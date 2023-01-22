Источник назвал сроки возвращения в боевой состав Балтийского флота сторожевого корабля «Неустрашимый»

В настоящее время после проведения комплекса испытаний сторожевик находится на ревизии на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь". Его возвращение в боевой состав БФ планируется на февраль

Вернувшийся в конце декабря прошлого года на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" сторожевой корабль "Неустрашимый" проекта 11540 "Ястреб", продолжает проходить ревизию перед возвращением в боевой состав Балтийского флота . Об этом сообщил источник в российском ОПК.СКР "Неустрашимый" завершил послеремонтные испытания в конце декабря и вернулся на "Янтарь" для подготовки к передаче флоту. Подробностей ревизии нет, но в боевой состав Балтфлота корабль вернется в следующем месяце, т.е. в феврале, завершив длившийся более восьми лет ремонт.- приводит ТАСС слова источника.Сторожевик находился на ремонте с 2014 года, изначально его возвращение в строй планировалось в конце 2016 года, однако выявленные дефекты и необходимость замены силовой установки, произведенной на Украине, значительно затянули процесс. Одновременно было модернизирована часть вооружений и обеспечивающие механизмы. В частности, корабль дооснастили современными средствами навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей. Восстановлена работоспособность артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, а также комплексов связи."Неустрашимый" – головной сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость до 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 210 человек. На вооружении: артиллерийская установка АК-100, ракеты "Кинжал", "Кортик", торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.