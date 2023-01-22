Глава ГУР МО Украины Буданов: Задачей переговоров с Россией был выигрыш времени для подготовки украинской армии

Главная задача, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время

Главная задача Киреева на переговорах с РФ, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Тот, кто убил Киреева, хотел не позволить нам выиграть время. Если вы помните те события, то ситуация тогда была близка к критической

Первые переговоры между Россией и Украиной, проходившие в Белоруссии и Турции в прошлом году, были направлены на выигрыш времени для ВСУ, никаких других задач перед переговорщиками не ставилось. Это следует из заявления главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.Буданов в очередном интервью иностранным медиа рассказал про убийство банкира Дениса Киреева, который участвовал в первых переговорах с российской делегацией в Белоруссии. Говоря о нем, Буданов подчеркнул, что задачей Киреева и было затягивание процесса переговоров, чтобы дать больше времени ВСУ подготовится к противостоянию с российскими войсками. Именно он отвечал за этот вопрос.- заявил глава ГУР.По словам Буданова, Киреев был штатным сотрудником ГУР и его убрали сотрудники СБУ, заподозрив в сливе информации русской разведке. Но сам глава украинской разведки так не считает, по его мнению, Киреева убрали те, кто "хочет проигрыша Украины". После гибели Киреева переговорный процесс был постепенно свернут.- заявил Буданов добавив, что это его личное мнение.Напомним, что ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были подписаны только лишь для подготовки Украины к войне с Россией. Никто не собирался из выполнять.