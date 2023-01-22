Разведка сообщает о переброске резервов и бронетехники ВСУ на Сватовское направление

Командование украинской группировки перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление, сообщается о появлении большого количества бронетехники западного образца. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По данным разведки, Генштаб ВСУ стягивает бронетехнику на Сватовское направление, в Купянск прибывают резервы. Подтверждают это и местные жители. Вероятней всего, ВСУ предпримут еще одну попытку прорвать оборону российской армии, выстроенную на этом направлении. Учитывая последние пакеты военной помощи от США и Европы, Киев получит довольно большое количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров западного образца. Скорей всего, какое-то количество этой техники окажется на фронте.
По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово
- приводит РИА Новости слова Марочко.
Между тем Генштаб ВСУ бодро отчитался, что украинские войска наступают по всей линии фронта, заставляя противника, т.е. наши войска, обороняться. В то же время в Киеве признают, что штурмовые группы "музыкантов" продолжают продвигаться в Бахмуте (Артемовске), а также на Запорожском направлении наступают регулярные войска.
Противник вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях. На других направлениях – ведет оборону
- заявили в Генштабе.