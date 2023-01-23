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Британский телеканал рассказал о скрывающейся среди домов украинской военной технике в Артемовске

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Британский телеканал рассказал о скрывающейся среди домов украинской военной технике в Артемовске

В Артемовске (Бахмуте), где сейчас идут ожесточенные бои, военная техника ВСУ (вооруженных сил Украины) скрывается между домами, в жилых кварталах города. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.


Как утверждает корреспондент телеканала, в Артемовске сейчас очень пустынно. Большая часть жилых домов имеет повреждения в результате попаданий снарядов. Жители покинули город, отмечает журналист Алекс Росси. Он также подчеркивает, что даже просто находиться в Артемовске сейчас – очень страшно.

Среди домов прячутся танки и бронетранспортеры советского производства

- комментирует корреспондент происходящее в Артемовске.

В жилой застройке размещаются и позиции украинской артиллерии.

Таким образом, фактически западная пресса признала факт размещения военной техники и вооружений в жилой застройке городов, нарушая военное право и подвергая опасности мирных жителей. Артемовск в этом плане не стал исключением: вооружения здесь размещены как во дворах жилых домов, так и на территории образовательных и медицинских учреждений.

Ранее на эту практику украинской армии неоднократно обращали внимание российские источники, но украинская сторона и Запад обвиняли их в пропагандистской ангажированности. Теперь пришла очередь британского телеканала: даже корреспонденты из Соединенного королевства вынуждены признавать, что украинские военные размещают технику в жилой застройке. Это, кстати, и является важной причиной больших разрушений в городах.

Отметим, что сейчас в Артемовске продолжаются бои, на его восточных окраинах бьются подразделения ЧВК «Вагнер». Город является важным компонентом выстраивавшейся годами украинской линии обороны в Донбассе, кроме того для ВСУ его оборона имеет важное символическое значение. Поэтому Киев не щадит жизней солдат для боев в Артемовске и его окрестностях, ВСУ несут здесь очень большие потери.
Автор:
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4 комментария
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:09
    +4
    кроме того для ВСУ его оборона имеет важное символическое значение.

    Символ у них один - фашистский крест... так что до полной денацификации. А нашим денацификаторам удачи и здоровья.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:19
    0
    Через 8 лет боевых действий увидели, может через 15 увидят что ВСУ по мирным гражданам умышленно бьют, самки собаки они были такими и остануться, лживый - двуличный мир, который они сами назвали "цивилизованный" а по факту тоже средневековье.
  3. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 08:23
    0
    „Жители покинули город, отмечает журналист Алекс Росси.”
    Да конечно,кто их выпустил от туда? У вооружённых банд украины другая задача. А то что людей на улице не видно, вовсе не означает что все выехали.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 08:33
    0
    ой, слушай, неудобно как получилось... танк-шманк возле школы... никогда не было, и вот опять... может подбросили? Кто? да эти, как его... орки 8(