Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие на своих направлениях должны это делать и делают - формируют резервы и так далее

Командование ВСУ получило команду на создание резервов личного состава в связи со складывающейся обстановкой на линии соприкосновения. Приказ отдал лично Зеленский, по крайней мере, он сам это утверждает.Украинский президент поручил командованию ВСУ как можно быстрее сформировать резерв личного состава, с помощью которого можно было бы провести ротацию участвующих в боях частей и соединений украинской армии и отвести их в тыл "на отдых и восстановление". Данным заявлением Зеленский пытается прикрыть неприглядную правду о потерях ВСУ на некоторых участках, поскольку отдельные бригады нуждаются не в "отдыхе", а в переформировании, так как потеряли до 70% личного состава. А возможности отвести их нет, почти все имеющиеся резервы задействованы, российская армия ведет тактическое наступление по всей линии фронта.- заявил Зеленский.Стоит отметить, что "формирование" резервов на Украине идет полным ходом, сотрудники военкоматов не только разносят повестки по адресам, но и вручают их на улицах, в магазинах и т.д. Согласно публикуемой на украинских пабликах информации, в больших городах устраиваются облавы на автомобилистов, когда перекрывается въезд/выезд из города и всем вручаются повестки. Как недавно сообщалось со ссылкой на источник в Минобороны Украины, Генштаб ВСУ запланировал мобилизовать за январь-февраль порядка 50-60 тысяч украинских граждан для формирования этих самых "резервов". В то же время в Киеве продолжают утверждать, что никакой мобилизации нет.Между тем украинская разведка прогнозирует, что в ближайшее время российская армия перейдет в масштабное наступление на одном из основных направлений. Без резервов и западной военной техники ВСУ могут "посыпаться".