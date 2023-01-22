Военное обозрение
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Представитель ГУР МО Украины назвал сроки перелома в боевых действиях и «начала победы» ВСУ

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Представитель ГУР МО Украины назвал сроки перелома в боевых действиях и «начала победы» ВСУ

Главное управление разведки Минобороны Украины прогнозирует перелом в боевых действиях и возможное окончание войны в этом году, с прогнозом выступили сразу два представителя ГУР, причем оба смотрят вперед весьма оптимистично.


По словам официального представителя военной разведки Вадима Скибицкого, весна и начало лета этого года будут решающими, а к середине лета уже можно будет говорить о "начале окончания" войны и победе ВСУ. Естественно, проигравшей стороной будет Россия, а Украина непременно выиграет. В общем, по прогнозам этого представителя ГУР, наступления со стороны Белоруссии не будет, как и на юге, т.е. на Херсонском и Запорожском направлениях, а начавшееся масштабное наступление российской армии завершится ее разгромом.

Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина

- обещает Скибицкий.

Основные боевые действия развернутся на Донбассе и в Харьковской области, где российские войска попытаются перейти в наступление, но у них ничего не получится. Об уровне информированности украинского разведчика Вадима Скибицкого можно судить по его заявлению, что в феврале и марте российская армия будет пытаться взять под свой контроль "Сватово и Кременную", которые и так находятся под ее контролем, а также о маловероятном наступлении российской армии в Запорожье, где наши уже продвинулись на 7 км.

Второй спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов анонсировал наступление ВСУ на юге и захват Кинбурнской косы к лету. Между тем на Западе в близкое завершение боевых действий не верят и прогнозируют длительное противостояние, если западные страны продолжат поддерживать Украину. В случае окончания поставок оружия и т.д., Киев проиграет в течение месяца.
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30 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:22
    +3
    Это если сейчас в зимнюю кампанию по грязи и распутице у наших такое движение. К лету, однозначно, тоже планы имеются. А зеленка она в обе стороны работает, хотя и обороняющимся больше помогает, как известно...
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 14:26
      +23
      Не совсем понимаю, зачем на ВО давать медийную площадку этим упырям с цитированием их бреда? Никакой ценности их ересь не имеет
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:39
        +6
        Mitroha hi, я не раз задавал такие вопросы по поводу мнений всяких НИЧЕГО не решающих и по имени НИКАК но ЭТИХ все равно печатают. Единственный выход для нас не читать и не комментировать, больше ничего мы как читатели не сделаем.
        1. Mazunga
          Mazunga Сегодня, 14:48
          +3
          этому утырку надо Меркадера с ледорубом неужели петровы с башировыми крайние были
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 14:53
            +3
            Цитата: голос_разуma
            Это если сейчас в зимнюю кампанию по грязи и распутице у наших такое движение. К лету, однозначно, тоже планы имеются. А зеленка она в обе стороны работает, хотя и обороняющимся больше помогает, как известно...

            Американское оружие летом работать будет лучше. Реже застревать. Так что для нас лучше наступать сейчас, чем летом.
            Да и не нужен нам Киев.
            Освободим полностью Донбасс, Луганск, Запорожье, да Одессу с Херсонщиной, и на этом хватит. Можно вставать в активную оборону.
            Чем дольше эта война протянется, тем меньше будет нацистов, тем хуже будет поддерживающей нацизм Европе.
            1. carpenter
              carpenter Сегодня, 15:20
              0
              Цитата: Shurik70
              Да и не нужен нам Киев.

              Не нужен, но останется «раковая опухоль», которую примут в НАТО, нашпигуют, как курицу по еврейски, но не чесноком, а оружием, разместят на её территории ядерное оружие.
              Так что кроме головной боли и терроризма, ничего не получите.
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 15:09
          +1
          Цитата: Ропот 55
          Единственный выход для нас не читать и не комментировать, больше ничего мы как читатели не сделаем.

          Писать можно всё и на разные темы, а вот читать, или не читать, дело личное. Но кому это нравится, пусть читают.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 15:09
        0
        Mitroha Не совсем понимаю, зачем на ВО давать медийную площадку этим упырям с цитированием их бреда?

        А это чтобы потроллить читателей.
        С другой стороны, чем больше таких тупор.ылых медийных упырей на украине, тем лучше. Пусть продолжают вводить в заблуждение своих вояк.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:23
    +7
    Нечего обсуждать... никто не знает когда и как все закончится.
    Про переломы и прочее... тож самое, сие никому не ясно, даже примерно.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:49
      +4
      Цитата: rocket757
      Нечего обсуждать... никто не знает когда и как все закончится.

      По словам официального представителя военной разведки Вадима Скибицкого, весна и начало лета этого года будут решающими, а к середине лета уже можно будет говорить о "начале окончания" войны и победе ВСУ.

      Пусть он лучше про себя подумает - где он сам будет "к середине лета"?
      Сегодняшняя Украина - вещь непредсказуемая в своих вывертах. Совершенно не удивлюсь, если будет в отставке и на "Миротворце".
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:03
        0
        Кукуевские ушлые ребята, они чётко знают, что команды хозяина надо исполнять и под это дело стараются поиметь свою копеечку, кто на что горазд.
        Некоторые из них, самые верхние, детишкам на мелочишку, на кирдовали зелени, изрядно. Теперь у них есть цель, уцелеть и сохранить.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:49
      +2
      Цитата: rocket757
      Нечего обсуждать... никто не знает когда и как все закончится.
      Про переломы и прочее... тож самое, сие никому не ясно, даже примерно.

      Такие выбросы нацелены на внутреннюю аудиторию и внешних спонсоров с целью загнать первых в окопы, а вторых раскошелиться. Вот и вся задача! yes
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:05
        0
        Ну да, скакуасов надо стимулировать... а тож хозяин рассердился и отберёт все, накопленные "непосильным трудом".
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:23
    +2
    мечтать не вредно вредно не мечтать ! все поставки техники для всу должны быть уничтожены а разведчики и аваксы всякие заглушены !
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:35
      0
      Правильно,вредно.Не мечтать.А комментировать эти влажные мрии вообще крайне опасно для психического здоровья.Коментами выше камрад уже высказался по этому вопросу.
  4. koramax81
    koramax81 Сегодня, 14:23
    +6
    Интересно, кто-нибудь вспомнит их предсказания к тому периоду. Или как аквариумных рыбок - все забывается, давай новую порцию предсказаний. Летом выгорит - вот к осени мы победим. Осенью - вот следующей весной, и так далее
    1. haron
      haron Сегодня, 14:53
      0
      Это не предсказание. Это деза для РФ и мёд для украины.
      Поверила коза волку.
      Никогда военные не разглашают свои истинные планы.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:28
    -1
    Конечно Украина выиграет от того, что нацисты и амеровские выкормыши уедут в Канаду
  6. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 14:34
    0
    Все кому не лень делают сногшибательные прогнозы.... Может это диагноз такой?!? Синдром подоляки? Психическое нарушение массовое уже какое то...
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:37
    0
    Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина
    Ах как сладко спится, под приятные песенки.Но пробуждение будет тяжело-похмельным... recourse
  8. Andrea
    Andrea Сегодня, 14:42
    +3
    Я сейчас прочитал гороскоп? Интересно для какого знака?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:04
      -1
      Вы прочли не гороскоп.А непонятно как и зачем появляющийся регулярно на ВО измышления для украинству.щих.Не для нас.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:48
    +1
    ГУР, прогнозирует Хиросиму и Чернобыль.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:51
    +2
    Слышали слышали. Сначала всех джевелинами разнесем, потом про отрк, потом осень осеня помешает, далее зима, весна, лето. Потом жизнь на земле закончится.
  11. Мистер Раз Два
    Мистер Раз Два Сегодня, 14:52
    +1
    Моська продолжает лаять. Идёт глобальная игра, где окраина даже не пешка. Россия победит, Россия всегда побеждает!
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:54
    +2
    Им бы на "битву экстрасенсов" с такими предсказаниями. yes
  13. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 14:55
    +1
    Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина

    а ЕСЛИ не провалится?
  14. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 14:56
    +2
    Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится
    Чудесная логика. А если наступление не провалится, а совсем наоборот?
    ...
    Чёта вспомнилось.
    Отец Александра Македонского царь Филипп II послал в Спарту письмо:
    «Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю ее ворота, если я пробью таранами ее стены, то беспощадно уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город!»
    На что спартанцы ответили одним словом: «Если».
  15. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:58
    0
    Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России
    - обещает Скибицкий.

    Госп. Скибицкий, зачем повторять слова, сказанные
    рейхсканцлером Адольфом Гитлером по случаю 25-летней годовщины обнародования программы национал-социалистической партии — 24 февраля 1945
    «Мощь Аттилы была сломлена не на заседании Лиги Наций, а на поле битвы. Большевизм будет разбит не досужими разговорами в Женеве, а исключительно нашей волей к победе и силой нашего оружия..Двадцать пять лет назад я предсказал победу нашего движения. Сегодня, преисполненный, как всегда,веры в нашу нацию, я предсказываю окончательную победу германской расы! »

    Через два месяца и шесть дней, Гитлер пустил пулю в лоб. Третий рейх, а с ним и Германия прекратили существование.
    Хороший урок и ежедневное напоминание, для «Лимитроф- 404».
  16. К-50
    К-50 Сегодня, 15:00
    0
    Представитель ГУР МО Украины назвал сроки перелома в боевых действиях и «начала победы» ВСУ

    Не употребляй больше тяжёлых веществ, бредишь. Сбереги здоровье, доживи до трибунала и виселицы.
    На куевскую власть за совершение террористических актов, черти из Ада запросы посылать устали, мол, сколько же ждать их, чаны и сковородки простаивают.