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Украинские пользователи: Наше командование - единственное в мире, решившее прогнозировать даты коренного перелома в войне

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Украинские пользователи: Наше командование - единственное в мире, решившее прогнозировать даты коренного перелома в войне

На Украине обсуждают заявления официального представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого по поводу сроков "перелома в войне". Напомним, что Скибицкий назвал в качестве таких сроков весну или лето текущего года.


В связи с заявлениями Скибицкого украинские военные эксперты вспомнили недавние слова главы Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли. Милли на фоне встречи в немецком Рамштайне по вопросу поставок Украине оружия заявил о том, что Украина в 2023 году вряд ли сможет отбить у России потерянные территории.

Появились и откровенные колкости в адрес Скибицкого в украинских пабликах. Так, пользователи после слов представителя ГУР пишут следующее (перевод на русский) :

Наше командование - единственное в мире и в истории, решившее прогнозировать даты коренного перелома в войне.

Постойте, но разве не эти же люди прогнозировали перелом на ноябрь 2022. Думаю, что о новом прогнозе забудут так же, как и о старом.

Если в нашей квартире перестанут отключать свет на 8 часов в сутки, а ограничатся хотя бы двумя, это коренной перелом или нет?

Тем временем в городах Украины идёт очередная волна мобилизации, которая в большей степени выглядит как настоящая охота на мужчин. Людей буквально хватают на улицах, применяют спецсредства, если те отказываются брать повестки.
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21 комментарий
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  1. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:41
    +3
    Ребята. Перелом в войне может быть только один, чем раньше вы это поймёте наконец, тем всем будет лучше. Моё почтение. hi
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 19:43
      +2
      Тем временем в городах Украины идёт очередная волна мобилизации, которая в большей степени выглядит как настоящая охота на мужчин.

      То же самое будет потом и с поляками, если Дуда с Моравецким со "своими" Восточными кресами не остановятся. А они не остановятся!
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
      3. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:55
        +1
        Там похоже выгребают под мобилизацию всех кого только можно.
        МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Большое количество солдат с Западной Украины погибают в боях на фронте, пишет газета Washington Post со ссылкой на очевидцев.Так, издание приводит слова главы администрации поселка Новый Ярычев во Львовской области Петра Соколовского. По его рассказам, около 600 человек из этого населенного пункта участвуют в боевых действиях на востоке Украины, "многие погибают".

        https://ria.ru/20230122/vsu-1846600423.html
        1. KCA
          KCA Сегодня, 21:02
          +1
          Выдали повестку даже мужику без кистей рук, он культяпками на фото держит её и сам ржёт
      4. Отшельница
        Отшельница Сегодня, 20:33
        +1
        Вместе с Крессами Польше придётся взять и ленд-лиз, надо же кому то платить за весь этот банкет (((
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:08
          +1
          Цитата: Отшельница
          Вместе с Крессами Польше придётся взять и ленд-лиз, надо же кому то платить за весь этот банкет (((

          Хохма в том, что она сама на подпитке которая не вечна.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 21:12
            0
            Цитата: ДымОк_в_дЫмке
            Цитата: Отшельница
            Вместе с Крессами Польше придётся взять и ленд-лиз, надо же кому то платить за весь этот банкет (((

            Хохма в том, что она сама на подпитке которая не вечна.

            Да уж, охамела Польша по выпрашиванию дотаций из ЕС и США. Можно сказать, в себя поверила winked
  2. Комментарий был удален.
  3. Roust
    Roust Сегодня, 19:42
    +3
    Хряк тоже думал, что самый крутой в стаде свиней, пока не превратился в бифштекс с кровью.
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 19:59
      +5
      Хряк тоже думал, что самый крутой в стаде свиней, пока не превратился в бифштекс с кровью

      Немного не по теме :)))
      Мясо хряков обладает неприятным запахом, поэтому бифштекс из него мало кто захочет есть. Поэтому за пару месяцев до забоя хряка кастрируют... Но это уже не хряк, а боров :)))
      1. Отшельница
        Отшельница Сегодня, 20:28
        0
        Не много по теме: свинину надо тщательно подвергать термообработке, это "грязное животное" - в мясе отдельных особей обитают паразиты, поэтому не следует играть в русскую рулетку.
    2. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 20:27
      +2
      Вообще-то слово "бифштекс" - это произношение на русском слова beefsteak, что дословно переводится как "стейк из говядины"
    3. Влодек
      Влодек Сегодня, 20:34
      +3
      непрожаренным можно употреблять в пищу только говядину. ну и мясо хряка я бы не стал... уж больно вонючее
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:15
        0
        Судя по теме свинины, коренной перелом в войне отошёл на второй план laughing
  4. dedBoroded
    dedBoroded Сегодня, 19:44
    +7
    Почитали бы хоть историю. Один такой же провидец сначала приглашения союзничкам рассылал на парад в Москве, потом железные кресты слал самолетами в Сталинград. В итоге закончил свою поганую жизнь как собака. Хорошо почитайте историю, вдумчиво.
  5. polinet
    polinet Сегодня, 19:47
    +1
    Да там они все поголовно - говоруны и фантазёры ещё те.
  6. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 19:48
    +2
    Переломы будут продолжаться до тех пор, пока весь хребет нацистам не переломаем. А потом и череп можно снести...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:14
      0
      Цитата: Акс Мэтт
      Переломы будут продолжаться до тех пор, пока весь хребет нацистам не переломаем. А потом и череп можно снести...

      Вот лучше бы в начале череп (ну, или лоботомию) а потом уже остльное. hi
  7. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 19:49
    +1
    перелом обязательно будет, тут Скибицкий прав, и со сроками можно согласиться, но перелом в пользу России
  8. Комментарий был удален.
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 20:25
    0
    Если в нашей квартире перестанут отключать свет на 8 часов в сутки, а ограничатся хотя бы двумя
    часами в сутки, хотя вы и этого не достойны.
  10. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 21:02
    0
    перелом наступит тогда, когда они перестанут верить зоокеанскому дяде Сэму. и поймут что их просто используют вих играх.и это самое обидное.. когда вами играют.
  11. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 21:05
    0
    Тем временем в городах Украины идёт очередная волна мобилизации, которая в большей степени выглядит как настоящая охота на мужчин.

    Ага, так вот ради чего всё. Ради ликвидации худшей части человечества хоть на какой-то территории.