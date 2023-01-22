Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Запад о последствиях поставок наступательного оружия Украине

Конфликт на Украине может перейти на более высокий уровень из-за продолжающихся поставок западного оружия киевскому режиму, передача Киеву вооружений для нанесения ударов по российской территории может привести к ответу с применением более мощного оружия. С предупреждением в адрес США и Европы выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам российского политика, на Западе полагают, что ядерное оружие в локальных конфликтах не применяется, но это мнение ошибочно. В случае, если поставленное Западом оружие будет применено для ударов по российским городам и захвату наших территорий, Россия применит более мощное оружие для ответных ударов. Западным политикам необходимо сначала подумать, прежде чем передавать Украине то или иное оружие, ведь это может привести у к уничтожению их стран.
Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий - это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия
- предупредил Володин.
Спикер Госдумы подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной катастрофе, сейчас Россия наносит удары только по военной и критической инфраструктуре Украины, но все может поменяться.
Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны
- добавил он.