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Польский премьер Моравецкий пообещал «обойтись без Германии» в вопросе передачи Украине боевых танков

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Польский премьер Моравецкий пообещал «обойтись без Германии» в вопросе передачи Украине боевых танков

Польша пригрозила Германии решить проблему с танками для Украины без участия немцев, если в Берлине не согласятся передать свои танки Киеву. С соответствующим заявлением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий.


Польский политик снова обвинил Германию в "заигрывании с русским медведем" назвав поведение немецкого правительства "неприемлемым" и заявил, что в случае, если немцы все же не дадут разрешения на поставку танков, то "Европа обойдется без них". В Варшаве намерены создать малую коалицию стран, которые готовы поставлять танки Украине без разрешения Германии.

Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью. И не позволим России захватить Киев, а потом сжечь Европу (...) Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без

- заявил Моравецкий добавив, что в случае отсутствия танков у ВСУ российская армия победит, захватит Киев и потом русские танки "постучатся в Берлин".

Одно непонятно в этом заявлении, польский премьер говорит о поставках немецких танков в обход Германии, или речь идет о каких-то других танках. Просто в своем заявлении он так и не сказал, о каких именно танках идет речь. В Киеве склоняются к тому, что поляки все же готовы поставить на Украину танки Leopard 2A4 из наличия польской армии, тем более, что ранее польский премьер пообещал, что не будет дожидаться разрешения Германии, а передаст технику гораздо раньше.

Они годами проводят политику сближения с Россией. Русского медведя надеялись умилостивить щедрыми контрактами. Эта политика провалилась, и немцам до сих пор трудно признать свою неправоту

- добавил Моравецкий.
Использованы фотографии:
https://pis.org.pl/
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20 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:27
    +6
    Что лучше - украинцы без танков и поляки с танками или украинцы с танками и поляки без танков? Кстати, сколько в Польше электростанций?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:30
      +10
      Польский премьер Моравецкий пообещал «обойтись без Германии» в вопросе передачи Украине боевых танков


      Интересно а Польша сможет обойтись без Германии во всех остальных вопросах, кроме вопросов танков?Например без финансовой помощи со стороны ЕС,в котором Германия занимают лидирующую позицию.
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 17:36
        +3
        Интересно а Польша сможет обойтись без Германии
        Не известно, но вот украинцы без танков вполне могут обойтись.
        https://politikus.info/video/149419-soldaty-vsu-ne-vyhodyat-na-pozicii.html
        Видео зачетное
        1. Эдик
          Эдик Сегодня, 17:51
          +1
          Цитата: мерцание
          https://politikus.info/video/149419-soldaty-vsu-ne-vyhodyat-na-pozicii.html

          Спору нет,зачётное и жизненное!И очередное подтверждение того, что когда украинец в напряге, он начисто забывает мову и переходит на великий и могучий русский язык!
        2. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 17:59
          0
          Действительно, зачётное видео. А пристрелить этого командира у них почему-то даже в мыслях не возникает. Вот и идут дохнуть под наши снаряды.
          1. мерцание
            мерцание Сегодня, 18:17
            0
            А пристрелить этого командира у них почему-то даже в мыслях не возникает
            Вот вот, особенно у того которому пендель отвесили.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 17:37
      +1
      Цитата: alexoff
      Что лучше - украинцы без танков и поляки с танками или украинцы с танками и поляки без танков?

      Поляки себя противопоставляют не только России, но и Германии, явно стараясь взять исторический реванш . И от немецких танков они также хотя избавиться, закупая сейчас американские и корейские.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 17:55
        +1
        Цитата: svp67
        Поляки себя противопоставляют не только России, но и Германии, явно стараясь взять исторический реванш .

        Странно, если верить учебникам истории, обычно Россия и Германия себя одновременно противопоставляли Польше. Может, и прошлые разы происходили так же, как это? Поляки пытались быковать в обе стороны и в итоге с обеих сторон получали, за что крепко обижались до следующего раза?
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:31
    +4
    решить проблему с танками для Украины без участия немцев

    Угу.. А запчасти доставать и техобслуживание проводить он тоже собирается без участия немцев?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:38
      0
      Цитата: paul3390
      А запчасти доставать и техобслуживание проводить он тоже собирается без участия немцев?

      Видимо, тут они это могут сделать, если договорятся с той же Италией
      1. gurzuf
        gurzuf Сегодня, 17:49
        0
        Думаю итальянцам ссориться с немцами не выгодно.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 17:35
    +2
    Польский политик снова обвинил Германию в "заигрывании с русским медведем"
    и это говорит политик страны, полностью "легшей" под "американского гризли"...
  4. AAC
    AAC Сегодня, 17:36
    +2
    Я бы не верил ни одному слову, которое произносят поляки. Переобувание в полете национальная черта. Именно полякам свойственно "говорю одно, делаю другое, думаю третье". Более "перспективная мысль" ввод танков и других войск под шумок в западные области. И последующее их присоединение. Эти истории "про постучаться в Берлин" не более чем страшилки на ночь. Все это понимают, но нужно формировать общественное мнение.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:45
    0
    Кто бы сомневался!!!
    После того как посол Украины назвал Шольца Ливерной колбасой а тот по приказу из Вашингтона утерся неужели кто-то расчитывает что Варшава будет оглядываться на Берлин? Единственный на кого смотрит президент Польшы это на того кто рулит Вашингтоне.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:48
    0
    Интересно ,снабжение Польши будет только по Балтийском морю?Кто будет входить в польскую коалицию государств,США и Англия без вариантов.Как думаете ,когда по польскому сценарию начнётся третья мировая?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:59
      +1
      tralflot1832 hi, ну если так и этак прикинуть, то думаю что после того как ВСУ почешут к польской границе, а там официально Киев обратиться к Е. С. о вводе "миротворцев" а там как говориться и видно станет.
  7. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:53
    +1
    А ведь Польша реально считает себя основой Европы :) А уж если вместе с прибалтикой - то вообще не о чем говорить 8) Вот к чему приводит долгое отсутствие люлей и покровительственное отношение со стороны янки... Поэтому и лает очень громко. Ну-ну, а закончится все как обычно - брысь под лавку и жуй там свои яблоки! :)
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:59
    0
    Ну это и так давно и сразу было понятно. Если нижайшей шавке на немцев позволено плевать то новой любимой скво тем более. И что немцы с этим сделают? Ни че го.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:15
    0
    Только особо одарённые с 24 февраля 2022 г не могут понять,что мирная жизнь закончилась.Только два варианта ,которые перетекают в один.Мы проигрываем на украине- нас всё набрасываются добивать.Мы выигрываем на украине- все хотят набросится на нас,но надо подумать .В любом случае нас попытаются уничтожить,но самим не умереть.Будем рассчитывать,что у них есть дети и внуки и они у них не находятся в безопасности.
  10. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:16
    0
    в случае отсутствия танков у ВСУ российская армия победит, захватит Киев и потом русские танки "постучатся в Берлин"

    Сначала, пан Моравецкий, русские танки постучатся в Варшаву. Она как раз по пути. А там и в Берлин стучаться не придется. Поделим Польшу в пятый раз - и надеюсь, в последний.