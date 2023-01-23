Особенности Давосского форума-2023: падение интереса инвесторов и политическая цензура

Завершился так называемый международный экономический форум в швейцарском Давосе, явивший на этот раз собой резкое падение к себе интереса со стороны инвесторов. Если ранее в Давосе собирались политики и бизнесмены для заключения ключевых соглашений, подписания контрактов на сотни миллиардов долларов, то теперь форум превратился в беспредметную говорильню. Не было на нём ни российского, ни китайского бизнеса. А при учёте того, что китайская экономика по ряду оценок вышла на первое место в мире, официальное отсутствие в Давосе представителей китайского бизнеса – даже не сигнал, а настоящий гонг-приговор форуму.Что же обсуждали собравшиеся на швейцарском курорте дамы и господа?Вопросов повестки было несколько. «Зелёная» экономика и Россия. Как сформировать первую и как нейтрализовать вторую. Причём к обсуждению вопросов «зелёной» экономики почему-то решили подключиться (а в целом и возглавить процесс) руководители американских и британских спецслужб, включая ФБР и МИ-6. Надо полагать, что это самые «зелёные» организации в западном мире.Темой саммита была и российская операция на Украине. Представители европейского бизнеса выступают за скорейшее завершение боевых действий, но, во-первых, не все, во-вторых, и тем, которые хотят выступить, зачастую просто закрывают рот политики и спецслужбы. То есть, Давосский форум перестал быть ещё и площадкой, на которой участники могут высказать свою точку зрения, не опасаясь рестрикций в свой адрес. Если эта точка зрения не противоречит западной повестке, конечно. Откровенная политическая цензура.Размышления на эту тему от Михаила Леонтьева: