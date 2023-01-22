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Командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил о начале формирования первых подразделений под оснащение западными танками

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Командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил о начале формирования первых подразделений под оснащение западными танками

На Украине начали формировать первые подразделения под оснащение западной военной техникой, в том числе под немецкие танки Leopard, несмотря на то, что Германия не одобрила поставку тяжелой бронетехники Киеву. Об этом рассказал командующий Объединенными силами Сергей Наев.


По словам генерала, формирование новых частей идет под конкретную технику, которую уже поставляют или обещают поставить западные спонсоры режима Зеленского. Например, под американские боевые машины пехоты M2 Bradley или Stryker формируются батальоны, так же формируют подразделения под немецкие танки Leopard, хотя немцы их поставку пока не одобрили. С другой стороны, все равно Берлин дожмут и танки начнут поставлять, а тут уже готовое подразделение, обученное эксплуатации именно этой бронетехники.

Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части.(...) Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, поэтому весь батальон оснащен M2 Bradley или танками Leopard

- заявил Наев, не забыв похвалить западную технику, сравнив ее с советской.

Между тем в Киеве уверены, что в ближайшие дни вопрос с немецкими танками будет окончательно решен и танки поступят на вооружение ВСУ. В Минобороны Украины торопят своих спонсоров, пытаясь получить как можно больше вооружений в январе-феврале. Все дело в том, что по данным украинской разведки, в ближайшие два месяца Россия начнет масштабное наступление. Командование ВСУ планирует к этому времени мобилизовать максимальное количество человек, получить западную технику и сформировать линию обороны на наиболее опасных направлениях.
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23 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:33
    0
    По Леопардам, хочется перефразировать В. С. Высоцкого.
    Там у них такие ДУРНИ ты их в дверь они в окно.
    Ну а вообще если наши В. С. начнут трепать ВСУ по вмем фронтам и направлениям то Германия танки не поставит, а вот если затянется то и Лео и Абрамс и F - серии неизбежать
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:40
      -2
      Командование ВСУ планирует к этому времени мобилизовать максимальное количество человек, получить западную технику и сформировать линию обороны на наиболее опасных направлениях.


      С места в карьер.Поймали на улице и сразу же в Леопард.Дешевле уничтожать Леопарды барражирующими боеприпасами сверху в башню.Как там на счёт модификации Ланцет-3 с боевой частью хотя бы 10 кг дальности 40 - 70 км данном случае будет вполне достаточно.Можно было бы при массовом залпе ББП на марше положить множество Леопардов да и не только их,а не ждать когда они расползутся по боевым позициям и потом выковыривай их.

      Видимо, по оценке Пентагона, у ВСУ просто нет сил на наступ и, вообще, сначала захисники незалежностi «должны уделить достаточно времени для обучения использованию новейшего оружия, предоставленного США». .... Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о «прорыве». По его словам, начинаются учебные миссии для подготовки укро-танкистов для управления натовской броней.


      Напрашивается очень простой вывод: янки тормознули поставку, когда узнали, что из укро-вояк некому воевать на Leopard. Можно даже не сомневаться, что, готовя «Рамштайн-8», Вашингтон рассчитывал, что в бой против русских пойдут иностранные экипажи, якобы добровольцы, которые, как в случае с «Хаймарсами», прямо на поле боя обучат захисников незалежностi своему ремеслу.Но в последний момент однозначно что-то сорвалось. Похоже, после соледарского зашквара ВСУ от иностранных вояк-танкистов пошли отказы. Не исключено, что Шольц просто сыграл роль «плохого немца», чтобы выиграть время для обучения уже украинского «пушечного мяса». Думается, что на закрытом «разборе залетов» военной кампании появились такие подробности, которые не на шутку напугали западных «друзей» неньки.

      https://svpressa.ru/war21/article/359615/

      Разгром ВСУ в Соледаре положитель повлиял на ситуацию с Леопардами. Польские танкисты отказались ехать на Украину,узнав о потерях ВСУ.А если взять Бахмут то возможно уже даже Леопарды с украинскими экипажами не помогут.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:34
    0
    Да пока что "пеший по машинному". ну потому научатся конечно, освоят танки, сядут в них. Для надежности заварят им люки и вперед-в крематорий под Артемовском. Не помогут уже ни ляхи, ни танки. Только крови попьют и агонию продлят.
    А вообще что формировать то у них вон целая бригада без техники, как раз танковая вроде Четвертая-то https://topwar.ru/208798-pokinuvshie-peredovye-pozicii-dezertiry-iz-4-j-tankovoj-brigady-vsu-zapisali-obraschenie-k-zelenskomu.html
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:35
    +2
    На Украине начали формировать первые подразделения под оснащение западной военной техникой
    Торопятся хлопчики ! А если облом ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:47
      +3
      Облом бы был,если рухнул бы фронт,и покатились бы они к Днепру,как гитлеровцы осенью 43-го.А так танки то дадут.Не сегодня,так завтра
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 14:05
        0
        Скорее, наоборот. Если бы они покатились к Днепру, то им живо бы и танки дали, и самолётов - от Торнадо и Миражей до каких-нибудь Страйк Иглов, Еврофайтеров, Грайпенов и Рафалей. Всегда, когда линия соприкосновения не двигалась, Запад не очень щедрился на поставки. И каждый раз при её перемещении эта тема активно поднималась. Вот и сейчас так. Говорили тут все, что танки пойдут, если и дальше будем стоять на месте. Но танки пошли после взятия Соледара.
        Это ни в коем случае не означает, что надо стоять на месте. Это означает, что не надо думать, будто бы после решительного наступления, от которого они покатятся до Днепра, всё будет легче. Личное мнение, конечно же.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:53
      +2
      Цитата: Uncle Lee
      Торопятся хлопчики ! А если облом ?

      Если облом, то второй Афганистан, или третий Вьетнам.
      Но даже при малом обломе, оружие дадут, а деньги урежут ( на что семьи в Ландоне и Куршавеле будут жить ).
    3. Пане Коханку
      Пане Коханку Сегодня, 14:22
      -1
      Торопятся хлопчики ! А если облом ?

      Коллеги, разрешите, я свои интересные мысли скажу? Если что - не ругайте сильно!
      Украине пообещали 50 шведских БМП Strf 90 - из Швеции. Однако в декабре я видел ролик на ЯплакалЪ, как несколько десятков этих БМП везут на тягачах в Эстонии, там эти машины тоже на вооружении. Ролик снят из мимо проезжающей машины, тот, кто выложил, написал, что везли чуть ли не в сторону границы с Ленобластью.
      Рискну предположить - БМП эти уже поставлены, но не из Швеции, а из Эстонии. И уже на территории Украины... what
      Вопрос к нашим стратегам, почему нет ударов по ЖД-узлам? Отследить перемещения бронетехники в поездах таки можно, было бы желание. И уничтожить эту технику прямо на платформах. soldier
  4. Идущий
    Идущий Сегодня, 13:41
    0
    Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться.


    Похоже придется посмотреть насколько они "лучше" и куда вы продвинитесь или задвинитесь.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:45
    0
    С другой стороны, все равно Берлин дожмут и танки начнут поставлять

    Все эти "дожимания" и бандеровские слоганы - вопли «славаукраине» приведут к горячей фазе Третьей мировой, и применением ЯО.
    И похоже мир в шаге от этого. Запад все хорошо просчитал и не ошибся в свидомых.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:20
      -1
      Цитата: carpenter
      С другой стороны, все равно Берлин дожмут и танки начнут поставлять

      Все эти "дожимания" и бандеровские слоганы - вопли «славаукраине» приведут к горячей фазе Третьей мировой, и применением ЯО.
      И похоже мир в шаге от этого. Запад все хорошо просчитал и не ошибся в свидомых.

      Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться.

      Удивляет меня стойкая вера нацистов в "вундерваффель". Это морфологический признак нацизма, что ли?

      Гитлер до последнего, до апреля 1945-го, свято верил, что "вот-вот" - и он через два месяца опять у Москвы.
      Здесь додумались до "святого Джавелина", идьёты. Детей "Байрактарами" называли. Немцам ирисы (цветы) на стол поставили (немцы, правда, не поняли намёка, потому что, в отличие от "свидомых", "языками владеют" и понимают, что ирис-цветок к IRIS-T отношения не имеет точно так же, как херр Шольц ну, все поняли, к чему feel ).

      Теперь вот новая "вундерваффель" - "нам бы "Леопардов" и дело, считай, сделано".
      Ну, пожгут наши пацаны те "Леопарды" - что дальше будут клянчить? Тактическое ЯО и средства доставки, чтобы до Москвы хватило - больше нечего.
      А самое печальное, что американцы дадут. Не сами, и, возможно, нелегально, но дадут.
  6. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:48
    +2
    Командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил о начале формирования первых подразделений под оснащение западными танками

    Видимо вопрос все же решен. Вопрос только в количестве
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:49
    0
    Украинские мозги оказались опаснее ЯО. Что бы без них делал Запад? Сомневаюсь и в здравомыслии Запада, если там думают, что клиника псмхопатов это то, что Западу поможет. Клинические психопаты никому ещё не помогли. Авантюра несомненная!

    Еще в СССР считалось, что современный конфликт неизбежно перерастает в ядерный, как только начнёт проигрывать страна с ЯО.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:55
      -1
      Цитата: иван2022
      Украинские мозги оказались опаснее ЯО. Что бы без них делал Запад? Сомневаюсь и в здравомыслии Запада, если там думают, что клиника псмхопатов это то, что Западу поможет. Клинические психопаты никому ещё не помогли. Авантюра несомненная!

      Еще в СССР считалось, что современный конфликт неизбежно перерастает в ядерный, как только начнёт проигрывать страна с ЯО.


      Поясните.А то не понятно чем это украинские мозги оказались опаснее ЯО.
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 13:56
    0
    Командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил о начале формирования первых подразделений под оснащение западными танками

    А негров-заряжающих своих найдёте? Или как оборудование танков их вам подарят? what wassat
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:02
    0
    Это хорошо что они не тому чему надо радуются. Глупость врага обнадёживает. Самое страшное оружие в этой войне это самоходная артилерии в купе с высокоточными снарядами. Вот реально сила, было бы у укровермахта хотя бы три сотни таких систем, тяжко б нам пришлось. А танки? Основное применение стрельба навесом из закрытых позиций, все смеются над т-62, а что лучше (я не говорю даже дешевле)изнашивать стволы т-90м или т-62? и снарядов полно осталось из СССР бесплатных.это ведь в теории те же немецкие стволы были долговечнее наших, а в реальных условиях оказался ресурс даже меньше наших.
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:03
    0
    Чем это так?
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:20
    0
    Командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил о начале формирования первых подразделений под оснащение западными танками
    . Ну да, скакуасов стимулировать надо, а тож не так охотно на могилизацию идут... бегут, прячутся и прочее.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:20
    0
    под американские боевые машины пехоты M2 Bradley или Stryker формируются батальоны,

    А почему батальоны, а не дивизии? В фантазиях можно мно-о-о-о-го...
  13. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:21
    0
    ну им дали много арты и бмп ракет и других танков леопарды патом дадут так что надо уничтожать
  14. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 14:24
    0
    Танки ещё не получили но уже заранее готовят спецов... Готовят сани летом, к сожалению логика в их решениях и нытье о подачках вооружений чётко просматривается.
  15. Вячеслав В.
    Вячеслав В. Сегодня, 14:39
    0
    Для начала необходимо выучить 160 слов из словаря С.И. Ожигова.Начиная с слова берцовая ,далее бес ...+160 слов и значение слов .Заканчивается изучение словом бесшумный- не производящий шума,тихий. Далее слово бетон.
    А после подумать,сколько будет бирок, бирка-палочка или дощечка с надписью. Между словами берцовая и бетон есть слово бессмыслица-глупость,нелепость ,слово примерно сотое.Если не изменяет память.
  16. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:55
    0
    А чего бы они были согласны то? Еще не все утилизированы, еще не все оружие потестили, еще не все попилили. И вообще тут многие царские виллы наконец строить начали и вдруг это все сворачивать!?))))