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Российские войска на Запорожском направлении продвинулись вперёд, заняв новые позиции и рубежи - Минобороны

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Российские войска на Запорожском направлении продвинулись вперёд, заняв новые позиции и рубежи - Минобороны

На Запорожском направлении в ходе наступления российских войск, нанесен удар по пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, подразделения российской армии продвинулись вперед и заняли более выгодные позиции. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.


На сегодняшний день основными направлениями по-прежнему являются Донецкое (Артемовское) и Запорожское, где российские войска продолжают наступление. Даже в Генштабе ВСУ это признают, но с оговоркой, что подразделения ВСУ это самое наступление "сдерживают". Согласно новой сводке военного ведомства, больших перемен на этих направлениях нет, но события продолжают развиваться в позитивном для нас ключе.

Начнем с Донецкого направления, где подразделения ЮВО и "добровольцы штурмовых отрядов" (ЧВК Вагнер"), продолжают наступление в районах Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное, нанося поражение подразделениям ВСУ. В районе Антоновки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Всего за сутки противник потерял: более 80-ти человек личного состава "двухсотыми", три броневика, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Запорожском наступают подразделения из состава ВВО, новых населенных пунктов не захвачено, но российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции. В ходе наступления, при поддержке артиллерии, нанесено поражение ВСУ, сообщается об уничтожении до 85-и украинских военных, одну БМП, два броневика, две гаубицы Д-20, одну гаубицу Д-30, артиллерийский склад в районе Малиновки и пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лежино.

На Херсонском направлении в районе Садовое уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36.

На Купянском под удар штурмовой, армейской авиации и артиллерии ЗВО попали подразделения 14-й и 92-й ОМБр ВСУ в районах Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки. Уничтожено порядка 50-и украинских военных. На Красно-Лиманском направлении также работала авиация и артиллерия ЦВО и ВДВ, нанесено поражение подразделениям 92-й ОМБр ВСУ в районе Стельмаховка, 95-й и 80-й ОДШБр ВСУ и 125-й бригады ТРО в районах Червоная Диброва, Серебрянского лесничества и Ямполовка.

За сутки уничтожено свыше 80-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять броневиков и пикап. В районах Вишневое и Невское уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.

Средствами противовоздушной обороны в районе Антоновка ДНР сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил ВСУ.

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17 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:35
    +13
    Молодцы, бойцы. Дай Бог удачи. Наступление на разных направлениях должно принести положительный результат. Резервы ЗСУ не бесконечны.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:59
      +6
      Цитата: Лешак
      Молодцы, бойцы. Дай Бог удачи. Наступление на разных направлениях должно принести положительный результат. Резервы ЗСУ не бесконечны.

      Война, это и есть нелёгкий ратный труд.
  2. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:47
    +13
    А названия какие у городков и посёлков , Гуляй поле , Орехов , Таврийск , Жёлтые Воды ... Всё эти городки и посёлки созданы Российской империей .. А потом отдали на волю жидоукрам . Значит снова будут Россией .
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:01
      +6
      Цитата: 30 вис
      А названия какие у городков и посёлков , Гуляй поле , Орехов , Таврийск , Жёлтые Воды ... Всё эти городки и посёлки созданы Российской империей .. А потом отдали на волю жидоукрам . Значит снова будут Россией .

      Да. Вот почему бандерлоги на Украине и переименоввывают всё и вся, чтобы не оставалось памяти.
    2. Комментарий был удален.
    3. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 16:16
      +3
      Они и есть Россия. И люди там на русский язык переходят мгновенно. yes Только нужно не в кошки мышки играть. А забрал свое. Значит на всегда земля твоя. И люди наши. Парням на запорожском направлении удачи в бою.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:28
      +2
      В Желтых Водах распологается одно очень интересное предприятие .И очень важное,как для нас,так и для них.ГОК бывшего Минсредмаша.
      1. Victor777
        Victor777 Сегодня, 16:57
        +1
        Оно почти не работает. Был там в 2018 году в командировке - когда то цветущие Жёлтые воды стали депрессивным городом призраком.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:01
    -3
    Да, противнику надо теперь латать резервами, перебрасывая готовые част и маршевые пополнения. Вроде бы они ослабили запорожское направление оставив две бригады вместо пяти. Остальные варятся в Артемовском котле. а вот теперь или отходить к Запорожью бросая Орехов или перебрасывать подкрепы...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:30
      +3
      Латать....Они вывели на доукомплектование и отдых наиболее боеспособные части.Как прошлым летом,перед наступлением..И сейчас то же.Держат оборону всевозможные теробормоты,а в тылу готовят кулак..
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:34
        0
        Ну и где разведка? Выявить крупные пункты базирования и подготовки, а затем разбомбить. Как будто, технические возможности для всего этого имеются.
  4. МЮД
    МЮД Сегодня, 16:04
    +7
    Можете меня заминусовать, но на основе моего анализа полученных сведений с ВО, его телеграмм канала, сайта "Русская Весна " и им подобных, пришел к выводу: если это было планируемое наступление - то из этого пока получился пшик. МО не подтверждает захват анонсированных ранее населенных пунктов. Да есть заход в села в серой зоне. Колоны наткнулись на минные поля, имея потери в технике. Потери противника, скажем честно, не значительны. Оттока его сил с других направлений пока не наблюдается. Это больше похоже на разведку боем с хорошим неожиданным результатом. Буду очень рад если это перерастет во что то более весомое.
    1. aleks700
      aleks700 Сегодня, 17:13
      0
      Минуса не дождётесь. Пришёл к тому же выводу. Вот что значит мощный аналитический ум. Теперь даже два.
  5. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 16:04
    0
    128 горно-штурмовая как полк "Великая Германия" везде поспевает - и под Херсоном, и в Артемовске, и теперь у Орехова...
  6. ИССИДОР
    ИССИДОР Сегодня, 16:07
    -1
    Гаубица времен ВОв, старушка в деле!
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 16:29
      0
      Цитата: ИССИДОР
      Гаубица времен ВОв, старушка в деле!

      Это Вы так про Д-20? Она послевоенная, выпускалась с 1953 года.
      1. mr.Evil
        mr.Evil Сегодня, 16:52
        0
        это по-моему Д1, ствол коротковат для Д20. хотя может ракурс сьемки такой
  7. литий17
    литий17 Сегодня, 17:02
    +2
    Я заметил, пускай кто либо меня поправит, что в докладах Коношенкова резко снизились цифры потерь ВСУ. Это что, или уже всех .... , или наконец сообразили что врать тоже надо правдоподобно!