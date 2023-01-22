Военное обозрение
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ВСУ начало возводить на Запорожском направлении фортификационные сооружения, способные сдержать наступление российских войск

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ВСУ начало возводить на Запорожском направлении фортификационные сооружения, способные сдержать наступление российских войск

Украинские войска несут большие потери не только на Бахмутском (Артемовском) направлении, но и на Запорожском. За последние дни российские войска сумели взломать первую линию обороны ВСУ на этом направлении, войдя в два населенных пункта и взяв под огневой контроль еще порядка десяти. В самом Запорожье ВСУ начали возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.


О взломе первой лини обороны ВСУ сообщалось еще вчера, наши войска продвинулись в глубину на 7 км. Противник первую линию покинул, а кое-где и вторую. Очень активно работает российская артиллерия, все заявления Киева о якобы закончившихся снарядах являются очередным фейком. Это могут подтвердить всушники, которых эта самая артиллерия постоянно накрывает. Наши взяли под огневой контроль несколько населенных пунктов и пресекают попытки ВСУ занять их.

Во вчерашней сводке Минобороны о захвате новых населенных пунктов не сообщало, но подчеркнуло, что наступление продолжается, наши заняли господствующие высоты и значительно улучшили свое положение. На Орехов, который является одним из узлов обороны наши идут с трех направлений: с западной стороны на Новоандреевку и Щербаки, с восточного на Белогорье и Малую Токмачку, с юго-востока на Новоданиловку. Взяв Орехов, наши войска могут разрезать украинскую группировку на две части.

Между тем командование группировки ВСУ на данном направлении обеспокоено начавшимся наступлением российских войск, не исключается, что в ближайшее время тактическое продвижение превратится в масштабное наступление. По данным разведки, ВСУ принялись укреплять Запорожье, на промышленных предприятиях города идут работы по устройству укреплений, по задумке командования ВСУ, в городе будет несколько "крепостей", в которые и превращают предприятия "Запорожсталь" и "Запорожкокс".

Фортификационные сооружения и бункеры строятся на "Запорожтрансформаторе" на правом берегу города Запорожья, на "Искре", "Моторсичи" и многих других

- сообщил Рогов.
Использованы фотографии:
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42 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:42
    +2
    До Запорожья пще дойти надо.Но это возможно будет очерь неплохой плацдарм на правом берегу,если получится
    1. purple
      purple Сегодня, 10:03
      0
      только кто воевать будет... такое впечатление, что у нас только Вагнера воюют... про армию что то мало совсем в сводках
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 10:41
        +4
        Цитата: purple
        только кто воевать будет... такое впечатление, что у нас только Вагнера воюют... про армию что то мало совсем в сводках

        "Имеющий уши - да услышит, имеющий глаза - да увидит, имеющий разум - да осознает" А кто берет в клещи Авдеевку? Наверное Папа Римский
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:31
      0
      dmi pris 1 hi, если только это не отвлекалка. От другого района.
    3. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 11:30
      0
      Штурм и захват украинских окопов в Запорожской области. Дошли.

      https://ok.ru/video/4328973470336
      Очень активно работает российская артиллерия, все заявления Киева о якобы закончившихся снарядах

      Примерно с 1.25 общий вид с коптера. На поле сотни воронок. Напрягает точность.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:43
    +2
    ВСУ принялись укреплять Запорожье, на промышленных предприятиях города идут работы по устройству укреплений, по задумке командования ВСУ, в городе будет несколько "крепостей", в которые и превращают предприятия "Запорожсталь" и "Запорожкокс".

    "Азовсталь" угробили, теперь "Запорожсталь" угробят (если она ещё до сих пор работает).
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 09:49
      +10
      Им промышленность уже не нужна, так что им её не жалко.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:05
        0
        Кстати,"Искра"выпускает системы радиолокации.А,ну конечно!Запад все предоставит.
  3. certero
    certero Сегодня, 09:45
    -3
    Если бы кто-нибудь написал 24 февраля 2022 года, что в январе 2023 в качестве успеха российской армии будут поданы захват 160 км² в запорожской области, того бы закидали минусами и заплевали.
    Политики развернули империалистическую бойню в стиле первой мировой войны, на которой зарабатывают свои состояния олигархи А простые парни убивают друг друга непонятно за что.
    1. народник
      народник Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: certero
      А простые парни убивают друг друга непонятно за что.

      С той стороны нет простых парней. Там нацисты.
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 10:36
        0
        Цитата: народник
        Цитата: certero
        А простые парни убивают друг друга непонятно за что.

        С той стороны нет простых парней. Там нацисты.

        С той стороны нацистов процентов 5, не больше - остальные такие же мобилизованные, как и наши, следите за словами!!! am
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:14
      +3
      логика любой войни, даже социалистической - уничтожение армии противника и зачиска территории от врага. А любой капиталист, если он настоящий капиталист, зарабатывает на всём, в том числе и на войне
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:20
      +3
      Цитата: certero
      Если бы кто-нибудь написал 24 февраля 2022 года

      24 февраля война была с украиной сейчас практически со всем блоком НАТО
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 10:38
        -2
        У нас нет и не было никакой войны ни с Украиной, ни с НАТА!!! У нас идет СВО!!! Запомнить то за год почти можно было бы?
    4. syabroleonid
      syabroleonid Сегодня, 10:25
      +3
      А вы думали что армии в 150 тысяч хватит чтобы очистить всю 40-млн. страну? Плохо что так-же думало и наше руководство.
    5. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 10:29
      +1
      К сожалению, империалистическая война остается неизбежным явлением капитализма. Об этом говорил ещё Ленин. До недавнего времени я считал ЯО сдерживающим фактором, но оказывается нет.
    6. Пленник
      Пленник Сегодня, 10:31
      +2
      А Вы давайте в окопы, создайте комитет, и кричите на всех углах "За свободу, равенство и братство", "Даешь братанье!". И вперед к "небратьям" с паралментерским флажком призывать обратно в "братья". Там бандеровская сволочь Вам быстро объяснит за что и с кем воюют наши парни.
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 10:41
        +4
        Здесь нужно начинать с того, кто допустил что эти братия превратились в небратьев. Непонятно куда смотрела дипломатия что позволила переформатировать их сознание. Теперь конечно приходиться расплачиваться кровью.
        1. Yustas201
          Yustas201 Сегодня, 10:59
          +2
          Не только дипломатия,но и СВР,ГРУ,эти организации в России атрофировали своё предназначение...
    7. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 10:53
      0
      Je ne sais plus qui a dit à peu près cela :
      "Les guerres ? Ce sont des personnes qui se connaissent très bien qui font entre-tuer des gens qui ne se connaissent pas"
      Si quelqu'un de plus instruit que moi connait l'auteur de cette phrase merci de lui en rendre la paternité :-)
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:47
    +2
    Строительная техника в Запорожье должна быть в приоретете для наших ударов.Лопатой много не накопаешь.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:19
      -3
      зачем? Они не успеют ничего серьезного построить за короткий срок, наши разматывают восьмилетнюю фортификацию. К тому же при окружении такие "крепости" быстро расходуют БК и превращаются в толпу желающих сдаться на льготных условиях. И степи Запорожья упаковать в фортификацию невозможно, так у кого пехоты и арты больше - тот и владеет территорией.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:34
        0
        Блицкриг НАТО не задался,мы начали первыми.Президент России прекрасно понимает,что мир идёт по лезвию ножа.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:06
    0
    фортификационные сооружения, способные сдержать наступление российских войск

    "Линия Маннергейма", "Линия Сталина", "Линия Мажино", "Атлантический вал", (Стена Яйценюка wassat ) - столько денег, людских и материальных ресурсов вложено - толку НОЛЬ.
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 10:55
      +1
      Et la Muraille de Chine ! :-),et le mur d'Hadrien...rien de nouveau
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 10:07
    +3
    ВСУ начало возводить на Запорожском направлении фортификационные сооружения, способные сдержать наступление российских войск

    а такие есть? фортификационные сооружения, что смогли остановить войска в современных войнах?
    Задержать, да, а остановить нет. request
    по сути, деньги на ветер. вернее в землю. fellow
    Правда кличко , как оракул, говорил, готовьтесь к земле. fellow wassat
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:16
      +1
      а около Донецка? год уже держат ВС РФ..
      1. К-50
        К-50 Сегодня, 11:03
        0
        Цитата: советник 2 уровня
        а около Донецка? год уже держат ВС РФ..

        Расположенные в условиях городской застройки с мирняком?
        Ну и кто кого защищает?
        Одно слово, фашисты. Только они прятались за спинами мирных жителей. Хотя те хотя бы чужих, а эти за спинами своих сограждан прячутся. Мерзость! negative
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:12
    +6
    Цитата: народник
    Цитата: certero
    А простые парни убивают друг друга непонятно за что.

    С той сторон нет простых парней. Там нацисты.


    Хрень не несите. У многих из России на территории Украины живут родственники. Они нацисты?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 10:22
      -1
      Цитата: Погоны
      Цитата: народник
      Цитата: certero
      А простые парни убивают друг друга непонятно за что.

      С той сторон нет простых парней. Там нацисты.


      Хрень не несите. У многих из России на территории Украины живут родственники. Они нацисты?

      Если способны не повезти ребенка 3 лет на лечение в РФ- хотя и прописали бы и квоту возможность бесплатную сделать была( а на Украине и за границей такие операции только платно делали) потому что "кляты оккупанты Крым забрали" а потом через 4 года кричать что "это Россия девочку уморила!!"- то да, эти простые люди- нацисты.
      Реальный случай у коллеги.
      1. максим1987
        максим1987 Сегодня, 10:52
        +1
        Цитата: свой1970
        Цитата: Погоны
        Цитата: народник
        Цитата: certero
        А простые парни убивают друг друга непонятно за что.

        С той сторон нет простых парней. Там нацисты.


        Хрень не несите. У многих из России на территории Украины живут родственники. Они нацисты?

        Если способны не повезти ребенка 3 лет на лечение в РФ- хотя и прописали бы и квоту возможность бесплатную сделать была( а на Украине и за границей такие операции только платно делали) потому что "кляты оккупанты Крым забрали" а потом через 4 года кричать что "это Россия девочку уморила!!"- то да, эти простые люди- нацисты.
        Реальный случай у коллеги.

        знакомый- бывший капитан дальнего плаванья. Сам с Нижнего, жена с Херсона. Дача прям на берег Днепра. Сейчас живут в Сормово. Расказывает. Звоню товарищу в Херсон, поздравить с юбилеем, 70 лет, трубку берет жена и разказывает: во время эвакуации уехали в Гениченск. Они с мужем, ее мать(86) и свекровь(92). Получили квартиру. Через неделю, говорит, эти три старых дурака(муж, свекруха и МОЯ МАТЬ(русская))заявили что мол Россия дно, батько наш Бандера, Украина мать и уехали обратно назвав меня рашисткой
      2. sot
        sot Сегодня, 11:13
        0
        Так и есть. После весны 2014 с добром к России относились от силы 10% украинцев, а до этого 60%. Они говорят, вот если ты с женой скандалил, а к тебе брат в это время пришел, дал обоим по морде и забрал холодильник, то как к этому брату можно как раньше относится. Я десятки друзей там потерял тогда, общаться никто не хочет. И это восточная украина, тот же Херсон.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:28
      0
      Погоны hi в начале прошло века, практически сто лет назад на территории Российской империи началаст гражданская война, и КРОВНЫЕ родственники лили кровь друг друга из-за разницы в политических взглядах. Во время В. О. В. не редки были случаи когда брат в РККА бился а другой за нациков стоял причем добровольно, так что по разному в жизни бывает.
  8. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 10:13
    0
    Это хорошо, теперь скакуасам придётся силы на ещё одном направлении расходовать .
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:19
    0
    В самом Запорожье ВСУ начали возведение фортификационных сооружений.
    Что-то они поздно спохватились или ориентируются исключительно на сводки ГШ ВСУ?
    будет несколько "крепостей", в которые и превращают предприятия "Запорожсталь" и "Запорожкокс".
    А значит предполагают уничтожение предприятий, которые уже им не достанутся.
  10. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:28
    0
    Цитата: свой1970
    Цитата: Погоны
    Цитата: народник
    Цитата: certero
    А простые парни убивают друг друга непонятно за что.

    С той сторон нет простых парней. Там нацисты.


    Хрень не несите. У многих из России на территории Украины живут родственники. Они нацисты?

    Если способны не повезти ребенка 3 лет на лечение в РФ- хотя и прописали бы и квоту возможность бесплатную сделать была( а на Украине и за границей такие операции только платно делали) потому что "кляты оккупанты Крым забрали" а потом через 4 года кричать что "это Россия девочку уморила!!"- то да, эти простые люди- нацисты.
    Реальный случай у коллеги.


    А когда спустя почти год СВО одни некие люди из России с согласия других неких людей из России продолжает платить нацисткой Украине за транзит ресурсов на враждебный Запад - все эти некие люди тогда кто, по-вашему?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:48
      -1
      [quoteнекие люди из России с согласия других неких людей из России продолжает платить нацисткой Украине за транзит ресурсов на враждебный Запад] [/quote]...да...но некие враждебные страны оплачивают потребление в казну России ..то есть на Российскую оборону...да и объёмы по сравнению с Силой Сибири невелик..а да ещё...ты наверно забыл что оплату ведут через геропу...то есть реверс...так что оплата равна нулю
  11. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 10:44
    -2
    Цитата: Корона без вируса
    Цитата: народник
    Цитата: certero
    А простые парни убивают друг друга непонятно за что.

    С той стороны нет простых парней. Там нацисты.

    С той стороны нацистов процентов 5, не больше - остальные такие же мобилизованные, как и наши, следите за словами!!! am

    Если мобилизовали к нацистам и пошел воевать,значит,простите,такой же.За словами следите сами,и за их смыслом,желательно.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 11:24
      +1
      Цитата: kot-begemot
      Цитата: Корона без вируса
      Цитата: народник
      Цитата: certero
      А простые парни убивают друг друга непонятно за что.

      С той стороны нет простых парней. Там нацисты.

      С той стороны нацистов процентов 5, не больше - остальные такие же мобилизованные, как и наши, следите за словами!!! am

      Если мобилизовали к нацистам и пошел воевать,значит,простите,такой же.За словами следите сами,и за их смыслом,желательно.

      Аналогичное пожелание - следить Вам за своими словами!!! good am
      "Родина сказала надо! Комсомол ответил есть!" если помните конечно, а Родину как и родителей не выбирают, к сожалению или счастью... Думаете, наши мобилизованные принудительно все 100 процентов хотели ехать на СВО?! lol Кто хотел, те уже там добровольцами были, остальных насильно призвали, оторвав от мирной жизни
  12. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 10:56
    +2
    Цитата: Glock-17
    Здесь нужно начинать с того, кто допустил что эти братия превратились в небратьев. Непонятно куда смотрела дипломатия что позволила переформатировать их сознание. Теперь конечно приходиться расплачиваться кровью.

    А послами там были М Зурабов, бывший министр здравоохранения, который в послы попал вместо нар, куда ему следовало попасть, вся страна ждала. А еще там был Черномырдин ("Здесь вам не тут" , аналог В. Кличко). Угадайте с трех раз, кто их туда назначил. Правильно, их назначил Безошибочный наш.
  13. егерь650
    егерь650 Сегодня, 11:11
    +1
    Тов. Стрелков намекает, что к весне киев подготовит тсяч 70 группировку и сведет на нет тактические успехи.
    1. Никелиум
      Никелиум Сегодня, 11:17
      -1
      70 крайне мало для масштабного успеха. С тем намёком можно утверждать что эту армию перемелят и ВсУ ухудшит своё положение.