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Португалия пополнит парк бронетехники ВСУ американскими бронетранспортёрами М113

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Португалия пополнит парк бронетехники ВСУ американскими бронетранспортёрами М113

Украина получит большое количество бронетехники, такое решение было принято в минувшую пятницу, 20 января, на встрече "Рамштайн". Большую часть обеспечат Соединенные Штаты и Великобритания, но и другие страны Европы внесут свою лепту, например Португалия. В Лиссабоне приняли решение поддержать ВСУ поставкой американских бронетранспортеров.


Португалия, несмотря на то, что про нее почти ничего не говорится, весьма активно поддерживает режим Зеленского. В октябре прошлого года министр обороны Португалии Елена Каррейрас пообещала поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС, выпущенных в России в 1997 году и приобретенных Португалией в 2007. Российский МИД направил протест в Лиссабон, поставку отложили, но не отменили. Еще раньше, в июле 2022 года, португальское Минобороны направило ВСУ пять буксируемых гаубиц M114 калибра 155 мм и пятнадцать бронетранспортеров M113. Кроме того, на Украину было направлено 532 тонны помощи.

Вот и на этот раз Португалия отправляет Киеву американские бронетранспортеры М113, боеприпасы калибра 120 мм, скорей всего минометные мины, а также медицинское оборудование. Это подтверждают в Минобороны страны.

Португалия пришлет в Украину второй комплект из 14 бронетранспортеров M113, восемь генераторов большой мощности для производства электроэнергии, дополнительные 120-мм боеприпасы и две тонны медицинского и санитарного оборудования

- говорится в сообщении.

Кроме того, Португалия отправит военных инструкторов в Германию, где они присоединятся к Европейской учебной миссии и будут готовить украинских военных.
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua/
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22 комментария
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:07
    0
    строго по русской пословице: Там где конь с копытом, там и рак с клешнёй - Португалия с М113
  2. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 09:10
    +11
    А у этих "портвейнов" какие претензии к России??...
    Несколько лет назад РФ посылала Бе-200 на тушение пожаров в Португалии. Наверное это как-то их "унизило".
    Надо было вместо воды поливать их бензином. Им бы стало не до войны. laughing
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:31
      +2
      Цитата: samarin1969
      А у этих "портвейнов" какие претензии к России??...

      Тоже, наверное, как у Мелкобритании, фантомные колониальные боли. По ночам во сне прямо кувалдой бьёт в голове:"Make Portugal Great Again", спать не даёт.

      Общался с испанцами в 90-х - даже у них отношение было к португалам как сейчас в Европе к украинцам. Самая зачуханная страна Западной Европы была, пока Восточная Европа себя "тожеевропейцами" не осознала. Естественно, на фоне украинцев в Европе и Португалия может помечтать и о "great", и о "again".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:08
        +1
        hi В далёком 1990 мой друг,принимал участие в съёмках финальной сцены фильма с Шоном Коннери в Лиссабоне," Русский дом".Прикольно они изоброжали " ходячий " советский рыболовный траулер (при разобранном двигателе).Всё снято с первого дубля.А потом был банкет с голивудским размахом на причале.Нафотогрофировались отдуши,с всей съёмочной группой.В Лиссабоне у Мурманского тралового флота ,была ремонтная база.Сейчас наверно только на Канарах. drinks
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 10:25
      +1
      Обидели не обидели, не имеет значение!
      Португалия, член НАТО. Шерхан, дал команду, Табаки- выполняют!(
    3. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 11:38
      0
      Очевидно боятся чтобы мы их в чем-то там не догнали, как помнится когда-то говорили.
  3. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 09:17
    +6
    думаю Россия надолго запомнит лица и Ф.И.О.. этих подельников Укрорейха!
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 10:39
      0
      думаю Россия надолго запомнит лица и Ф.И.О.. этих подельников Укрорейха!
      К сожалению это не в характере русских. Прощаем и оправдываем почти всех и вся, за что и получаем иногда, но так наверное больше нельзя - пользуются гады. Вот в следующий раз пусть США их пожары тушит.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:18
    +4
    Наследнички режима Салазара своих поддерживают...
  5. Normann
    Normann Сегодня, 09:22
    +2
    Всем давно уже ясно и понятно - те страны, которые поставляют вооружение на Украину действуют по указанию сверху (из-за океана).
  6. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:25
    +1
    сколько однако в мире "опытных" военных инструкторов развелось, не хватает только пингвинов для обучения окраинных вояк
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: Ryaruav
      сколько однако в мире "опытных" военных инструкторов развелось, не хватает только пингвинов для обучения окраинных вояк

      Я понимаю, что под руководством "британских инструкторов" даже пингвины летают.

      Португальские инструкторы пусть бы сначала на курах, что ли, потренировались. Потом бы уже на украинцах экспериментировали.
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:33
    +1
    Португалия пополнит парк бронетехники ВСУ американскими бронетранспортёрами М113

    Португалия и так одна из беднейших стран Европы. Ей проще и дешевле отдать Украине, нежели списать, а потом утилизировать.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 11:37
      +1
      А помнится мы её где-то там догонять собирались. hi
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:11
    0
    Португалия отправляет Киеву американские бронетранспортеры М113, боеприпасы калибра 120 мм
    Пока европейцы бояться выпасть из общей обоймы "противостояния России" поэтому и стараются кто чем может и даже сверх этого. Уверен, что придет время когда с такой же скоростью будут под различными предлогами в этой помощи отказывать. Ну, а пока до последнего украинца к призрачной "победе на поле боя".
  9. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:17
    0
    Вопрос к знающим товарищам а какова мертвая зона у мех. вода вперед у данного транспорта?
  10. Vashek
    Vashek Сегодня, 10:37
    0
    Тащите больше, потом пригодятся сдавать во вторсырье. Алюминий дорого стоит.
  11. air wolf
    air wolf Сегодня, 10:45
    0
    Ну что, лом алюминия нам не помешает, БМП и самолётов нам нужно много!
  12. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:54
    0
    М113 уже стал основным БТР на Украине.
  13. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 10:57
    0
    В Португалии большая и влиятельная украинская община. Как и в Канаде.
    Поэтому Португалия - одна из самых твердых сторонников помощи Украине.
  14. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 11:23
    0
    Кто только не инструктирует не обучает ВСУ. Вот и португальцы снизошли. Крутейшие вояки.
  15. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:28
    0
    Португалия пополнит парк бронетехники ВСУ американскими бронетранспортёрами М113
    Неньки опять повезло.... Чудесные М113, для утилизации всего ненужного на неньке. feel