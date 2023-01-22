«Намного легче и долговечнее по сравнению с российской бронёй»: Индия оборудует вертолёты Ми-17 собственной защитой

Теперь ВВС будут оснащать свои Ми-17 местной бронёй, которая улучшит их способность противостоять огню из стрелкового оружия . Она намного легче и долговечнее по сравнению с российским аналогом

Нью-Дели реализует программу «Независимая Индия», в рамках которой стремится добиться широкого импортозамещения в промышленности. В частности, озвучено намерение правительства оборудовать многоцелевые вертолёты Ми-17 собственной защитой.- отмечается в индийском издании The Print.Как указывается, вес броневых плит местного производства за счёт использования композитных материалов на 40% меньше массы изделий, импортируемых из России. Их выпуск ведётся на предприятии MIDHANI. Новые средства получат вертолёты Ми-17 более ранних вариантов, которые поставлялись в Индию без защиты и до сих пор не имеют бронирования. В то же время современные машины Ми-17В5 передаются из России уже с дополнительной съёмной защитой.В настоящее время флот ВВС Индии насчитывает около 250 вертолетов Ми-17. При этом индийские власти желают заменить их национальной винтокрылой машиной средней грузоподъемности. Разработка нового изделия ведётся компанией HAL. Данный проект является частью общей программы импортозамещения, которую развернули индийские власти в последние годы на фоне значительного экономического роста в стране.