Нежелание руководства ФРГ давать разрешение на передачу Украине танков немецкого производства Leopard связано с тем, что в годы Второй мировой войны гитлеровские захватчики действовали на украинской территории, воевали с советской армией. Об этом пишут американские обозреватели газеты The New York Times Стивен Эрлангери и Эрика Соломон.
В Германии на забыли события Второй мировой войны. Многие немцы не хотят, чтобы об их стране вновь думали как об агрессоре. Ведь немецкое оружие восемьдесят лет назад использовалось для убийства миллионов жителей Советского Союза, в том числе и на территории современной Украины.
По итогам встречи на авиабазе в Рамштайне стало известно, что власти Германии пока не готовы объявлять о начале поставок танков Leopard Киеву. Но такое решение может быть принято в будущем. Пока руководство ФРГ потребовало от американской администрации первой начать поставлять на Украину танки Abrams.
Интересно, что, призывая европейских союзников передавать свои танки киевскому режиму, американское руководство, тем не менее, уклоняется от передачи танков Abrams, и здесь уже можно говорить не об «исторической памяти», как в случае с Германией, а о коммерческих интересах.
Между тем, поставки танков и других видов вооружений Украине способствуют лишь затягиванию вооруженного конфликта. Они не гарантируют успех для украинских формирований. В МИД России ранее заявляли, что любое западное вооружение, переданное Украине, становится законной целью для российских войск.
Таким образом, если Германия и начнет поставлять танки Украине, это будет фактически равноценно утилизации немецкого вооружения, поскольку эти танки будут уничтожаться в ходе боев, а то и бросаться украинскими экипажами.