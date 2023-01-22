Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» взяли несколько опорников ВСУ, продвигаясь к Ивановскому

Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" усиливают давление в направлении Ивановского, где сосредоточились силы ВСУ, отступившие с Клещеевки после взятия этого населенного пункта. Взятие Ивановского открывает дорогу на Часов Яр, а также дает возможность взять Бахмут (Артемовское) в оперативное окружение с перерезанием основных путей снабжения.Накануне штурмовики "музыкантов" взяли еще несколько опорников ВСУ на направлении к Ивановскому и сумели к нему приблизится. По имеющимся данным, сегодня продвижение к этому населенному пункту будет продолжено. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, наши продвигаются и вполне уверенно. Также на руку нам играет фактор отсутствия у командования группировки ВСУ больших резервов. Благодаря начавшемуся наступлению на запорожском направлении, противник был вынужден снять часть резервов и перебросить их туда.Также ожесточенные бои идут за Парасковиевку, расположенную между Бахмутом и Соледаром. Этот населенный пункт является важнейшим дорожным узлом, поэтому всушники вцепились в него и не намерены отступать. В то же время из самого Бахмута (Артемовска) выводятся штабы и тыловые подразделения. В общем украинцы вовсю готовятся к городским боям.Между тем в ЧВК "Вагнер" подтвердили ранее появившуюся информацию о больших потерях 53 отдельной механизированной бригады ВСУ, обороняющей важнейший узел обороны ВСУ - Клещеевку. По данным "музыкантов", в боях за этот населенный пункт, превращенный в настоящую крепость, бригада потеряла 70% личного состава. К этому привело отсутствие командования, сбежавшего с передовой и бросивших бойцов под каток "железнобоких".Кстати, "музыканты" отправили командованию ВСУ, предварительно договорившись об этом, 20 "КамАЗов" с телами украинских военных, собранных вагнеровцами в районе Соледара, и это не все "двухсотые" ВСУ. Это к тому, что в Киеве продолжают твердить, что "потерь нет".