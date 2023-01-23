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Глава ДНР посетил освобождённый Соледар

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Глава ДНР посетил освобождённый Соледар

Пока украинские пропагандисты продолжают публиковать заметки о якобы «отбиваемых ВСУ атаках противника в Соледаре», этот освобождённый российскими силами город посетил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Вместе с ним в Соледар прибыл и депутат Государственной Думы РФ Зураб Макиев.


Глава ДНР, который ранее распоряжением временно перевёл Соледар в подчинение Шахтёрской администрации, решал первоочередные вопросы, связанные в том числе с развёртыванием на территории агломерации пунктов гуманитарной помощи. В ходе беседы с бойцами из ЧВК «Вагнер» были получены сведения о том, что жителей в самом Соледаре осталось очень мало, необходимая им помощь оказывается группой «Вагнера» - продукты, медикаменты, поставки воды и т.п. В связи с этим было решено, что создавать пункты гумпомощи в Соледаре пока нецелесообразно.

Крупный гуманитарный центр будет открыт в Артёмовске после его освобождения, как отметили Денис Пушилин и Зураб Макиев.

Денис Пушилин:

Вагнеровцы сопровождали нас в поездке и рассказали, какие кровопролитные тут были бои и что противник не гнушался ничем – боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями. Разрушенные дома, храм, здание администрации, поврежденный памятник воинам Великой Отечественной войны, вечный огонь, которому теперь опять суждено гореть.

Глава ДНР отметил, что противник при отходе пытался осуществить подрыв соляных рудников, чтобы затруднить спуск в шахту. В некоторых местах ВСУ это сделать удалось, однако, как отмечает Пушилин, это восстановимо.

Глава ДНР пообещал, что вокруг предприятия по добыче соли обязательно будут отстроены новые жилые кварталы.

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8 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 07:13
    +1
    Это хорошо, что населенный пункт освободили, двигайтесь дальше, парни... берегите себя! hi
  2. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:14
    +1
    Сложно переоценить работу оркестрантов.
    Удачи им в их работе!
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:18
    0
    Ну, по крайней мере, значит оборона Соледара будет налажена надёжно. " АК славится упорной оброной
  4. flyingSteps
    flyingSteps Сегодня, 07:29
    +1
    Браво нашим Вооруженным Силам! Раскатайте врага good
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:46
    0
    вокруг предприятия по добыче соли обязательно будут отстроены новые жилые кварталы
    В этом даже нет сомнения.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:48
    0
    Гитлеровсаие методы-оставлять выжденую землю,взорванные рудники..Ну,да ладно.Восстановим.В районной поликлиннике проходила медкомиссию большая группа работяг.На восстановление Донбасса направились
    1. Suomynona
      Suomynona Сегодня, 08:02
      +1
      Хорошая тема. Жаль, нельзя оставить за собой своё нынешнее место работы на время командировки
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:19
    0
    Цитата: Suomynona
    Хорошая тема. Жаль, нельзя оставить за собой своё нынешнее место работы на время командировки

    Аналогично, хотя возраст, но здоровье позволяет.