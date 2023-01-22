Португалия пополнит парк бронетехники ВСУ американскими бронетранспортёрами М113

Португалия пришлет в Украину второй комплект из 14 бронетранспортеров M113, восемь генераторов большой мощности для производства электроэнергии, дополнительные 120-мм боеприпасы и две тонны медицинского и санитарного оборудования

Украина получит большое количество бронетехники, такое решение было принято в минувшую пятницу, 20 января, на встрече "Рамштайн". Большую часть обеспечат Соединенные Штаты и Великобритания, но и другие страны Европы внесут свою лепту, например Португалия. В Лиссабоне приняли решение поддержать ВСУ поставкой американских бронетранспортеров.Португалия, несмотря на то, что про нее почти ничего не говорится, весьма активно поддерживает режим Зеленского. В октябре прошлого года министр обороны Португалии Елена Каррейрас пообещала поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС, выпущенных в России в 1997 году и приобретенных Португалией в 2007. Российский МИД направил протест в Лиссабон, поставку отложили, но не отменили. Еще раньше, в июле 2022 года, португальское Минобороны направило ВСУ пять буксируемых гаубиц M114 калибра 155 мм и пятнадцать бронетранспортеров M113. Кроме того, на Украину было направлено 532 тонны помощи.Вот и на этот раз Португалия отправляет Киеву американские бронетранспортеры М113, боеприпасы калибра 120 мм, скорей всего минометные мины, а также медицинское оборудование. Это подтверждают в Минобороны страны.- говорится в сообщении.Кроме того, Португалия отправит военных инструкторов в Германию, где они присоединятся к Европейской учебной миссии и будут готовить украинских военных.