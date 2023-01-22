«Будет очень непросто»: Медведев допускает затяжной конфликт на Украине

Решение коллективного Запада поставлять киевскому режиму тяжёлую бронетехнику может привести к затягиванию конфликта и призвано обескровить российскую армию и, как план-максимум, - уничтожить РФ.
Данное мнение выразил Дмитрий Медведев, указав, что США и их сателлиты обладают достаточными арсеналами оружия, а при необходимости способны наладить массовое производство новой военной продукции.
Не надо иллюзий. Будет очень непросто
- отметил Медведев.
Однако, допуская возможность затяжного конфликта на Украине, он считает, что на фоне бесцеремонного поведения США на мировой арене со временем образуется военный союз из государств, «которых достали американцы и их свора». В итоге Соединённым Штатам придётся озаботиться собственным выживанием, а не заниматься играми в планетарное господство. В результате «старуха Европа» и «остатки несчастных украинцев» будут брошены на произвол судьбы, а в мировом масштабе произойдёт переход к стабильному состоянию.
Со своей стороны отметим, что данное заявление фактически является предупреждением, сделанным Вашингтону, о возможности создания военного альянса между Россией и неназванными странами. Впрочем, их возможный перечень и так на слуху.