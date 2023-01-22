В Сети появились снимки российского дрона «Ланцет», не сумевшего поразить САУ Crab ВСУ из-за «противодроновой» сетки

Барражирующие боеприпасы "Ланцет", применяемые российскими военными для уничтожения артиллерии ВСУ, в последнее время стали доставлять противнику множество проблем. Применение против них систем РЭБ, зенитных комплексов и стрелкового оружия успехов не принесли и было придумано другое средство - так называемые "противодроновые сетки", которые натягиваются над техникой или орудием. Первые сообщения о таких средствах противодействия БПЛА появились в декабре прошлого года.
На российских интернет-ресурсах появились фотографии украинской самоходной гаубицы Crab, над которой экипаж натянул металлическую сетку с целью противодействия российским БПЛА. Как сообщается, сетка уберегла САУ от барражирующего боеприпаса "Ланцет-3". На фото виден беспилотник, застрявший в сетке и не доставший до самой артиллерийской установки. Где были сделаны эти снимки и когда, информации нет.
Ранее на украинских ресурсах неоднократно появлялись сообщения о том, что с помощью противодроновых сеток были остановлены "российские беспилотники". Также размещались снимки с этими самыми сетками, натянутыми над вооружением. Как подчеркивалось, фото были сделаны на позициях ВСУ, время и место не указываются. В частности было показано, как с помощью такой сетки украинские артиллеристы пытаются прикрыть американскую гаубицу М777.
Эффективность такой защиты неизвестна, поскольку большинство сеток не металлические, а обычные маскировочные. В случае с польской САУ была применена металлическая сетка, именно она остановила российский "Ланцет". Ранее украинские ресурсы распространяли кадры двух российских ударных дронов "Ланцет-3М", якобы застрявших в маскировочной сетке, натянутой над танком Т-72М ВСУ. Возможно, что именно эти снимки и подтолкнули украинцев использовать сетку в качестве защитного средства.