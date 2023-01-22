Американский конгрессмен предложил способ заставить Германию начать поставки танков Leopard Украине

Если бы мы объявили, что собираемся передать танки Abrams, хотя бы один, (...) тогда они поставили бы танки Leopard

В Соединенных Штатах придумали способ заставить Германию начать поставки танков Leopard Украине, с соответствующим предложением выступил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.По словам американского конгрессмена, Вашингтону необходимо передать Киеву хотя бы один боевой танк Abrams, тогда Берлин согласится поставлять собственные ОБТ Leopard украинской армии, а также разрешит делать это другим странам, имеющим эти танки на вооружении.- заявил Маккол.Ранее немецкая пресса сообщала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом якобы заявил, что Германия не против поставок немецких танков на Украину, но в одиночку этого делать не будет. По его словам, если американцы начнут поставки танков Abrams, то немцы присоединятся к ним со своими ОБТ Leopard. Сам Шольц этого не подтвердил, но и не опроверг.Несмотря на то, что немцы попытались надавить на США, в Пентагоне дважды официально заявили, что украинцам американских танков не видать. В качестве причины отказа американцы назвали "чрезмерную сложность" танка, который украинцы не смогут ни обслуживать, ни освоить. В общем, иракцы или кувейтцы его обслуживать могут, а украинцы нет. А вот немецкий Leopard вполне себе смогут, не такой он уж и сложный.Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий пообещал Германии создать маленькую коалицию из стран, имеющих на вооружении немецкие танки, и начать их поставку на Украину в обход Берлина.