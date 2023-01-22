Польский премьер Моравецкий пообещал «обойтись без Германии» в вопросе передачи Украине боевых танков

Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью. И не позволим России захватить Киев, а потом сжечь Европу (...) Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без

Они годами проводят политику сближения с Россией. Русского медведя надеялись умилостивить щедрыми контрактами. Эта политика провалилась, и немцам до сих пор трудно признать свою неправоту