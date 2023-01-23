Зеленский: Украине противостоит Россия с тысячами танков, а страны-партнёры размышляют о передаче нам 10 или 20 таких машин

Глава киевского режима на данном этапе оказался буквально зациклен на теме танков. После так называемого «танкового» саммита в немецком Рамштайне, где США и Германия отказали Украине в поставках своих танков, Зеленский вновь начал раздавать интервью сначала с призывами поставить «Абрамсы» и «Леопарды», затем с сетованием по поводу того, что танков в любом случае может оказаться недостаточно.
В интервью телеканала ARD (Германия) украинские президент заявил о том, что Украине «противостоит Россия, у которой тысячи танков, а страны-партнёры размышляют о передаче 10 или 20 таких машин».
Зеленский:
Даже если поставят 50 танков, это не решает проблем. Но само решение о поставке танков, конечно, явилось бы мотивацией для наших военных.
Напомним, что пока поставить танки натовского производства Украине согласилась только Британия. Она собирается направить для нужд киевского режима 14 танков Challenger 2.
Германия на данный момент в поставках танков Leopard 2 отказывает. Чиновники правительства заявляют, что связано это с историей страны. Только поставлять САУ Германии никакие исторические аналогии почему-то не мешают. В США в качестве причины отказа в поставке «Абрамсов» обозначили «сложность их эксплуатации». На самом деле, в Берлине могут опасаться того, что ВСУ просто растеряет большинство поставленных танков уже в ближайшие недели после гипотетических поставок, а это скажется на арсенале самой ФРГ. В США могут всерьёз опасаться имиджевых потерь, когда «Абрамсы» начнут гореть в ходе боевых действий.