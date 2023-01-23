В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав

Продолжается операция по освобождению города Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Взяв под свой контроль Опытное и Клещеевку, подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в Артёмовск с юга, перерезав противнику пути снабжения на этом направлении.
Одновременно идёт охват города со стороны направления на Константиновку – бои идут близ населённого пункта Ивановское.
Украинские войска пытаются использовать авиацию, в том числе для эвакуации. Так, к Бахмуту были направлены два вертолёта Ми-8. По последним данным, с их помощью из города противник пытался эвакуировать представителей старшего офицерского состава и «крупные фигуры» из числа иностранцев, координирующих действия ВСУ в Артёмовско-Соледарской агломерации. В этом плане ситуация во многом напоминает вариант с Мариуполем, когда российские войска блокировали группировку противника в городе, в который впоследствии несколько раз направлялись эвакуационные вертолёты для представителей командования и натовских инструкторов. В ряде случаев вертолёты близ Мариуполя сбивались.
Был сбит и один из двух направленных в Бахмут вертолётов Ми-8. Сбили его бойцы ЧВК «Вагнер» с применением переносного зенитного ракетного комплекса. Удар по вертолёту, двигавшемуся на малой высоте, был нанесён с окраины города. Винтокрылая машина, загорелась и упала в городской черте – в восточной части Артёмовска. Второму вертолёту пришлось ретироваться. Он смог уйти.
По большому счёту, для транспортной связи с Бахмутом украинским войскам за его пределами остаётся либо воздушный путь (а он чреват потерей средств авиации, как в описанном случае), либо путь на Часов Яр через Хромово. Однако сухопутный маршрут простреливается средствами российской артиллерии. Используя его, противник несёт потери в живой силе и технике. В понимании представителей украинского политического руководства и пропагандистов из ГУР и СНБО, это называется «перемалыванием российских сил». Более чем странное «перемалывание», учитывая, что ВСУ теряют в Артёмовске уже и те резервы, которые ранее были переброшены в город с Запорожского направления.