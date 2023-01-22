Представитель ГУР МО Украины назвал сроки перелома в боевых действиях и «начала победы» ВСУ

Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина

Главное управление разведки Минобороны Украины прогнозирует перелом в боевых действиях и возможное окончание войны в этом году, с прогнозом выступили сразу два представителя ГУР, причем оба смотрят вперед весьма оптимистично.По словам официального представителя военной разведки Вадима Скибицкого, весна и начало лета этого года будут решающими, а к середине лета уже можно будет говорить о "начале окончания" войны и победе ВСУ. Естественно, проигравшей стороной будет Россия, а Украина непременно выиграет. В общем, по прогнозам этого представителя ГУР, наступления со стороны Белоруссии не будет, как и на юге, т.е. на Херсонском и Запорожском направлениях, а начавшееся масштабное наступление российской армии завершится ее разгромом.- обещает Скибицкий.Основные боевые действия развернутся на Донбассе и в Харьковской области, где российские войска попытаются перейти в наступление, но у них ничего не получится. Об уровне информированности украинского разведчика Вадима Скибицкого можно судить по его заявлению, что в феврале и марте российская армия будет пытаться взять под свой контроль "Сватово и Кременную", которые и так находятся под ее контролем, а также о маловероятном наступлении российской армии в Запорожье, где наши уже продвинулись на 7 км.Второй спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов анонсировал наступление ВСУ на юге и захват Кинбурнской косы к лету. Между тем на Западе в близкое завершение боевых действий не верят и прогнозируют длительное противостояние, если западные страны продолжат поддерживать Украину. В случае окончания поставок оружия и т.д., Киев проиграет в течение месяца.