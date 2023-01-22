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Великобритания завершает подготовку к передаче Украине двух кораблей противоминной обороны проекта Sandown

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Великобритания завершает подготовку к передаче Украине двух кораблей противоминной обороны проекта Sandown

Великобритания завершает подготовку к передаче Украине двух тральщиков проекта Sandown, выведенных в 2021 году из состава ВМС Соединенного королевства. На корабли уже нанесены новые названия, номера и украинская символика. Вот только отправлять корабли некуда.


На украинских интернет-ресурсах появились фотографии двух тральщиков, подготовленных в Британии к передаче ВМС Украины. Речь идет о бывших кораблях HMS Ramsy и HMS Blyth, которые на верфях в Великобритании превратились в корабли противоминной обороны M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы". Оба корабля были сняты где-то у побережья Великобритании перед отправкой на верфь компании Babcock в шотландском городе Розайт.

Сообщается, что на тральщиках якобы уже находятся украинские экипажи, прошедшие подготовку в Великобритании. Когда британцы намерены передать корабли ВМС Украины и где они будут базироваться, информации нет. Вряд ли у украинцев получится провести два боевых корабля в Одессу.

В 2021 году ВМС Украины договорились Минобороны Великобритании о передаче им двух минных тральщиков класса Sandown после ремонтных и модернизационных работ, а также соответствующей переподготовки личного состава украинского флота, которому предстоит нести службу на этих кораблях.

Для нужд ВМС Украины было решено приобрести корабли, входившие в состав британского флота в период с 1989 по 2001 годы. Это тральщики HMS Ramsy и HMS Blyth, выведенные из состава британского флота специально для передачи Украине.

Технические характеристики кораблей выглядят следующим образом: длина – 52,6 метров, ширина – 10,5 метров, водоизмещение 450 тонн, скорость до 13 узлов на дизельной силовой установке и до 6,5 узлов на электрической установке. Корабли вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибра 12,7 мм. Экипаж каждого корабля – 34 человека. Также на кораблях установлена автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.
Использованы фотографии:
https://t.me/milinua/20756
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:26
    +2
    Танки, корабли. Скоро очередь до самолетов дойдет, про вертолеты уже вброс, для проверки общественного мнения, был. Все таки, надо превентивный удар, прямо по Лондону "кинжалом" зафигачить!
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 11:31
      0
      По военным базам в Европе, на которых обучают укровояк.
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 11:27
    +1
    Очень интересно, как они попадут в Чёрное море. И не плохие мишени, для наших ПКР.
    Похоже, на мертворожденного ребенка!
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:37
      0
      через литовский пролив к берегам Белорусии, а там рукой подать - у местных дорогу спросят
    2. frruc
      frruc Сегодня, 11:40
      0
      Sergey39 ...Очень интересно, как они попадут в Чёрное море.

      Вот только отправлять корабли некуда.

      В Черное море попадут просто, через Босфор. И временно могут остаться в Стамбуле (Варне, Констанце).
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    0
    Вот только отправлять корабли некуда.
    Вот в этом и загвоздка. По Черному морю и пробовать не стоит даже под прикрытием сухогрузов идущих в Одессу за зерном. Англичанам остается оставить на приколе у себя и по утрам любоваться украинской символикой для поднятия духа.
  4. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 11:37
    0
    Знает кто, ледокол, который Украине англичане подогнали, сейчас в каком состоянии и где? Про его утопление новостей точно не было.