всего на вооружении Бундесвера числилось 312 танков Leopard 2 различных моделей, из которых 99 находились в ремонте, а один списали. Оставшиеся 212 танков были представлены моделями 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В. Из этого количества немцы были готовы отдать Киеву 19 Leopard 2A5. Данные танки используются только для учений, имитируя танки противника и в Бундесвере посчитали, что могли бы отправить их на Украину без вреда для собственной безопасности.

Если соглашение по танкам все же будет достигнуто, то с большой вероятностью именно эти "учебные" бронемашины и отправятся на Украину вместе с танками Leopard 2A4 других стран. Пока же Берлин блокирует эту инициативу.

Как ранее сообщалось, на прошедшей 20 января встрече министров стран НАТО так и не удалось договориться по поставкам танков Украине, хотя давление на Германию оказывалось колоссальное. Как заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус, также не удалось создать "сплоченную коалицию" стран Европы, о которой заявляла Польша. На сегодняшний день многие страны выступают против поставки танков Зеленскому.

Однако не исключено, что окончательное решение по танкам будет принято в ближайшие дни, и оно будет положительным для Киева.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
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3 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:24
    +1
    Германия прорабатывала вариант поставки немецких танков Leopard 2 Украине еще в прошлом году,
    Что же в действительности так повлияло на Германию если она в этом году при огромном давлении отказалась от поставок выставив условие - сначала Сша после чего мы. И это явно не нехватка танков в Бундесвере.
    не исключено, что окончательное решение по танкам будет принято в ближайшие дни, и оно будет положительным для Киева.
    С большой долей вероятности.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 07:26
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Что же в действительности так повлияло на Германию если она в этом году при огромном давлении отказалась от поставок

      историческая память возможно.
      1. Грац
        Грац Сегодня, 07:43
        0
        нет вы не правы совести у этих людей нет от слова совсем, я так полагаю они всё ещё надеются в будущем на получение от нас дешевых минеральных ресурсов