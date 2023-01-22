ВСУ начало возводить на Запорожском направлении фортификационные сооружения, способные сдержать наступление российских войск

Фортификационные сооружения и бункеры строятся на "Запорожтрансформаторе" на правом берегу города Запорожья, на "Искре", "Моторсичи" и многих других

Украинские войска несут большие потери не только на Бахмутском (Артемовском) направлении, но и на Запорожском. За последние дни российские войска сумели взломать первую линию обороны ВСУ на этом направлении, войдя в два населенных пункта и взяв под огневой контроль еще порядка десяти. В самом Запорожье ВСУ начали возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.О взломе первой лини обороны ВСУ сообщалось еще вчера, наши войска продвинулись в глубину на 7 км. Противник первую линию покинул, а кое-где и вторую. Очень активно работает российская артиллерия, все заявления Киева о якобы закончившихся снарядах являются очередным фейком. Это могут подтвердить всушники, которых эта самая артиллерия постоянно накрывает. Наши взяли под огневой контроль несколько населенных пунктов и пресекают попытки ВСУ занять их.Во вчерашней сводке Минобороны о захвате новых населенных пунктов не сообщало, но подчеркнуло, что наступление продолжается, наши заняли господствующие высоты и значительно улучшили свое положение. На Орехов, который является одним из узлов обороны наши идут с трех направлений: с западной стороны на Новоандреевку и Щербаки, с восточного на Белогорье и Малую Токмачку, с юго-востока на Новоданиловку. Взяв Орехов, наши войска могут разрезать украинскую группировку на две части.Между тем командование группировки ВСУ на данном направлении обеспокоено начавшимся наступлением российских войск, не исключается, что в ближайшее время тактическое продвижение превратится в масштабное наступление. По данным разведки, ВСУ принялись укреплять Запорожье, на промышленных предприятиях города идут работы по устройству укреплений, по задумке командования ВСУ, в городе будет несколько "крепостей", в которые и превращают предприятия "Запорожсталь" и "Запорожкокс".- сообщил Рогов.