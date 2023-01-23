Глава ДНР посетил освобождённый Соледар

Вагнеровцы сопровождали нас в поездке и рассказали, какие кровопролитные тут были бои и что противник не гнушался ничем – боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями. Разрушенные дома, храм, здание администрации, поврежденный памятник воинам Великой Отечественной войны, вечный огонь, которому теперь опять суждено гореть.

Пока украинские пропагандисты продолжают публиковать заметки о якобы «отбиваемых ВСУ атаках противника в Соледаре», этот освобождённый российскими силами город посетил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Вместе с ним в Соледар прибыл и депутат Государственной Думы РФ Зураб Макиев.Глава ДНР, который ранее распоряжением временно перевёл Соледар в подчинение Шахтёрской администрации, решал первоочередные вопросы, связанные в том числе с развёртыванием на территории агломерации пунктов гуманитарной помощи. В ходе беседы с бойцами из ЧВК «Вагнер» были получены сведения о том, что жителей в самом Соледаре осталось очень мало, необходимая им помощь оказывается группой «Вагнера» - продукты, медикаменты, поставки воды и т.п. В связи с этим было решено, что создавать пункты гумпомощи в Соледаре пока нецелесообразно.Крупный гуманитарный центр будет открыт в Артёмовске после его освобождения, как отметили Денис Пушилин и Зураб Макиев.Денис Пушилин:Глава ДНР отметил, что противник при отходе пытался осуществить подрыв соляных рудников, чтобы затруднить спуск в шахту. В некоторых местах ВСУ это сделать удалось, однако, как отмечает Пушилин, это восстановимо.Глава ДНР пообещал, что вокруг предприятия по добыче соли обязательно будут отстроены новые жилые кварталы.