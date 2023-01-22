Минобороны Польши «раскрыло» тактику России схемой удара на Варшаву из Германии

На днях Минобороны Польши поделилось с местными парламентариями своим видением военных планов России и указало на меры, призванные защитить страну от предполагаемого вторжения.
Представители военного ведомства в своём выступлении указали на необходимость не допустить ВС РФ на свою территорию, «даже на метр», «в связи с истребительным характером войн, проводимых Россией»:
С большой вероятностью оккупированная территория будет опустошена, разграблена.
В этой связи предлагается нарастить в ближайшие годы сдерживающий потенциал государства: поднять численность польской армии до 300 тыс. чел. (250 тыс. профессиональных солдат и 50 тыс. войск теробороны) и форсировать переоснащение вооружённых сил (за счёт иностранных поставок), увеличив военные расходы до 3% ВВП. В первую очередь планируется усиливать сухопутные войска и ВВС.
Как указывается в польском издании Defence24, доклад сопровождался слайдами, «раскрывающими» «тактику России, которая не имеет прецедентов в истории». При этом на фотографиях были представлены солдаты и танки НАТО на учениях; на штабной схеме изображён удар на Варшаву, идущий с территории Германии; и показан кадр из фильма «Звездные войны», демонстрирующий сражение в космосе между истребителями повстанцев и империи. Как говорится, смешалось всё...