Польский премьер Моравецкий пообещал «обойтись без Германии» в вопросе передачи Украине боевых танков

Польша пригрозила Германии решить проблему с танками для Украины без участия немцев, если в Берлине не согласятся передать свои танки Киеву. С соответствующим заявлением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий.
Польский политик снова обвинил Германию в "заигрывании с русским медведем" назвав поведение немецкого правительства "неприемлемым" и заявил, что в случае, если немцы все же не дадут разрешения на поставку танков, то "Европа обойдется без них". В Варшаве намерены создать малую коалицию стран, которые готовы поставлять танки Украине без разрешения Германии.
Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью. И не позволим России захватить Киев, а потом сжечь Европу (...) Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без
- заявил Моравецкий добавив, что в случае отсутствия танков у ВСУ российская армия победит, захватит Киев и потом русские танки "постучатся в Берлин".
Одно непонятно в этом заявлении, польский премьер говорит о поставках немецких танков в обход Германии, или речь идет о каких-то других танках. Просто в своем заявлении он так и не сказал, о каких именно танках идет речь. В Киеве склоняются к тому, что поляки все же готовы поставить на Украину танки Leopard 2A4 из наличия польской армии, тем более, что ранее польский премьер пообещал, что не будет дожидаться разрешения Германии, а передаст технику гораздо раньше.
Они годами проводят политику сближения с Россией. Русского медведя надеялись умилостивить щедрыми контрактами. Эта политика провалилась, и немцам до сих пор трудно признать свою неправоту
- добавил Моравецкий.