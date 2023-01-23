Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Каменское, продолжая продвигаться к Запорожью

Российские войска продолжают продвижение на Запорожском направлении, накануне подразделения ВСУ были выбиты из села Каменское. Данная информация пришла сразу из нескольких источников, но пока официально военными не подтверждена, будем ждать очередную сводку Минобороны. Ситуация для нашего военного ведомства довольно типичная, некоторые сообщения об освобождении того или иного населенного пункта иногда появляются через день-два после произошедшего.
Накануне вечером на российских ресурсах появились данные о том, что бойцы подразделений Восточного военного округа, а именно они наступают на Запорожском направлении, выбили подразделения ВСУ из села Каменское, но в сам населенный пункт не вошли, окончательной зачистки не было. Украинские военные село покинули и закрепились на высотах между Каменским и Степногорском, выстраивая там свою оборону. Предполагалось, что ставшее "серой зоной" Каменское будет окончательно зачищено уже утром понедельника, 23 января.
Село Каменское расположено на берегу Каховского водохранилища. Взятие его под контроль открывает дорогу на поселок городского типа Степногорск, за которым уже столица Запорожской области город Запорожье. По прямой от Каменского до окраин Запорожья примерно 25 км. Ранее наши войска перекрыли трассу Каменское - Орехов, тем самым нарушив логистику ВСУ и оставив без боеприпасов подразделения украинской армии.
Согласно информации, поступающей от военкоров, а также с передовой, на Запорожском направлении очень активно работает российская артиллерия и авиация. Первая линия обороны ВСУ была взломана по всей линии соприкосновения, кое-где подразделения ВСУ покинули и вторую. В воскресенье, 22 января, Минобороны сообщало о продвижении наших войск, которые заняли новые рубежи. Сейчас наши сосредотачивают силы перед городом Орехов, являющимся одним из узлов обороны на этом участке. Взятие этого важного стратегического пункта откроет нашим войскам возможность наступления в нескольких направлениях.