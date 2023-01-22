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«Будет очень непросто»: Медведев допускает затяжной конфликт на Украине

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«Будет очень непросто»: Медведев допускает затяжной конфликт на Украине

Решение коллективного Запада поставлять киевскому режиму тяжёлую бронетехнику может привести к затягиванию конфликта и призвано обескровить российскую армию и, как план-максимум, - уничтожить РФ.


Данное мнение выразил Дмитрий Медведев, указав, что США и их сателлиты обладают достаточными арсеналами оружия, а при необходимости способны наладить массовое производство новой военной продукции.

Не надо иллюзий. Будет очень непросто

- отметил Медведев.

Однако, допуская возможность затяжного конфликта на Украине, он считает, что на фоне бесцеремонного поведения США на мировой арене со временем образуется военный союз из государств, «которых достали американцы и их свора». В итоге Соединённым Штатам придётся озаботиться собственным выживанием, а не заниматься играми в планетарное господство. В результате «старуха Европа» и «остатки несчастных украинцев» будут брошены на произвол судьбы, а в мировом масштабе произойдёт переход к стабильному состоянию.

Со своей стороны отметим, что данное заявление фактически является предупреждением, сделанным Вашингтону, о возможности создания военного альянса между Россией и неназванными странами. Впрочем, их возможный перечень и так на слуху.
Автор:
Использованы фотографии:
Дмитрий Медведев / ВКонтакте
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65 комментариев
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  1. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 16:47
    -1
    Можно ещё тогда по переговариваться уважаемыми партнёрами, время то есть.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 17:04
      -14
      Не надо иллюзий. Будет очень непросто

      Всё правильно , Дмитрий Анатольевич . В одиночку осилить НАТО будет не просто , нужны кардинальные решения и содружества . А желающим помахать ядерной дубинкой советую успокоиться , поживите ещё немного . " Последний довод королей " - как называют ядерный апокалипсис никуда не денется , наоборот , вводятся элементы вооружения , которых на западе нет и нет возможности перехватить .
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 17:44
        -1
        Вы из своей семьи еще не кого не похоронили? Нет? То-то и видно, что нет. Когда похороните я посмотрю на ваше отношение к словам "советую успокоиться , поживите ещё немного".
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 17:08
      +6
      Переговоры подразумевают ДИАЛОГ, а в Киеве уверены в окончательно победе.
      В таком случае получим "разговор" глухих.
      Мы не согласны отдавать терретории, а они уверены в победе и не склонны к переговорам
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 17:24
        -3
        Переговоры подразумевают ДИАЛОГ, а в Киеве уверены в окончательно победе.

        Где Вы прочитали в статье и ответах подписчиках хоть слова о ДИАЛОГах с Киевом ? Лишь бы что то ляпнуть ?
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 16:48
    +35
    Потому что надо было действовать быстро, а не "курочка по зернышку". К лету страны запада сильно нарастят производство 152/155 миллиметровых снарядов, так же производство другого вооружения собираются наращивать, те же хаймарсы по 100 штук в год.
    1. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 16:54
      +30
      Если бы мы ввели войска в 2014, они даже не успели бы очухаться.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:01
        -9
        Цитата: Artemion3
        Если бы мы ввели войска в 2014, они даже не успели бы очухаться.

        Ну я думаю что с Минскими соглашениями мы знали что нас обманывают, но нам тоже надо было время чтобы подготовиться: перевооружиться, подготовить промышленность к возможным санкциям, импортозамещение критически важных сфер ВПК произвести.
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 17:06
          +21
          Ага, видно как мы "подготовились"."""
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:08
            -1
            Цитата: AdAstra
            Ага, видно как мы "подготовились"."""

            Там ещё хуже было, вы забыли что мы торговали с Украиной и закупали там много изделий военного назначения? Те же двигатели итд.
            1. Андрей из Челябинска
              Андрей из Челябинска Сегодня, 17:51
              +2
              И после 2014 они перестали нам их поставлять. Мы это пережили. В чем подготовка-то заключается?
            2. strannik1985
              strannik1985 Сегодня, 17:58
              +1
              Там ещё хуже было

              Насколько я знаю только Богуслаев окольными путями двигатели для вертолетов поставлял.
              На самом деле всё проще - прямое вторжение означало разрыв с Западом, как следствие для определенной части населения минус счета в иностранных банках/недвижимость/яхты/возможность отдыхать где-то в Швейцарии или Франции и т.п. Россия как государство к этим проблемам никакого отношения не имеет, прямое вторжение в 2014 прошло бы намного проще, причем для мирного населения Украины тоже request
        2. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 17:08
          +11
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          Цитата: Artemion3
          Если бы мы ввели войска в 2014, они даже не успели бы очухаться.

          Ну я думаю что с Минскими соглашениями мы знали что нас обманывают, но нам тоже надо было время чтобы подготовиться: перевооружиться, подготовить промышленность к возможным санкциям, импортозамещение критически важных сфер ВПК произвести.

          И чего подготовились? Ахренительно подготовились.деньги про....ли,мобилизованных экипировали,технику произвели (не имеющую аналогов),даже артиллерии современной нет,всё от союза досталось. Слов нет от такой подготовки. Реально кажется,что поставлена задача по уничтожению России изнутри и снаружи. Вот с этим власти справляются.
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:22
            -1
            Цитата: lis-ik

            И чего подготовились? Ахренительно подготовились.деньги про....ли,мобилизованных экипировали,технику произвели (не имеющую аналогов),даже артиллерии современной нет,всё от союза досталось. Слов нет от такой подготовки. Реально кажется,что поставлена задача по уничтожению России изнутри и снаружи. Вот с этим власти справляются.
            Ответить
            Цитата
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            Ну крылатых ракет в достаточном количестве произвели, напоминаю что в 2014 году судя по отчёту американцев у нас были западные платы(они типа проанализировали обломки). Сейчас вроде или запасы сделали большие или сами научились производить. Далее прилично Су-34, Су-30СМ и Су-35 произвели. Появились Орланы-10 в большом количестве. Нарастили количество современных ЗРК. Появился пусть в небольшом количестве, но тем не менее есть Су-57. Много модернизированных Т-72Б3. Появились всякие ратники итд. А-50У появились.
            1. leks
              leks Сегодня, 17:57
              +1
              Не нужны были ракеты в 2014 году в таком количестве как сейчас! Не было в/на Украине сил и средств, чтоб остановить армию РФ. Было бы примерно как в Крыму, но может чуть посопротивлялись. Не было правительства и военных которые могли установить вертикаль власти и стабилизировать обстановку в стране. Там такие шатания шли, что чуть подтолкни и все развалилось бы как карточный домик. Там буквально за пару месяцев управились бы.
              Что касается экономики, то в тот год она была более благоприятная чем сейчас.
              А вообще самый классный вариант был бы как получилось с Казахстаном, Токаев запросил помощь мы помогли не нарушив не одного устава, законна ООН или международного права. Такое можно было провернуть с Януковичем и Азаровым, но как говорится упустили шанс.
              Сейчас уже пляшем от того что есть.
              Россия не потянет долгий конфликт, западные страны имеют намного больший потенциал по производству вооружения, а так же экономический и финансовый. Через пол года, максимум год они завалят украину оружием. А вот у России будут нарастать проблемы не только в производстве оружия но так же финансово- экономические.
          2. Снегопад
            Снегопад Сегодня, 17:58
            +3
            Цитата: lis-ik
            технику произвели (не имеющую аналогов

            Продажи оружия падают уже седьмой год подряд, а после этой очень специальной операции они просто рухнут, потому что к санкциям, типа и без того создавшего нам проблемы CAATSA, и к общей технологической отсталости многих наших сложных систем вооружений - теперь прибавился еще и шок потенциальных покупателей, от очевидной переоценки талантов, оснащенности, да и в целом качества "второй армии мира". А качество и эффективность армии - это первейшая реклама, или антиреклама - оружия. Это аксиома.
          3. Гардамир
            Гардамир Сегодня, 17:59
            +2
            Вот с этим власти справляются
            Поддерживаю. Кстати Запад поставляет вооружение на Украину. А Россия поставляет на Запад газ, нефть, уголь и прочие полезные ископаемые. А чтоб у Украины были деньги на закупку вооружений Россия оплачивает транспортировку газа. Кстати все знают об обстрелах ЗаЭС, но никто не слышал про обстрелы газопровода. Действительно создаётся впечатление, что Запад и верхушка России заодно.
            1. leks
              leks Сегодня, 18:07
              0
              Цитата: Гардамир
              Вот с этим власти справляются
              Поддерживаю. Кстати Запад поставляет вооружение на Украину. А Россия поставляет на Запад газ, нефть, уголь и прочие полезные ископаемые. А чтоб у Украины были деньги на закупку вооружений Россия оплачивает транспортировку газа. Кстати все знают об обстрелах ЗаЭС, но никто не слышал про обстрелы газопровода. Действительно создаётся впечатление, что Запад и верхушка России заодно.

              Только не стоит забывать, что с этого Россия неплохие деньги зарабатывала и даже сейчас зарабатывает. Не получится эти продажи обрубить, даже в союзе не обрубали, а при капитализме тем более не обрубят.
        3. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 17:49
          +3
          Угу, только вот не подготовили ничего, почему-то
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:48
        +3
        Вот не хочу ванговать...Через лет шесть Главный по Кремлю заявит-"курочка по зернышку"было ошибкой..Ну,аналогия с 2014... yes
        1. leks
          leks Сегодня, 18:10
          -1
          Цитата: dmi.pris1
          Вот не хочу ванговать...Через лет шесть Главный по Кремлю заявит-"курочка по зернышку"было ошибкой..Ну,аналогия с 2014... yes

          Думаете всё же он останется или всё таки приемника поставят!?
          А что касается заявит "курочка по зернышку" было ошибкой это будет не удивительно, что в первый раз что-ли за 22 года то!
      3. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 18:07
        0
        В данном случае промедление было смерти подобно. Рубикон все равно был пересечен в Крыму.
    2. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 17:02
      -9
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Потому что надо было действовать быстро, а не "курочка по зернышку"


      действовать быстро это значит положить сотни тысяч российских солдат и мобилизованных.
      Украина восем лет бетонные укрепрайоны и линии обороны по всему Донбассу обустраивала а касаетельно снарядов то к лету и наша оборонка сильно нарастит выпуск тех самых снарядов,ракет и другого вооружения.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:04
        +10
        Цитата: lopvlad
        действовать быстро это значит положить сотни тысяч российских солдат и мобилизованных.
        Украина восем лет бетонные укрепрайоны и линии обороны по всему Донбассу обустраивала а касаетельно снарядов то к лету и наша оборонка сильно нарастит выпуск тех самых снарядов,ракет и другого вооружения.

        А что мы будем делать когда за границей начнут наёмников сотнями тысяч на Украину собирать? Затяжка конфликта именно этим и чревата. Так и так потери будут огромными, хоть ты медленно продвигайся хоть быстро. И надо было осуществлять наступление в том числе с территории Белоруссии, чтобы обойти их укрепления и зайти с тыла.
        1. Fan-Fan
          Fan-Fan Сегодня, 17:28
          +4
          Согласен, что так как сейчас, надо было действовать в 2014. Большинству ясно, что Путин допустил ошибку - не введя войска тогда. Потому что сейчас полный облом,а ведь в 30 км от Киева мы были и все успехи спущены в унитаз. Сколько людей погибло и зря.
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:33
            -1
            Цитата: Fan-Fan
            Согласен, что так как сейчас, надо было действовать в 2014. Большинству ясно, что Путин допустил ошибку - не введя войска тогда. Потому что сейчас полный облом,а ведь в 30 км от Киева мы были и все успехи спущены в унитаз. Сколько людей погибло и зря.

            В 2014 можно было бы действовать если бы мы перевооружились нормально, а у нас только к 2005 году с численностью определились и только потом начали под численность закупать новые вооружения(так называемый план двухэтапной модернизации вооруженных сил). Кроме того то что поставлялось в войска шло в небольших количествах.
        2. Болторез
          Болторез Сегодня, 17:33
          +2
          наёмников сотнями тысяч на Украину
          Такого количества неумных на западе просто нет.
          1. YanniKounnar
            YanniKounnar Сегодня, 17:45
            +2
            Je ne serais pas si sur :
            " Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue." Albert Einstein :-)
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:50
        0
        Вы уверены,что за год можно создать новые заводы,восстановить порушенное?Даже во время Великой Отечественной это заняло порядка двух лет..С учетом той обстановки и мобилизации всего и всех....
  3. PASus
    PASus Сегодня, 16:49
    0
    Все всё понимают, полноценный военный конфликт. Прокси делать больно малоэффективно, а вот топить кораблики с спг которыми сша торгует крайне эффективно! И они особо ничего не смогут сделать, м удар будет ощутимый.
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 16:50
    +6
    Не надо иллюзий. Будет очень непросто

    Денег нет но ВЫ держитесь!
    Лето, Крым 2014 года, обращение Д.А. Медведева к пенсионерам России
  5. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 16:51
    -1
    Кто-то из амеров еще в апреле проговорился: 5-10 лет. Поневоле приходит мысль о договорняке.
  6. 15210
    15210 Сегодня, 16:54
    +18
    Даже не сомневаюсь. С такими руководителями и секретарями совета безопасности просто точно не будет. Да и раньше не было.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:55
    +2
    ...может привести к затягиванию конфликта и призвано обескровить российскую армию и, как план-максимум, - уничтожить РФ.

    Почему может привести? Конфликт уже затянут, а насколько - зависит от России.
  8. certero
    certero Сегодня, 16:56
    +19
    Руководящая верхушка России втащила страну в конфликт, к которому оказалась полностью неготова.
    Поэтому менять надо эту самую верхушку.
    Как в том анекдоте про публичный дом "не кровати надо переставлять а персонал менять"
    Никакого военного альянса даже перспективе не прослеживается просто потому, что присоединяются к победителям, Россия пока победителем вовсе не выглядит.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 17:14
      +2
      Как в том анекдоте про публичный дом "не кровати надо переставлять а персонал менять"
      Как в том анекдоте: когда бордель не справляется с нагрузкой, к гостям выходит бордельмаман. Ну и где оно? Послали падчерицу просо перебирать...
    2. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 17:35
      +2
      Цитата: certero
      Руководящая верхушка России втащила страну в конфликт, к которому оказалась полностью неготова.

      Путин 24.02.2022: "Мы вам покажем декоммунизацию!"
      Медвед 22.01.2023: "Будет очень непросто..."
      Что будет в начале 2024-го, интересно? Что-то вроде:
  9. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 16:56
    +7
    Ну да, наступать, похоже, никто никуда не собирается. Тем более Херсон сдали, предатели.
  10. Комментарий был удален.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:58
    -3
    Ключевые слова : Если ,конечно не будет слишком поздно.Надо писать дословно ,что он сказал.На Украине для нас ни чего не закончится.После Украины у нас будет НАТО,во всей красе.Так что готовимся.
  12. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 16:59
    +4
    Если уж аналог Арестовича говорит, что будет все...мммм, "непросто", это абзац!
  13. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:05
    +7
    А? чЁ? "Киев за 3 дня" уже прошли, "Украина падет за 2 дня" тоже было... bully
    Какой такой затяжной конфликт?!!! Максимум полгода у нас есть что бы разрулить ситуацию, а потом у народа начнутся вопросы... am
  14. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 17:08
    +9
    А кому будет не просто? И таки мне кажется, что точно не ему и его сынку. Они то всё также будут "сыты, пьяны, нос в табаке ".
  15. vladcub
    vladcub Сегодня, 17:11
    -3
    " может привести к затягиванию конфликта", украинские разведчики, уже весной "победили"
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:48
      +2
      А наши за три дня одолели противника.
  16. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 17:11
    0
    Не понятно только одно, для чего же у нас тогда создано современное термо-ядерное оружие, способное гарантированно остановить и привести в чувство всех неадекватных и зарвавшихся существ, желающих уничтожения и развала России.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:46
      -1
      А с чего вы решили что ядерное оружие только у нас имеется? Ответки не боитесь? Не, ну понятно что всё любители ядерного апокалипсиса неустрашимые товарищи, ну так о детях и внуках подумали бы.
  17. spirit
    spirit Сегодня, 17:13
    +14
    Это говорит о полной профнепригодности всей вертикали власти, которые не могут просчитать даже на день вперёд.Нам ещё повезло что запад очень разлажен и бюрократизирован и в первые дни туда не пошло все что было под рукой.Но мы(точнее болоболы типо того же Дама) любезно подождали пока запад не раскрутит машину ВПК пополной, а по опыту холодной войны (особенно ее начала времён Эйзенхауэр когда затраты на ВПК чуть всю фин систему США не сожрали), когда есть бабки и консолидация ВПК Запада очень быстро нарастит мощности.Так что "курочка по зёрнышку" работает против нас, и только"уникумы" пропившие свои мозги из старой площади этого не понимают hi
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 17:18
      +9
      А что там им раскручивать ? Одних только F-16 ресурсных по Европе можно с хранения ни одну сотню надыбать. И огромные арсеналы с боеприпасами к ним. Ибо НАТО это всегда главным образом воздушные операции.
      А у США бронетехники и авиации также полно на хранении. Боеприпасов уйма.
      Если же еще и свой ВПК раскрутят то все совсем плохо станет.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 17:30
        +1
        Уже!До конфликта члены альянса "зажимали" взносы ,за что Трамп в свое время их гонял.Теперь мало того что все платят исправно но и наращивают эти самые взносы.А есть ещё Польша которая милитаризируеться семимильными шагами,Франция,Германия,Англия уже объявили о наращивании мощи, оборонный бюджет США вышел на рекорд.Я уже не говорю о Японии, Корее, да даже Австралия встала на рельсы милитаризма. Так что
        В итоге Соединённым Штатам придётся озаботиться собственным выживанием
        я что то не вижу.Я вижу что все союзники США только наращивают свою обороноспособность.Даму нужно свой Афон на андроид поменять может там лента новостей его вернёт в реальность а не в то что он хочет видеть в своем "розовом мире"где он собирает виноград на своих виллах в Италии
  18. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:16
    -2
    да мы уже поняли что будет играть в игру сша которую они поставили ! ну надеюсь все же РФ отрезвит запад и сша мощным показательным ударом
  19. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:18
    +3
    Это действительно обдуманное и взевешенное заявление,что удивляет.И сразу множество вопросов.Первый и самый главный,что предприняли.Наверно проводите реформы,наверно готовите и обучаете резерв,наверно от заявлений и красных линий перешли к делам.Увы только заявления.
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 17:41
      0
      Это наверное одно из очень немногих заявлений Медведева с которым можно согласится.
      Отчасти согласится.
      Почему ?
      Да потому что если резко усилится накачка Украины современной тактической авиацией, современными боеприпасами к ней , оперативно-тактическими и крылатыми ракетами большой дальности , то все для нас может кончится очень быстро и очень печально.
      Просто реальным разгромом нашей группировки включая остатки ЧФ.
  20. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 17:27
    +7
    Наверное единственный в истории случай, когда Россия воюет без каких-либо обозначенных целей и поставленных задач, без целей выйти и дойти до чего-то.
    После провала ожидания февральского переворота в Киеве и мартовского отступления из-под Киева стало понятно что изначально заявленные цели на демилитаризацию и денацификацию Украины абсолютно не реализуемые и невозможные в сложившихся реалиях.
    А тем более речь про ликвидацию Украины как государства или хотя-бы превращения ее в нейтральную республику.

    После того количества оружия/денег что Запад влил и еще вольет туда это уже надо принимать как данность.

    Российские власти уже который месяц призывают режим Зеленского к переговорам на признание референдумов и отказа Украины от этих территорий включая Херсон.
    Но Украина и ее западные кураторы эти предложения напрочь отвергают вероятно опираясь на вовыды своих аналитиков о том что военная победа над Россией возможно при таких-то поставках и таких-то условиях.
    Кроме того, Украине уже мало даже предложения вернуться на позиции 23 февраля которое еще летом обсуждали.
    Теперь они требуют вернуть весь Донбасс и еще Крым.
    И даже заморозить конфликт или прекратить его в одностороннем порядке России никто не позволит - это сразу же приведет к потере даже тех территорий что контролировались последние 8 лет.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 17:42
      0
      "Теперь они требуют вернуть весь Донбасс и еще Крым"///
      ---
      Это - "загнуть цену" перед переговорами.
      Чтобы потом постепенно спустить цену до границ 24.02.
      Для Украины это будет грандиозная военная победа, для Запада - хороший вариант прекращения войны.
      Для России - "боевая ничья".
      (Пропагандисты все растолкуют народу).
      Мир. И все внешне недовольны, но рады, что бессмысленная бойня прекращена.
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 18:09
        0
        Уже это не прокатит. Впереди в России президентские выборы, до начала компании меньше года.
        И на легких парах их провести никто не даст.
        Или победа и выход главного кандидата на эти выборы как победителя , или вообще отмена
        выборов и объявление войны государству Украина с военным положением в России.

        Да и с нашей стороны никто не захочет возврата на границы 23 февраля.
        Потому что Украина уже не будет прежней.
        Ее до неба накачают современным оружием.
        Которое потом непременно полетит в Крым и на нас.

        P.S.

        Решение Великобритании на поставку ATACMS уже похоже принято.
        И это не шутка.

        Если даже кино кончится на таком интересном месте, то обязательно скоро
        выйдет его вторая серия.
        Намного более кровавая и жестокая.
  21. air wolf
    air wolf Сегодня, 17:39
    0
    Хорошо бы без договорняка, быстрее победим soldier
  22. starina
    starina Сегодня, 17:44
    +1
    Цитата: Artemion3
    Если бы мы ввели войска в 2014, они даже не успели бы очухаться.

    В 2014 и без всяких войск можно было закрыть вопрос навсегда.
    Просто поддержать определённые круги в "поясе" Одесса-Харьков и всё. Киев с западной часть оставался, вся промка/умы/деньги это Восток.
    Можно было и Киев и их хозяев ставить в позу зю.
    Но когда Кернис покойный поехал за советом-его послали.Мол, не нужен Харьков, это ваши там дела, сами в этом гов... е барахтайтесь.
    Всё. Весь протест слили в унитаз по причине неумения/лени/предательства/...
    Ещё раз. Надо уметь или хотя бы учиться работать "мягкой силой".
    Это как показывает практика ов и наглов, очень эффективный инструмент.
  23. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 17:51
    0
    Alors pourquoi continuer à refuser les 200000 "travailleurs" proposés par la Corée du Nord ?
  24. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:52
    0
    «старуха Европа» и «остатки несчастных украинцев» будут брошены на произвол судьбы, а в мировом масштабе произойдёт переход к стабильному состоянию.

    Первым шагом по "бросанию старушки Европы на произвол судьбы" стоило бы отключить интернет дмитрию анатольевичу, что бы у него появилось время для занятия чем нибудь полезным. А то он "задолбал" своими " откровениями" *.
    *- непереводимая игра слов.
  25. Погоны
    Погоны Сегодня, 17:56
    +1
    О как!
    А в чём это непросто будет заключаться для самого Медведева?
  26. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 18:03
    0
    Медведев, вместо того чтобы посты писать, занялся бы делом, которое ему поручили: курировать ВПК. Мало нам Рогозина
  27. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:04
    0
    Дмитрий Медведев, указав, что США и их сателлиты обладают достаточными арсеналами оружия, а при необходимости способны наладить массовое производство новой военной продукции.

    Не надо иллюзий. Будет очень непросто

    - отметил Медведев.


    К кому призыв то? У нас уже давно нет иллюзий.

    Может нам тоже наладить массовое производство новой военной продукции!?
  28. valera75
    valera75 Сегодня, 18:07
    0
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Ну я думаю что с Минскими соглашениями мы знали что нас обманывают, но нам тоже надо было время чтобы подготовиться: перевооружиться, подготовить промышленность к возможным санкциям, импортозамещение критически важных сфер ВПК произвести.

    Всё что вы перечислили мимо.Перевооружение как больше года назад рапортовал Шойгу даже близко нет на 70% и это провал.Импортозамещение? - В чём? Самолёты?Где они?Турбины газовые?Станкостроение полностью мёртвое.Многие производства 100% импортные,как например у нас весь завод по производству плиты ДСП -Дефенбахер,немецкий.Уже руководство воет где что закупать из запчастей так и масел.Смазывающие масла отечественные ерунда они коксуются,забивают форсунки,и прочие проблемы которые катятся лавиной изо дня в день.И такое я уверен везде.Машины будем собирать,не выпускать с нуля,китайские и иранские так как своего нет ничего.Сферы ВПК?В конце 2022 и начале 2023 только начали пыхтеть в плане снабжения армии БПЛА,а пока что неравнодушные люди закупают это всё на Али Экспресс а дроны-камикадзе наше государство у Ирана.Ну и как вишенка на торте наши ЗВР в размере 300 лярдов.которые надо было вывести раньше но они где то зависли вместо того что бы быть вложенными на благие дела.
    но нам тоже надо было время чтобы подготовиться

    Как итог мы ни к чему не подготовились.
  29. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 18:22
    0
    "Не надо иллюзий " . Да какие иллюзии ? Вся страна криком кричит - перестаньте пилить бюджеты , наладьте разработку/покупку/воровство технологий , займитесь социалкой ( 6,7тр - это не пенсия ) . МО перекрашивает танки и радостно визжит о 69% новейших вооружений , чубайсы расказывают про нанотехнологиии , а медведевы - "денег нет , держитесь " . Теперь затеяли СВО . Вы куда поперлись с немытыми мордами ? Сначала "Красные линии , центры принятия решений..." ,потом "Мы не начинали" , потом "перещелкаем" . Теперь вот " будет очень непросто " . Да вы что , серьезно ? В детском садике уже все детишки поняли что с таким руководством просто не будет.
  30. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 18:24
    0
    Переводить страну на военные рельсы.Убрать 5 колонну из СМИ, и властных структур,промышленность и общество на военное положение,дать понять Западу,что проигрывать страна не собирается.