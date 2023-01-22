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Глава ГУР МО Украины Буданов: Задачей переговоров с Россией был выигрыш времени для подготовки украинской армии

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Глава ГУР МО Украины Буданов: Задачей переговоров с Россией был выигрыш времени для подготовки украинской армии

Первые переговоры между Россией и Украиной, проходившие в Белоруссии и Турции в прошлом году, были направлены на выигрыш времени для ВСУ, никаких других задач перед переговорщиками не ставилось. Это следует из заявления главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.


Буданов в очередном интервью иностранным медиа рассказал про убийство банкира Дениса Киреева, который участвовал в первых переговорах с российской делегацией в Белоруссии. Говоря о нем, Буданов подчеркнул, что задачей Киреева и было затягивание процесса переговоров, чтобы дать больше времени ВСУ подготовится к противостоянию с российскими войсками. Именно он отвечал за этот вопрос.

Главная задача, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время

- заявил глава ГУР.

По словам Буданова, Киреев был штатным сотрудником ГУР и его убрали сотрудники СБУ, заподозрив в сливе информации русской разведке. Но сам глава украинской разведки так не считает, по его мнению, Киреева убрали те, кто "хочет проигрыша Украины". После гибели Киреева переговорный процесс был постепенно свернут.

Главная задача Киреева на переговорах с РФ, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Тот, кто убил Киреева, хотел не позволить нам выиграть время. Если вы помните те события, то ситуация тогда была близка к критической

- заявил Буданов добавив, что это его личное мнение.

Напомним, что ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были подписаны только лишь для подготовки Украины к войне с Россией. Никто не собирался из выполнять.
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57 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:03
    +15
    Ну при таких его комментариях, ему уже надо премию выписывать от МО РФ. С такими его комментариями, у нас точно никто не осмелится на переговоры в ином формате, чем безоговорочная капитуляция бывшей украины.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:20
      +9
      Цитата: голос_разуma
      Ну при таких его комментариях, ему уже надо премию выписывать от МО РФ.

      Норвежский Нобелевский комитет выпишет. Нобелевскую премию мира
      За ведение мирных переговоров ради подготовки к войне.
      У них это после Горбатой Собаки и Обамы теперь в порядке вещей, такие "миротворцы"...
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 16:47
        +3
        Цитата: Zoldat_A
        За ведение мирных переговоров ради подготовки к войне.

        И почему-то, Игорь , hi их вдруг как прорвало повторять про это. Недоговорноспособны---такие удоды! Вот и не о чем с ними договариваться. Ни сейчас, ни потом .Никогда.
        Убили своего, выбросили на улицу для устранения?? Просто средневековье какое-то. Разбойники так делали.
        Хотя, можно вспомнить Древний Египет. Там, разбойники, убивающие как египтян, так и друг друга, не бальзамирующие мёртвых, бросающие трупы в пустыне, не подчиняющиеся Фараону --- хранителю Мировой Гармонии, отождествляются со слугами Бога Сетха, братоубийцы и взяточника.
        А по Православной традиции, бросать мёртвых на дороге ---
        надругательство над умершими

        Один из страшнейших грехов и кощунство, и кстати, за это в УК РФ статья есть
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 17:13
          +1
          Дмитрий, hi!
          Цитата: Reptiloid
          Просто средневековье какое-то. Разбойники так делали.

          Американцы не помню уже, кого именно (Югославию, по-моему), обещали "вбомбить в каменный век".
          Этих и бомбить не надо - сами катятся с нарастающей скоростью. Главное - что в головах идут нужные изменения. А шкуры и каменные топоры приложатся. С наскальной живописью пока не очень - цивилизованности пока только на два монохрома хватает. Но они нательной компенсируют.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 17:49
            +2
            Цитата: Zoldat_A
            ..... С наскальной живописью пока не очень......они нательной компенсируют.

            Да, всё сатанинские символы себе накалывают. И нацистские. Тут вообще про все их притеснения Православной Церкви можно вспомнить
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:00
        +2
        Цитата: Zoldat_A

        Норвежский Нобелевский комитет выпишет. Нобелевскую премию мира

    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:25
      +8
      Прикол еще и в том, что им самим такая украина тоже ненужна. С такими долгами, диктм населением и коррупцией.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 16:44
        +3
        Так они ее население и сокращают всеми возможными способами. Не зря они сейчас хватают всех кого толтко могут на улицах. Они им в европе не нужны, а вот все остальное пригодиться.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:48
        0
        Цитата: evgen1221
        Прикол еще и в том, что им самим такая украина тоже ненужна. С такими долгами, диктм населением и коррупцией.


        Украина такая как она есть сейчас никому не нужна,в том числе и самим украинцам.Так как такая Украина уже нежизнеспособна без западной помощи в долг,но ведь долги рано или поздно прийдётся отдавать.Отсюда такие безумные идеи начиная от похода на Москву и заканчивая фантазиями по поводу мифической Югороссии.От безисходности.По сути это уже начало агонии государства Украина.
        По словам Чаплыги, Украина обязана будет предпринять попытку по захвату Крыма и походу на Москву, а Россия не сможет победить без занятия Киева.«Если нам терять уже нечего, кроме своих оков, а кремлевской верхушке точно так же – «хода нет, ходи с бубей», это означает, что другого хода, кроме как «гештальт 2.0» ни для России, ни для нас нет. И мы должны его начать по любому, поскольку нам терять нечего. Если мы не пойдем на Крым или на Москву, грубо говоря, тогда возникнет вопрос, а ради чего все это было. Потому что нам по факту уже терять нечего», – сказал Чаплыга.


        Каждый вменяемый человек понимает, что будет в течение десяти лет после войны… Иначе это все бессмысленно вообще было.

        https://www.politnavigator.net/nam-nechego-teryat-nado-brat-moskvu-kievskijj-politolog.html
    3. frruc
      frruc Сегодня, 16:43
      +3
      Буданов:...Главная задача Киреева на переговорах с РФ, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время.

      Это было с самого начала очевидно. Жаль, что для наших "бугров" до мозгов доходит с большой задержкой или опосля, стоило бы тратить время на этих "переговорщиков" fool
      Если ВВП решил тем самым показать миру свое стремление договариваться, то ничего этим не добился.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:59
        +3
        Цитата: frruc
        Буданов:...Главная задача Киреева на переговорах с РФ, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время.

        Это было с самого начала очевидно. Жаль, что для наших "бугров" до мозгов доходит с большой задержкой или опосля, стоило бы тратить время на этих "переговорщиков" fool


        Так первоначальный план СВО был в том чтобы путём её начала вынудить Запад начать с Россией переговоры и договориться.Поэтому киевский режим как морковкой махал этими переговорами ,а на самом деле просто выигрывал время.Запад же думал что он введёт санкции,экономика России обвалится,люди выйдут на улицу и сменят власть на прозападную, поэтому Западу тоже никакие переговоры не были нужны.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 17:21
          +1
          Короче, всё как обычно. Обе стороны нарисовали себе планы конфликта и вступили в него, действуя согласно своим планам. И в итоге обе стороны обделались друг перед другом.
        2. Болторез
          Болторез Сегодня, 17:38
          0
          люди выйдут на улицу и сменят власть на прозападную
          Первые 2-3 недели после 24го английские газеты писали об этом как о свершившемся факте.
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 17:20
        0
        Цитата: frruc

        Это было с самого начала очевидно. Жаль, что для наших "бугров" до мозгов доходит с большой задержкой или опосля, стоило бы тратить время на этих "переговорщиков"

        Похоже поступила команда сдавать подельников из РФ,надеясь на кипежь внутри страны.
    4. zloybond
      zloybond Сегодня, 17:00
      +5
      Осмелятся. У нас идут на переговоры заведомо зная, что потом придется голосить: Нас опять обманули!!!! Любит наши переговариваться, особенно алигархов подключать, выгоду ищут. Тут зерно, там нефть, тут метал - глядишь еще что можно побарыжить из России.... Ну а потом вот... обманули.... как так???? hi
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:07
    +3
    Победители в войне НАТО - Россия ,напишут свою историю.И она будет правдой.
    1. Олаф Уксимае
      Олаф Уксимае Сегодня, 16:16
      +8
      Победителем будет Россия или просто никого не будет на этой планете.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:24
        +1
        Будут. Африку бомбить точно никто не станет, к примеру. Да и Латинская Америка кому нужна? В целом, уверен, в случае обмена ядерными ударами в живых останется не менее половины от ныне живущих 8 миллиардов. А то и вообще все жертвы уложатся в 1 миллиард. Другое дело, что будут уничтожены ведущие научные и технологические центры, но это уже другой вопрос. Люди, и даже человеческая цивилизация, уцелеют точно.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 18:09
        0
        Олаф Уксимае:...Победителем будет Россия или просто никого не будет ....

        Лишь бы потом победители не обнулили результаты победы своими недальновидными и тупыми решениями и действиями. fool
  3. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 16:09
    +8
    "Гаранты " Минских-мы просто тянули время,чтобы дать возможность подготовить ВСУ к войне с Россией...
    ГУР ,Буданов- мы просто тянули время ,чтобы дать возможность выиграть время ВСУ...

    Надеюсь,что теперь наши "переговорщики" и их начальники поняли ,что больше тянуть время не надо ?!?!
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 16:11
      +6
      наши переговорщики получили за это разблокировку счетов за бугром все кто надо свое поимели
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 16:18
        +4
        И тут возникает вопрос на миллион - они эти деньги обезопасили в сбербанке и теперь можно наконец наступать, не опасаясь попадания всего нажитого непосильным трудом в очередной финансовый котел, из-за которого придется проводить очередную перегруппировку?
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 16:21
      +3
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Надеюсь,что теперь наши "переговорщики" и их начальники поняли ,что больше тянуть время не надо ?!?!

      Так турки снова рвутся стать посредниками с киевским режимом... request все к миру призывают ,а за этой завесой договариваются с укронациками как снова кинуть Россию лживыми обещаниями.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:27
      0
      Надеюсь,что теперь наши "переговорщики" и их начальники поняли ,что больше тянуть время не надо ?!?!

      А Вы думаете что наши власти об этом не знали ? Всё прекрасно знали и рисовали красные линии. Даже Путин предупреждал чтобы бизнес возвращал из за бугра свои "честно заработанные" денюжки.
    4. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 17:09
      +3
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Надеюсь,что теперь наши "переговорщики" и их начальники поняли ,что больше тянуть время не надо ?!?!
      Уже все и всё давно поняли. После их признаний и активного участия в накачке украины вооружением, пространства для манёвров методами дипломатии у нас не осталось от слова совсем.

      Нам теперь надо игнорить любых западных кренделей предлагающих посреднические услуги в организации переговоров и долбить хунту до такой стадии, пока они не запросят мира на любых условиях. hi
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:17
    +6
    уже прямо говорят что политики РФ лохи ! европа и сша все делали для этого пускали ложные надежды что бы политики РФ хавали ! стати не проста так же он говорит о таком значит есть замысел наверное ну либо получил что хотел !
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 16:36
      +6
      Цитата: opuonmed
      уже прямо говорят что политики РФ лохи !

      Вам нравится когда гибнут сотни тысяч людей?Это солдаты украины, которых призвали, кого то и насильно,это мирные люди,это наши парни на передовой.Не кто этого не хотел!И брать на себя ответственность за гибель людей это очень тяжело.Это очень серьёзно,я не понимаю людей которые лёгкими движениями пальцев на клавиатуре, пишут о том что надо было давно уже всех раскатать и всё.А мы всё переговоры и красные линии чертим.Легко!И главное не чего делать не надо,даже с дивана вставать не прийдётся.Кто так пишет, это безответственные люди или провокаторы.Подумайте об этом....И подумайте о том, что вполне возможно что это скоро впрямую коснется всех нас!И 60 или 70 вам лет, уже не будет иметь значения!
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 16:53
        +3
        а вы думали о том что когда затягивается конфликт вот тогда и гибнут сотни тысяч людей ?
        вы думали о том что уже прямо враги говорят что вас обманывали что бы получить технику ракеты и тп и тд что бы было больше жертв ??? вы думали о том что когда входишь в другую страну первое надо уничтожать элиту и полит силу ?(как полит сила и элита будет призывать и получать от врагов оружие ) вам жалко тех кто призывает свой народ и несет для своего населения русофобию и нацисткую идеологию 8 лет долгих 8 лет в украине уничтожались пророссийские настроения ! людей убивали сажали а вы этого не видели я смотрю ! а что люди пишут начёт раскатать так пишут в надежде быстрей победить ! тока победитель напишет историю а народ тот кто останется в украине переформатируют ! и стати мы тут на форуме проста обсуждаем и не кого не призываем !
        1. Эдик
          Эдик Сегодня, 17:28
          +2
          Цитата: opuonmed
          вы думали о том что когда входишь в другую страну первое надо уничтожать элиту и полит силу ?

          Ну вот о чём я и говорил,всё просто,даже с дивана вставать не надо!У штатовцев это сильно получалось с их самыми продвинутыми техническими возможностями и финансами?Может ваши хотелки не так просто воплотить в жизнь?Подумайте!И этим странам куда вторгалось НАТО и США далеко до Украины по своему потенциалу,как людскому так и техническому!
          Цитата: opuonmed
          а вы думали о том что когда затягивается конфликт вот тогда и гибнут сотни тысячи людей ?

          Я не думал,я знал что шапками Украину закидать не получится!И так и получилось,мы упёрлись в их оборону и потеряли очень много людей,начали мобилизацию и это не последняя.
          Цитата: opuonmed
          вам жалко тех кто призывает свой народ и несет для своего населения русофобию и нацисткую идеологию 8 лет долгих 8 лет в украине уничтожались пророссийские настроения людей убивали сажали а вы этого не видели я смотрю !

          Я вам о другом писал, а вы мне про жалость!Нациков мне не жалко,мне жалко простых украинских трудяг,мирняк и наших пацанов,вопрос в том что сортировать их на передовой не получится.
          Цитата: opuonmed
          нацисткую идеологию 8 лет долгих 8 лет в украине уничтожались пророссийские настроения людей убивали сажали а вы этого не видели я смотрю !

          Все это видели и вот к чему это привело.Могли ли мы начать раньше боевые действия?Наверно нет,не готовы мы были.Для простых граждан,то что сейчас происходит, показалось бы цветочками.Экономика наша не готова была.Да и нам просто выбора уже не оставили, когда они начали готовить захват Донбасса.
          1. opuonmed
            opuonmed Сегодня, 17:44
            0
            Цитата: Эдик
            Ну вот о чём я и говорил,всё просто,даже с дивана вставать не надо!У штатовцев это сильно получалось с их самыми продвинутыми техническими возможностями?Может ваши хотелки не так просто воплотить в жизнь?Подумайте!И этим странам куда вторгалось НАТО и США далеко до Украины по своему потенциалу,как людскому так и техническому!

            согласен с вами с дивана ставать не надо ! а ирак они победили а афган им там нужен был конфликт всегда как не так далеко от РФ кадафи убили хаус навели нефть получили а что там не важно в сирии где нефть там сша подпитывают террористов ! согласен воплотить жизнь тяжело но можно !

            Цитата: Эдик
            Я не думал,я знал что шапками Украину закидать не получится!И так и получилось,мы упёрлись в их оборону и потеряли очень много людей,начали мобилизацию и это не последняя.

            а кто то говарил закидывать шапками ? главное найти правельные слова и идти с этими словами что бы до простого украинца дошло ! а какие потери у РФ ???????

            Цитата: Эдик
            Я вам о другом писал, а вы мне про жалость!Нациков мне не жалко,мне жалко простых трудяг и наших пацанов,вопрос в том что сортировать их на передовой не получится.

            с этим я с вами согласен простой народ жалко всегда ! а кто призывает этот народ на войну против РФ ???????

            Цитата: Эдик
            Все это видели и вот к чему это привело.Могли ли мы начать раньше боевые действия?Наверно нет,не готовы мы были.Для простых граждан,то что сейчас происходит показалось бы цветочками.Экономика наша не готова была.Да и нам просто выбора уже не оставили, когда они начали готовить захват Донбасса.

            я не знаю могли не могли но я знаю что ополченцев остановили когда всу была раздолблена в хлам и тут же минские договорённости пошли как выяснили что бы накачать всу оружием против РФ это уже факт ! я проста не в курсе про экономику возможно вы и правы ! но наверное и ес и сша были не готовы к этому тогда ) ну либо я не прав и во всем ошибаюсь !
            1. Эдик
              Эдик Сегодня, 18:04
              +1
              Цитата: opuonmed
              а ирак они победили а афган им там нужен был конфликт всегда как не так далеко от РФ кадафи убили хаус навели нефть получили а что там не важно в сирии где нефть там сша подпитывают террористов ! согласен воплотить жизнь тяжело но можно !

              Они сначала там всё с землёй сравняли,так как ПВО там было не какое по сравнению с Украиной,да и систем ПЗРК со всего мира там не было.!А уже потом достали лидеров!
              Цитата: opuonmed
              а какие потери у РФ ???????

              Вам этого не кто в здравом уме не будет говорить.Не к чему это знать гражданским.
              Цитата: opuonmed
              а кто призывает этот народ на войну против РФ ???????

              Есть такое учреждение,называется военкомат.Или вы приходите к нему или он приходит уже к вам!
              1. opuonmed
                opuonmed Сегодня, 18:07
                0
                Цитата: Эдик
                Они сначала там всё с землёй сравняли,так как ПВО там было не какое по сравнению с Украиной!А уже потом достали лидеров!

                цель достигнута ? согласен ПВО нужно уничтожать
                !
                Цитата: Эдик
                Есть такое учреждение,называется военкомат.Или вы приходите к нему или он приходит уже к вам!

                ну а кто команду дает военкомату ?
    2. Fisher
      Fisher Сегодня, 16:36
      +2
      На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хож
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 17:10
        0
        hi Хорошая песенка!
        На дурака не нужен нож ---
        Ему с три короба наврёшь ---
        И делай с ним что хошь!
        @@@@@@@@@
        На хвастуна не нужен нож ---
        Ему немножко подпоёшь ---
        И делай с ним что хошь!
        @@@@@@@@@@@@
        На жадину не нужен нож ---
        Ему покажешь медный грош ---
        И делай с ним что хошь!

        Очень злободневная песня получилась, и вечная!
        1. Fisher
          Fisher Сегодня, 17:13
          +2
          Одно другого не отменяет. Лишь бы был
  5. fiv
    fiv Сегодня, 16:18
    +7
    Все идут на переговоры с потаенными целями и пытаются их достичь. Только у этих недержание, распирает помойных нацистов их селюковская хитрость. С ними не только противники, и союзники говорить не будут.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:28
      0
      Действительно. Ну, допустим, обманули нас, хорошо. А зачем об этом рассказывать всему миру? В прошлом мастодонты политики тоже обводили друг друга вокруг пальца, но потом молчали об этих обманах десятилетиями, чтоб никто не узнал. А тут не прошло даже года, и уже попёрло. Что они для себя хотят вытащить из таких признаний? Какая им выгода?
  6. HAM
    HAM Сегодня, 16:18
    +2
    Что то главные "разведчики" с Украины сегодня разболтались...один откровеннее другого....в "миротворец" их,к Люське в компанию...
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:19
    +7
    Не думаю, что наша разведка не знала этот расклад. А вот кто был "обманываться рад" это уже другой вопрос.
  8. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 16:21
    +3
    Пидманули. Какие хитрецы. Теперь можно и похвалиться.
  9. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 16:22
    +1
    Лохи они. Куда они денутся когда 404 проиграет? Они много знают, они будут не нужны ни тем ни другим
    А сейчас они говорят что им позволяют плюс фантазии. О переговорах всем все было ясно и понятно.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:22
    +1
    Цитата: Mazunga
    наши переговорщики получили за это разблокировку счетов за бугром все кто надо свое поимели

    smile На ум сразу приходит Абрамович...со своей хитрой богоизбранной мордуленцией.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:31
      +1
      И вот ведь загадка - он же всё в наличные вывел и мало что в РФ имел, нет у него стратегических предприятий, кто ж его с нашей стороны слушал-то? С таким же успехом можно было Макаревича уполномочить
  11. Погоны
    Погоны Сегодня, 16:23
    -4
    Великого геополитика опять обманули?
    А помните, как он на время переговоров останавливал наступление нашей армии?
  12. belost79
    belost79 Сегодня, 16:31
    +4
    Похоже, Арестович был прав. В руководстве Украины началась грызня
    1. Олаф Уксимае
      Олаф Уксимае Сегодня, 16:40
      +4
      Не надо верить тому что говорят и пишут в медиа , особенно во время войны.
  13. Александр Григорьев_2
    Александр Григорьев_2 Сегодня, 16:38
    +2
    И они добились поставленных целей, а мы нет.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:53
    +1
    Да мы все всё это знали... но Украина добилась еще бОльшего: хотела просто тупо затянуть время - а в итоге получила не только время, но и оставленные Сумскую, Черниговскую, Киевскую области и Чернобыльскую АЭС.
    Вряд ли сами чубаки рассчитывали на такой подарок со стороны России... естественно, после этого, Запад (который до этого сидел тихо) увидел, что против России можно и нужно выступать, поднимая ставки, и пытаться нас давить до полной победы. Типа Россия всё стерпит и всегда утрется...

    И наши общие негодования и истерические состояния по поводу этих жестов доброй воли - ничего уже не значили! Мединский одной своей подписью практически нивелировал все достижения ВС РФ за месяц и нефигово понизил военный авторитет России!
    И что? Неужели никто за это не понесет наказания?
  15. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 16:53
    0
    Он сказал что-то новое для российского руководства ? Это и так было известно
  16. Болторез
    Болторез Сегодня, 16:54
    0
    Может и оффтоп,но выложу laughing На украинском форуме... наркоманов идет сбор пожертвований на нужды ВСУ fool .

    Якщо продавці психо активних речовин теж не підтримають армію їм доведеться в майбутньому годувати рашистську поліцію.

    " Если торговцы психоактивными веществами тоже не поддержат армию, им придется в будущем кормить российских ментов" Это призыв к наркобарыгам поддержать ВСУ деньгами, выложенный там. Оно и понятно- у наркота денег нет никогда ни на что кроме отравы, а барыг- много. Неординарная идея, что сказать.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:32
      +1
      Чем поддерживают-то? Выручкой или товаром?
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 17:42
        0
        Выручкой или товаром?
        Грошы просят laughing . Товар в любой аптеке с рецептом калибра 5.45 есть yes .
  17. starina
    starina Сегодня, 16:59
    +1
    Цитата: Alister Kroulegg
    Он сказал что-то новое для российского руководства ? Это и так было известно

    Напрашивается вопрос. А это руководство точно российское?
    Ну или хотя бы пророссийское?
    winked
  18. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:12
    +2
    Тот, кто убил Киреева, хотел не позволить нам выиграть время.

    По сути признался, что укро-разведка убила (вне всякого суда), а на западе даже никаких вопросов не возникло.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:31
      0
      Забавно, но я такое в фильмах и мультиках видел. Когда злодея припирают в стенке, а он начинает герою выкладывать все свои грязные планы как на духу. Герой так офигевает от таких заявлений, что ненадолго теряет бдительность, благодаря чему злодей убегает. Но теперь герой в курсе всех злодейских планов, поэтому гарантированно поймает его.
      Что за идиотизм происходит?
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 17:34
      +1
      Цитата: Теренин
      По сути признался, что укро-разведка убила (вне всякого суда), а на западе даже никаких вопросов не возникло.

      Это ответка ГУР СБУ!
  19. Озирис
    Озирис Сегодня, 18:07
    0
    С ликвидацией Киреева вышла темная история и Буданову верить нельзя . Это их дела . Понятно одно, что все они начиная с Минска тянули время и водили нас за нос, думаю, что и строительство 2-й трубопровода "Северный поток" тоже было запущено для отвода глаз, чтобы убедить Путина в лояльности фрау Меркель в отношении с Россией. Это нам очередной урок на будущее как и в "Пакте Молотова- Риббентропа", что Западу доверять нельзя - слишком дорого это нам обходится ....