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«Это вынужденное решение»: Марокко передало Украине танки Т-72

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«Это вынужденное решение»: Марокко передало Украине танки Т-72

Марокканская армия поставила Украине неизвестное количество танков Т-72Б, которые перед передачей в незалежную, состоявшейся неделю назад, прошли ремонт и модернизацию в Чехии на мощностях компании Excalibur Army. Как минимум, речь идёт о 20 машинах, отгруженных впоследствии Прагой киевскому режиму.


В распоряжении Марокко Т-72 оказались благодаря двум сделкам с Белоруссией 1999 и 2000 годов, передавшей танки из своих арсеналов. В то время Генштаб страны намеревался создать так называемую «русскую бригаду» [вооружённую советской техникой], базирующуюся на севере страны и предназначенную для противодействия бронетанковым дивизиям Алжира. По данным IISS, по состоянию на 2022 год на вооружении армии Марокко находилось 40 Т-72Б и около 60 однотипных машин на хранении.

Марокко, принимавшее участие в саммите «Рамштайн» 26 апреля 2022 года, практически вынудили принять решение о поставках оружия на Украину

- отмечается в алжирском издании MENA Defense.

Как указывается, на фотографиях, датированных 9 января, можно увидеть старые марокканские танки на производственной линии в Чехии, которые находились в очень плохом состоянии, требуя, в частности, ремонта шасси. Принадлежность ОБТ выдают башни песочной раскраски, установленные на отремонтированную базу.



США обещают материальную помощь странам, которые решили избавиться от своей российской или советской военной техники [в пользу Украины]. Возможно, это предвещает замену марокканских Т-72 на M1A1 из излишков американской военной техники

- поясняют в издании.

Автор:
Использованы фотографии:
MENA Defense
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42 комментария
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  1. иван2022
    иван2022 Сегодня, 22:25
    +20
    Пословица о плохих танцорах, которым мешают...... это просто лёгкий казус в сравнении с нашими "достижениями" в области политики и государственного строительства за три десятка лет.

    Нам не то, что мешают, а смертельно угрожают и бывшие союзники и соотечественники и свои же танки ... Это надо было суметь !

    Не припомню ещё случая подобной супер-пупер-дури в Истории человечества. Даже если мы, не дай Бог-исчезнем- память о нас точно будет греметь фанфарами в веках и тысячелетиях.
    1. kasy
      kasy Сегодня, 23:06
      -2
      если исчезать нам, мы сделаем всё, чтобы исчез и голубой шарик вместе с нами, а на другом берегу уже разберемся, кто был друг, кто враг
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 23:09
      +6
      А Марокко что, про польские яблочки не слышало?
      В 2016 году Марокко импортировало в Россию 351 000 тонн сельскохозяйственной продукции.
      Что по другим годам - не знаю, не нашёл данных.
      Надеюсь, наше правительство теперь ВЫНУЖДЕНО будет искать других поставщиков.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 23:14
        +1
        Цитата: Shurik70
        Надеюсь, наше правительство теперь ВЫНУЖДЕНО будет искать других поставщиков.

        И может покупателей тоже.
        Мы им в 2021 году продали товара на 1 200 млн $, а они нам на 430 млн. $. В 2022 наши покупки чуть возросли, в основном за счет цитрусовых.
    3. zloybond
      zloybond Сегодня, 23:17
      +1
      Учитывая как Россия по всему миру распихивала свое оружие всем желающим его приобрести, теперь будем пожинать плоды и от своих бывших и нынешних.
  2. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 22:26
    +15
    Ага, вынудили их, как же. Не хочешь поставлять - берёшь... и не поставляешь! В чём проблема?
    США обещают материальную помощь странам, которые решили избавиться от своей российской или советской военной техники [в пользу Украины]. Возможно, это предвещает замену марокканских Т-72 на M1A1 из излишков американской военной техники

    Ну вот так и пишите, что продали эти танки. А то "вынужденное решение", "нас заставили", ля-ля-ля...
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 22:36
      +2
      не виноватая я, он сам пришооол... профессия персонажа подходящая
    2. frruc
      frruc Сегодня, 22:47
      +15
      Марокко... практически вынудили принять решение о поставках оружия на Украину

      Вынудили или не вынудили, какая разница. Танки ушли после ремонта на украину. Надеюсь, мароканские товары (цитрусы, масло и др) мы больше не увидим в магазинах, кому они еще нужны в мире. Они должны потерять намного больше, чем получили от передачи техники.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 23:02
        +7
        Согласен. Цитрусы это не процессоры, можно и в другом месте купить. В Абхазии той же.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 23:09
        +1
        Цитата: frruc
        Надеюсь, мароканские товары (цитрусы, масло и др) мы больше не увидим в магазинах, кому они еще нужны в мире.

        Жаль очень, самые лучшие в мире цитрусовые - вестсангвиния, сангвинелли, афарес, нэвел.
  3. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 22:28
    +3
    Все не новые образцы техники в котел войны кидают, ох озолотятся западные оружейники, могут уже начинать в несколько смен работать, вооружая передавальщиков
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 22:39
      0
      вопрос: будут ли деньги на покупку новой дорогостоящей западной техники
      1. Gvardeetz77
        Gvardeetz77 Сегодня, 23:04
        +1
        Цитата: ivan1979nkl
        вопрос: будут ли деньги на покупку новой дорогостоящей западной техники

        У кого то будут, а у кого нет, с тех найдут что взять, в накладе не останутся
      2. Влад2012
        Влад2012 Сегодня, 23:12
        0
        Китай продал Зимбвабве гаубицы по баллистике по крайней мере не хуже нашей Коалиции.
        Богатые купят новое, бедные купят б/у богатых. Главное спрос появился
      3. alexoff
        alexoff Сегодня, 23:13
        +3
        Конечно будут, может на медицину и образование не будет, на новые дороги не будет, а на американское вооружение вынут и положат. А то найдется недостаток демократии и какой-нибудь генерал восстание поднимет
      4. yuriy1863
        yuriy1863 Сегодня, 23:30
        +1
        В кредит дадут. Да и сам кредит на покупку выдадут. американцы, как и в I-ю МВ и II-ю МВ, опять на войне жировать будут.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 23:22
      0
      Почему не новые? Это нормальная Бшка, настоящая, не экспортная, которой прикрутят хорошую радейку и тепловизионный прицел + хороший ночник водителю. И он пройдет ремонт в Чехии. Фактически он будет чуть-чуть хуже Т-72Б3/Т-90.
  4. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 22:29
    +15
    Пора применять методику, отработанную на помидорах Эрдогана, к апельсинам из Марокко. Жёстко брать этих марокканцев за их любимые фрукты. На Эрдогана это подействовало.
    1. lelik613
      lelik613 Сегодня, 22:47
      +4
      Есть такой фруктовый кооператив , Фронт ПОЛИСАРИО.
  5. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 22:31
    +8
    Марокканцы зачем то поперлись в Рамштайн - чего им там делать, это натовский междусобойчик. Видимо захотелось немного славы и почета. Может быть им что то запретить поставлять на наш рынок? Апельсины например. Пусть 404-й подарят, те за бесплатно возьмут легко.
  6. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 22:39
    +4
    Это не вынужденное а ожидаемое решение. Где бы список этих 50 стран посмотреть, Марокко вот на базе оказалось, ну хочешь продать танки так продавай зачем переться в рамштайн... Видимо круговую поруку делают, гадостью повязывают
  7. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 22:44
    +5
    А Марокко то что делало на военном совете в Рамшиайне???? Они то чего забыли в нашем конфликте с Западом? Су....и
  8. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 22:52
    +3
    «Это вынужденное решение»: Марокко передало Украине танки Т-72

    В черный список этих папуасов. Пусть теперь ржавое американское и французское оружие покупают.
    Надо, что-бы Африканский союз провел политинформацию с правительством Марокко.

    Там явно покопались французы и англосаксы.
  9. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 22:57
    +2
    Ну что ж запоминаем … желательно всех поставщиков заносить сразу в список недружественных стран … а с марокканцами показательная порка виде полного (а пусть и небольшого) сворачивания торговых отношений и показательное вооружение соседей (ну я так понимаю по Алжиру это давно было ожидаемо)
  10. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 22:58
    +3
    И, по прежнему, все 20 танков без проблем пересекли границу, затем половину территории Украины и начали выполнять поставленные задачи, то есть, убивать российских бойцов.
    Также, по прежнему, ничего не понимаю. Спокойно тащат технику, видать транспортная структура Украины неприкасаема...
  11. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 23:03
    +1
    Пока тут сотрясают воздух бессмысленными проклятиями, объясню причины передачи. Марокко и Алжир имеют долгий конфликт, рискующий перерасти в горящий. Сейчас у них разорваны дипломатические отношения. У Марокко нет шансов в случае войны с Алжиром, соответственно им нужна помощь от «запада». Если они хотят новое вооружение и поддержку в случае конфликта надо помогать союзникам. В целом Рамштайн рискует перерасти в новый военный блок.
  12. Havoc
    Havoc Сегодня, 23:10
    +2
    А чего мы ждали, вы думаете то же Марокко будет идти в противовес США, нет. Пока доллар мировая валюта, так и будет, если пойти против то Марокко повторит судьбу Ливии, им это надо? У меня единственный вопрос, были ли просчитаны все риски нашим руководством.Судя по ситуации на сегодняшний день нет.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 23:34
      +1
      После начала сотрудничества РОЭ с Алжиром и поставки ему всего - Марокко переориентировалась на США. У них 300+ Абрамсов и еще на сдачу М60 модернизированные. Зачем им Т-72Б с учетом остановки сотрудничества по ВТС с РОЭ и Белоруссией.

      Они еще Тунгуски вполне могут отдать. Ну, а роль альтернативного поставщика плотно занял Китай. Россия поставила в Алжир Смерчи - Марокко купил ПХЛ-03.


      Алжир получил С-300 прокачанные - Марокко купила ФД-2000
  13. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 23:15
    -1
    Наша внешняя политика - провал!
    А внутренняя это наши деньги (налогоплатильщиков) потраченные на пропоганду!
    И при этом всем в бой вступать было нельзя.
  14. Grigory B
    Grigory B Сегодня, 23:16
    +2
    Ну вот от Алжира отбиваться нечем,а мы переходим на абхазские мандарины.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 23:37
      0
      К нам основная масса цитрусовых едит из Юго-Восточной Азии. А вот с Марокко надо заканчивать, они сами этого захотели.
  15. donavi49
    donavi49 Сегодня, 23:18
    +1
    Возможно, это предвещает замену марокканских Т-72 на M1A1 из излишков американской военной техники


    У марокко есть 300+ Абрамсов и они их модернизируют потихоньку. Возможно дадут денег на это.


    Судьба Т-72 была решена еще в 10-х, когда Алжир был выбран стратегическим партнером и ему открыли все линии ВТС. Марокко являющаяся во враждебных отношениях с Алжиром, свернуло ВТС с Россией и Белоруссией переориентировавшись на запад. Сейчас Марокко готово передать все советское вооружение, если будет хорошее предложение.
  16. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 23:19
    +1
    США обещают материальную помощь странам, которые решили избавиться от своей российской или советской военной техники [в пользу Украины].

    Наивные. Не знаю , как в Европе , а в США значение слова "помощь" сильно отличается от того, как его принято понимать на "жестоком" и "коварном" востоке. У нас помощь - это что то безвозмездное, иначе какая же это "помощь"? Мне понадобилось некоторое время убедится, что если СМИ трубят о помощи от США на миллиарды долларов , это означает продажу чего-то или хотя бы выдачу этого в кредит "облагодетельствованной" стороне. Причем как правило на более худших условиях , чем если бы это шло без вывески "помощь" - или старье подсунут , или цену задерут, а то и дополнительные условия потребуют выполнить.
  17. Jager
    Jager Сегодня, 23:21
    0
    Сразу вспоминаю отличный фильм "Оружейный барон" с Николасом Кейджем, как с Украины эшелонами продавали оружие по всему миру. И вот такие дельцы сейчас по всему миру его скупают обратно...
  18. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 23:23
    +1
    Нет, так дело не пойдет. Вынудили там, не вынудили, это их проблемы. Значит, надо прекратить импорт марокканских апельсинов и мандаринов и прочих фиников, если мы их закупаем еще. Пусть радуются. Нас тоже заставили, а как же.
  19. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 23:29
    0
    Эм... А разве они не должны у производителя разрешение на реэкспорт получить? Или это теперь филькина грамота?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 23:41
      0
      Марокко перестало сотрудничать в сфере ВТС с Россией, после массовых поставок вооружений их единственному врагу - Алжиру. Собственно там надо было выбирать в 00-х. Выбрали Алжир, так как он готов был покупать много (что и сделал, перейдя на №3, а потом и на №2 после Индии по объему, как Китай закрыл мегаконтракты и вывалился из тройки закупщиков по линии ВТС).

      Марокко после этого переориентировалась на США и Францию (ПВО). Поэтому в данном случае, Марокко все равно, на возражения, тем более их мировоззрении Россия кинула первой, начав вооружать Алжир против Марокко.
  20. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 23:31
    0
    А может хрен им, а не пшеницу? Это тоже будет вынужденное решение, а зерновые им также "шаша" поставит...
    К враждебным странам надо относится подобающе.
  21. Gromit
    Gromit Сегодня, 23:36
    0
    Бедные, бедные марроканцы..
    Злые американцы заставили их поменять советские танки (которые находились в очень плохом состоянии, требуя, в частности, ремонта шасси) на американские.. С доплатой.
    Я прям вижу как они проливают слёзы и клянут злую судьбу.
    Сами бы не в жизнь, так сложились обстоятельства...

    Тут на ВО клеймят немцев вообще и Шольца в частности. А они кажется единственные у кого ещё "не так сложились обстоятельства".

    Ну что сынку, помогли тебе твои чурбаны?
  22. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 23:38
    0
    Так нужно перейти на алжирские апельсины и мандарины и всего делов ... А марокканцы пусть теперь считают во сколько им передача танков обошлась.... Интересно руководство нашей страны сможет найти какие-то карантинные заболевания и жучки в их фруктах или так и будет партнёрами их называть?
  23. Погоны
    Погоны Сегодня, 23:39
    0
    Ждем следующий саммит Америк. Там США добьются передачи ВСУ нашей техники у Южноамериканских государств.
  24. михаилл
    михаилл Сегодня, 23:42
    0
    Марокко!!!! Марокко поставляет танки стороне конфликта. И теперь станут утверждать, что это не Последняя Мировая Война?