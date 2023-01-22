Глава МИД Италии: Подготовка к отправке на Украину ЗРК SAMP-T находится на завершающей стадии

В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, и, кроме того, планируются другие действия, которые мы не разглашаем. (...) Для союзников Украины вполне понятно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой нации в ее борьбе за независимость

Анонсированная в декабре поставка на Украину зенитно-ракетного комплекса SAMP-T состоится в ближайшее время. Об этом заявил глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.Италия и Франция заканчивают подготовку к передаче Украине зенитной системы SAMP-T, обещанной Киеву в декабре прошлого года. Как тогда сообщалось, Италия должна поставить радары, а Франция - пусковые установки комплекса. Итальянцы уже готовы выполнить свою часть сделки и ожидают готовности от французов. Комплекс должен войти в шестой пакет военной помощи Италии для Украины, что еще туда войдет, в Риме не разглашают.- заявил Таяни.Шестой военный пакет Италия должна была отправить еще в начале декабря, но заморозила его, поскольку Украина запросила в срочном порядке системы ПВО. Спустя полтора месяца вопрос с ЗРК почти решен, осталось отправить их Киеву.ЗРК SAMP-T предназначены как для защиты войск и прикрытия стратегически важных стационарных объектов. Комплекс способен сбивать самолеты, БПЛА, крылатые и противорадиолокационные ракеты, в том числе тактические баллистические ракеты, что очень требуется Киеву. На сегодняшний день таких ЗРК на вооружении ВСУ нет. SAMP-T способны сбивать самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.