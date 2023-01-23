Зеленский: Украине противостоит Россия с тысячами танков, а страны-партнёры размышляют о передаче нам 10 или 20 таких машин

Даже если поставят 50 танков, это не решает проблем. Но само решение о поставке танков, конечно, явилось бы мотивацией для наших военных.

Глава киевского режима на данном этапе оказался буквально зациклен на теме танков . После так называемого «танкового» саммита в немецком Рамштайне, где США и Германия отказали Украине в поставках своих танков, Зеленский вновь начал раздавать интервью сначала с призывами поставить «Абрамсы» и «Леопарды», затем с сетованием по поводу того, что танков в любом случае может оказаться недостаточно.В интервью телеканала ARD (Германия) украинские президент заявил о том, что Украине «противостоит Россия, у которой тысячи танков, а страны-партнёры размышляют о передаче 10 или 20 таких машин».Зеленский:Напомним, что пока поставить танки натовского производства Украине согласилась только Британия. Она собирается направить для нужд киевского режима 14 танков Challenger 2.Германия на данный момент в поставках танков Leopard 2 отказывает. Чиновники правительства заявляют, что связано это с историей страны. Только поставлять САУ Германии никакие исторические аналогии почему-то не мешают. В США в качестве причины отказа в поставке «Абрамсов» обозначили «сложность их эксплуатации». На самом деле, в Берлине могут опасаться того, что ВСУ просто растеряет большинство поставленных танков уже в ближайшие недели после гипотетических поставок, а это скажется на арсенале самой ФРГ. В США могут всерьёз опасаться имиджевых потерь, когда «Абрамсы» начнут гореть в ходе боевых действий.