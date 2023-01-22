Командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил о начале формирования первых подразделений под оснащение западными танками

Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части.(...) Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, поэтому весь батальон оснащен M2 Bradley или танками Leopard

На Украине начали формировать первые подразделения под оснащение западной военной техникой, в том числе под немецкие танки Leopard, несмотря на то, что Германия не одобрила поставку тяжелой бронетехники Киеву. Об этом рассказал командующий Объединенными силами Сергей Наев.По словам генерала, формирование новых частей идет под конкретную технику, которую уже поставляют или обещают поставить западные спонсоры режима Зеленского. Например, под американские боевые машины пехоты M2 Bradley или Stryker формируются батальоны, так же формируют подразделения под немецкие танки Leopard, хотя немцы их поставку пока не одобрили. С другой стороны, все равно Берлин дожмут и танки начнут поставлять, а тут уже готовое подразделение, обученное эксплуатации именно этой бронетехники.- заявил Наев, не забыв похвалить западную технику, сравнив ее с советской.Между тем в Киеве уверены, что в ближайшие дни вопрос с немецкими танками будет окончательно решен и танки поступят на вооружение ВСУ. В Минобороны Украины торопят своих спонсоров, пытаясь получить как можно больше вооружений в январе-феврале. Все дело в том, что по данным украинской разведки, в ближайшие два месяца Россия начнет масштабное наступление. Командование ВСУ планирует к этому времени мобилизовать максимальное количество человек, получить западную технику и сформировать линию обороны на наиболее опасных направлениях.