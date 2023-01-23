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Зеленский: Украине противостоит Россия с тысячами танков, а страны-партнёры размышляют о передаче нам 10 или 20 таких машин

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Зеленский: Украине противостоит Россия с тысячами танков, а страны-партнёры размышляют о передаче нам 10 или 20 таких машин

Глава киевского режима на данном этапе оказался буквально зациклен на теме танков. После так называемого «танкового» саммита в немецком Рамштайне, где США и Германия отказали Украине в поставках своих танков, Зеленский вновь начал раздавать интервью сначала с призывами поставить «Абрамсы» и «Леопарды», затем с сетованием по поводу того, что танков в любом случае может оказаться недостаточно.


В интервью телеканала ARD (Германия) украинские президент заявил о том, что Украине «противостоит Россия, у которой тысячи танков, а страны-партнёры размышляют о передаче 10 или 20 таких машин».

Зеленский:

Даже если поставят 50 танков, это не решает проблем. Но само решение о поставке танков, конечно, явилось бы мотивацией для наших военных.

Напомним, что пока поставить танки натовского производства Украине согласилась только Британия. Она собирается направить для нужд киевского режима 14 танков Challenger 2.

Германия на данный момент в поставках танков Leopard 2 отказывает. Чиновники правительства заявляют, что связано это с историей страны. Только поставлять САУ Германии никакие исторические аналогии почему-то не мешают. В США в качестве причины отказа в поставке «Абрамсов» обозначили «сложность их эксплуатации». На самом деле, в Берлине могут опасаться того, что ВСУ просто растеряет большинство поставленных танков уже в ближайшие недели после гипотетических поставок, а это скажется на арсенале самой ФРГ. В США могут всерьёз опасаться имиджевых потерь, когда «Абрамсы» начнут гореть в ходе боевых действий.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:12
    +2
    Доброе утро началось с очередного ковыряния в западной политике кровавого клоуна..Ну ,да ладно.Этим настроение не испортишь
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 06:27
      +5
      Что-то я совсем перестаю воспринимать Зеленского как президента Украины и даже как клоуна!
      Он стал похож на обезьянку на привязи или на попугая у шарманщика на зарабртках во время представлений на улице!
    2. Ростовчанин
      Ростовчанин Сегодня, 06:34
      +3
      Сначала молились на Джавелины, потом на Байрактары, следом были Химарсы, теперь только танки помогут...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:46
        0
        Скажем так.То,что Вы перечислили в действительности нанесли нам немалый урон и значительные потери нашиз людей.Особенно химеры.
      2. стар
        стар Сегодня, 07:25
        +1
        Сначала молились на Джавелины, потом на Байрактары, следом были Химарсы, теперь только танки помогут...

        Ждём трогательный рассказ про то, как встретились в детском саду Джавелина и Леопард.. yes
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:12
      0
      У меня стойкое мнение, что запад и ВВП поспорили, чье оружие сильней и доказать это не воюя напрямую воюют вна Украине. Иначе как понимать безпроблемные доставки оружия до линии фронта? Получается НАТО проговаривается ,когда говорит о "поле боя"? Такие вот пацанские разборки на поле боя. .. в принципе оригинально.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 06:15
    +3
    Зе как в сказке "хочу жениха, хочу подарков", клоун, ни дать, ни взять .
    1. Voronezh
      Voronezh Сегодня, 06:32
      0
      Клоун или нет но оружие и техника идут потоком...
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 06:36
        0
        Тут дело уже в отсутствии яиц/полной импотенции у руководства sad
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 06:20
    +2
    Зеленский: Украине противостоит Россия с тысячами танков, а страны-партнёры размышляют о передаче нам 10 или 20 таких машин
    Очередной "плач Ярославны"
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:23
    0
    танков в любом случае может оказаться недостаточно.
    С перспективой на будущее - будьте готовы к поставке 1000 танков и не менее. Где бы ты уже был если Запад оказывал только гуманитарную помощь, вояка хренов? Во Франции Шольц в обнимку с Макроном заявил, что помогать Украине будут столько, сколько потребуется. Посмотрим на сколько хватит именно Германии и Франции.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:50
    +3
    У меня вопрос какие тысячи танков??? Разве "доблестные" ВСУ не пожгли их все??? Пусть ещё про миллионы солдат скажет, ага. Попрошайка он и на Украине попрошайка.
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 06:50
    +1
    Зеленский наверное забыл, что запад, возглавляемый США, воюет с Россией до последнего украинца.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:54
    +1
    "Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи?" (Н.В. Гоголь)