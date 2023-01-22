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Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» взяли несколько опорников ВСУ, продвигаясь к Ивановскому

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Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» взяли несколько опорников ВСУ, продвигаясь к Ивановскому

Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" усиливают давление в направлении Ивановского, где сосредоточились силы ВСУ, отступившие с Клещеевки после взятия этого населенного пункта. Взятие Ивановского открывает дорогу на Часов Яр, а также дает возможность взять Бахмут (Артемовское) в оперативное окружение с перерезанием основных путей снабжения.


Накануне штурмовики "музыкантов" взяли еще несколько опорников ВСУ на направлении к Ивановскому и сумели к нему приблизится. По имеющимся данным, сегодня продвижение к этому населенному пункту будет продолжено. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, наши продвигаются и вполне уверенно. Также на руку нам играет фактор отсутствия у командования группировки ВСУ больших резервов. Благодаря начавшемуся наступлению на запорожском направлении, противник был вынужден снять часть резервов и перебросить их туда.

Также ожесточенные бои идут за Парасковиевку, расположенную между Бахмутом и Соледаром. Этот населенный пункт является важнейшим дорожным узлом, поэтому всушники вцепились в него и не намерены отступать. В то же время из самого Бахмута (Артемовска) выводятся штабы и тыловые подразделения. В общем украинцы вовсю готовятся к городским боям.


Между тем в ЧВК "Вагнер" подтвердили ранее появившуюся информацию о больших потерях 53 отдельной механизированной бригады ВСУ, обороняющей важнейший узел обороны ВСУ - Клещеевку. По данным "музыкантов", в боях за этот населенный пункт, превращенный в настоящую крепость, бригада потеряла 70% личного состава. К этому привело отсутствие командования, сбежавшего с передовой и бросивших бойцов под каток "железнобоких".

Кстати, "музыканты" отправили командованию ВСУ, предварительно договорившись об этом, 20 "КамАЗов" с телами украинских военных, собранных вагнеровцами в районе Соледара, и это не все "двухсотые" ВСУ. Это к тому, что в Киеве продолжают твердить, что "потерь нет".
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47 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:31
    +8
    Реально, фронт все таки посыпался в Соледаре. Что бы тут не говорили, но после Соледара не может противник на следующем рубеже удержаться. Поймали кураж ванегрА, молодцы! Наступление сразу по нескольким расходящимся операционным линиям. Значит есть резервы которым, можно это всё удержать и рассчитывают на поддержку ВС РФ. ЧВК Вагнера как кувалда, которая прошибает оборону противника.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:38
      +10
      Похоже на то. Видать резервы истощили . Теперь некому оборонять да и морально выдохлись. Плюс север! Туда тоже пришлось украм стянуть кое что ...)) Одним словом - норм! Теперь лишь бы так и держать. А если по хорошему ещё и бить по тылам, по командованию! По ЖД составам с оружием.
      1. krot
        krot Сегодня, 14:11
        -2
        Кстати, "музыканты" отправили командованию ВСУ, предварительно договорившись об этом, 20 "КамАЗов" с телами украинских военных, собранных вагнеровцами в районе Соледара

        Что за откровенное вранье в статье? Автору минус жирный! Пригожин самолично отправлял Газели с деревянными гробами всушников.. И Газелей было не более 10.. Читать вранье противно!
        Или вранье целенаправленно, чтобы показать, что новости в России все такие?
        Тогда уже попахивает деверсией информационной и саботажем!
        1. sanja.grw
          sanja.grw Сегодня, 14:20
          0
          Цитата: krot
          Кстати, "музыканты" отправили командованию ВСУ, предварительно договорившись об этом, 20 "КамАЗов" с телами украинских военных, собранных вагнеровцами в районе Соледара

          Что за откровенное вранье в статье? Автору минус жирный! Пригожин самолично отправлял Газели с деревянными гробами всушников.. И Газелей было не более 10.. Читать вранье противно!
          Или вранье целенаправленно, чтобы показать, что новости в России все такие?
          Тогда уже попахивает деверсией информационной и саботажем!


          Может Вы саботажем занимаетесь?
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:41
      +3
      при посыпавшемся фронте кое-кто за три-четыре дня от Балаклеи до границы кое-кого дошли(почти сотня км по прямой,не говоря уже о квадратах,которые так любят считать любители фанерного)...если вы за неделю прошли от Соледара до Ивановского(несколько километров)-это говорит о постепенном продавливании обороны противника...

      поэтому хватит этого ура-патриотического угара на пустом месте...

      и да,третий укреп район ВСУ-это Славянск-Краматорск-Дружковка,до которых ещё Вагнерам топать и топать с тяжелейшими боями
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 12:59
        -1
        Цитата: Николай310
        и да,третий укреп район ВСУ-это Славянск-Краматорск-Дружковка,до которых ещё Вагнерам топать и топать с тяжелейшими боями

        А вы уверены что там есть укреп район?
        Кто и когда его там создал?
        Вот Марьинку и Соледар создавали 5-7 лет. А кто и на какими силами создавал укреп район в Славянске?
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 13:27
          +1
          Цитата: topol717
          А вы уверены что там есть укреп район?
          Кто и когда его там создал?

          По этим городам проходит линия укрепрайонов.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:11
        +3
        Цитата: Николай310
        при посыпавшемся фронте кое-кто за три-четыре дня от Балаклеи до границы кое-кого дошли(почти сотня км по прямой,не говоря уже о квадратах,которые так любят считать любители фанерного)...если вы за неделю прошли от Соледара до Ивановского(несколько километров)-это говорит о постепенном продавливании обороны противника...

        поэтому хватит этого ура-патриотического угара на пустом месте...

        и да,третий укреп район ВСУ-это Славянск-Краматорск-Дружковка,до которых ещё Вагнерам топать и топать с тяжелейшими боями


        От Бахмута до Славянска что то вроде 40 км по прямой.Для сравнения от Бахмута до Донецка 65 км по прямой.
      3. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 13:22
        -1
        Больше недели выбивают из прилегающих к Соледару с запада поселков. В каком месте он увидел посыпавшуюся оборону?
        В конце февраля почти все ждали, что у укров организация развалится через неделю-другую. И вот, кое-кто уже 11 месяцев не устает подпрыгивать на ровном месте.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 12:41
      0
      Ивановское??? У меня на карте это КРАСНОЕ. Или опять старые и новые названия путаем, так укажите тогда старое название шо это Красное- Ивановское. Красное прежнее название, в Ивановское - переименованное киевом
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:18
      +4
      Цитата: голос_разуma
      Реально, фронт все таки посыпался в Соледаре.

      Бельгия в знак того, что Украина потеряла Соледар, в скором времени украинские регионы получат около 115 грузовиков соли из Бельгии. ПОМОЩЬ ИЛИ ТОНКОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО ?
    5. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 13:46
      0
      Наступать по расходящимся направлениям не есть хорошо.
      На обхват клещами ,по видимому, не хватает сил и средств.
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 12:37
    +3
    Кстати, "музыканты" отправили командованию ВСУ, предварительно договорившись об этом, 20 "КамАЗов" с телами украинских военных, собранных вагнеровцами в районе Соледара, и это не все "двухсотые" ВСУ.

    Жаль что это всё не выложенов виде фото массово в сеть. Хiхлов НАДО гнобить такими вещами.
    А ребятам: что армейцам, что музыкантам - удачи!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Жаль что это всё не выложенов виде фото массово в сеть.

      Это не по христианки, хотя они и нехристи, но деды у них были православные.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 13:27
        0
        Да как будто и мы светское государство. Я понимаю, что на войне атеистов нет, но в целом в обществе я увлечения религией не наблюдаю.
      2. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 13:56
        +2
        Цитата: carpenter
        Это не по христианки, хотя они и нехристи, но деды у них были православные.

        Ага - что подумает запад, это не по христиански, галкины-пугачёвы скажут фи...
        Груды трупов на фото, с соответствующими комментариями - это мощное психологическое и пропагандистское оружие, особенно когда это правда. Не пользоваться этим оружием не просто глупо, а преступно.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      Жаль что это всё не выложенов виде фото массово в сеть.

      Видео есть...там все по христиански сделано...Пригожину респект. hi
    3. olezenka1
      olezenka1 Сегодня, 13:33
      +2
      В расчете на один Камаз (из 20-ти) не погонят ради десятка тел. Ради 20 тел, думаю, тоже не погонят. Скорее всего, таки, больше, чем 20 тел на машину. Итого, сколько тел только в 20-и кузовах машин из Набережных Челнов вернули? Мне вот интересно. А вам?
  3. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:45
    -10
    интересно,если бы Пригожина назначили министром обороны,он бы смог так же эффективно Армию отстроить...

    ведь деньги при путинском правлении на армию выделялись солидные...вот только уходили они значительной частью судя по всему в фотоотчётики,парадики,фанерные Рейхстаги и биатлончики с кашеварами...

    на фоне фанеры Пригожин выглядит просто монументально
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:02
      -6
      Цитата: Николай310
      интересно,если бы Пригожина назначили министром обороны,он бы смог так же эффективно Армию отстроить...

      Я вам страшную тайну открою. Пригожин и есть тот основной Бенефициар от распила этих денег выделяемых на армию, через обеспечение питания и быта. как вы сказали кашеваренья. И еще куча всего что мы не знаем.
      1. andrewkor
        andrewkor Сегодня, 13:49
        -1
        Добавлю,по секрету,ещё и строительные подряды для МО России. Вот где развернуться можно,как на космодроме.
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 13:07
      -4
      Ничего бы он не сделал, будучи министром обороны. Один человек ничего не решает, нужна структура. А для ЧВК война и убийство двуногих - прибыльный бизнес. Сейчас ещё и оплачиваемая за счет РФ пиар кампания на весь мир.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:27
      +1
      Цитата: Николай310
      интересно,если бы Пригожина назначили министром обороны,он бы смог так же эффективно Армию отстроить...

      Тогда встречный вопрос - «интересно,если бы Николай 310 назначили министром обороны ...» ну и далее по библии.
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:47
    +4
    Не в укор нашим солдатам, но какую нужно иметь мотивацию укровермахту что б воевать без командования, подкреплений до полного своего уничтожения. И ведь так везде и мобики и терроборона не говоря об контрактниках. Я всё жду когда русские кончатся в укровермахта и с нами начнут воевать настоящие западенцы. Тех то мы быстро секвестирует, они только с мирняком могут воевать.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:13
      +2
      какую нужно иметь мотивацию укровермахту
      судя по их пабликам- они верят, что Россия уже на последнем вздохе и скоро рухнет вся- И будет перемога, ЕС,НАТО, земли в Краснодарье, репарации многомиллиардные.
      1. haron
        haron Сегодня, 14:34
        0
        Цитата: Болторез
        судя по их пабликам- они верят, что Россия уже на последнем вздохе и

        Кто громко кричит тот кто ничего не делает и ничего не знает. Те кто знают и всё понимают молчат и делают свою работу.
        Тем кто воюет, С ОБОИХ СТОРОН, до одного места что там в России или на Украине. У них более практичные заботы.
    2. haron
      haron Сегодня, 13:55
      -1
      Цитата: алексей_444
      Я всё жду когда русские кончатся в укровермахта и с нами начнут воевать настоящие западенцы. Тех то мы быстро секвестирует, они только с мирняком могут воевать.

      Вы плохо информированы. Со стороны украины воюют представители всех областей. Часть подразделений смешанного состава, а часть состоит из представителей одного региона. Например закарпатская 128 ШБ, 10 иванофранковская ШБ, и т.д. Батальоны тер обороны только по региональному принципу. На сайте были статьи и комментарии о участии западных БТО на войне.
      Воюет вся украина. Там сейчас никто не делит народ на западенцев, восточных, русских или украинцев.
      Оставьте иллюзии о том что западенцы сидят по домам и чего-то ждут.
      ПС. 24 батальон территориальной обороны луганской области, был создан после реорганизации "Айдара", из него по тихому убрали всех упоротых и оставили тех кто не был залит кровью, но имел опыт. Изначально комплектовался из выходцев луганской, запорожской и днепропетровской областей. Потом добавили из всей страны.
      За вопрос в начале Вашего поста мой плюс.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:08
        +1
        Со стороны украины воюют представители всех областей
        Призывов-облав на западе нет. Так мне говорили сами украинцы, что сейчас защищают Лондонець-на-Темзе. С запада- воюют в большинстве добровольцы.
        1. haron
          haron Сегодня, 14:24
          0
          Цитата: Болторез
          Призывов-облав на западе нет.

          Облавы были 100%. После сентября перешли на более "мягкие" действия. Но не в облавах дело.
          Во первых. Указанные выше бригады комплектуются контрактниками из западных областей, то есть они являются "официальными" частями сухопутных войск украины.
          Во вторых. Тер оборона на 99% состоит из добровольцев.
          В третьих. Тех кого "ловят насильственно" на передок не пускают. Именно они роют вторые и третьи линии, или грузят-разгружают "фасоли".
  5. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 12:48
    -3
    Почитаешь, и получается, что один только "Вагнер" успешно воюет.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:02
      +5
      Цитата: Морской Кот
      Почитаешь, и получается, что один только "Вагнер" успешно воюет.

      В Запорожье святой дух воюет?
      1. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 14:38
        0
        "Святой дух"? Это новая ЧВК? Впервые слышу. Спасибо за информацию. laughing
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 13:08
      +2
      Дык они не за счёт МО РФ экипировано. Если государство могло бы тратить на каждого бойца 400-700к деревянных, не теряя по дороге - совсем другой был бы результат.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:35
      +1
      Цитата: Морской Кот
      Почитаешь, и получается, что один только "Вагнер" успешно воюет.

      Воюют все хорошо, но «музыканты» более мотивированные бойцы.
  6. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 12:52
    -1
    Согашусь с тов. Николай310. Когда фронт сыпется - это совсем другое, мы это, увы, видели в Харьковской области. Пока же об обвале говорить нельзя, ВСУ сопротивляются вполне активно.
  7. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 12:57
    0
    сражение за Бахмут подходит с своему драматическому финалу. Ивановское будут защищать яростно, если на это хватит сил
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 13:29
      +1
      Не только Ивановское, но и любую точку, куда можно ткнуть пальцем. Явно не хватает не имеющего аналогов в мире инструмента для обработки переднего края противника.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:01
    +2
    Также на руку нам играет фактор отсутствия у командования группировки ВСУ больших резервов. Благодаря начавшемуся наступлению на запорожском направлении, противник был вынужден снять часть резервов и перебросить их туда.
    . Тот кто диктует противнику свои условия, заставляет его делать лишние, не запланированные телодвижения, имеет лучшие шансы выиграть сражение.
  9. 23424636
    23424636 Сегодня, 13:20
    0
    Цитата: Маз
    Ивановское??? У меня на карте это КРАСНОЕ. Или опять старые и новые названия путаем, так укажите тогда старое название шо это Красное- Ивановское. Красное прежнее название, в Ивановское - переименованное киевом

    да это село Красное бывшее. Находится на трассе Бахмут Константиновка.Там яр начинается и тянется влоть до Часов Яра.
  10. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 13:24
    0
    Ах, как бы хорошо сейчас парой дивизий по Сумской и Черниговской областям ударить. Бандерлоги тогда посыпались бы везде: и в Донбассе, и в Запорожье. А может и в Херсонской области тоже.
  11. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:25
    +1
    Wagner está avanzando con decisión
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:25
    0
    Кстати, "музыканты" отправили командованию ВСУ, предварительно договорившись об этом, 20 "КамАЗов" с телами украинских военных, собранных вагнеровцами в районе Соледара, и это не все "двухсотые" ВСУ.

    В гробах по человечески отправили...есть видео об этом...удивляет меня Пригожин с каждым разом. what
  13. 23424636
    23424636 Сегодня, 13:27
    0
    Цитата: ivan1979nkl
    сражение за Бахмут подходит с своему драматическому финалу. Ивановское будут защищать яростно, если на это хватит сил

    есть и другая дорога на Часов Яр через Хромово и железка на Краматорск .которые как бы не указаны автором статьи. Парасковеевка находится сразу за ж.д.мостом и поднимается от ручья который проходит под ж.д. мостом .Там был ранее пост ГАИ на трассе Таганрог Харьков ..Этой трассой идет подпика из Славянска и Краматорска .
  14. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:34
    0
    "музыканты" отправили командованию ВСУ, предварительно договорившись об этом, 20 "КамАЗов" с телами украинских военных, собранных вагнеровцами в районе Соледара, и это не все "двухсотые"

    20 КамАзов это где-то под 1тыс тел???
  15. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 13:39
    0
    Кстати, "музыканты" отправили командованию ВСУ, предварительно договорившись об этом, 20 "КамАЗов" с телами украинских военных, собранных вагнеровцами в районе Соледара, и это не все "двухсотые" ВСУ. Это к тому, что в Киеве продолжают твердить, что "потерь нет".

    https://dzen.ru/video/watch/63cc08c87775357d861dc1f5?t=4



  16. VovaVVS
    VovaVVS Сегодня, 13:55
    +2
    Все-таки везет Украине: такое впечатление, что один "Вагнер" воюет, а остальные занимаются бородами личного состава и "перегруппировками"
    1. Cap.Nemo58rus
      Cap.Nemo58rus Сегодня, 14:06
      0
      Да , мобики стоят на второй линии и дальше. Из первых уст слышал: нас очень много , ползаем как тараканы по грязи... Для чего их готовят ? А тут каждый опорник зубами выгрызают.
  17. Комментарий был удален.