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В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав

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В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав

Продолжается операция по освобождению города Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Взяв под свой контроль Опытное и Клещеевку, подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в Артёмовск с юга, перерезав противнику пути снабжения на этом направлении.


Одновременно идёт охват города со стороны направления на Константиновку – бои идут близ населённого пункта Ивановское.



Украинские войска пытаются использовать авиацию, в том числе для эвакуации. Так, к Бахмуту были направлены два вертолёта Ми-8. По последним данным, с их помощью из города противник пытался эвакуировать представителей старшего офицерского состава и «крупные фигуры» из числа иностранцев, координирующих действия ВСУ в Артёмовско-Соледарской агломерации. В этом плане ситуация во многом напоминает вариант с Мариуполем, когда российские войска блокировали группировку противника в городе, в который впоследствии несколько раз направлялись эвакуационные вертолёты для представителей командования и натовских инструкторов. В ряде случаев вертолёты близ Мариуполя сбивались.

Был сбит и один из двух направленных в Бахмут вертолётов Ми-8. Сбили его бойцы ЧВК «Вагнер» с применением переносного зенитного ракетного комплекса. Удар по вертолёту, двигавшемуся на малой высоте, был нанесён с окраины города. Винтокрылая машина, загорелась и упала в городской черте – в восточной части Артёмовска. Второму вертолёту пришлось ретироваться. Он смог уйти.



По большому счёту, для транспортной связи с Бахмутом украинским войскам за его пределами остаётся либо воздушный путь (а он чреват потерей средств авиации, как в описанном случае), либо путь на Часов Яр через Хромово. Однако сухопутный маршрут простреливается средствами российской артиллерии. Используя его, противник несёт потери в живой силе и технике. В понимании представителей украинского политического руководства и пропагандистов из ГУР и СНБО, это называется «перемалыванием российских сил». Более чем странное «перемалывание», учитывая, что ВСУ теряют в Артёмовске уже и те резервы, которые ранее были переброшены в город с Запорожского направления.
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15 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:44
    +2
    Удар по вертолёту, двигавшемуся на малой высоте, был нанесён с окраины города. Винтокрылая машина, загорелась и упала в городской черте – в восточной части Артёмовска. Второму вертолёту пришлось ретироваться. Он смог уйти.
    Т.е. сбили НА подлёте к Артемовску, без верхушки нациков? Пошлют снова. Хорошо бы завалить вместе с нациками, и остальной иноблотью.
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 08:02
      +4
      на самом деле вертолеты вели огневое поражение наших позиций. Версия про вывоз комсостава мне кажется просто версией нашей пропаганды. На видео видно, что вертолеты ведут огонь в момент пуска ПЗРК. Зачем вывозить вертолетами комсостав, если во-первых, его наверняка там и небыло изначально, а во-вторых, зачем это делать в неокруженном городе - не понятно. Насколько я знаю, огневой контроль наши войска обеспечивают лишь над двумя из трех путей из Артемовска. И то, "огневой контроль" это достаточно размытое понятие. Думаю выйти бронегруппой из города командование группировкой ВСУ могут пока достаточно легко
      1. Михаил Маслов
        Михаил Маслов Сегодня, 08:15
        +4
        Именно так и было.Откуда опять появились"генералы из НАТО",вообще фейк.Сайт все больше распостраняеь не проверенную и дажне ложную информацию.
      2. Тикси-3
        Тикси-3 Сегодня, 08:18
        +1
        Цитата: Ка-52
        Версия про вывоз комсостава мне кажется просто версией нашей пропаганды.

        100%......откуда такая инфа про ком состав??
      3. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 08:28
        +1
        Цитата: Ка-52
        на самом деле вертолеты вели огневое поражение наших позиций.

        Всё верно. В первом сообщении об этих вертолётах так и говорилось, что они обрабатывали наши позиции нарами.
        Цитата: Ка-52
        Версия про вывоз комсостава мне кажется просто версией нашей пропаганды.

        И обратите внимание, что в который раз при вбросе такой тухловатой инфы опять не указана фамилия репортера ВО, который накорябал сию статейку.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:45
    +2
    Не везет им с вертолетами в последнее время......
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:51
      +1
      Почему именно "в последнее время"?А по перемалыванию сил..это конечно обоюдно получается зачастую
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:52
    +1
    Жаль что второй вертолёт ушёл... Не должно быть воздушного сообщения. Думаю Вагнеровцы это прекрасно понимают и примут меры к приземлению любых летательных аппаратов в Артёмовске.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:56
    -1
    Был сбит и один из двух направленных в Бахмут вертолётов Ми-8
    Раз посылают понимая, что долететь и вернуться шансов мало, значит действительно имеются те кого необходимо эвакуировать а первую очередь. Надеюсь для них Артемовск станет последним населенным пунктом, который они увидели.
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:58
    +1
    Те самые "бессмертные" штабы бригад, которые должны были бесконечно гнать на убой мобилизованное мясо. Карма настигла....
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:09
    0
    НАТО работает на 5 с плюсом, ПВО вс России не работала. Всушные вертолеты не летают просто так только гарантированно безопасно, пилоты штучный товар. Хорошо глазастые бойцы на передовой есть.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 08:21
      0
      Не согласен,пролет трех вертолетов в Белгород и удар по нефтехранилищу.Почитайте Сладкова,когда они попали под удар вертолетов ВСУ,Ходаковский то же указывает всушные вертушки наносят удары по их подразделениям.Сводка с Харьковского направления таим вообще пара Су-25 отработала по нашим позициям и ушла целехонькая.Не все так радужно,как нам пытаются преподнести.Реальность сурова.
  7. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 08:13
    +1
    представителей старшего офицерского состава и «крупные фигуры» из числа иностранцев

    Они сами предъявили докУменты? Понятно, что абы кото (если вообще везли людей) не повезут, но у нас как обычно уже убили весь состав советников НАТО второй раз.
    Ну а то что сбили - молодцы, ещё были бы более серьёзные системы рядом или перехватчики, но чем богаты, как говорится.
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:32
    +1
    В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав

    Авторы этой новости не считайте всех ...., скорее ваше скудоумная фантазия про старший офицерский состав будет предметом насмешек. Стиль очень похож на местных военкоров, впрочем и на творческого руководителя прессслужбы МО . Ну сбили и сбмли, показали, молодцы, ну и хватит победных реляций.
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 08:36
    0
    Я надеюсь, до сбития он успел принять на борт пассажиров?