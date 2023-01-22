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Источник назвал сроки возвращения в боевой состав Балтийского флота сторожевого корабля «Неустрашимый»

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Источник назвал сроки возвращения в боевой состав Балтийского флота сторожевого корабля «Неустрашимый»

Вернувшийся в конце декабря прошлого года на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" сторожевой корабль "Неустрашимый" проекта 11540 "Ястреб", продолжает проходить ревизию перед возвращением в боевой состав Балтийского флота. Об этом сообщил источник в российском ОПК.


СКР "Неустрашимый" завершил послеремонтные испытания в конце декабря и вернулся на "Янтарь" для подготовки к передаче флоту. Подробностей ревизии нет, но в боевой состав Балтфлота корабль вернется в следующем месяце, т.е. в феврале, завершив длившийся более восьми лет ремонт.

В настоящее время после проведения комплекса испытаний сторожевик находится на ревизии на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь". Его возвращение в боевой состав БФ планируется на февраль

- приводит ТАСС слова источника.

Сторожевик находился на ремонте с 2014 года, изначально его возвращение в строй планировалось в конце 2016 года, однако выявленные дефекты и необходимость замены силовой установки, произведенной на Украине, значительно затянули процесс. Одновременно было модернизирована часть вооружений и обеспечивающие механизмы. В частности, корабль дооснастили современными средствами навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей. Восстановлена работоспособность артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, а также комплексов связи.

"Неустрашимый" – головной сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость до 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 210 человек. На вооружении: артиллерийская установка АК-100, ракеты "Кинжал", "Кортик", торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.
Использованы фотографии:
ОСК
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3 комментария
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 20:34
    +3
    Восстановлена работоспособность артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, а также комплексов связи.

    Но не вооружили противокорабельными ракетами. За 8 лет так и не сподобились установить ПКР
  2. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 20:36
    0
    Столько лет мурыжить корабль в ремонте и не установить «Уран». Тем более, что изначально предусмотрено место для ПУ, для части экипажа, оборудования. На гнилой МРК "Смерч" нашлось аж четыре ПУ, а здесь ни одной.
  3. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 20:59
    0
    И какова концепция использования таких кораблей на Балтике? И против кого планируется использовать торпедные аппараты? Кто-то из наших флотоводцев представляет себе реальный сценарий их применения? Сколько кораблей/подводных лодок в последние десятилетия были потоплены или повреждены торпедами, выпущенными с надводных кораблей (авиационные торпеды, и находящиеся на вооружении подводных лодок - там другие расклады)?
    А для других надводных кораблей этот очередной "голубь мира" является совершенно безопасным, так как из основного противокорабельного вооружения имеет только АК-100, всё остальное - по существу оружие самообороны. Экипаж 210 человек, немалые деньги на постройку, ремонт (стоило ли ремонтировать корабль, спущенный на воду ещё в 1988 году?), эксплуатационные расходы - и всё это ради одного 100 мм орудия?! Наши адмиралы и ВПК вообще берегов не видят?