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«Намного легче и долговечнее по сравнению с российской бронёй»: Индия оборудует вертолёты Ми-17 собственной защитой

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«Намного легче и долговечнее по сравнению с российской бронёй»: Индия оборудует вертолёты Ми-17 собственной защитой

Нью-Дели реализует программу «Независимая Индия», в рамках которой стремится добиться широкого импортозамещения в промышленности. В частности, озвучено намерение правительства оборудовать многоцелевые вертолёты Ми-17 собственной защитой.


Теперь ВВС будут оснащать свои Ми-17 местной бронёй, которая улучшит их способность противостоять огню из стрелкового оружия. Она намного легче и долговечнее по сравнению с российским аналогом

- отмечается в индийском издании The Print.

Как указывается, вес броневых плит местного производства за счёт использования композитных материалов на 40% меньше массы изделий, импортируемых из России. Их выпуск ведётся на предприятии MIDHANI. Новые средства получат вертолёты Ми-17 более ранних вариантов, которые поставлялись в Индию без защиты и до сих пор не имеют бронирования. В то же время современные машины Ми-17В5 передаются из России уже с дополнительной съёмной защитой.

В настоящее время флот ВВС Индии насчитывает около 250 вертолетов Ми-17. При этом индийские власти желают заменить их национальной винтокрылой машиной средней грузоподъемности. Разработка нового изделия ведётся компанией HAL. Данный проект является частью общей программы импортозамещения, которую развернули индийские власти в последние годы на фоне значительного экономического роста в стране.
Автор:
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32 комментария
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:26
    +6
    Индусы уже регулировали ТНВД танкового дизеля Т-90 с целью увеличения мощности, в результате запороли движок. А у вертолета просто снизится вес перевозимого груза.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 13:31
      +10
      Не ошибается тот, кто ничего не делает.
      В Индии не стоят на месте. Комбинируют разных производителей (надо признать, результат в большинстве случаев смешон), стараются перейти на собственные производства.
      Так что идут в правильном направлении.
      Удачи им.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:03
        +5
        Цитата: Shurik70
        Не ошибается тот, кто ничего не делает.
        В Индии не стоят на месте.

        Не стоит, у них очень много инноваций и через несколько лет Индия станет - третья экономика на Земле.
        1. Paradox00
          Paradox00 Сегодня, 14:33
          +1
          Третья экономика с нищим населением. Такое себе...
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 14:43
            0
            Цитата: Paradox00
            Третья экономика с нищим населением. Такое себе...

            Опять же, как считать. У них только среднего класса как две России, правда бедных и нищих как семь... Но там касты, поэтому ничего не поменяется. Перескочить из одной касты в другую практически невозможно.
        2. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 14:39
          0
          Цитата: carpenter
          через несколько лет Индия станет - третья экономика на Земле.

          Смотря как считать. Если ВВП по ППС то уже третья, причем уверенно.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 15:00
        0
        Цитата: Shurik70
        Не ошибается тот, кто ничего не делает.
        В Индии не стоят на месте.

        Китай тоже с этого начинал. И "ксерокс" включали, и "из г.. и палок" лепили - все дружно смеялись каких-то лет 30 назад.
        Кто сейчас посмеётся над китайцами?

        И над индусами, возможно, "посмеются" те, кто доживёт лет через 30 на Индию с пятью миллиардами населения посмотреть. Неизвестно, чего там будет.
    2. егерь650
      егерь650 Сегодня, 14:08
      +2
      Опыт прямо пропорционален выведенному из строя оборудованию)))
  2. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:26
    0
    в индийском издании The Print.

    Как указывается, вес броневых плит местного производства за счёт использования композитных материалов на 40% меньше массы изделий, импортируемых из России.


    Как говорится: "Сам себя не похвалишь, так никто не похвалит"
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 13:30
    -11
    Очередной плевок на "технологическое преимущество", о котором в соседней статье распинался Володин. hi
    1. svoroponov
      svoroponov Сегодня, 13:44
      +6
      Бронированию будут подвергнуты вертолёты ранее его не имеющие. Ну и как не создать себе рекламу и своей броне.
      Это как на подводной лодке. Поставили свои аккумуляторы , считали что они лучше российских - лодка в итоге от них и загорелась. Но если они ставят многослойный кевлар , то бог в помощь. Композит этот действительно легче , но не на много.
    2. avg
      avg Сегодня, 13:50
      +8
      Очередной плевок на "технологическое преимущество", о котором в соседней статье распинался Володин.

      Плевки от индийцев бываю позже, когда в результате их технологических ноу-хау (распилов), танки в гору не едут, самолеты падают и т.д. Вслед за плевками следуют извинения, покаяния, и все возвращается на круги своя.
  4. ASM
    ASM Сегодня, 13:35
    +5
    Ох веры нет словам индусов, слишком много они дифирамбов своей продукции пели, а затем оказывалось, что реально не все прекрасно.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 14:49
      +1
      Цитата: ASM
      что реально не все прекрасно.

      Да уж. Хоть истребитель Tejas. Больше тридцати лет его вымучивают, а так ничего удобоваримого и не вымучили. Меньше двух десятков собрали и заглохло. А потом принялись за зарубежные Рафали и Миги...
  5. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 13:49
    +1
    Вполне возможно , что в данном случае наша броня действительно настолько устарела , что ее смогут усовершенствовать просто заменив материалы на более современные. В Советском Союзе в соответствующих институтах проводили длительные исследования , выжимая все возможное и невозможное из имевшихся на тот момент материалов. Конечно , сейчас тоже что то исследуют , но можно ли сравнить интенсивность исследований в этой области с советской и внедрены ли они в производство? Даже самое совершенное алюминиевое крыло советской разработки может легко уступить современному композитному. Является ли поставляемая в Индию навесная бронезащита вертолетов современной , или является "креативно" подшаманенной версией советской?
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:52
    +3
    Я вообще удивлен что Индия не в состояние сама что то сделать, ладно у нас много померло(в основном алкоголь), уехала на запад, ушло в другие сферы экономики инженерного состава да и народу банально меньше стало, а в Индии народищу готового за копейки работать полно, давно готовят у себя и за границей спецов, и все равно отсталая, кроме строительства страна. Вот что значит отсутствие своей школы конструирования. Хорошо либералы не все школы наши прорубали, помню в 90 годы они говорили за деньги все что угодно сделаем. Яркие пример Индия, деньги, люди, технологие есть, а продукции нет. Китайцам 30 лет понадобилось что б научиться наши движки для су-27 делать. 30 ЛЕТ!!!
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:55
    0
    Интересно посмотреть, может продадут нам комплект?
  8. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 13:56
    +4
    Очередное индийское супер ОРУжие? )))
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:55
      0
      wassat смешной видос. Чудо пушка в действии. Почти "полная автоматизаця"
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:57
    0
    Ладно, легче - понимаю, но долговечнее? Это намёк на то, что наша броня в ихом климате ржавеет аж до дыр за пару лет? belay
  10. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:02
    +1
    Сварить броневую сталь не одно и то же что варить макароны, индусы слишком самоуверенны.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:12
      +1
      Они не варят, они многослойку клеят (это не стеб).
  11. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 14:10
    +5
    В нашу контору последние 20 лет с периодичностью раз в 5 лет регулярно приходят от индусов просьбы о поставке им оборудования. В ТЗ они берут все самые лучшие данные от разных установок по всему миру и требуют. чтобы мы это сделали в одной установке. Мы пишем им что можно и что нельзя сделать по их заказу. Потом они думают (наверное, там скачки на слонах происходят). Через 5 лет всё повторяется. Иметь серьёзную работу с этими цыганами - себя не уважать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:16
      +3
      Пришось с ними как-то работать...
      Подтверждаю сказанное выше.
      Хитропопы как цыгане.
    2. Андрей ставропольский
      Андрей ставропольский Сегодня, 15:03
      +1
      Невестка работает хирургом в онкологии. Говорит у них одно время работал индус, после медакадемии, говорит очень толковый малый. Сам индус говорит что таких как он, на родине единицы, наберётся опыта, уедет в Индию, откроет клинику и станет богатым человеком. У нас народ просто башковитый, почти весь.
  12. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 14:11
    +1
    Нам бы тоже совсем не помешало бы обратить более пристальное внимание именно на композитные материалы и усилить исследования по созданию совершенно новых видов композитных материалов, превышающих металлы по прочности и всем ключевым параметрам.
  13. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:14
    0
    Экономия на спичках, но для вертолетов без брони пойдет.
  14. bars042
    bars042 Сегодня, 14:17
    +2
    Теперь ВВС будут оснащать свои Ми-17 местной бронёй, которая улучшит их способность противостоять огню из стрелкового оружия

    Чёто напомнило:
  15. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:18
    +1
    Какая там броня на Ми-17? Так, легкосъёмные накладные бронещитки. Решили сталь на кевлар заменить? Ну, флаг в руки. Переделки конструкции это не требует, на гарантию и техническую поддержку не влияет.
    А вообще, самым защищённым был экипаж на Ми-8ТВ, там целое бронекорыто в кабине соорудили. Правда способность перевозить личный состав и грузы эта машина утратила напрочь.
  16. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:32
    0
    Импортозамещение...
    Дайте возможность платить налоги тогда, когда продукция, хотя бы опытные образцы, приняты заказчиками.
    Выделите средства из бюджета не на ВНИИВсехВчераМыПерегнали, а на определённые группы разработки. Без возможности перераспределять сверху вниз. Только по запросу снизу, от разработчиков, вверх.
    Не ищите в покупке каждого микроконтроллера коррупцию. Дайте возможность на бюджетные деньги покупать наборы и элементы для дальнейшего изучения идей на АлиЭкспресс, без риска оказаться за решёткой или без работы с клеймом.
    Спрашивайте за результат, а не за то, каким образом результат достигнут.
    1. Андрей ставропольский
      Андрей ставропольский Сегодня, 15:06
      0
      То то и оно. В госструктурах полно персонажей, кто работает либо за власть либо за откаты, им плевать на результат пока это их не коснется.
  17. lelik613
    lelik613 Сегодня, 14:44
    +1
    Попытка не пытка, правда товарищ Берия?(с)