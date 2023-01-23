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В Конгрессе США призвали Белый дом обеспечить Киев ракетами ATACMS для ударов по Крыму

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В Конгрессе США призвали Белый дом обеспечить Киев ракетами ATACMS для ударов по Крыму

Киев имеет право наносить удары по Крыму, так как это украинская территория, а Соединенные Штаты обязаны обеспечить власти Украины ресурсами для этого. Об этом заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.


Американский конгрессмен считает, что боевые успехи ВСУ связаны исключительно с поставками западных вооружений, поэтому Белому дому во главе с Джо Байденом нужно прислушиваться к тому, что заявляет Зеленский и его окружение, говоря о необходимости поставить то или иное оружие. Сейчас Киев просит дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму и задача США обеспечить поставку этих ракет на Украину. Свое заявление Маккол подтвердил "достоверными сведениями" о том, что с территории полуострова русские "запускают беспилотники", а значит нужно нанести удары, чтобы это прекратить.

Им нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму

- заявил американский политик.

Украина действительно уже длительное время выпрашивает у США дальнобойные ракеты ATACMS к РСЗО HIMARS. Оперативно-тактическая ракета с дальностью 300 км позволит ВСУ наносить удары не только по российскому полуострову, но и вглубь российских приграничных областей, что может привести к эскалации конфликта. Именно этого и опасаются в Вашингтоне, отказывая Киеву в поставках ракет ATACMS. Как неоднократно заявляли американцы, США не видят в этом необходимости.

В России предупреждали США и их союзников, что поставки наступательного оружия могут привести к перерастанию локального конфликта в глобальный с применением более мощных средств уничтожения. Если поставляемую Киеву бронетехнику еще можно назвать оборонительной, то ракеты ATACMS в эту категорию никак не входят.
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:23
    +1
    Ну,значит какалы лишатся еще нескольких регионов.
    1. belovvladimir
      belovvladimir Сегодня, 08:34
      0
      Боюсь после поставок дальнобойных ракет, от США и памяти то не останется, но для этого надо стальные яйца и воля власти!
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 06:26
    +4
    То, что эти ракеты скоро появятся у ВСУ сомнений все меньше... А вот вопрос способно ли их сбивать наша ПВО, все острее?
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 06:31
      +3
      Там и не только ракеты . Там и танки будут и авиация и пво и пкр будет , все будет. А украинцы кончатся когда то и войска пойдут

      А верховный наш всё пальчиком грозит , всё никак начать не может. А мне так кажется что начинать то ему уже нечем , и натовцы прекрасно это знают . От прямого вторжения спасает только яо в шахтах
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:03
        0
        А что Верховный?Он фактически повесил ответственность на наших воинов.Что у них получится на поле боя,из того и будем исходить.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 06:32
      +1
      Если матрасы начали потихонечку вонять, значит скоро передадут, если уже не передали.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:36
      0
      Непробиваемого ПВО не существует.Даже если половина ракет прорвутся,беды они наделают немалой
    4. Грац
      Грац Сегодня, 06:37
      +1
      а чем они принципиально от точки У отличаются? собьют конечно
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:31
    +1
    Киев имеет право наносить удары по Крыму, так как это украинская территория
    Странная логика - если территория (как считают Сша) своя, то по ней можно лупить без проблем. Но это российская территория, а значит американский сенатор призывает к прямой агрессии против России.

    Знатный русофоб.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:40
      -1
      Да,призывает.Наши действия?Надуем щеки и "проведемкраснуюлинию#"?Чем мы можем помешать поставкам?Последние события(в течение последнего года)прекрасно показали,что ничем
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:43
      0
      Маккол заменил в политике сдохшего от русофобии Маккейна.
  4. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 06:33
    -1
    Сегодня идёт борьба вооружений, но не нужно отвлекаться от главного, техникой управляют специалисты.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:38
      0
      У них разве есть проблемы с подготовкой специалистов?
      1. Optimist007
        Optimist007 Сегодня, 06:45
        0
        специалистов на с-300 училище готовит 5 лет, отбросить лишнее, всё-равно времени нужно много, или придётся американцам учить язык, как советским летчикам в корейской войне, и самим управляться с аппаратурой, в случае чего, опять напишут, что это не действующие военнослужащие США, а какие-нибудь дезертиры) или отставники.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 06:55
          0
          На обучение их набирают "от пивного ларька"?Какая проблема обучить на другую технику уже готового специалиста ,скажем с С300.?
  5. Грац
    Грац Сегодня, 06:38
    +5
    когда до нашего руководства уже дойдет что поставки нато надо бить на территории нато
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:49
      -1
      Там вопрос в финансовых интересах крупного капитала, а не в непонимании ситуации.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 06:46
    -1
    Им нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму

    - заявил американский политик.

    Подготовка общественного мнения началась, страна агрессор США, скоро передаст «Наци-404», дальнобойные ракета. Вопрос - ".а как отвечать" ?
    1. Грац
      Грац Сегодня, 06:55
      0
      вопрос не как отвечать, вопрос хватит ли силы воли ответить у верхов, а пока не наблюдается этой силы воли, отвечать надо было сразу и жестко на следующий же день после подрыва газопроводов, а теперь наше руководство там считают слабым и боязливым на ответ, эскалация будет продолжаться
  7. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 07:04
    +2
    А почему бы нам не обеспечить Гавану ракетами Искандер? Вдруг им захочется вернуть себе "исконно кубинский" полуостров Флорида.
    По-моему только реальная угроза и её близость способны заставить Штаты приглушить свой борзометр. А на наши увещевания, протесты и озабоченности им плевать. Прощупали почву, взорвав наши газопроводы и подготовив удар по Крымскому мосту и ещё больше уверовав в свою полную безнаказанность, пошли дальше.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:50
      -1
      Вы так уверены, что нынешняя Гавана этого хочет?
    2. стар
      стар Сегодня, 08:17
      -1
      Никак не могу понять, почему все забыли об отсутствии легитимных оснований для нахождения военных баз США в Сирии..
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 07:06
    +4
    Если наша власть не готова идти до конца и воевать по-настоящему, может, тогда пора отсутпиться?

    Я знаю, что сейчас выхвачу минусов, но есть что кроме них возразить объективно?

    Под "не готова" я подразумеваю не только решимость, но и МТО для наших ВС. И их оснащённость современными вооружениями. И наличие обученных опытных обстрелянных сержантов и офицеров.

    Если не готовы и не хотят уничтожать пути снабжения ВСУ, не бьют по скоплениям войск противника, не готовы полностью экономически порвать с Западом и перестать его снабжать нашими ресурсами, не готовы бить хотя бы НЕядерными ракетами по странам НАТО в Европе и по США, то зачем это всё? Для чего гибнут наши парни? Чтобы что?

    Уже всем очевидно, что было совершено множество ошибок. И после начала СВО, и задолго до неё со всеми этими реформами армии. Есть ошибки, которые исправить в условиях нынешних просто нереально. Тут никакой ура-патриотизм не поможет.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:53
      -1
      Если медведь отступит и начнёт бежать - стая шакалов бросится в атаку, и ему придёт полярная лисичка.
  9. Vdi73
    Vdi73 Сегодня, 07:39
    -1
    Не вопрос,тогда надо обеспечить страны Латинской Америки,давно надо было.