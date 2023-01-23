Зеленский заявил об отданном командованию ВСУ приказе о формировании резервов личного состава

Командование ВСУ получило команду на создание резервов личного состава в связи со складывающейся обстановкой на линии соприкосновения. Приказ отдал лично Зеленский, по крайней мере, он сам это утверждает.
Украинский президент поручил командованию ВСУ как можно быстрее сформировать резерв личного состава, с помощью которого можно было бы провести ротацию участвующих в боях частей и соединений украинской армии и отвести их в тыл "на отдых и восстановление". Данным заявлением Зеленский пытается прикрыть неприглядную правду о потерях ВСУ на некоторых участках, поскольку отдельные бригады нуждаются не в "отдыхе", а в переформировании, так как потеряли до 70% личного состава. А возможности отвести их нет, почти все имеющиеся резервы задействованы, российская армия ведет тактическое наступление по всей линии фронта.
Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие на своих направлениях должны это делать и делают - формируют резервы и так далее
- заявил Зеленский.
Стоит отметить, что "формирование" резервов на Украине идет полным ходом, сотрудники военкоматов не только разносят повестки по адресам, но и вручают их на улицах, в магазинах и т.д. Согласно публикуемой на украинских пабликах информации, в больших городах устраиваются облавы на автомобилистов, когда перекрывается въезд/выезд из города и всем вручаются повестки. Как недавно сообщалось со ссылкой на источник в Минобороны Украины, Генштаб ВСУ запланировал мобилизовать за январь-февраль порядка 50-60 тысяч украинских граждан для формирования этих самых "резервов". В то же время в Киеве продолжают утверждать, что никакой мобилизации нет.
Между тем украинская разведка прогнозирует, что в ближайшее время российская армия перейдет в масштабное наступление на одном из основных направлений. Без резервов и западной военной техники ВСУ могут "посыпаться".