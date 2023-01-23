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Особенности Давосского форума-2023: падение интереса инвесторов и политическая цензура

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Особенности Давосского форума-2023: падение интереса инвесторов и политическая цензура

Завершился так называемый международный экономический форум в швейцарском Давосе, явивший на этот раз собой резкое падение к себе интереса со стороны инвесторов. Если ранее в Давосе собирались политики и бизнесмены для заключения ключевых соглашений, подписания контрактов на сотни миллиардов долларов, то теперь форум превратился в беспредметную говорильню. Не было на нём ни российского, ни китайского бизнеса. А при учёте того, что китайская экономика по ряду оценок вышла на первое место в мире, официальное отсутствие в Давосе представителей китайского бизнеса – даже не сигнал, а настоящий гонг-приговор форуму.


Что же обсуждали собравшиеся на швейцарском курорте дамы и господа?

Вопросов повестки было несколько. «Зелёная» экономика и Россия. Как сформировать первую и как нейтрализовать вторую. Причём к обсуждению вопросов «зелёной» экономики почему-то решили подключиться (а в целом и возглавить процесс) руководители американских и британских спецслужб, включая ФБР и МИ-6. Надо полагать, что это самые «зелёные» организации в западном мире.

Темой саммита была и российская операция на Украине. Представители европейского бизнеса выступают за скорейшее завершение боевых действий, но, во-первых, не все, во-вторых, и тем, которые хотят выступить, зачастую просто закрывают рот политики и спецслужбы. То есть, Давосский форум перестал быть ещё и площадкой, на которой участники могут высказать свою точку зрения, не опасаясь рестрикций в свой адрес. Если эта точка зрения не противоречит западной повестке, конечно. Откровенная политическая цензура.

Размышления на эту тему от Михаила Леонтьева:

Использованы фотографии:
сайт форума в Давосе
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2 комментария
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  1. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:24
    +2
    1. Ну вот только не нам что то говорить на счёт политической (и не только) цензуры.
    2. Очень напоминает детскую историю в стиле - "а у меня брат боксер". К чему тут Китай? Мы что ли имея все шансы на это, занимая ранее 1-2 место в рейтинге мировых экономик сейчас составляем конкуренцию США? Нет, не мы, а Китай? Ну и что тогда означают все эти - кто тут на нас с Китаем ? Да для Китая мы просто источник дешёвых ресурсов и площадка для отвлечения от него внимания запада.
    И, кстати, кто вам сказал, что Китай не участвовал, а чью тогда делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ?
    3. Что за ерунду вы несёте с "зелёной" экономикой от спецслужб? Ну ладно вы бы хоть что то по сути сказанного обсуждали, а то какое то идиотское ехидство на уровне просто заявлений, ничем не подтвержденных. Что, экология уже не важна? Забыли как север недавно нефтью загадили и что, какой итог? Олигарх, учредители сидят, нет??? Опять деньгами закрыли преступление (возможное) против природы для наших детей и опять Рауфик неучем не виноватый?
    4. Не было России на форуме....да переживут отсутствие наших 1.4% мировой экономики.

    Вывод: да не над ними надо стебаться в стиле - смотрите, какие они тупые и без нас с нашим братом - боксером (Китаем) ничего сделать не могут, а уже вчера садиться за общий круглый стол, с учеными, практиками, аналитиками и скурпулезно составлять план развития страны (от идеологии и развития общества до промышленности и науки) на следующие лет 50. Без популизма, с посадками за малейшее воровство. А то классная тактика - не самим что то создавать идя впереди всего мира (что наша страна умеет делать, что она в свое время не раз показывала), а сидеть на попе ровно (перестановка кроватей не в счёт) и только и делать, что в сторону других косо смотреть
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 08:30
      +1
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      Мы что ли имея все шансы на это, занимая ранее 1-2 место в рейтинге мировых экономик сейчас составляем конкуренцию США? Нет, не мы, а Китай

      Почему-то не все осознают простой факт, что после распада СССР экономика США и коллективного Запада ушла далеко вперёд, а экономика России ещё даже не догнала экономику СССР на момент распада.