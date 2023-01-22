«Это вынужденное решение»: Марокко передало Украине танки Т-72

Марокканская армия поставила Украине неизвестное количество танков Т-72Б, которые перед передачей в незалежную, состоявшейся неделю назад, прошли ремонт и модернизацию в Чехии на мощностях компании Excalibur Army. Как минимум, речь идёт о 20 машинах, отгруженных впоследствии Прагой киевскому режиму.
В распоряжении Марокко Т-72 оказались благодаря двум сделкам с Белоруссией 1999 и 2000 годов, передавшей танки из своих арсеналов. В то время Генштаб страны намеревался создать так называемую «русскую бригаду» [вооружённую советской техникой], базирующуюся на севере страны и предназначенную для противодействия бронетанковым дивизиям Алжира. По данным IISS, по состоянию на 2022 год на вооружении армии Марокко находилось 40 Т-72Б и около 60 однотипных машин на хранении.
Марокко, принимавшее участие в саммите «Рамштайн» 26 апреля 2022 года, практически вынудили принять решение о поставках оружия на Украину
- отмечается в алжирском издании MENA Defense.
Как указывается, на фотографиях, датированных 9 января, можно увидеть старые марокканские танки на производственной линии в Чехии, которые находились в очень плохом состоянии, требуя, в частности, ремонта шасси. Принадлежность ОБТ выдают башни песочной раскраски, установленные на отремонтированную базу.
США обещают материальную помощь странам, которые решили избавиться от своей российской или советской военной техники [в пользу Украины]. Возможно, это предвещает замену марокканских Т-72 на M1A1 из излишков американской военной техники
- поясняют в издании.