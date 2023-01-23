Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава МИД Германии Анналена Бербок «разрешила» Польше поставлять танки немецкого производства на Украину

32
Глава МИД Германии Анналена Бербок «разрешила» Польше поставлять танки немецкого производства на Украину

Германия не против планов Польши поставить немецкие танки Leopard 2 на Украину и в случае их передачи не будет препятствовать Варшаве. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок "разрешила" Польше распоряжаться тяжелой бронетехникой немецкого производства.


Германия не будет вставлять палки в колеса Польше в ее стремлении обеспечить украинскую армию танками немецкого производства. По словам Бербок, в Берлине прекрасно понимают, что они (танки) нужны Киеву исключительно для защиты своих территорий, ведь об этом неоднократно заявлял Зеленский и его окружение. Так что если Польша обратится с официальным запросом к властям Германии, то вопрос будет решен положительно. На данный момент Варшава никаких запросов не делала, несмотря на неоднократные заявления.

В настоящее время этот вопрос не был задан, однако, если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути (...) Мы приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки им нужны в интересах собственной защиты

- заявила Бербок.

Разрешая Польше передать Киеву немецкие танки, сама Германия до сих пор этот вопрос не решила. По словам все той же Бербок, данная тема находится в процессе обсуждения, но когда наступит ясность пока непонятно.

Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий пригрозил Германии поставкой танков немецкого производства на Украину без ее разрешения. Польский политик напирал на то, что Украина буквально задыхается без тяжелой бронетехники, не в силах остановить танковые орды российской армии, стремящиеся в Европу. В общем, без танков Зеленский больше не сможет прикрывать своих европейских партнеров, поэтому нужно хоть что-то ему поставить.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
32 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 06:59
    +1
    Палки нужно вставлять немчуре, матрасные подстилки am
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 07:07
      +1
      Глава МИД Германии Анналена Бербок «разрешила» Польше поставлять танки немецкого производства на Украину

      Не просто так "зелёная" Бербок заботится о вооружении нацистов Украины.
      Проект "Украина - антиРоссия" - это не только проект англосаксов Вашингтона и Логдона, но и в содружестве с ними самой Германии!
      Мечты о походах "Nach Osten!" не дают Германии покоя!
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 07:21
        0
        Украина буквально задыхается без тяжелой бронетехники, не в силах остановить танковые орды российской армии, стремящиеся в Европу.

        Какой феерический бред....
        1. стар
          стар Сегодня, 08:28
          0
          Причем бред штампованный. То ли Американская пропагандистская машина с 80х годов прошлого века с места не сдвинулась, то ли немецкому обывателю так лучше заходит, то ли Анналена действительно тупая.. Впрочем, не исключена совокупность всех трех вариантов сразу.
    2. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 07:48
      0
      не в силах остановить танковые орды российской армии,

      —-После поставки танков окажется что этого мало

      —-За этим последуют F16 - представители ВВС уже тренируются. А там поди разберись кто летчик, натовец или украинец. А там….
      1. maximaniak
        maximaniak Сегодня, 08:08
        0
        А там поди разберись кто летчик, натовец или украинец

        Отвечал мне тот раскосый, что командовал допросом: "Сбил тебя наш лётчик Ли Сы Цын"
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 07:02
    +3
    Германия ответила Польше "той же монетой", предложив немного "разоружиться"...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:20
      +2
      svp67 hi, тут скорее дело в хитрости дойче, поляки хочут поставлять свои "немецкие" танки на Украину но по каким-то там нормативам без разрешения Берлина не могли, а Берлин вообще не хочет поставлять танки украинцам, но разрешает это полякам, мол посмотрим какие вы "щедрые". За Леопарды Варшава платила из казны (поправьте если ошибаюсь) а отдавать скорее всего придётся даром а поляки этого не сильно любят.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 07:38
        +1
        Цитата: Ропот 55
        тут скорее дело в хитрости дойче, поляки хочут поставлять свои "немецкие" танки на Украину но по каким-то там нормативам без разрешения Берлина не могли

        Думаю все несколько прозаичнее... поставка немецкой техники поляками крутится вокруг репараций. Польша на зло Германии орет, что поставит танки без согласия, а Германия в свою очередь отвечает что их много... т.е. нас-рать.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 07:06
    0
    Польша, верная жена США, все таки добилась своего - укропам поставят танки, хоть и не из Германии, но все таки....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:23
      +2
      Fizik 13 hi, так это было и понятно, вопрос был во времени, счас поставки пойдут по наростающей. От всех у кого такая техника есть. Скоро и ракеты дальнего радиуса пойдут, и НАТО-ские самолеты.
  4. Роман Бубнов
    Роман Бубнов Сегодня, 07:08
    +1
    Мда...без "Леопардов" Окраине конечно никак не сдержать "орды российских танков" рвущиеся в Европу и к побережью Атлантики!
    Похоже глобальная дебилизация конкретно накрыла все нынешнее руководство Рейха... пардон - все еще Европы!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:26
      0
      Роман Бубнов hi, да всё они прекрасно и понимают и просчитывают, и еслиб не "короткий поводок и строгий ошейник" надетый на этих американцами вообще конфликта не было. Не стало бы Е. С. разменивать Россию на Украину.
  5. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 07:10
    +1
    Дожили, поляки тевтонами крутят laughing Пришлось быстренько давать разрешение, пока паны без него не обошлись. А то морда лица просела бы ещё сильнее.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:31
      0
      Rostislav hi, нет тут желания и рыбку съесть и другое сделать, мол пожалуйста хотите танки на Украину гнать пожалуйста, ну типа))) они поддержали борьбу Украины и прочая бла-бла. Но и на потом лазейку оставляют вдруг не сростется чего а они такие а мы что мы не поставляли это всё гадкая - пригадкая Варшава.
  6. AAC
    AAC Сегодня, 07:12
    +2
    Тем не менее танки скоро будут в зоне БД. Нужно скорее пригнать их в Кубинку и отстрелять со всех калибров. Сделать схемы уязвимых мест и начинать массово уничтожать.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:35
      0
      ААС hi, зачем в Кубинку, зачем обстреливать-пристреливать? Все параметры Леопардов известны какие наши комплексы хорошо по ним работают тоже, дело за насыщением переднего края нужными комплексами в нужных количествах, плюс создании мобильных групп усиления именно на случай прорыва.
  7. 2112vda
    2112vda Сегодня, 07:15
    0
    Анькаленка Бербочиха похоже, во время своей спортивной карьеры, так и не освоила приём группировки при падении на сетку батута. Постоянно тюкалась своей дурной головушкой. Последствия явно видны. Немцем можно только "поздравить" что их министр иностранных дел такая "гигант мысли". В данном случае мы имеем дело когда её нужно называть дура баба. Лучше бы чего ни будь жевала.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:42
      0
      2112vda hi, а её начальник Ливерная Колбаса вас не смущает?! Если начальник делает вид что ПОЛНЫЙ дурачек то и подчинённых заставит так поступать.
  8. Равик
    Равик Сегодня, 07:30
    0
    Потом снова будут орать, что русские изнасиловали 100 000 немок...
  9. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 07:30
    0
    Шольц либо перевел стрелки, либо Анналена его просто не спросила, прежде чем выступить с таким заявлением.
    Вспоминаем: Шольц воздержался от поставок до тех пор, пока США не поставят Абрамсы. И тут вылезает Бербок со своим "разрешением".
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 07:57
      0
      Значит хвост виляет собакой, походу собака так себе - кукла тупая, да и не пойдёт он против "линии партии".
      Прошла команда ОТ ТУДА - рназршить, а Шольц видно чего не до понял.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:35
    0
    Бербок «разрешила» Польше поставлять танки немецкого производства на Украину
    Сколько в этой "даме" желчи и ненависти к России словами не передать. Такие "политики" появляются ниоткуда и со временем исчезают в некуда. Вот только за время у власти успевают столько натворить, что потом потомкам приходится расхлебывать. Одним словом немчура в прямом смысле слова.
    Вчера услышал у Соловьева, что наши на передовой стали всех наемников называть немцами проводя прямую параллель с ВОВ.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:46
      0
      rotmistr60 hi, не соглашусь, вон сколько лет прошло а про Тетчер до сих пор вспоминают, и её "любовь" к России как бы она не называлась. Кондализу тоже не скоро забудут. Там большая шобла подобных персонажей женского пола. На их фоне толька Женька Псаки выделяется, хоть и не люба ей Россия а зла не держут.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:38
    0
    В Германии есть нормальный мужик, чтоб поправить "корону" АнкеЛенке?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:48
      0
      Uprun hi, есть и не один, НО толерантность загнал их всех под веник, а сильные и не зависимые дойче Вашингтону не нужны.
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:48
    0
    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок "разрешила" Польше распоряжаться тяжелой бронетехникой немецкого производства.
    Явно метит на место ливерной колбасы.
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:49
    0
    Что и требовалось доказать, а ктото вчера стебался и планы строил.
    Всё они одного поля ягоды.
    А как начнём прижимать к Польской границе, то и Абрамсы пойдут.
    Походу Шольц, сын фашиста - всё!
    Министр озвучивает критические решения.

    А я говорю, что через два-три месяца начнут поставлять и F-16/15.

    У кого на этот счёт какие-нибудь иллюзии есть?

    Пора отделять Украину от поставок вооружений ударом вдоль границы, промедление смерти подобно, главное в окружение не попасть.
  14. Denis812
    Denis812 Сегодня, 07:52
    0
    танковые орды российской армии, стремящиеся в Европу

    Во-первых, это я один не наблюдаю никаких танковых орд?
    Во-вторых, даже если они есть, они УЖЕ в Европе. Если Моравецкий не в курсе, то европейская территория РФ это 35% территории всей Европы на минуточку.
    Странность какая - разговариваешь с поляками на бытовом уровне - нормальные люди вроде. Даже после 24 февраля мне никто тут ни слова не сказал за то, что я из России.
    Но начинаешь слушать политиков - какие-то отморозки сплошные.
  15. rusich
    rusich Сегодня, 07:52
    0
    Во дожила немчура. Глава МИД командует, а не ливерная колбаса "Шольц".
  16. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 08:19
    +1
    Проблема России в том что элита готова жертвовать сотнями тысяч граждан, и все ради того чтобы оставить отношения с Европой на высоком уровне. Американцы во второй мировой ради сбережения своих граждан готовы были убить миллионы японцев. А у нас Шойгу говорит что мобилизационный резерв России 25 миллионов. Ну вот германия поставляет танки, ПВО и другую технику. Германия индустриальная страна и держится на газе, почему не взорвать норвежский нефтегазопровод? Европейцы захотели и взорвали северный поток, а наши тянут. Нужно идти на эскалацию, чем ближе ядерная война, тем больше у нас шансов сохранить солдат и граждан.
  17. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:29
    0
    Глава МИД Германии Анналена Бербок «разрешила» Польше поставлять танки немецкого производства на Украину

    Что то мне говорит ,что глава МИД не может разрешать такие поставки ,а говорить она может что угодно. Разрешение дает глава правительства или Канцлер ,но не глава МИД