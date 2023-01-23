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Американские обозреватели объяснили уклонение Германии от поставок танков Leopard Украине событиями Второй мировой войны

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Американские обозреватели объяснили уклонение Германии от поставок танков Leopard Украине событиями Второй мировой войны

Нежелание руководства ФРГ давать разрешение на передачу Украине танков немецкого производства Leopard связано с тем, что в годы Второй мировой войны гитлеровские захватчики действовали на украинской территории, воевали с советской армией. Об этом пишут американские обозреватели газеты The New York Times Стивен Эрлангери и Эрика Соломон.


В Германии на забыли события Второй мировой войны. Многие немцы не хотят, чтобы об их стране вновь думали как об агрессоре. Ведь немецкое оружие восемьдесят лет назад использовалось для убийства миллионов жителей Советского Союза, в том числе и на территории современной Украины.

По итогам встречи на авиабазе в Рамштайне стало известно, что власти Германии пока не готовы объявлять о начале поставок танков Leopard Киеву. Но такое решение может быть принято в будущем. Пока руководство ФРГ потребовало от американской администрации первой начать поставлять на Украину танки Abrams.

Интересно, что, призывая европейских союзников передавать свои танки киевскому режиму, американское руководство, тем не менее, уклоняется от передачи танков Abrams, и здесь уже можно говорить не об «исторической памяти», как в случае с Германией, а о коммерческих интересах.

Между тем, поставки танков и других видов вооружений Украине способствуют лишь затягиванию вооруженного конфликта. Они не гарантируют успех для украинских формирований. В МИД России ранее заявляли, что любое западное вооружение, переданное Украине, становится законной целью для российских войск.

Таким образом, если Германия и начнет поставлять танки Украине, это будет фактически равноценно утилизации немецкого вооружения, поскольку эти танки будут уничтожаться в ходе боев, а то и бросаться украинскими экипажами.
Использованы фотографии:
Bundeswehr
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5 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:25
    +3
    Да какая память? Бизнес и ничего личного. Леопард конкурент Абрамса на рынке оружия. Никогда Леопард и Абрамс не оказывались в настоящем бою с сильным противникам, обе машины прорекламированы. Позор любого будет крахом продаж. Немцы готовы поставить Леопард, но при условии, что Абрамсы будут позориться вместе с ними.
    Кстати есть поговорка: хотите разорить армию, купите Абрамсы, то же в принципе касается Леопардов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:40
      0
      Кстит,египетская армия уже разорена?Там полно М1.
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 08:44
      0
      Цитата: Виктор Сергеев
      Да какая память?

      Пусть будет что угодно, неважно что немцы придумают, чтобы избежать поставки этих хороших танков. Главное, что бы их не было у ВСУ, так будет лучше и нам и немцам.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:28
    +1
    Американские обозреватели объяснили уклонение Германии от поставок танков Leopard Украине событиями Второй мировой войны
    . Да ладно, причин, как всегда, не одна и выделить какую то самую, самую, это уже кто как эту проблему воспринимает, понимает...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:38
    +1
    Нет там никакой памяти,только меркантильные интересы.Война когда нибудь закончится и придется тащиться в Кремль,пытаться восстановить бизнес в России.И вполне предсказуемо могут и получить от ворот поворот.Впрочем,это уже совсем другая история.