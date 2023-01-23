Глава МИД Германии Анналена Бербок «разрешила» Польше поставлять танки немецкого производства на Украину

В настоящее время этот вопрос не был задан, однако, если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути (...) Мы приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки им нужны в интересах собственной защиты

Германия не против планов Польши поставить немецкие танки Leopard 2 на Украину и в случае их передачи не будет препятствовать Варшаве. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок "разрешила" Польше распоряжаться тяжелой бронетехникой немецкого производства.Германия не будет вставлять палки в колеса Польше в ее стремлении обеспечить украинскую армию танками немецкого производства. По словам Бербок, в Берлине прекрасно понимают, что они (танки) нужны Киеву исключительно для защиты своих территорий, ведь об этом неоднократно заявлял Зеленский и его окружение. Так что если Польша обратится с официальным запросом к властям Германии, то вопрос будет решен положительно. На данный момент Варшава никаких запросов не делала, несмотря на неоднократные заявления.- заявила Бербок.Разрешая Польше передать Киеву немецкие танки, сама Германия до сих пор этот вопрос не решила. По словам все той же Бербок, данная тема находится в процессе обсуждения, но когда наступит ясность пока непонятно.Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий пригрозил Германии поставкой танков немецкого производства на Украину без ее разрешения. Польский политик напирал на то, что Украина буквально задыхается без тяжелой бронетехники, не в силах остановить танковые орды российской армии, стремящиеся в Европу. В общем, без танков Зеленский больше не сможет прикрывать своих европейских партнеров, поэтому нужно хоть что-то ему поставить.