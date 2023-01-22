Военное обозрение
Войти Регистрация

Разведка сообщает о переброске резервов и бронетехники ВСУ на Сватовское направление

60
Разведка сообщает о переброске резервов и бронетехники ВСУ на Сватовское направление

Командование украинской группировки перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление, сообщается о появлении большого количества бронетехники западного образца. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.


По данным разведки, Генштаб ВСУ стягивает бронетехнику на Сватовское направление, в Купянск прибывают резервы. Подтверждают это и местные жители. Вероятней всего, ВСУ предпримут еще одну попытку прорвать оборону российской армии, выстроенную на этом направлении. Учитывая последние пакеты военной помощи от США и Европы, Киев получит довольно большое количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров западного образца. Скорей всего, какое-то количество этой техники окажется на фронте.

По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово

- приводит РИА Новости слова Марочко.

Между тем Генштаб ВСУ бодро отчитался, что украинские войска наступают по всей линии фронта, заставляя противника, т.е. наши войска, обороняться. В то же время в Киеве признают, что штурмовые группы "музыкантов" продолжают продвигаться в Бахмуте (Артемовске), а также на Запорожском направлении наступают регулярные войска.

Противник вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях. На других направлениях – ведет оборону

- заявили в Генштабе.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
60 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:06
    +7
    Ну,судя по сообщениям военкоров на сватовском направлении действительно ВСУ атакуют.Пытаются продавливать нашу оборону.Про "всю линию фронта"-это для местных ушей и запада
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:12
      +40
      Все те же вопросы к Генштабу РФ. Переброска бронетехники ВСУ осуществляется по ж/д путям, разгружают на станции и перегоняют в отстойники, тут же казармы личного состава, идет заправка горючим и боеприпасами (((((( зачем ждать утилизации непосредственно на линии боев, неужели так трудно снести эти станции, их же всего две !!! процес разгрузки не быстрый, даже дроны можно не использовать, со спутников все прекрасно видно что и где.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 08:21
        +12
        со спутников хорошо видно, а из засады в Генштабе видней, картина объёмней
      2. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 09:02
        0
        Цитата: Silver99
        со спутников все прекрасно видно

        Что со спутников видно? Спутник пролетает в лучшем случае раз в день. Передача с него фото высокого разрешения занимает тоже немалое время. Ну и украинцы не дураки. Время пролета спутника просчитать не сложно. Маршруты следования и разгрузку составов подстраивают под "окна" между полетами спутников.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 09:22
          0
          Маршруты следования и разгрузку составов подстраивают под "окна" между полетами спутников.

          Вы правы, ещё и скорее всего сама разгрузка неплохо прикрыта средствами ПВО .
        2. Fizik13
          Fizik13 Сегодня, 09:29
          +6
          Цитата: ism_ek
          Что со спутников видно? Спутник пролетает в лучшем случае раз в день.....

          Если спутник на околоземной орбите, то один оборот примерно за 2 часа, 24 / 2 =12 раз. Если на геостационарной орбите, то практически висит над одной точкой. И ещё летает не один спутник, а несколько, т.е. группировка. И над одним и тем-же местом они пролетают не одновременно, а через определенные промежутки времени.
          1. Johnson Smithson
            Johnson Smithson Сегодня, 11:07
            0
            Если спутник на околоземной орбите, то один оборот примерно за 2 часа, 24 / 2 =12 раз.

            вы забыли, что Земля тоже крутится) и примерно над этим местом спутник снова пролетит только когда еще и Земля полу-оборот сделает, то есть через 12 часов


            Если на геостационарной орбите, то практически висит над одной точкой.

            геостационарная орбита в 42 ТЫСЯЧАХ километров, что вы оттуда увидеть хотите?)

            И ещё летает не один спутник, а несколько, т.е. группировка.

            это у американцев группировка) а у нас их только несколько штук
        3. Metallurg_2
          Metallurg_2 Сегодня, 10:12
          +3
          Просто надо под ноль разнести обе станции. А если потребуется - то и окружающую застройку в расход
          1. Johnson Smithson
            Johnson Smithson Сегодня, 11:38
            0
            Просто надо под ноль разнести обе станции

            перон несложно восстановить, но войска могут и в поле выгрузится, станция для этого не обязательна,
            ж/д пути тоже быстро восстанавливают

            разносить надо тяговые подстанции, что уже и так делают, но есть еще тепловозы, а их все не отловишь
        4. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 11:10
          0
          "Спутник пролетает в лучшем случае раз в день. Передача с него фото высокого разрешения занимает тоже немалое время"///
          ---
          В этом и есть проблема разведки в России.
          Американские спутники пролетают над Украиной каждые пару часов. И передача изображений занимает несколько минут.
          Поэтому у ВСУ почасовая точная инфа о перемещениях рос. войск.
          1. Johnson Smithson
            Johnson Smithson Сегодня, 11:41
            0
            В этом и есть проблема разведки в России.

            проблема там в электронике, нам не продают радиационно стойкую электронику, которая нужна для спутников, на отечественной они быстро выходят из строя
            с оптикой и матрицами тоже проблемы
      3. Sebostyuan
        Sebostyuan Сегодня, 10:05
        +4
        Удивительно. Разведка знает- но не может. Кто-то может- но не знает.
        Что сидим? Кирпич- есть, раствора- нет. Что сейчас седим? Раствор-есть, кирпича-нет.
      4. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 10:30
        +1
        А они у нас есть спутники? Это только в красивых фильмах и на сайте ВО у нас всё хорошо. Неужели вы думаете чть будь у нас спуткиковая картинка в реальном времени удары бы не наносились? Или это очередной хитрый план утилизации русских и украинцев от МО? А что до беспилотиков так их тоже нет или не хватает. Да и ПВО Украины подавил только Конашенков!
        1. Sebostyuan
          Sebostyuan Сегодня, 11:04
          0
          Есть еще такие факты - как отсутствие инициативы, долгое прохождение инфы.
          Я Вас уверяю. И с теми данными, что есть можно не только успешно порожать резервы, а и в целом порализовать их перебоску.
          Не знаю, что там задумал наш ГШ, но странно начанать наступление, довая противнику возможность оперировать резервами не только в глубине, но и за линеей фронта.

      5. Горий
        Горий Сегодня, 11:18
        0
        Ведут себя так как ведут себя куколды am
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 08:23
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,судя по сообщениям военкоров на сватовском направлении действительно ВСУ атакуют
      Судя по сообщениям в Телеге. Укровермахт заходил в Кременную хотя бы раз. И такие сообщения имеют место уже две недели. Атакуют не то слово. Прут. Вот где истинный Верден
    3. Маз
      Маз Сегодня, 09:24
      +4
      Ну со СВАТОВО всё это понятно мы там в обороне,дорога там идет вдоль линии фронта и всу желает её захапать, чтоб мы оттянули резервы от Торского и дали им возможность одновременно через лесной массив под Кременной и Рубежным атаковать в направлении дороги по которой идет снабжение нашей группировки и Оркестра под Бахмутом из Северодонецка. Плюс, таким образом, потянуть время , чтоб наши не добрались до Северска, который очень даже возможно взять в полуокружение как и Бахмут-Артемовск. А всё к этому и идёт. Пошла война умов и штабов, кто кого передумает.
    4. Маз
      Маз Сегодня, 11:32
      0
      Да тут подкорректировали карту по Сватово происходящего с учетом последних изменений и полученной информации
  2. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 08:06
    +7
    Каких-то серьезных подвижек на Запорожском направлении я пока не наблюдаю, если судить по доступным картам. Так что лучше воздержаться от преждевременного шапкозакидательства.

    А вот музыканты на Бахмутском направлении молодцы. Если смотреть по картам, Бахмут сейчас в полукольце и ВСУшникам там ой как не сладко.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:11
    -1
    То что на разных направлениях на ЛБС идет движняк это факт. Однако в одних местах это давление теми же полнёными частями что и держали оборону и это делается именно для отвлечения внимания и оттягивания резервов. А в других местах как раз вводятся новые части с нашей стороны-мобильные бронетанковое силы. естесвенно уточнять где, что не станем-кто в курсе ситуации и так понимает. да там на карту достаточно взглянуть, чтоб все более менее ясно стало. План вырисовывается интересный, но, действительно не будем прежде времени. Кроме Северска где все уже обоим сторонам ясно. Северск следующий кандидат на освобождение после Артемовска. А может даже одновременно с ним-насколько быстро пойдут дела у 2 АК.
    Констатировать можно пока следующее, продавливать оборону удается за счет в превосходстве в арте, в количестве снарядов. Действительно прав был Сталин-"количество это тоже качество" . работа промышленности и военная логистика доставок это важнее оказывается чем распиаренная одиночное превосходство в ТТХ.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 10:37
      +2
      Главное чтобы не получилось как под Купянском и Изюмом, а то со всех каналов наступали, со всех сайтов били, а потом задумали перегруппироваться. Да и поставки оружия и ПВО очень серьёзные. Не надо недооценивать!!! Да и заявления что мы их как орехи... Не совсем корректно, судя по происходящему.
  4. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 08:11
    +4
    Учитывая последние пакеты военной помощи от США и Европы, Киев получит довольно большое количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров западного образца.

    Когда они получат? А рвутся сейчас. Показывают свое рвение западу и как им не хватает танков
  5. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 08:12
    +10
    Эшелоны доходят до Купянска для разгрузки... До каких пор будем такому поражаться?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:17
      0
      Я могу высказать тольао мой вывод.Поскольку не наносятся совершенро логичные удары,то.Первое-разведка абсолютно бесполезна и импотентна.Второе-потрачены боеприпасы,ракеты итд.и произвести и оснастить надо время
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 08:25
        +10
        Разведка берет сведения из разных источников от местных жителей на подконтрольной ВСУ территории до воздушной и проколов быть не может, в качестве нанесения ударов можно использовать и артиллерию, и ракеты и фронтовую авиацию, стоимость калибров с лихвой окупится уничтоженной техникой ВСУ и разрушением ж/д станций, ну и наконец самое главное сохраним жизнь солдата. Вспомните в годы ВОВ самым лакомым куском было уничтожение узловых станций, почему сейчас это не так, НЕ ПОНИМАЮ (((
        1. сайгон
          сайгон Сегодня, 09:52
          +2
          А какого хрена генштабистам России использовать СОВЕТСКИЙ опыт ?
          У нас передовая военная наука и всякие старые науки забыты как пережиток СССР .
          Словом господа енералы луче знают что творить , самое главное не отсвечивать а то вдруг да и чегой не то ляпнешь и прощай штаны с лампасами.
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 11:13
            0
            Цитата: сайгон
            и прощай штаны с лампасами.

      2. leks
        leks Сегодня, 08:26
        +5
        Цитата: dmi.pris1
        Я могу высказать тольао мой вывод.Поскольку не наносятся совершенро логичные удары,то.Первое-разведка абсолютно бесполезна и импотентна.Второе-потрачены боеприпасы,ракеты итд.и произвести и оснастить надо время

        Либо уже в каком-то отчёте на самый верх в ГШМО после очередной ракетной атаки было должено, что жд станция и пути подвоза в Купиянске уничтожены.
        Как то тут или в телеге писали, что аэродром всу по которому был нанесен ракетно-бомбовый удар еще весной, сейчас спокойно функционирует с него взлетают вертолёты и самолёты. Находится не далеко 100-200 км от фронта. А не бьют снова типа в отчётах он уничтожен и не функционирует. request
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 08:28
    +12
    Подымите веки Командующему СВО и ВКС.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:28
      +6
      Подымите веки Командующему СВО и ВКС.

      Зачем-то провели мобилизацию, а сами командиры до сих пор не мобилизовались.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:37
    +5
    Конечно странно, зная о прибытии резервов и б/т, местах их разгрузки почему-то удары по этим целям не наносятся (или нам просто пока не сообщают?). Техника из нового пакета американской и европейской помощи еще только планируется к поставке, поэтому сейчас стягивают то, что имеют в наличии и без ущерба на других участках. По поводу "победно-наступательных" реляций ГШ ВСУ говорилось уже много. Поэтому пускай лопочут для самоуспокоения и поднятия духа у населения.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 09:18
      -1
      Прекратите гнать пургу.Двое суток наша арта поливала харьковское направление.Работала авиация и вертолеты.Ну зачем писать чушь,ну не знаете не пишите.И ге думайте что бандерлоги не умеют воевать.Под тем же Харьковом,есть все и это крупнейший ж/д узел на территории Украины рем.база и хорошо оборудованные позиции.И нефакт ,что местные жители сообщают не дезу,что бы отвлечь внимание.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 09:30
        +1
        Прекратите гнать пургу.Двое суток наша арта поливала харьковское направление.Работала авиация и вертолеты.

        Они глупо обрабатывали укрытый передний край. Пустая трата боеприпасов. А надо было станцию Купянск "поливать", но похоже у нас руки коротки.
        1. Metallurg_2
          Metallurg_2 Сегодня, 10:15
          +2
          Не руки коротки, а фаберже жидковаты
        2. Михаил Маслов
          Михаил Маслов Сегодня, 10:53
          0
          Еще раз и по русски работала арта и авиация.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 11:12
            0
            По русски понятно.Где результат этого "поливания"?
      2. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 09:41
        +2
        Даже если месные врут. Станция является важной и законной целью на вынос вне зависимости не от чего.
  8. polk26l
    polk26l Сегодня, 08:51
    -5
    Дождаться, когда стянут! И одним хорошим ударом - уничтожить!
  9. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 08:54
    +15
    Веры генштабу и лично министру обороны уже никакой. Поэтому народ и получает хоть какую информацию из телеги. А победные реляции целого генерал-лейтенанта с орденскими планками на груди пропускает между ушей. А когда уничтожили тех же химер больше, чем их было поставлено, становится понятно, что у них свой мир, побед. И разрушает этот мир вид комплексов ПВО на крышах домов в первопрестольной. Зачем они, если победа куется в генштабе прямо стахановскими темпами. Вот только поездка дочери министра обороны для игры гольф к арабам показывает, насколько оторваны от жизни наши небожители. А если подтвердится что ВДВ будет командовать ни разу не командовавший, оо возникает вопрос уже о предательстве.
  10. 1-Patriot
    1-Patriot Сегодня, 08:55
    +4
    Нашим Героическим Воинам - Честь и Слава!
    Однажды, тут читал учения "Запад - 81". В то время сначала Грады крепко работали, а потом кому не хватило, шли добивать танковые дивизии! Западным наблюдателям от такой мощи срочно требовался имодиум! А почему щаз так не делают???
    P.S. А еще была концепция дойти за 7 дней до Ламанша!
    1. литий17
      литий17 Сегодня, 09:15
      -2
      Вы бы еще глубже копнули, например с Наполеона и Великой Отечественной! А сейчас толку от ваших ура! Пора уже создавать партию царских волков с Рогозиным, вы там можете на исторических победах обосновывать победы Коношенкова!
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 09:57
      +2
      Сударь вы что пишите какие дивизии ?
      БТГ вот она истина вот вершина . а вы тут дивизии .
      Дивизией командовать надо тям иметь , это вам не БТГ .
      Просто у нас сщас СВО и легкость мыслей и мечтательность и словом начальство знает.
  11. alekc75
    alekc75 Сегодня, 09:15
    +6
    и что Герасимов ждет??? больших потерь наших чтоб после наносить удары по бандеровцам когда они не будут все в куче???почему по эшелонам не бьют??
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 09:23
      +5
      за весь период СВО у нас ударов по эшелонам сколько можно насчитать))?
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:32
      0
      и что Герасимов ждет??? больших потерь наших чтоб после наносить удары по бандеровцам когда они не будут все в куче???почему по эшелонам не бьют??

      Самолетики дорогие, а мобики дешевые.
  12. Иванов ИВ
    Иванов ИВ Сегодня, 09:23
    +6
    Обратите внимание: сразу же у Всех возник Вопрос: а что, бандерлоги в чемоданах танки перевозят? Да и личный состав под бойскаутов косят? Почему наши ВС не бьют по скоплениям?
    И вообще: у ВС РФ есть "генштаб", или просто бильярдный клуб?????
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 09:41
      +4
      Бильярд сейчас не в моде. Гольф это их все. И конечно в краю солнечном, теплом. Не в Белгород или Донецк же ездить. Дочь министра обороны не даст соврать.
  13. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 09:26
    +3
    Жд жд жд . Да когда уже уничтожат жд мосты, узлы и тд ?
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 09:43
      +3
      Никогда. Жирные коты бизнеса добро не дадут. Типа сторонника укров Абрамовича.
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 10:00
      -1
      Понимая манеру мышления генералов - препятствие должно быть преадаленно , а луче уничтожено к чертям .
      Следовательно вопросы простите не к генералам ( так мне кажется )
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:38
    +4
    И что мешает ракетами перепахать станцию? В чистом поле не разгрузишь технику, а ближайшая тоже может быть развалена. Своим ходом горючка и моторесурс с усталостью экипажей и поломками. Что за гиманизм неуместный.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 10:18
      +3
      Я как-то западный репортаж видел, там в 20 км от фронта действует заправка на которой заправляются и всу и гражданские. Странно всё, ничего не трогается.
  15. certero
    certero Сегодня, 09:55
    +2
    Единственное преимущество российской армии над украинской - наличие многочисленной авиации и дальнобойных ракет. И если ракеты действуют, то авиация что есть, что нет. А ведь именно она должна была стать средством воздействия на ближайшие тылы, препятствием переброски войск и снаряжения.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 10:14
      +1
      Ну вот поэтому войска там колонами передвигаются к своим местам, ибо риск налёта минимальный. Ну а почему не летает авиация все знаем, ПВО действует, и с поставками западного оружия ещё и усиливается.
  16. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:18
    +1
    Мне всё ещё интересно, как и чем руководство России собирается выигрывать СВО, когда спустя год не подавлено ПВО Украины и не уничтожены пути снабжения западной военной помощью?

    Ну, допустим, проведут ещё мобилизацию или две у нас. А Запад в ответ Украине подкинет несколько сотен боевых вертолётов и боевых самолётов.
    И не надо обольщаться, что пилотировать их некому. Уже сейчас готовят. А пока готовят - сядут наёмники НАТО, переодетые в форму ВСУ.
    И что мобилизованные могут поделать с авиацией?
  17. Мореход
    Мореход Сегодня, 10:35
    0
    Цитата: ism_ek
    Цитата: Silver99
    со спутников все прекрасно видно

    Что со спутников видно? Спутник пролетает в лучшем случае раз в день. Передача с него фото высокого разрешения занимает тоже немалое время. Ну и украинцы не дураки. Время пролета спутника просчитать не сложно. Маршруты следования и разгрузку составов подстраивают под "окна" между полетами спутников.

    А геостационарные уже не? Ещё до начала сво, по идее должны были выставить. Но реально ощущение провала гру либо тупим в получении своевременной информации, её понимания, анализе и принятии решений (((
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:17
      0
      "А геостационарные уже не? "///
      ---
      С такой высоты разведку вести невозможно.
      Военные развед.спутники летают по низким орбитам.
  18. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 11:00
    +1
    Так почему эта сортировочная станция в Купянске до сих пор не уничтожена ?
  19. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 11:24
    0
    Так шо, до купянска ракеты не долетают?
  20. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 11:25
    0
    Не хочется услышать про "сложные решения" и "просто перегруппировались" . Там уже до границы недалеко , выйдут на границу - Белгородская область станет "серой зоной" .