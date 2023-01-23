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Зеленский заявил об отданном командованию ВСУ приказе о формировании резервов личного состава

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Зеленский заявил об отданном командованию ВСУ приказе о формировании резервов личного состава

Командование ВСУ получило команду на создание резервов личного состава в связи со складывающейся обстановкой на линии соприкосновения. Приказ отдал лично Зеленский, по крайней мере, он сам это утверждает.


Украинский президент поручил командованию ВСУ как можно быстрее сформировать резерв личного состава, с помощью которого можно было бы провести ротацию участвующих в боях частей и соединений украинской армии и отвести их в тыл "на отдых и восстановление". Данным заявлением Зеленский пытается прикрыть неприглядную правду о потерях ВСУ на некоторых участках, поскольку отдельные бригады нуждаются не в "отдыхе", а в переформировании, так как потеряли до 70% личного состава. А возможности отвести их нет, почти все имеющиеся резервы задействованы, российская армия ведет тактическое наступление по всей линии фронта.

Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие на своих направлениях должны это делать и делают - формируют резервы и так далее

- заявил Зеленский.

Стоит отметить, что "формирование" резервов на Украине идет полным ходом, сотрудники военкоматов не только разносят повестки по адресам, но и вручают их на улицах, в магазинах и т.д. Согласно публикуемой на украинских пабликах информации, в больших городах устраиваются облавы на автомобилистов, когда перекрывается въезд/выезд из города и всем вручаются повестки. Как недавно сообщалось со ссылкой на источник в Минобороны Украины, Генштаб ВСУ запланировал мобилизовать за январь-февраль порядка 50-60 тысяч украинских граждан для формирования этих самых "резервов". В то же время в Киеве продолжают утверждать, что никакой мобилизации нет.

Между тем украинская разведка прогнозирует, что в ближайшее время российская армия перейдет в масштабное наступление на одном из основных направлений. Без резервов и западной военной техники ВСУ могут "посыпаться".
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16 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:03
    +1
    Без резервов и западной военной техники ВСУ могут "посыпаться
    техника едет, резервистов собирают, а мы готовимся все это сжечь.... Весело однако.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:16
      +2
      Обхохочешься. Даже если потери X к Y в нашу пользу - дорогой ценой нам обходится головотяпство.
      1. Тикси-3
        Тикси-3 Сегодня, 08:20
        +5
        Цитата: DMFalke
        дорогой ценой нам обходится головотяпство.

        пора вспоминать страшный 37 год и наверное уже пора проверять на профпригодность ожиревших генералов вплоть до министра обороны.....
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 08:35
        0
        Украинский президент поручил командованию ВСУ как можно быстрее сформировать резерв личного состава,

        Похоже договорились с пшеками под гарантии амерцев о максимальном снятии и использовании укрочастей находящихся вблизи границ с Эуропой и подготавливают к возможному рывку их на Донбасс. Еще и пшеков могут присоединить к ним в рамках национальной стратегии Польши, а не в рамках НАТО.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:05
    +1
    Пусть в Европе свой ,, резерв,, поищут. Там этого добра- полно. И все в вышиванках, идиоты.))
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:10
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Пусть в Европе свой ,, резерв,, поищут.

      Вот весело будет, когда поляки их пинками под зад отправят обратно на Украину! Мужиков, вестимо. Бабы пусть тогда там покрутятся.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:22
        0
        Их и отправляют..Большая группа "ихтамнет"набрана из украинцев,получивших "карту поляка"
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:12
    0
    Ну вчера в телеграмм В. О. было видео (правда не правда не знаю) так там вместе с ПОВЕСТКОЙ тело в автобус занесли, во "сервис".
  4. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 08:12
    +1
    Смешно когда президент поручает командованию формировать резервы в условиях обстановки на фронте. А ГШ во главе с министром обороны до этого без подсказки додуматься не могут? Зеля пытается раскачать себя как главнокомандующего :)
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:22
      +2
      Ну тут не нам судить. Наш аналог тоже иной раз решает вопросы, чуть не уровня местного самоуправления. Каждый раз с таким видом, "опять бояре работу не работают, а я то не знал - исправить личным указом срочно."
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Ка-52
      Зеля пытается раскачать себя как главнокомандующего

      Тяжёлая у него работа - показывать, что ты специалист в том, в чём не соображаешь от слова "совсем".
      Обратил внимание, как изменился-то от "трудов".
      Никто из нас не молодеет, но чтобы так, ВДРУГ...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:12
    +1
    Раз до последнего....., значит до последнего...... , только последний пусть не забудет свет выключить за собой.....
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:24
      +1
      Не забудет. Он перед судом живым не предстанет. Зря что ли его такой парадной охраной везде водят. Как только запахнет керосином - сделают из него жертву кровавого режима свои же.
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:14
    0
    До последнего украинца!
    Зеленскому грозит судьба Дуче (Муссолини), им тоже итальянцы восхищались, а потом... Потом расстреляли и вздернули на заправочной станции. Его труп там болтался 3 дня, а потом 2 недели валялся в канаве валялся пока не захоронили в безымянной могиле. Но его почитатели все таки выкопали и культурно перезахоронили. НО я надеюсь у Зеленского почитателей не будет.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:16
    +1
    Формирование людских резервов ?
    В сети полно роликов как отлавливают прямо на улице "добровольцев " . Как повестки раздавали на похоронах .Как хоронили охранников школы разведки из Львова .
    По перехватам с фронта ,там уже наемников иногда больше чем украинцев
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:26
    +1
    публичным заявлением не стоит особо верить. Учитывая сколько запад вложил денег в украину, вряд ли зеленский войскам приказывает. А говорить может что угодно.