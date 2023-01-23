Британский телеканал рассказал о скрывающейся среди домов украинской военной технике в Артемовске

Среди домов прячутся танки и бронетранспортеры советского производства

В Артемовске (Бахмуте), где сейчас идут ожесточенные бои, военная техника ВСУ (вооруженных сил Украины) скрывается между домами, в жилых кварталах города. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.Как утверждает корреспондент телеканала, в Артемовске сейчас очень пустынно. Большая часть жилых домов имеет повреждения в результате попаданий снарядов. Жители покинули город, отмечает журналист Алекс Росси. Он также подчеркивает, что даже просто находиться в Артемовске сейчас – очень страшно.- комментирует корреспондент происходящее в Артемовске.В жилой застройке размещаются и позиции украинской артиллерии.Таким образом, фактически западная пресса признала факт размещения военной техники и вооружений в жилой застройке городов, нарушая военное право и подвергая опасности мирных жителей. Артемовск в этом плане не стал исключением: вооружения здесь размещены как во дворах жилых домов, так и на территории образовательных и медицинских учреждений.Ранее на эту практику украинской армии неоднократно обращали внимание российские источники, но украинская сторона и Запад обвиняли их в пропагандистской ангажированности. Теперь пришла очередь британского телеканала: даже корреспонденты из Соединенного королевства вынуждены признавать, что украинские военные размещают технику в жилой застройке. Это, кстати, и является важной причиной больших разрушений в городах.Отметим, что сейчас в Артемовске продолжаются бои, на его восточных окраинах бьются подразделения ЧВК «Вагнер». Город является важным компонентом выстраивавшейся годами украинской линии обороны в Донбассе, кроме того для ВСУ его оборона имеет важное символическое значение. Поэтому Киев не щадит жизней солдат для боев в Артемовске и его окрестностях, ВСУ несут здесь очень большие потери.