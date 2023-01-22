Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Запад о последствиях поставок наступательного оружия Украине

Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий - это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия

Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны