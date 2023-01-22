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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Запад о последствиях поставок наступательного оружия Украине

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Запад о последствиях поставок наступательного оружия Украине

Конфликт на Украине может перейти на более высокий уровень из-за продолжающихся поставок западного оружия киевскому режиму, передача Киеву вооружений для нанесения ударов по российской территории может привести к ответу с применением более мощного оружия. С предупреждением в адрес США и Европы выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.


По словам российского политика, на Западе полагают, что ядерное оружие в локальных конфликтах не применяется, но это мнение ошибочно. В случае, если поставленное Западом оружие будет применено для ударов по российским городам и захвату наших территорий, Россия применит более мощное оружие для ответных ударов. Западным политикам необходимо сначала подумать, прежде чем передавать Украине то или иное оружие, ведь это может привести у к уничтожению их стран.

Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий - это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия

- предупредил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной катастрофе, сейчас Россия наносит удары только по военной и критической инфраструктуре Украины, но все может поменяться.

Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны

- добавил он.
Использованы фотографии:
http://duma.gov.ru/
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49 комментариев
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  1. максим1987
    максим1987 Сегодня, 10:36
    +21
    Красная линия? Если только на трусах у Володина
    1. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 10:55
      +5
      это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия

      Если не была произнесена фраза: "нанесём удары по центрам принятия решений", то не считается! crying
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 10:57
      -4
      Цитата: максим1987
      Красная линия? Если только на трусах у Володина

      А тем не менее НАТОВие танки по заседанию в Рамштайне в ближайшее время не предвидятся. Мей би труселя Володина их так напугали?))) Хотя все равно и танки и авиацию поставят. А пока надо бить нациков усиленно, чтобы некого было в НАТОвскую технику запихать
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 11:30
        +6
        "НАТОВие танки по заседанию в Рамштайне в ближайшее время не предвидятся"///
        ---
        Отложено решение по Леопардам.
        Но английские и французские танки готовятся к передаче. На английских уже тренируются украинские экипажи.
        И сразу после Рамштейна немцы согласились на поставку 19 штук Леопардов с хранения...
        Но самое главное в последнем Рамштейне: американцы согласны, если европейцы передадут Ф-16 украинцам.
        А эта штука гораздо серьезнее танков. Ф-16 силен не своими летными характеристиками (которые тоже весьма неплохи), а набором точного оружия и прицелов-подвесок для этого оружия.
    3. Умник
      Умник Сегодня, 10:58
      +10
      Володин такой же пустомеля как и димка айфончик
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 11:18
        -3
        Цитата: Умник
        такой же пустомеля как и димка айфончик

        Этот "пустомеля айфончик" За шесть дней грузинскую армию разгромил. Укровермахт в десятки раз помощнее. Не то. но все таки
        1. Tusv
          Tusv Сегодня, 11:38
          +1
          Можете мне минусы ставить хоть до по синения . Медведев заставил жрать галстуки Мишико и это уже исторический факт. Кстати в отставку отправил Герасимова и его "дочерей" посадил, все тоже "айфончик". Уважать надо людей, а не хетить за фразу "денег нет, но вы держитесь". Мое уважение так же относиться к Кириенко, который объявил дефолт. Да да тот самый киндер сюрприз, который Росатом вывел на новый уровень
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 11:44
            0
            Заставил жрать галстук ,не Медведев,а русский солдат.А то,что больше суток жевал сопли в Кремле,выжидая что же будет,то это как раз-Медведев
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 11:18
        +1
        Цитата: Умник
        Володин такой же пустомеля как и димка айфончик

        yes Абсолютное согласие, но stop
        В оправдание сделанного заявления спикером ГД могу сказать, и это неоспоримый факт, что со времени начала СВО это первое заявление действительной российской власти (в нашем случае — законодательной), когда вопрос применения ТЯО приобрёл реальные очертания в соответствии с буквой военной доктрины.
        P.S. На мой взгляд, российское общество (прежде всего) начали доставать эти невнятные позиции, если не сказать хуже - «позы» властных структур и старательное замалчивание кардинальных способов реализации объявленной почти год назад «демилитаризации» и «денацификации».
        1. Tusv
          Tusv Сегодня, 11:23
          0
          Цитата: ROSS 42
          когда вопрос применения ТЯО приобрёл реальные очертания в соответствии с буквой военной доктрины.

          Да здесь, на ВО неделю назад статью читал. Ядерная держава ни когда не проиграет войну.
          Казалось бы. При чем здесь Володин и его труселя?
    4. Комментарий был удален.
    5. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 11:21
      +2
      Вот именно. Сколько можно грозно хмуря брови трындеть про красную линию, предупреждениями о примененнии более мощного оружия и т.д. Хотелось бы в личном общении задать вопрос Володину - у страны украли 300 млрд дол первое почему они хранились где-то на западе а не работали в стране и что лично вы гражданин Володин сделали чтобы вернуть эти деньги.
    6. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 11:22
      +3
      Цитата: максим1987
      Красная линия? Если только на трусах у Володина

      Был в детстве, был анекдот.
      - Принцесса, я могу снять платье?
      - Нет!
      - Принцесса, я могу снять трусики?
      - Нет!
      и так до .... recourse
      Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе.
      Уже сейчас за пультами и мониторами сидят тысячи иностранцев, которые убивают наших солдат. И этого недостаточно, для возмездия? Отступим еще на полшага, еще..... Поставили, ладно, но нельзя стрелять, стрельнули, ладно, хорошо что без жертв. Но если будут, то мы..... angry И пока не свалимся в пропасть? fool
    7. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 11:34
      +1
      Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Запад

      Хорошо "предупредил"? Хорошо-хорошо "предупредил"? Очень хорошо "предупредил"? Так, прямо, грозно сдвинув брови "предупредил"? Ну, тогда -ладно. love
    8. 77alex77
      77alex77 Сегодня, 11:41
      0
      Саратовский боевой тушканчик не шутит никогда
    9. красноярск
      красноярск Сегодня, 11:42
      0
      Цитата: максим1987
      Красная линия? Если только на трусах у Володина

      Не-е-е, до красных линий не дошло. Просто 100500-надцатое предупреждение.
      Но, давайте поразмыслим, или попытаемся это сделать, - а как надо поступить в этом случае? Ведь не взирая на наши предупреждения, натовца все равно поставляют и будут поставлять вооружения для нэвмерлыков. И? Что будем делать? Ударим по Брюсселю, Лондону, Берлину и т.д.? А мы морально к этому готовы? А экономически? А о последствиях кто подумает. Ударить нетрудно, - кнопку нажал... и нет острова Британия. Но и у нас какого-то города (Москвы, Питера?) не станет. А мы к этому готовы? Непросто все это. Тут, как говорится - и хочется и колется...
      Выход один - пытаться уничтожать все эти вооружения до того как они достигнут ЛБС. Но это у нас, по каким-то причинам, не получается.
  2. АИК05
    АИК05 Сегодня, 10:41
    -3
    Запад еще в похмелье от распада СССР, до сих пор отмечают, думают всесильные и будет всегда по их сценариям, как отойдут от похмелья, то погрызут сами друг друга, сваливая вину на соседа, главный итог-наконец то исчезнет это государство лоскутное, собранное Лениным, Сталиным и хрюшкой.
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:41
    +4
    Учитывая технологическое превосходство российского оружия


    А можно посмотреть на уничтоженные Химеры? А то вроде как уничтожаются десятками, а фото что-то не видать. request
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 10:41
    +13
    Очередная красная линия проведена good Я уже сбился со счету - до ста штук уже дошли или пока ИСЧО нет, кто считал? feel
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:56
      +6
      Эти все заявления спикера,зам.совбежа итд вызывают на Западе гомерический хохот,а у нас поное непонимание и раздражение.В мире понимают Силу,а не пустое бла бла бла
  5. Грица
    Грица Сегодня, 10:45
    +9
    Ой,ой как грозно брови то нахмурил. Прямо гляди, все НАТОские страны от страха в обморок попадали...
    Таких грозных предупреждений и всяких красных линий они уже слышали сотни с начала СВО. И даже их уст человека повыше. Но только все эти угрозы на поверку остались сотрясением воздуха с бульканьем. А посему, враги только поржали в ответ и делают все что считают нужным.
    1. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 11:40
      0
      Ну а какие рычаги давления есть у России? Ну пересекли имперталистические хищники очередную красную черту? Дальше что? Кроме ЯО нет вариантов. Но... ЯО тоже не вариант.
  6. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 10:45
    +6
    Готовимся воевать на территории России! И война уже давно идёт. Вот только не до всех это доходит в Москве, Питере да и в других городах России. А чем они отличаются от людей в В Белгородской, Курской, Брянской области. От тех кто потерял свой дом или своих родных. КОГДА ЖЕ ДО ВСЕХ ДОЙДЁТ, ЧТО ПРИНЦИП МОЯ ХАТА С КРАЮ НЕ ПРОКАТИТ!!!!!! Или мы окончательно деградировали???!!!
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:55
      +5
      Вы это о тех кто продолжает гнать нефть, газ якобы врагам платя при этом ххлам и участвуя в разных зерновых сделках?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:00
      +5
      Можно сказать,не деградировали,а полностью непонимание,раздражение действиями властей.Я привебу пример коллег по работе.Двадцать человек,к примеру.Поддержка СВО от силы у трети,остальные-если не против,то просто раздражены или стараются эту тему обходить.
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 11:13
        -1
        А а против или раздражены чем? Что не могут поменять или отремонтировать иномарку! Купить иностранных шмоток!Поехать за границу и пожрать там всласть! Вот только они своими заплывшие от достатка мозгами не понимают, что с ними будет если Россия проиграет!!!
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:26
          +3
          А Вы что,уже не можете отремонтировать "фокус"или что там?Или шмотки?Их полно.Как и запчастей.А по заграницам мы не катаемся,ну или редко.Сельские мы,работать надо.А с таким рукамиводством в стране ожидать что либо хорошее в принятых решениях нечего.Только пустые угрозы.
          1. Сид2014
            Сид2014 Сегодня, 11:40
            0
            Я то могу и купить и отремонтировать и съездить, вот только НЕХОЧУ И НЕ ПОЕДУ пока наши парни на фронте гибнут!!! Главное понимание происходящего в настоящее время со стороны общества и власти! А отдых в Катаре дочери министра обороны это как? Или она выполняла там спецзадание! А речи о том что мы должны бороться за уехавших предателей. А за население России бороться не надо?!
    3. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 11:20
      0
      Кто мы то? Когда это общество само себя организовывало?
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:45
    +5
    А можно полюбопытствовать, он это заявил где? Его заявление до адресата точно дойдёт?
    Сомневаюсь.
    Больше похоже на заявление для внутренней кухни. hi
  8. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:45
    +6
    Может хватит уже товарисч депутат? Да и не гоже у господина Медведева хлеб отнимать.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:50
    +3
    Володин предупредил Запад о последствиях поставок наступательного оружия Украине
    Плевать они хотели на предупреждения, которых было уже не счесть. В данной ситуации не предупреждать нужно, а бить и бить больно. После чего можно сказать, что мы вас предупреждали, но вы не прислушались.
  10. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 10:56
    +4
    Насчёт технологического превосходства очень понравилось.
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 11:05
      +3
      Il y a t il des "Poséidon" et des missiles hypersoniques dans d'autres armée ?
  11. Million
    Million Сегодня, 10:56
    +3
    Уж чего,а языком трепать наша власть умеет..
  12. Fon Elia
    Fon Elia Сегодня, 10:58
    +7
    А не поздновато ли? Ещё 2000ных не надо было щёлкать кое чем. Просрали союз. Потом всех друзей. А теперь брат на брата. А завтра и дальний восток тихо уйдёт к узкоглазым. Даже не поймёте. СВР, ФСБ, МО с ГШ на мыло. Увы остались в 20 веке. Современная война другая. Она в корне отличается. Надо решать быстро.
    Всем мира. ✌️
  13. seamen2
    seamen2 Сегодня, 11:01
    +5
    запад испугался грозного рыка спикера. осознал. раскаялся. отменил санкции. и далее по списку.
  14. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:03
    +3
    Увы , практика показывает , что Западных политиков ни сколько не пугает даже самые грозные предупреждения.
    В чувства таких способен привезти лишь хороший удар по морде.
    1. for
      for Сегодня, 11:23
      +1
      Цитата: Ретвизан 8
      В чувства таких способен привезти лишь хороший удар по морде.

      Это касается и нас.
  15. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:07
    +4
    Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Запад о последствиях поставок наступательного оружия Украине

    Воистину, очередное последнее китайское предупреждение.....
  16. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 11:10
    +3
    Предупреждения, красные линии... Раньше гарант их обьявлял, теперь чтобы смеялись не только над ним и другие начали краснолинеить... Какой то страх у них теперь в объявлениях
  17. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 11:11
    +6
    А, ничего не будет. Если еще кто-то питает иллюзий на счет нашей власти и Путина, то разочаровывайтесь, господа. Этот Володин, когда возглавлял партию, вытащил проворовавшегося чиновника из администрации Белых на выборы мера Москвы, собрал ему подписи и сделал федеральным политиком. Звали того чиновника - Алексей Навальный. Дальше историю вы знаете.

    По факту СВО уже проиграно, и с самого начала, в контексте заявленных целей: демилитаризация, денацификация. Шансов при таком руководстве добиться хоть каких-то успехов - нет. Будут поставки всего, что необходимо будет и возможно. Вопрос только в мясе. Если Киев наберет его достаточно много, то ситуация повторится. Придется отходить с занятых территорий. Потом опять мобилизация.

    Вот как так у Штатов получается. Несут всякую ересь. Дебилы , но делают они все четко, слажено, в своих интересах, и часто достигают своих целей. Все продуманно.

    А наши красиво и правильно говорят, но как только что-то делать, то мама не горюй. Дебилы .
    Парадокс.
  18. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 11:12
    +5
    И какие последствия?
    Поставляемые вооружения будут законными целями?

    Эта фраза уже бешенство вызывает своей глупостью....
  19. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:13
    0
    Такие заявления о ядерном оружии не в компетенции, даже Прадседателя госдумы.Об этим могут только сказать ,Начштаба и Министр Обороны и то в закрытом режиме,не для СМИ.Для начала исчезают АПЛ из " наших осиных гнёзд".А потом следует звонок от партнёров с глупым вопросом.И вообще сегодня выходной,грозить надо было в пятницу.
  20. Stoler
    Stoler Сегодня, 11:22
    +2
    Ну не нестока она и красная ,и не нестока она и линия wassat И вообще все вырвано из под контекста good
  21. SerVal
    SerVal Сегодня, 11:22
    +1
    "Обязательно жахнем! ... Но потом." (с)
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:26
      0
      Жахнуть всегда успеем,но если жахнем этот процесс уже не остановить.Эксперимент ,может и не закончится на западе,только возгласом :А нас то за шо!!!Хотя к этому и идёт.При СССР сразу начиналось с ядерного удара и весь мир в труху.
  22. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:23
    +2
    Цитата: Сид2014
    А а против или раздражены чем? Что не могут поменять или отремонтировать иномарку! Купить иностранных шмоток!Поехать за границу и пожрать там всласть! Вот только они своими заплывшие от достатка мозгами не понимают, что с ними будет если Россия проиграет!!!


    Да, Россию нужно превратить в КНДР-2, где все должны смотреть на Национального Лидера и счастливо плакать, что им довелось созерцать.

    А кто счастливо плакать не будет или попытается уехать из страны - тот предатель и ему надо бы кувалдой по голове, правильно?

    А чтобы Россия не проиграла - нужно было готовиться по-настоящему, а не делать популистские заявления. Цену им мы все сейчас видим...
  23. Владимир Павлов_2
    Владимир Павлов_2 Сегодня, 11:25
    0
    Думается мне, что этой весной Украина будет наступать, и как мне кажется, что это будет довольно таки успешное наступление,ведь впереди столько ещё возможностей для шагов доброй воли...
  24. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 11:37
    +1
    Пустослов - опять ничего конкретного не сказал. Западные партнёры даже и не поймут о чем он там предупреждает.

    Надо конкретно говорить - например если Польша поставит танки леопард вна украину, то ВС РФ нанесут удар по Жевучу Искандерами с ябч.
    И все