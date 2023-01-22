Великобритания завершает подготовку к передаче Украине двух кораблей противоминной обороны проекта Sandown

Великобритания завершает подготовку к передаче Украине двух тральщиков проекта Sandown, выведенных в 2021 году из состава ВМС Соединенного королевства. На корабли уже нанесены новые названия, номера и украинская символика. Вот только отправлять корабли некуда.
На украинских интернет-ресурсах появились фотографии двух тральщиков, подготовленных в Британии к передаче ВМС Украины. Речь идет о бывших кораблях HMS Ramsy и HMS Blyth, которые на верфях в Великобритании превратились в корабли противоминной обороны M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы". Оба корабля были сняты где-то у побережья Великобритании перед отправкой на верфь компании Babcock в шотландском городе Розайт.
Сообщается, что на тральщиках якобы уже находятся украинские экипажи, прошедшие подготовку в Великобритании. Когда британцы намерены передать корабли ВМС Украины и где они будут базироваться, информации нет. Вряд ли у украинцев получится провести два боевых корабля в Одессу.
В 2021 году ВМС Украины договорились Минобороны Великобритании о передаче им двух минных тральщиков класса Sandown после ремонтных и модернизационных работ, а также соответствующей переподготовки личного состава украинского флота, которому предстоит нести службу на этих кораблях.
Для нужд ВМС Украины было решено приобрести корабли, входившие в состав британского флота в период с 1989 по 2001 годы. Это тральщики HMS Ramsy и HMS Blyth, выведенные из состава британского флота специально для передачи Украине.
Технические характеристики кораблей выглядят следующим образом: длина – 52,6 метров, ширина – 10,5 метров, водоизмещение 450 тонн, скорость до 13 узлов на дизельной силовой установке и до 6,5 узлов на электрической установке. Корабли вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибра 12,7 мм. Экипаж каждого корабля – 34 человека. Также на кораблях установлена автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.