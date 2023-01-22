«Это вынужденное решение»: Марокко передало Украине танки Т-72

Марокко, принимавшее участие в саммите «Рамштайн» 26 апреля 2022 года, практически вынудили принять решение о поставках оружия на Украину

США обещают материальную помощь странам, которые решили избавиться от своей российской или советской военной техники [в пользу Украины]. Возможно, это предвещает замену марокканских Т-72 на M1A1 из излишков американской военной техники