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В Сети появились снимки российского дрона «Ланцет», не сумевшего поразить САУ Crab ВСУ из-за «противодроновой» сетки

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В Сети появились снимки российского дрона «Ланцет», не сумевшего поразить САУ Crab ВСУ из-за «противодроновой» сетки

Барражирующие боеприпасы "Ланцет", применяемые российскими военными для уничтожения артиллерии ВСУ, в последнее время стали доставлять противнику множество проблем. Применение против них систем РЭБ, зенитных комплексов и стрелкового оружия успехов не принесли и было придумано другое средство - так называемые "противодроновые сетки", которые натягиваются над техникой или орудием. Первые сообщения о таких средствах противодействия БПЛА появились в декабре прошлого года.


На российских интернет-ресурсах появились фотографии украинской самоходной гаубицы Crab, над которой экипаж натянул металлическую сетку с целью противодействия российским БПЛА. Как сообщается, сетка уберегла САУ от барражирующего боеприпаса "Ланцет-3". На фото виден беспилотник, застрявший в сетке и не доставший до самой артиллерийской установки. Где были сделаны эти снимки и когда, информации нет.

Ранее на украинских ресурсах неоднократно появлялись сообщения о том, что с помощью противодроновых сеток были остановлены "российские беспилотники". Также размещались снимки с этими самыми сетками, натянутыми над вооружением. Как подчеркивалось, фото были сделаны на позициях ВСУ, время и место не указываются. В частности было показано, как с помощью такой сетки украинские артиллеристы пытаются прикрыть американскую гаубицу М777.

Эффективность такой защиты неизвестна, поскольку большинство сеток не металлические, а обычные маскировочные. В случае с польской САУ была применена металлическая сетка, именно она остановила российский "Ланцет". Ранее украинские ресурсы распространяли кадры двух российских ударных дронов "Ланцет-3М", якобы застрявших в маскировочной сетке, натянутой над танком Т-72М ВСУ. Возможно, что именно эти снимки и подтолкнули украинцев использовать сетку в качестве защитного средства.
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16 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:01
    +5
    Ланцету БЧ надо мощнее. А лучше сделать двухступенчатый ланцет, сначала летит на пропеллере, потом над целью отделяется ступень и твердотопливный двигатель разгоняет ракету до большой скорости.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:05
      +2
      Слишком дорого для камикадзе будет.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:08
      +2
      Датчик энерции и все. При замедлении должен сработать . Не успеет уклониться от цели из-за сетки. Подорвет заряд. Вот только не понятно , пробьет ли броню на расстоянии
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 18:15
        0
        Вы простите, вообще ничего не понял.
  2. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 18:02
    +6
    Решается просто, заряд - ударное ядро и/или осколочный фугас и дистанционный подрыв до сетки по лезерному/акустическому дальномеру. Дёшево и сердито.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:02
    0
    Оператор Ланцета оказался не слишком опытен.Есть уже видео ,когда оператор посылает Ланцет под сетку и происходит бздынь с атакуемым объектом.Придётся им сетку со всех сторон ставить.Да и нам тоже.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:03
    0
    Посмотрим, если ВСУ начнут МАССОВО натягивать такие сети, тогда скорее всего способ рабочий, НО на каждую хитрую 5 точку всегда найдётся с левой резьбой, вечное противостояние брони и снаряда продолжается.
  5. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 18:05
    0
    Позор! Надо было предусмотреть такой вариант и установить функцию самоликвидации дрона, если он не может достичь цели.
  6. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 18:06
    0
    Во первых, это не ланцет. Во вторых, он все таки сдетонироаал.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:14
      0
      Тоже подозреваю, чёт не похож на лацет, но подумал может деформировался и носовая часть просто оторвалась и не сработал из-за этого детонатор.
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:08
    0
    Интересное решение проблемы БПЛа.Но вход то должен быть,значит должна быть скурпулезная разведка,а потом атака.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:18
      +3
      вход то должен быть,
      Гестапо перекрыло все выходы, но Штирлиц вышел через вход. lol
  8. Luminman
    Luminman Сегодня, 18:18
    +1
    Этот Ланцет несет 5 кг взрывчатки. Даже если его и остановила сетка, то взрыв должен быть сильный, а поверхность САУ чистая... Как такое может быть?
  9. василич2217
    василич2217 Сегодня, 18:24
    +2
    Застревание в сетке это просто фейк. .Единственное ее назначение это по возможности инициировать подрыв раньше чтобы понизить эффективность кумулятива.Ланцет это как кирпич прилетевший с 17 этажа. Я видел как кирпич с 5 этажа прошил легковушку вообще без сопротивления как шилом. . Сетка удержит ланцет если его аккуратно на нее положить.
  10. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 18:26
    0
    Это как минимум говорит о том что угроза ланцетов воспринимается противником как очень серьёзная. Уже не первая эрзац-защита от них.
  11. KCA
    KCA Сегодня, 18:28
    0
    У Ланцетов Х-образное оперение спереди и сзади и спереди ГСН, а это что-то своё засунули