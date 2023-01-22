Российские войска на Запорожском направлении продвинулись вперёд, заняв новые позиции и рубежи - Минобороны

На Запорожском направлении в ходе наступления российских войск, нанесен удар по пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, подразделения российской армии продвинулись вперед и заняли более выгодные позиции. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.
На сегодняшний день основными направлениями по-прежнему являются Донецкое (Артемовское) и Запорожское, где российские войска продолжают наступление. Даже в Генштабе ВСУ это признают, но с оговоркой, что подразделения ВСУ это самое наступление "сдерживают". Согласно новой сводке военного ведомства, больших перемен на этих направлениях нет, но события продолжают развиваться в позитивном для нас ключе.
Начнем с Донецкого направления, где подразделения ЮВО и "добровольцы штурмовых отрядов" (ЧВК Вагнер"), продолжают наступление в районах Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное, нанося поражение подразделениям ВСУ. В районе Антоновки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Всего за сутки противник потерял: более 80-ти человек личного состава "двухсотыми", три броневика, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.
На Запорожском наступают подразделения из состава ВВО, новых населенных пунктов не захвачено, но российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции. В ходе наступления, при поддержке артиллерии, нанесено поражение ВСУ, сообщается об уничтожении до 85-и украинских военных, одну БМП, два броневика, две гаубицы Д-20, одну гаубицу Д-30, артиллерийский склад в районе Малиновки и пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лежино.
На Херсонском направлении в районе Садовое уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36.
На Купянском под удар штурмовой, армейской авиации и артиллерии ЗВО попали подразделения 14-й и 92-й ОМБр ВСУ в районах Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки. Уничтожено порядка 50-и украинских военных. На Красно-Лиманском направлении также работала авиация и артиллерия ЦВО и ВДВ, нанесено поражение подразделениям 92-й ОМБр ВСУ в районе Стельмаховка, 95-й и 80-й ОДШБр ВСУ и 125-й бригады ТРО в районах Червоная Диброва, Серебрянского лесничества и Ямполовка.
За сутки уничтожено свыше 80-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять броневиков и пикап. В районах Вишневое и Невское уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.
Средствами противовоздушной обороны в районе Антоновка ДНР сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил ВСУ.