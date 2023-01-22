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Развернулась операция по освобождению Белогоровки: сводка о ходе СВО

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Развернулась операция по освобождению Белогоровки: сводка о ходе СВО

Основные боевые действия в рамках спецоперации ВС РФ ведутся на двух участках фронта - на северо-западе ДНР и на Запорожском направлении. Однако повышается градус напряжения и на западе ЛНР.


Под Артёмовском ЧВК «Вагнер» продолжает «перемалывать» личный состав и технику противника, постепенно расширяя подконтрольную зону в пригородной местности и пытаясь перерезать дорогу на Константиновку, выдавливая неприятеля с позиций у Предтечино.

К северу от Соледара освобождаются территории вдоль трассы, ведущей на Северск – один из оплотов ВСУ на Донбассе. Восточнее этого города российские силы ведут бои в районе Спорного. Севернее развернулась операция по освобождению Белогоровки, примыкающей к Северскому Донцу. В целом российские войска стремятся выйти на линию Северск-Артёмовск-Часов Яр, подбираясь к важнейшему рубежу обороны ВСУ на Донбассе.

Белогоровка может стать очередным важным успехом на пути ВС РФ по освобождению Донбасса.

На Запорожском направлении после проведения наступательной операции в районе Орехова подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи. Бойцы осуществляют зачистку, оборудование новых позиций и прощупывают оборону неприятеля. После закрепления войск ряд военкоров прогнозируют дальнейшее продвижение войск с целью освобождения города Орехов – важного прифронтового транспортного узла.

На Купянском и Херсонском направлениях плотно работает российская артиллерия, отмечается повышенная активность авиации.

Противник проявляет активность в районе Кременной. В условиях сковывания личного состава и техники в боях под Артёмовском и накопления ресурсов для планируемого крупного наступления, атаки на Луганском направлении остаются приоритетной целью украинского командования, которое пытается удержать инициативу хоть на одном участке фронта, однако оперативного результата это не приносит.

Основное внимание ВСУ приковано к подготовке массированного наступления. В ожидании масштабных поставок бронетехники с Запада киевский режим формирует новые подразделения и ведёт усиленный набор новобранцев в рамках мобилизации, принявшей форму охоты на людей. Призывников выискивают на улицах, домах и квартирах, на общественных мероприятиях, включая даже похороны погибших военных: обещанные Западом танки и БМП нуждаются в экипажах, мотострелках и прикрывающей их пехоте.
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4 комментария
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  1. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 21:04
    +4
    Из текста:
    ... обещанные Западом танки и БМП нуждаются в экипажах, мотострелках и прикрывающей их пехоте.

    По своему опыту службы в войсках скажу, что подготовить воина в составе какого либо экипажа на боевой машине можно только за пол-года. А доверить ему самостоятельые операции на сложной технике - только через год еженедельных тренировок, как днем, так и ночью, зимой в лютую стужу и летом, в зной и без отдыха непрерывно в течение пары суток в каждой тренировке. Без такой тренировки воин просто кукла. А любители игры в "танчики" просто непригоны в танковых экипажах.
    Дополнительно - где взять инструкторов для обучения на Леопардах? Эти танки не участвовали ни в одном современном танковом сражении. Я говорю про инструкторов на Леопардах с опытом боевых действий, а не с опытом стрельб на полигонах.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:08
      +1
      Цитата: Evgenijus
      Без такой тренировки воин просто кукла.

      Очевидно хватаются за любую соломинку.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:08
      +5
      Вы верно заметили.Например-летный состав на F16 по сообщениям ведется с прошлого года.Танкистов с советской техники они подготовят за несколько месяцев.На сложную тнхнику они набирают уже подоотовленных,и не от пивного ларька
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 21:18
        0
        На сложную тнхнику они набирают уже подоотовленных,и не от пивного ларька

        Всё верно они сначала обучают а потом анонсируют поставки . Так и с танками и с системами ЗРК экипажи обучены , ведь мелкобритания ещё когда заявляла что обучит за пол года не менее 8 тысяч. Но не говорила кого.