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Минобороны Польши «раскрыло» тактику России схемой удара на Варшаву из Германии

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Минобороны Польши «раскрыло» тактику России схемой удара на Варшаву из Германии

На днях Минобороны Польши поделилось с местными парламентариями своим видением военных планов России и указало на меры, призванные защитить страну от предполагаемого вторжения.


Представители военного ведомства в своём выступлении указали на необходимость не допустить ВС РФ на свою территорию, «даже на метр», «в связи с истребительным характером войн, проводимых Россией»:

С большой вероятностью оккупированная территория будет опустошена, разграблена.

В этой связи предлагается нарастить в ближайшие годы сдерживающий потенциал государства: поднять численность польской армии до 300 тыс. чел. (250 тыс. профессиональных солдат и 50 тыс. войск теробороны) и форсировать переоснащение вооружённых сил (за счёт иностранных поставок), увеличив военные расходы до 3% ВВП. В первую очередь планируется усиливать сухопутные войска и ВВС.


Как указывается в польском издании Defence24, доклад сопровождался слайдами, «раскрывающими» «тактику России, которая не имеет прецедентов в истории». При этом на фотографиях были представлены солдаты и танки НАТО на учениях; на штабной схеме изображён удар на Варшаву, идущий с территории Германии; и показан кадр из фильма «Звездные войны», демонстрирующий сражение в космосе между истребителями повстанцев и империи. Как говорится, смешалось всё...
Использованы фотографии:
Defence24
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47 комментариев
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  1. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 12:33
    +20
    Забористый польский "план" вторжения ))))
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 12:40
      +5
      250 тыс. профессиональных солдат и 50 тыс. войск теробороны

      Ну, во-первых, хотя бы поинтересовались, сколько войска у Киева сейчас. Это с учётом, что их техникой и боеприпасами вся Европа и США снабжают. А Польша в случае Глобального Песца останется одна.
      А во-вторых, в случае Глабального Песца не будет никаких наступательных операций. Будет обмен ядерными ударами.
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 13:05
        +3
        Будет обмен ядерными ударами

        Чтобы не было обмена надо первый удар нанести по Польше, она сильно напрашивается, а остальные, думаю, не захотят получить удар ядерной дубинкой...
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 13:19
          +3
          Цитата: Ильнур
          Чтобы не было обмена надо первый удар нанести по Польше

          А потом что?
          Заботится о них?
          Хватит. Один раз уже, после Наполеона, решили позаботиться. Взяли под свою руку. Не понравилось, ни нам, ни им.
          Это будет не освобождение, а именно захват. А оно нам надо таких соотечественников иметь?
          Пусть в НАТО сидят и им нервы, бюджет и имидж портят.
          А нам такого счастья не надо.
          А когда наступит Большой Песец, им в первую очередь прилетит. Точнее, по военным базам на их территории. Они, как специально, почти все подальше от нашей территории скучковались. Так что радиации к нам придёт не много.
          1. krot
            krot Сегодня, 14:01
            +1
            С большой вероятностью оккупированная территория будет опустошена, разграблена.

            Жаль мы так никогда не поступали ни с Польшей, ни с Герменией или Францией! Так бы и с трофеями были и не наговаривали попусту на нас.. Надеюсь это учтем на будущее!
          2. Ильнур
            Ильнур Сегодня, 14:36
            0
            А потом что?
            Это будет не освобождение, а именно захват.

            Я и не предлагаю захват, нам чужого не надо, я имел в ввиду, что Польша напрашивается на то, что её не будет...
            Вот это я и имел в ввиду:
            им в первую очередь прилетит
          3. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 15:12
            0
            Цитата: Shurik70
            А потом что?
            Заботится о них?

            А зачем?
            Просто бросить радиоактивную застеклованную территорию. У нас земли своей хватает. Пусть берут, кому надо. Застеклованная Польша для нас свою функцию, считай, уже выполнит.
      2. Игорь К
        Игорь К Сегодня, 13:55
        0
        После большого бум через лет пятьдесят пойдём разгребать радиоактивные руины европы, и чего там грабить после всего ?
      3. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 14:04
        +2
        Цитата: Shurik70
        А Польша в случае Глобального Песца останется одна.

        С какой бы стати она осталась. Там достаточно войск США, там ПРО расположено, по ним в первую очередь, чтоб не обидно было.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:42
      +3
      Все вероятно сейчас. Судя по планам захватить украинские территории, поляки понимают, что мы можем предъявить им и тут не будет играть роли, что они в НАТО! Или будет? Вроде как и так бьём поляков и всяких других слуг шайтана на территории 404.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:45
      +1
      карты пустят на самокрутки - косяк получится отменный, шлем виртуальной реальности не нужен
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:48
        -3
        шлемы продадут втихушку русне, вырученные деньги потратят на горилку с салом. lol
        все как обычно будет.
    4. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:47
      +2
      Цитата: ZeeD
      Забористый польский "план" вторжения ))))


      А чё через Германию в Польшу,а не через Африку в Польшу например? what Как то у них совсем плохо с географией.
      1. Руслан_3
        Руслан_3 Сегодня, 13:08
        +4
        Цитата: Orange-Bigg
        Цитата: ZeeD
        Забористый польский "план" вторжения ))))


        А чё через Германию в Польшу,а не через Африку в Польшу например? what Как то у них совсем плохо с географией.


        А мы в обход, чтобы никто не догадался
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 13:43
          +4
          А мы в обход, чтобы никто не догадался

          "Ходы кривые роет/ Подземный умный крот/ Нормальные герои/ Всегда идут в обход!" (Айболит -66)
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 14:21
            +1
            Цитата: Авиатор_
            ...."Ходы кривые роет/ Подземный умный крот/ Нормальные герои/ Всегда идут в обход!" (Айболит -66)

            Приветствую Сергей fellow Смотрят они "Звёздные войны"----Россию боятся, смотрят на немецкие планы---Россию боятся, смотрят на танки НАТО---ещё больше Россию боятся! Это неизлечимо.
        2. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 14:17
          +1
          Поляки нагнетают военную истерию. С одной стороны люди с удовольствием идут на курсы "Выходные с армией" есть у них такое. Во время выходных изучают оружие, стреляют в основном юноши и домохозяйки. Но вот мужички не торопятся в армию. Вплоть до того что удирают в Германию. Дуда решил увеличить армию в два раза. Повестки чуть ли не как в/на Украине раздают и курсы о которых выше писал создали с этой целью отлавливать потенциальных солдат
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 13:33
        +2
        Так это не Россия через Германию в Польшу пойдёт, а сама Германия в Польшу. А Россия потом подключится. Всё ж нарисовано вам! Сначала Германия нападает на Польшу, а потом с космоса на "от можа до можа" сыпятся российские космические истребители и расчищают дорогу перед немцами!
    5. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 12:52
      +3

      Видимо новый " план " завезли .
    6. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 13:29
      0
      Сто пятьсот пудово так и будет! Сам лично видел План нападения. С последующим возвратом земель Германии.
    7. Сергей985
      Сергей985 Сегодня, 13:47
      +2
      Это ещё в их руки не попал план удара Российскими ВС из Вашингтона!
    8. avg
      avg Сегодня, 14:08
      +1
      Цитата: ZeeD
      Забористый польский "план" вторжения ))))

      Вот едет в парламент вельможный пан,
      На Абрамсе везет он забористый план.
      Караванщик Блащак забивает косяк,
      Две затяжки больших и кайфует чувак.
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 12:35
    +2
    Ну а что, лично я считаю что с украми, но не с бандерой, так сяк, а вот с современной Польшей войну надо будет вести однозначно истребительную! А для профилактики, уже сейчас всё на западной окраине, той что ближе к Польше, выносить всё хоть чуть технологичное, Геранями Калибрами, да всем чем можно.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:40
    +2
    Что они пьют ,я тоже такого хочу.Как не выпью : Могу только сказать Хенде хох! Но чтоб по по польски!Может не то пью?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:43
      +2
      Они походу не только пьют. Они походу выпьют и занюхивают и закуривают. Так что Вам такого выпить нигде не найти. Нетути такого бухла с таким могучим вштыриванием. Ага.
    2. avg
      avg Сегодня, 14:13
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Может не то пью?

      Смотрели мы не то! Расслабили нас 4танкиста и собака. Шарик особенно.
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:42
    +5
    Польша, как отвергнутая девушка - в истерике ТАКУЮ ЧУШЬ несет....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:45
      +4
      ....лишь бы взяли в пользование.

      ттттттттттттттттттттт
  5. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 12:45
    +1
    Кадры из звездных войн , включенные в презентацию польских националистов, это что то вроде записки от польских антифашистов внутри произведенной для нацистов бомбе вместо взрывателя.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 13:55
      +1
      Про польских антифашистов только из википедии и можно узнать.
      А вот про польских нацистов, работу поляков в фашистских концлагерях, польский бандитизм 43-53 годов 20-ого века вспоминается без всяких википедий.
  6. cniza
    cniza Сегодня, 12:46
    +2
    При этом на фотографиях были представлены солдаты и танки НАТО на учениях; на штабной схеме изображён удар на Варшаву, идущий с территории Германии; и показан кадр из фильма «Звездные войны», демонстрирующий сражение в космосе между истребителями повстанцев и империи. Как говорится, смешалось всё...


    Совсем крыша съехала от русофобии...
  7. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:51
    +1
    С большой вероятностью оккупированная территория будет опустошена, разграблена.

    Да да да. Младенцы съедены, женщины изнасилованы. Или наоборот. Или сначала одно, потом другое... yes
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 13:54
      +1
      Женщин изнасиловать, а потом в биореактор - для выработки энергии по последним экологическим стандартам! А младенцев сразу в биореактор. Убитых мужчин тоже в биореактор. Всех в биореактор.
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 12:53
    +5
    Представители военного ведомства в своём выступлении указали на необходимость не допустить ВС РФ на свою территорию, «даже на метр», «в связи с истребительным характером войн, проводимых Россией». С большой вероятностью оккупированная территория будет опустошена, разграблена.

    Исторические подтверждения есть? Кого Россия ограбила?
    Не нужно воспалённые воображения собственного больного мозга переписывать на Россию. request
    Россия всегда была добра к поверженным врагам. Кормила их за свой счёт, помогала отстраиваться.
    Хотя за все действия, совершённые по отношению к России и её населению, всех врагов действительно следовало унавозить, а имущество отнести в счёт репараций и возмещения ущерба.
    Но правители в России, любой, всегда были добры, а временами излишне. sad
  9. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 12:54
    +3
    Удар на Варшаву с территории Германии? Ну да, ответят за Бреслау и Данциг, их вернуть же надо! Только причём тут Россия? Посмеялся! поляки жгут отменно!
    1. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: Арбайтернегаст
      ответят за Бреслау и Данциг, их вернуть же надо!
      Это старая карта времён Польской кампании вермахта, а на новой (секретной!) все направления и линии фронта имеют зеркальное отражение по горизонтали. Польские генералы готовятся к прошедшей войне.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:55
    +2
    Минобороны Польши «раскрыло» тактику России схемой удара на Варшаву из Германии

    Как говорится, смешалось всё...
    . У все одни и теж проблемы!!!
    По набрали в ньюсмейкеры "креативных деБ Билов" переигравших в комп стрелялки и теперь имеют то, шо имеют???
    Впрочем, это и рассчитано на таких же, деБ Билов, в которых превратилась масса обывателей.
    Каждое общество имеют так, каковым оно и является, по факту.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 14:25
      0
      У них Виктор прозрение наступило, а Вам смешно! hi Приветствую Вас с надеждой, что они из окон начнут выпрыгивать и орать
      Русские идут!!!
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:08
    +1
    империя наносит ответный удар по польше )))) ????????
  12. Floke
    Floke Сегодня, 13:21
    +1
    Полякам нужно срочно реку копать вдоль границы с беларусью, по масштабу не меньше днепра. Деньги просить у немцев в счет компенсации. На дне установить забор, чтобы танки не проехали, закидать колючей проволокой, чтобы солдаты не проплыли. заодно заминировать все мосты.
  13. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 13:32
    0
    У ВИА "Весёлые ребята" была песня "Варшавский дождь". Там припев был такой :
    На Варшаву, На Варшаву, на Варшаву падает дождь.

    Надо полякам предложить замену дождя на выбор : Искандер, Кинжал, Циркон и т.п. У них руки чешутся снести в Варшаве Дворец культуры и науки, подаренный Советским Союзом польскому народу.
    Вот и поможем, заодно и Варшаву. Здание конечно жаль, а Варшаву нет.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 14:30
      0
      ....у них руки чешутся снести.....

      Не читал об этом, знаю, что много там организаций всяких.Сталинская высотка. Что хотел Иосиф Виссарионович этим показать? Россия вернёт Польшу себе? recourse Направление расширений территории России.
  14. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:33
    +2
    Ou est la logique Polonaise ?
    D'après eux l'Ukraine est en train de vaincre la Russie MAIS dans le même temps ils parlent du projet de la Russie d'envahir la Pologne !?
    Mais si, comme ils disent , l'Ukraine est entrain de battre la Russie , ou est le risque d'envahissement ?
    1. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: YanniKounnar
      Ou est la logique Polonaise ?
      Aux États-Unis et au Angleterre. Основания польской логики, где утверждение о планах России вторгнуться в Польшу мирно соседствует с утверждением о доблестных победах украинской армии, надо искать в интересах США, Англии и фантомных болях поляков о Восточных кресах.
  15. Fon Elia
    Fon Elia Сегодня, 13:37
    0
    Лозунг "русские идут" ещё актуален. Надо возродить "войско польское" дубль 2. Никак им не уймется. Во всём этом цирке опять янки в плюсе. Бизнес есть бизнес.
    Всем мира. ✌️
  16. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 14:11
    0
    Поляки хотят часть территории украины, но это и есть продвижение НАТО на Восток, на Россию! Так, что допустить это??? Допустить продвижение НАТО на Россию ближе, чем сейчас есть??? Думаю это очень плохая идея! Как вступят на территорию украины, то СВО должно погнать поляков прочь!!! Пусть возвратят территории, подаренные ещё СССР от Сталина, раз так ненавидят СССР и Сталина!!! А с украины гнать паршивцев поганой метлой!!!
  17. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:14
    +1
    Минобороны Польши «раскрыло» тактику России схемой удара на Варшаву из Германии

    В Министерство Обороны Польши поступили новые курительные смеси? Или в рацион питания грибы добавили?