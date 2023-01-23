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Взятые на позициях украинских войск в качестве трофеев терминалы Starlink дают нашей стороне возможности по их изучению и эксплуатации

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Взятые на позициях украинских войск в качестве трофеев терминалы Starlink дают нашей стороне возможности по их изучению и эксплуатации

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, перенесший успешную операцию после полученного в Донецке ранения, рассказал журналистам о том, что в ДНР наши бойцы берут самые разнообразные трофеи противника, в том числе и высокотехнологичное оборудование.


По словам главы группы «Царские волки», высказанным в интервью РИА Новости, бойцам в Донецкой Народной Республике удалось взять в качестве трофеев терминалы американской системы спутниковой связи Starlink. Этими терминалами пользовались военнослужащие армии противника, в том числе непосредственно на позициях.

Напомним, что ранее Илон Маск, компании которого и принадлежат терминалы спутниковой связи, поставленные киевскому режиму, заявлял, что на сегодняшний день связь от Starlink является, по сути, единственной, бесперебойно работающей на Украине. При этом Маск добавил, что «Россия пытается эту связь уничтожить».

Теперь, когда абонентское оборудование «Старлинк» появилось у российской стороны, возникают новые возможность как по его изучению, так и по эксплуатации. Например, российские специалисты вполне могут создать «подменные» точки приёма сигнала, которые при эксплуатации могут принести немало проблем для украинских военных. Также могут быть использованы в российских интересах технологии, реализованных на таком оборудовании, которое Украина используется в том числе в качестве средств военно-полевой связи.

Заявления Дмитрия Рогозина о том, что терминалы Starlink стали трофеями российских войск, Илон Маск пока не прокомментировал.
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21 комментарий
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:55
    +4
    Как то, еще в начале этой компании один из "блогеров" так же похвастался, подобным... и даже показал "прибамбас" вместе с его серийным номером. В результате "прибамбас", до этого отлично снабжавший наши войска сведениями о противнике был "выключен", той стороной из общей сети и стал "куском железа"... Аккуратнее надо, аккуратнее
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 07:19
      +5
      За то он похвастался и был первый. У него сразу столько подписчиков. На остальное плевать.
      1. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 07:45
        +1
        был первый. У него сразу столько подписчиков. На остальное плевать

        Бабло, бабло, только бабло.. Приучили наглосаксы...
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:30
      +1
      [qu
      Цитата: svp67
      Как то, еще в начале этой компании один из "блогеров" так же похвастался, подобным... и даже показал "прибамбас" вместе с его серийным номером. В результате "прибамбас", до этого отлично снабжавший наши войска сведениями о противнике был "выключен", той стороной из общей сети и стал "куском железа"... Аккуратнее надо, аккуратнее

      Звучит как бред и котолампа, учитывая как работает Старлинк.
  2. Krilion
    Krilion Сегодня, 06:57
    +15
    что-то мне смешно.. а что мешало в частном порядке купить хоть сотню этих терминалов и изучать их хоть до посинения???.. это гражданское оборудование, имеющееся в свободной продаже, стоимость комплекта что то около 1000 баксов...
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 07:02
      +4
      Тоже задался этим вопросом ......хотя, это же Рогоз, а это соответственно бла,бла,бла.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 06:57
    -4
    Трофейные терминалы Starlink дают нашей стороне не только возможность для их изучения и эксплуатации, но также возможность взлома и постановки эффективных помех.
    1. Комментарий был удален.
      1. AAC
        AAC Сегодня, 07:25
        +3
        Так и есть. Ничего особо умного в этой железяке нет. У нас есть и более продвинутые технологии. Почему их не используют? Ну еще не все бабло раздали с железяк 80-х годов. Я в свое время покинул несколько проектов, когда увидел реальный, не прикрытый распил бабла. В 10-х годах внедряли технологии, которые были пройдены в европе в 70-80. Зачем? Ну возможно я ошибаюсь, т.к. пропускной способности для реализации целей проекта хватало. Но это же не государственный подход. Нужно действовать на перспективу. И теперь мы смотрим на молодца Маска и восхищаемся им. А могли бы наклепать оборудования и продавать. Тяжело у нас инновациями в кибернетике. Исторически так сложилось.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:59
    +2
    Что дает нашим специалистам наличный девайс?У нас есть элементная база для копирования,спутниковая группировкв?Принципы работы этой системы известны,но дальше как?
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:00
    +5
    Опять этот "герой с раной" ерунду несет. Любой терминал может быть дистанционно отключен от сети или наоборот, его координаты могут быть переданы кому угодно. Как и любой смартфон.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 08:02
      0
      Терминал да, а вот со смартфоном сложнее, если он находится в доступности одной вышки то не вычислить, да и по трём местоположение будет весьма условным, придётся по площади бить градом
  6. Sadam2
    Sadam2 Сегодня, 07:24
    +4
    господи Рогозин ... 500 баксов приемник и стольник в мес подписка и тебе доставят этот старлинк по адресу ... как это все нелепо ... а когда то щеки надувал в твитере
  7. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:25
    +3
    возникают новые возможность как по его изучению, так и по эксплуатации. Например, российские специалисты вполне могут создать «подменные» точки приёма сигнала, которые при эксплуатации могут принести немало проблем для украинских военных.

    Глушить их нужно научиться и дистанционно из строя выводить, а не заниматься болтовнёй.
  8. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 07:28
    0
    У России тоже был бы старлинк....еслиб не было Рогозина
  9. Виктор Грищенко
    Виктор Грищенко Сегодня, 07:39
    +1
    Ну и зачем делать такую рекламу к чему хвалиться секретами с противником их нет в интернете или не читают новости?
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:43
    +1
    когда абонентское оборудование «Старлинк» появилось у российской стороны, возникают новые возможность...
    Соглашусь с комментаторами выше. А, что мешало давно приобрести этот терминал в частном порядке и изучать хоть до посинения? Понимаю, что тогда статья без такого вывода (изучение, технологии...) получилась бы постной.
  11. литий17
    литий17 Сегодня, 07:45
    0
    Я вот смотрю как здесь коллеги "празднуют" данное "событие", которое достойно ордена для Рогозина. И судя по удаленному моему комментарию, вспоминаю пословицу ворон ворону (журналист журналисту)... Статья заказная видать, дабы раненого в... Повторяюсь по смыслу "С точки зрения технаря, данный старлинк не может заглушить или что то ценное нам дать, так как это по сути смартфон в своей соте. И данное выгодно очередной раз раненому позорно Рогозину" Уж не Сам ли Рогозин решил себя тут...?!
  12. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 07:46
    +2
    Его можно было просто купить laughing Рогозин реально идиот?
    1. литий17
      литий17 Сегодня, 08:03
      +2
      К сожалению здесь как раз и система Иванушки Дурачка, который непонятно как оказался в царях!
      Цитата: KrolikZanuda
      Рогозин реально идиот?

      И самое любопытное мы ведь не знаем причину выдвижения подобных. Ладно Сердюков, удачно женился. А вот здесь как? Ни образования, обыкновенный шоумен... Хотя у них там в данной тусовке связи..! Ой, да меня за это противный модератор очередной раз закрасит!
  13. Пахарь
    Пахарь Сегодня, 08:16
    0
    Наш гениальный менеджер Рогозин на Марс собрался, что ему Маск, который за 3 года разработал СтарЛинк и за 5 лет охватил планету 30 тысячами спутниками высокоскоростного интернета.
  14. dfk-80
    dfk-80 Сегодня, 08:22
    +1
    Рогозин полезен только как точка притяжения ракет хаймарс и точка-у. Отбравить поближе к лбс, проверить притяжение артснарядов