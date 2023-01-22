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Глава МИД Италии: Подготовка к отправке на Украину ЗРК SAMP-T находится на завершающей стадии

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Глава МИД Италии: Подготовка к отправке на Украину ЗРК SAMP-T находится на завершающей стадии

Анонсированная в декабре поставка на Украину зенитно-ракетного комплекса SAMP-T состоится в ближайшее время. Об этом заявил глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.


Италия и Франция заканчивают подготовку к передаче Украине зенитной системы SAMP-T, обещанной Киеву в декабре прошлого года. Как тогда сообщалось, Италия должна поставить радары, а Франция - пусковые установки комплекса. Итальянцы уже готовы выполнить свою часть сделки и ожидают готовности от французов. Комплекс должен войти в шестой пакет военной помощи Италии для Украины, что еще туда войдет, в Риме не разглашают.

В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, и, кроме того, планируются другие действия, которые мы не разглашаем. (...) Для союзников Украины вполне понятно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой нации в ее борьбе за независимость

- заявил Таяни.

Шестой военный пакет Италия должна была отправить еще в начале декабря, но заморозила его, поскольку Украина запросила в срочном порядке системы ПВО. Спустя полтора месяца вопрос с ЗРК почти решен, осталось отправить их Киеву.

ЗРК SAMP-T предназначены как для защиты войск и прикрытия стратегически важных стационарных объектов. Комплекс способен сбивать самолеты, БПЛА, крылатые и противорадиолокационные ракеты, в том числе тактические баллистические ракеты, что очень требуется Киеву. На сегодняшний день таких ЗРК на вооружении ВСУ нет. SAMP-T способны сбивать самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.
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22 комментария
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  1. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:31
    +10
    Видимо - это будет очередная пересечённая красная линия для нашего руководства.. what
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:54
      +1
      Запад думает, что краными линиями пешеходный переход нарисовали
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:34
    +9
    Это уже не НОВОСТЬ, вот еслиб заявили что Италия ОТКАЗАЛАСЬ поставлять оружие Киеву вот тут бы можно и удивиться и то слегка.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:24
      +2
      Цитата: Ропот 55
      еслиб заявили что Италия ОТКАЗАЛАСЬ поставлять оружие Киеву вот тут бы можно и удивиться и то слегка.

      Я бы не удивилась. Сколько во время Ковида им Россия помогала? БЕСПЛАТНО! Отблагодарили! дальше "непереводимая игра слов"
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 20:41
        0
        История показывает что европейские страны любят когда их фейсом об тейбл, вешают на них штрафы и пользуют как дойную корову. Так и надо к ним относиться, а не сюсюкаться
  3. Сильвер
    Сильвер Сегодня, 19:37
    +6
    И что, Россия будет продолжать партнёрские отношения с этими поставщиками вооружения на незалэжную?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:57
      +5
      Сильвер hi с вероятность 90%да,будут. И скорее всего что при первых намеках на переговоры с удовольствием поедут, ну или полетят.
    2. Гум_маноид
      Гум_маноид Сегодня, 20:43
      +1
      Чего здесь удивительного???
      Россия сама даже осуществляет необходимые компоненты для ВПК Украины из Китая.
      Кому война- а кому мать родная.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:46
    +3
    Хорошего мало, будут поставки идти быстрее и быстрее. Пока руководство жует сопли и барыжит с врагами, умирают Наши люди. Сюрреализм, тьфу am
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 20:01
    +2
    Что-то итальянцы расслабились, наверное негров, пардон арабов и темнокожих граждан из Африки поубавилось.
    Необходимо сделать так, чтобы беженцев их Африки стало-бы в разы больше, тогда-бы правительству Италии было-бы чем заняться.
  6. Romeo
    Romeo Сегодня, 20:08
    +2
    Уничтожать возможно, не входя в зону поражения. есть чем. Но скорее всего он будет развернут в глубине территории
  7. Никто кроме нас
    Никто кроме нас Сегодня, 20:14
    -1
    Подготовка Кинжалов для ударов по заводу-изготовителю на завершающей стадии.
    Предоставили доказательства присутствия иностранной техники, убивающей наших солдат - дали сутки на вывод персонала с завода - нанесли удар по заводу-изготовителю.
    Ничего личного, никакой политики - просто бизнес. Так они говорят?
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:17
    +2
    Вот нам и наступление.Усилят ПВО достаточно серьезно и все наши мечты о критической инфраструктуре можно забыть.Что дальше,наращивать кол-во ракет в каждой волне,запускать ложные цели тем самым расходовать запас ракет ПВО или все же нанести удар с севера и отсечь границу.Время опять против нас.Нужны решения,которые переломят ход войны.Так как сейчас идет война не чего не решит лишь усложнит и сами военные действие и положение страны в целом.
  9. donavi49
    donavi49 Сегодня, 20:18
    +2
    Если что, итальянские Пз2000 таки доехали - обещали с лета 22, засветились только сейчас. Официально не передавали.

    Изначально обещали 6 штук. Если передали столько то будет 8 от Нидерландов, 14 от Германии и 6 от Италии = 28 машин.

  10. fiv
    fiv Сегодня, 20:20
    -1
    Что-то слишком давно ничего не слышно о " красных бригадах" в италии. Ну ладно, мокрон обиделся, что с ним по телефону не говорят, а у италии какие проблемы с РФ? Комплекс, жаль, хороший, плохо, если хлыхлы использовать начнут.
  11. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 20:29
    -1
    Будь у Путина яйца, все эти поставки ПВО можно было пресечь уже давно. Для этого нужно всего лишь в отношении Европы развернуть больше ядерного оружия, установкой на корабли и сменить ядерную доктрину. Но Европейцы не чувствуют угрозы, а потому спокойно отдают свои ПВО и про. В этом конфликте уже пострадало пол миллиона Русских и Украинцев. Война идёт на братском Донбассе. Долго Путин планирует быть хорошим по отношению к Европе? Может пора прекратить торговлю? Европеец благодаря торговле с Россией, получает ресурсы на производство оружия для убийства Русских, а Русский не может убить Европейца в ответ. И зачем нам это? 20 лет Путин был избранником номер один, но в 24 проголосую за того кто пообещает сделать так чтобы запад жестко заплатил за гибридную войну и за прошлые войны развязанные против России.
    1. Никто кроме нас
      Никто кроме нас Сегодня, 20:41
      -4
      Будь у тебя половые губы, ты бы так не говорила в отношении Президента.
      Пожить бы тебе при Горбачёве или при Ельцине. Вот уж эти многое для Отечества сделали. У них были яйца... Ну как ты любишь в общем ))
      1. Подкидыш
        Подкидыш Сегодня, 21:09
        -2
        Путин переплюнул и ельцина и горбачева. У этих хоть нефть у плинтуса была. А этот "подниматель армии" .....ну вы поняли
      2. Станислав_Шишкин
        Станислав_Шишкин Сегодня, 21:18
        0
        Цитата: Никто кроме нас
        Будь у тебя половые губы...
        На ботоферме пол - это специализация, роль для повышения эмоционального градуса вбросов и смягчения ответов на них. Не стоит придавать этому признаку участников столь фундаментального значения. Тут же не клуб "кому за 30", а участок информационной войны. smile
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 20:39
    -1
    В декабре приняли решение и сейчас отправляют. Ага,счаз . Личный состав на такое оборудование за месяц обучить нельзя. Значит все решения были приняты минимум полгода назад,если ещё не в самом начале конфликта.
  13. Макс Любознательный
    Макс Любознательный Сегодня, 20:45
    0
    Муссолини аплодирует предкам.
    Дело фашистов живёт.
  14. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 21:06
    -1
    Je suis étonné que tout ce matériel, puisse quitter les dépôts et voyager tranquillement jusqu'à l'Ukraine...