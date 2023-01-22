Разведка сообщает о переброске резервов и бронетехники ВСУ на Сватовское направление

По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово

Противник вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях. На других направлениях – ведет оборону