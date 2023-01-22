Глава ГУР МО Украины Буданов: Задачей переговоров с Россией был выигрыш времени для подготовки украинской армии

Первые переговоры между Россией и Украиной, проходившие в Белоруссии и Турции в прошлом году, были направлены на выигрыш времени для ВСУ, никаких других задач перед переговорщиками не ставилось. Это следует из заявления главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Буданов в очередном интервью иностранным медиа рассказал про убийство банкира Дениса Киреева, который участвовал в первых переговорах с российской делегацией в Белоруссии. Говоря о нем, Буданов подчеркнул, что задачей Киреева и было затягивание процесса переговоров, чтобы дать больше времени ВСУ подготовится к противостоянию с российскими войсками. Именно он отвечал за этот вопрос.
Главная задача, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время
- заявил глава ГУР.
По словам Буданова, Киреев был штатным сотрудником ГУР и его убрали сотрудники СБУ, заподозрив в сливе информации русской разведке. Но сам глава украинской разведки так не считает, по его мнению, Киреева убрали те, кто "хочет проигрыша Украины". После гибели Киреева переговорный процесс был постепенно свернут.
Главная задача Киреева на переговорах с РФ, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Тот, кто убил Киреева, хотел не позволить нам выиграть время. Если вы помните те события, то ситуация тогда была близка к критической
- заявил Буданов добавив, что это его личное мнение.
Напомним, что ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были подписаны только лишь для подготовки Украины к войне с Россией. Никто не собирался из выполнять.