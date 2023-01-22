Украинские пользователи: Наше командование - единственное в мире, решившее прогнозировать даты коренного перелома в войне

Наше командование - единственное в мире и в истории , решившее прогнозировать даты коренного перелома в войне.

Постойте, но разве не эти же люди прогнозировали перелом на ноябрь 2022. Думаю, что о новом прогнозе забудут так же, как и о старом.

Если в нашей квартире перестанут отключать свет на 8 часов в сутки, а ограничатся хотя бы двумя, это коренной перелом или нет?