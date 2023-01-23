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Новейшая модификация израильского танка Merkava MkV поступила для опытной эксплуатации в бронетанковую бригаду ЦАХАЛ

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Новейшая модификация израильского танка Merkava MkV поступила для опытной эксплуатации в бронетанковую бригаду ЦАХАЛ

Израильская армия в скором времени начнет получать на вооружение новую модификацию основного боевого танка Merkava пятой серии. Некоторое количество танков Merkava Mark V уже поставлены для опытной эксплуатации в 401-ю бронетанковую бригаду 162-й дивизии южного командования ЦАХАЛ. Бригада имеет на вооружении ОБТ Merkava MkIV.


Новая модификация Merkava MkV разработана на основе четвертой серии и больших отличий в конструкции не имеет. Как пишет издание Army Recognition, Merkava V является улучшенной версией Merkava IV, объединившей в себе "новейшие технологии и инновации в области защиты и цифровых боевых возможностей".

По конструкции новый танк не отличается от более ранних моделей, механик-водитель размещается слева, двигатель справа спереди, башня смещена назад. Экипаж по-прежнему состоит из четырех человек: водитель, командир, наводчик и заряжающий, автомата заряжания в новой Merkava MkV нет. По вооружению также без изменений - гладкоствольная пушка калибра 120 мм, два пулемета 7,62 мм и 60-мм миномет с казенной частью, установленной внутри.

Основные изменения коснулись защиты. На Merkava MkV установлен комплекс активной защиты Trophy (APS), способный, как заявляется, противодействовать всем современным средствам поражения танков. Также танк получил круговой обзор на 360 градусов, благодаря установке камер дневного и ночного видения. Командир танка получил цифровой шлем, обеспечивающий 3D-обзор поля боя, а также предоставляющий всю информацию по происходящему внутри танка, включая повреждения. Установленные системы позволяют танку самостоятельно обнаруживать цели и поражать их.

На танк Merkava MkV установлен дизель V-12 мощностью 1500 л.с., коробка передач автоматическая, имеет пять передач вперед и две назад. Запас хода 500 км, скорость максимальная - 64 км/час.
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8 комментариев
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  1. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 07:27
    +1
    Меркава, для своего твд, отличный танк. Самая интересная его особенность, то, что можно перевозить внутри пехоту, при уменьшении бк. Прикрытие всегда "под рукой"!
    Эх, когда же у нас "терминаторов" и "курганцев" достаточно будет....
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 07:29
    +3
    Сбоку знак знакомый нанесён, краине не понравиться.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:00
      0
      Цитата: ASAD
      Сбоку знак знакомый нанесён, краине не понравиться.

      Свидомые эту новую "Меркаву" уже попросили?
      Дадут, не дадут - неважно. Главное - попросить. А там... А вдруг?..
      А не дадут в ответ на просьбы - можно и потребовать. Америка разрешила хамить кому угодно.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:01
      -1
      Ещё и номер говорящий))))))
      Цитата: ASAD
      Сбоку знак знакомый нанесён, краине не понравиться.
    3. ZeeD
      ZeeD Сегодня, 08:02
      +2
      Мне кажется, Израилю плевать на то, понравится Украине или нет.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:14
        0
        Цитата: ZeeD
        Мне кажется, Израилю плевать на то, понравится Украине или нет.

        Как это "плевать"?
        А вдруг посол Украины Нетаньяху "обиженной гефилте-фиш" назовёт? Америка ведь Украине хамство разрешила.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:38
    0
    Ну что тут скажешь всё логично, всё правильно, следующий шаг, безпилотные танки, думаю что подобные проекты уже крутятся в К. Б. многих стран в Израиле тоже.
  4. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 08:44
    0
    Ой дураки! Надо эту новейшую на фронт укровермахту дать.....вот это будет проверка .....а это.....