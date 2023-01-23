В Конгрессе США призвали Белый дом обеспечить Киев ракетами ATACMS для ударов по Крыму

Киев имеет право наносить удары по Крыму, так как это украинская территория, а Соединенные Штаты обязаны обеспечить власти Украины ресурсами для этого. Об этом заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.
Американский конгрессмен считает, что боевые успехи ВСУ связаны исключительно с поставками западных вооружений, поэтому Белому дому во главе с Джо Байденом нужно прислушиваться к тому, что заявляет Зеленский и его окружение, говоря о необходимости поставить то или иное оружие. Сейчас Киев просит дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму и задача США обеспечить поставку этих ракет на Украину. Свое заявление Маккол подтвердил "достоверными сведениями" о том, что с территории полуострова русские "запускают беспилотники", а значит нужно нанести удары, чтобы это прекратить.
Им нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму
- заявил американский политик.
Украина действительно уже длительное время выпрашивает у США дальнобойные ракеты ATACMS к РСЗО HIMARS. Оперативно-тактическая ракета с дальностью 300 км позволит ВСУ наносить удары не только по российскому полуострову, но и вглубь российских приграничных областей, что может привести к эскалации конфликта. Именно этого и опасаются в Вашингтоне, отказывая Киеву в поставках ракет ATACMS. Как неоднократно заявляли американцы, США не видят в этом необходимости.
В России предупреждали США и их союзников, что поставки наступательного оружия могут привести к перерастанию локального конфликта в глобальный с применением более мощных средств уничтожения. Если поставляемую Киеву бронетехнику еще можно назвать оборонительной, то ракеты ATACMS в эту категорию никак не входят.