Украинские пользователи: Наше командование - единственное в мире, решившее прогнозировать даты коренного перелома в войне

На Украине обсуждают заявления официального представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого по поводу сроков "перелома в войне". Напомним, что Скибицкий назвал в качестве таких сроков весну или лето текущего года.
В связи с заявлениями Скибицкого украинские военные эксперты вспомнили недавние слова главы Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли. Милли на фоне встречи в немецком Рамштайне по вопросу поставок Украине оружия заявил о том, что Украина в 2023 году вряд ли сможет отбить у России потерянные территории.
Появились и откровенные колкости в адрес Скибицкого в украинских пабликах. Так, пользователи после слов представителя ГУР пишут следующее (перевод на русский) :
Наше командование - единственное в мире и в истории, решившее прогнозировать даты коренного перелома в войне.
Постойте, но разве не эти же люди прогнозировали перелом на ноябрь 2022. Думаю, что о новом прогнозе забудут так же, как и о старом.
Если в нашей квартире перестанут отключать свет на 8 часов в сутки, а ограничатся хотя бы двумя, это коренной перелом или нет?
Тем временем в городах Украины идёт очередная волна мобилизации, которая в большей степени выглядит как настоящая охота на мужчин. Людей буквально хватают на улицах, применяют спецсредства, если те отказываются брать повестки.